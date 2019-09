Dice Pablo Ibar que él no era ningún angelito, que se juntó con malas compañías, pero que no cometió el triple asesinato de junio de 1994 por el que fue condenado. «Yo me agarro a la esperanza. El saber que soy inocente es lo que me mantiene cuerdo. Además, yo tengo una familia, y eso es algo fundamental».