Pablo Ibar siempre considerará que, en gran parte, su situación se debe a haberse mezclado con la gente equivocada. Como Álex Hernández, miembro de la banda de los Zulús y traficante con el que vivía. En julio de 1994 fue detenido en medio de un asalto con Hernández y un compinche suyo. En teoría, Ibar estaba allí porque Hernández se quedó sin gasolina en la autopista y le pidió que le llevara un bidón. El detective Manzella reconoció en él la cara del vídeo de la cámara de seguridad de Sucharski, cuyo asesinato había ocurrido días antes. La fiscalía y familiares de las víctimas defienden que ese asalto habría terminado igual que los crímenes de Miramar de no haber aparecido la policía.

El 26 de junio 1994, Tanya, novia de Ibar, aprovechando que su madre Alvin tenía un tour organizado en Irlanda —era la guía— y que George y Mimi, su padre y la mayor de sus hermanas la acompañaban, dio una fiesta en casa. Pablo Ibar declaró que acudió a la fiesta tras tomar algo con una amiga y se quedó a dormir . Quería haberse marchado antes del amanecer pero no se despertó, y los pilló juntos Heather, la hermana de Tanya, que se chivó a su prima Elizabeth. Cuando a su regreso de misa Elizabeth cogió el teléfono y del otro lado estaba Alvin, que llamaba a diario para preguntar qué tal iban las cosas, le contó el incidente. Alvin guardó la tarjeta con la que hacía las llamadas internacionales . En el juicio no creyeron la coartada .

Camiseta del agresor

La camiseta de uno de los asaltantes porta publicidad de la compañía eléctrica donde trabaja Cristina, madre de Pablo. El sudor en ella hallado no correspondía con el ADN de Ibar, tampoco los restos de sangre o pelo. De hecho se encontraron cinco tipos de ADN en la escena del crimen: tres de las víctimas y dos de dos varones no conclusivamente identificados. En el último juicio (2019) un nuevo experto adujo que una muestra mínima, examinada mediante un procedimiento rara vez aceptado, podría coincidir con el ADN del acusado. La defensa respondió que la prueba, la camiseta, les llegó en sobre abierto y pudo contaminarse, y que en el vídeo de la cámara de seguridad de la víctima se ve cómo el asaltante se seca profusamente, y en las manchas de mayor tamaño del tejido el ADN no es el de Ibar.