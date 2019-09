Razones principales de la defensa para solicitar una nueva repetición del juicio

4 Testigo dudoso. El juez no permitió que el perito de la defensa cuestionara la declaración del único testigo ocular que identificó a Pablo Ibar, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Florida había reconocido ya mala praxis.

3 Información negada al jurado. El juez no admitió que se mencionara que el otro condenado a muerte por el mismo caso, Seth Peñalver, había sido finalmente exculpado .

2 Jurado presionado. Un miembro del jurado denunció presiones para votar en una dirección y trató de retractarse del veredicto de culpabilidad. No se le permitió y fue apartado. De haber consentido el juez el cambio de valoración, el juicio habría resultado nulo y habría tenido que repetirse porque el veredicto debe ser unánime.

1 Juez contaminado. El juez que condenó en el último juicio a Pablo Ibar trabajó previamente con la fiscalía que acusó a Ibar en el 2000 en un proceso que acabó con una condena a muerte. La defensa pidió que se inhibiera, pero el juez no lo aceptó.

5 Pruebas de ADN no concluyentes. El juez prohibió mencionar que los laboratorios encargados de la prueba de ADN con coincidencia parcial con Pablo Ibar habían incurrido en más ocasiones en contaminación de las pruebas y que la cadena de custodia no se había respetado —en el propio juicio tocaron las pruebas sin guantes—, así como que las muestras mayores de sudor y los demás restos hallados en la escena del crimen pertenecen a dos varones aún sin identificar (no a Ibar).

6 Pruebas eliminadas. El juez no permitió que el jurado supiera que se habían borrado voluntariamente cintas de seguridad del local nocturno de la víctima en las que, días antes del asesinato, se ve a dos hombres (ninguno es Ibar) amenazándolo.

7 Testigos sobornados. Hubo, de acuerdo con la defensa, testigos pagados o recompensados por incriminar a Ibar.

8 Declaración irregular. El fiscal, en su alegato final, pidió al jurado “no dejar libre a este asesino”, en alusión a su condena anterior —que no debía ser tomada en cuenta y vulnerando su presunción de inocencia—. Esto, en otros precedentes, supuso la anulación de la vista.