Declaración de bienes de altos cargos de la Administración
El Gobierno español ha difundido, tras un paréntesis de cuatro años sin información pública, la declaración de bienes de los altos cargos de la Administración nombrados por Pedro Sánchez y de aquellos que ejercieron durante el mandato de Mariano Rajoy.
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PATRIMONIO DEUDA
|NOMBRE
|CARGO
|BIENES INMUEBLES
|OTROS BIENES
|TOTAL
|DEUDA
|NOMBRE
|CARGO
|BIENES INMUEBLES
|OTROS BIENES
|TOTAL
|DEUDA
|ABAD GIMENO, PEDRO JOSE
|JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE
|175.761
|66.716
|242.477
|0
|ABAJO MERINO, FRANCISCO JAVIER
|JEFE DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA
|170.049
|61.651
|231.700
|37.386
|ABALOS MECO, JOSE LUIS
|MINISTRO DE FOMENTO
|122.646
|90.971
|213.618
|220.601
|ABAROA CARRANZA, RAMÓN
|EMBAJADOR EN LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
|853.546
|250.026
|1.103.571
|0
|ABELLA Y DE ARISTEGUI, CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ECUADOR
|735.000
|275.057
|1.010.057
|0
|ABELLAN GARCIA DE DIEGO, ALEJANDRO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DOMINICANA
|182.328
|144.693
|327.021
|0
|ABRIL APARICIO, ALVARO
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
|0
|68.140
|68.140
|15.643
|ACERETE GOMEZ, MANUEL ANTONIO
|EMBAJADOR REPRESENTANTE DE ESPAÑA EN EL COMITÉ POLITICO Y DE SEGURIDAD
|220.613
|433.600
|654.213
|0
|ADROHER BIOSCA, Mª SALOME
|DIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA
|496.623
|1.972.341
|2.468.965
|0
|AGUILAR MEDIAVILLA, ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
|206.448
|349.618
|556.066
|0
|AGUILAR NACHER, INMACULADA
|DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
|0
|5.184
|5.184
|0
|AGUILAR VIYUELA, FERNANDO
|PRESIDENTE DEFEX, S.A
|661.984
|714.416
|1.376.400
|85.491
|AGUILERA RUIZ, LUIS
|SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
|138.681
|337.884
|476.565
|38.055
|AGUIRIANO NALDA, LUIS MARCO
|SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNION EUROPEA
|411.493
|349.000
|760.493
|0
|AGUIRRE DE CARCER GARCIA DEL ARENAL, MIGUEL
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OTAN
|359.701
|410.140
|769.841
|0
|AGUIRRE DE CARCER Y GARCIA DEL ARENAL, RODRIGO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CROACIA
|237.855
|213.137
|450.992
|0
|AGUIRRE RODRIGUEZ, RAMON
|PRESIDENTE DE SEPI
|180.122
|764.839
|944.960
|0
|AIBAR BERNAD, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|314.213
|26.708
|340.921
|464.843
|ALABART FERNANDEZ-CAVADA, ALVARO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MOZAMBIQUE
|1.158.086
|206.202
|1.364.288
|0
|ALBA ORDUNA, CARMEN
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA
|0
|76.000
|76.000
|2.000
|ALBARES BUENO, JOSE MANUEL
|SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES, UNION EUROPEA, G20 Y
|574.450
|15.240
|589.690
|1.024.949
|ALBELLA AMIGO, SEBASTIAN
|PRESIDENTE DE LA CNMV
|884.200
|4.844.400
|5.728.600
|980.000
|ALBERDI ALONSO, CARLOS
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES
|103.881
|50.000
|153.881
|0
|ALBERO SUAREZ, MIGUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN HONDURAS
|656.941
|341.299
|998.240
|52.327
|ALCALDE HERNANDEZ, JOSE CARLOS
|INTERVENTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
|125.849
|89.900
|215.749
|9.832
|ALCALDE SANCHEZ, GUSTAVO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
|153.523
|109.397
|262.920
|30.436
|ALCAÑIZ COMAS, MIGUEL
|JEFE UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
|131.313
|56.648
|187.961
|0
|ALCAZAR NARVAEZ, JUAN DEL
|DIRECTOR GRAL. DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO
|444.594
|190.781
|635.375
|256.297
|ALEJANDRE MARTINEZ, FERNANDO
|JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
|94.860
|39.000
|133.860
|115.000
|ALFARO GRANDE, JUAN
|PRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA
|173.577
|211.108
|384.685
|0
|ALFONSO MARTIN, PEDRO
|VICEPRESIDENTE CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA
|0
|450.000
|450.000
|0
|ALMANSA DE LARA, VALENTIN
|DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGRARIA
|201.739
|169.036
|370.775
|796
|ALONSO ALONSO, MARCOS
|DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS EUROPEOS Y G 20
|421.000
|67.626
|488.626
|199.887
|ALONSO ARANEGUI, ALFONSO
|MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|26.028
|142.944
|168.972
|72.822
|ALONSO JIMENEZ, MARIA JESUS
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN GHANA
|487.514
|691.325
|1.178.839
|0
|ALONSO NUÑEZ, ALEJANDRO
|PRESIDENTE EJECUTIVO DE SEIASA
|176.855
|210.931
|387.786
|0
|ALONSO RUIZ-OJEDA, JAVIER
|SUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA
|159.152
|44.917
|204.070
|59.385
|ALVAREZ BARTHE, ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS
|233.355
|51.981
|285.336
|71.277
|ALVAREZ CAMIÑA, SERGIO
|DIRECTOR GRAL. DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
|355.911
|937.702
|1.293.613
|177.870
|ALVAREZ DEL EGIDO, GABRIEL
|DIRECTOR GRAL. DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
|238.907
|253.321
|492.227
|0
|ALVAREZ JIMENEZ, JUAN ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR
|31.594
|25.174
|56.769
|7.123
|ALVAREZ REDONDO, JOSE RAMON
|SECRETARIO GENERAL FUNDACION EOI
|307.784
|259.145
|566.929
|0
|ALVAREZ-ESPEJO GARCIA, RICARDO
|INSPECTOR GRAL. DEL EJERCITO
|282.733
|139.605
|422.337
|0
|ALVAREZ-OSSORIO RAMOS, IGNACIO
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
|63.425
|159.808
|223.233
|18.902
|ALVARGONZALEZ SAN MARTIN, ALEJANDRO
|SECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA
|98.056
|201.298
|299.354
|6.000
|AMAT SALAS, JOSEP ORIOL
|CONSEJERO DE LA CNMV
|141.901
|4.529.004
|4.670.904
|124.715
|AMEIJIDE Y MONTENEGRO, EDUARDO
|PRESIDENTE EJECUTIVO MERCASA
|503.182
|414.635
|917.818
|237.210
|AMERIGO ALONSO, JOSE
|SECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
|180.346
|143.756
|324.102
|195.456
|ANDRADA-VANDERWILDE PARADA, JUAN ARMANDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA-BISSAU
|647.035
|423.140
|1.070.175
|124.084
|ANDRADAS ARAGONES, ELENA
|DIRECTORA GENERAL DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION
|152.242
|39.114
|191.356
|50.935
|ANDRES GUERRA, JAVIER DE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. A. DEL PAIS VASCO
|160.568
|93.226
|253.794
|66.251
|ANDREU PERIZ, ANTONIO
|DIRECTOR INSTITUTO SALUD CARLOS III
|149.873
|158.685
|308.558
|393.420
|ANTON BELTRAN, CESAR
|DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO
|41.740
|323.211
|364.951
|0
|APARICI VAZQUEZ DE PARGA, ELENA
|DIRECTORA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
|263.944
|410.719
|674.663
|362.375
|APARICIO HERNANDEZ-LASTRAS, JUAN ENRIQUE
|JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA
|219.000
|41.647
|260.647
|0
|ARAGON AMUNARRIZ, FERNANDO DE
|DIRECTOR GENERAL DEL CATASTRO
|299.732
|88.596
|388.328
|141.637
|ARASTI PEREZ, JOSE LUIS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA
|163.208
|58.400
|221.608
|185.000
|ARCE HORTIGUELA, OSCAR JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y ESTADISTICA DEL BANCO DE ESPAÑA
|193.793
|68.813
|262.606
|160.067
|ARDILES LOPEZ, LIANA SANDRA
|DIRECTORA GENERAL DEL AGUA
|157.780
|58.924
|216.705
|10.467
|ARDIZONE GARCIA, GUILLERMO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA (CONAKRY)
|1.080.486
|216.945
|1.297.432
|572.766
|ARELLANO PARDO, PABLO
|INTERVENTOR GRAL. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
|222.066
|54.125
|276.191
|70.763
|ARENILLA SAEZ, MANUEL
|DIRECTOR DEL INAP
|153.370
|140.507
|293.878
|146.304
|ARGUELLES SALAVERRÍA, PEDRO
|SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA
|0
|49.738.119
|49.738.119
|20.000.000
|ARIAS APARICIO, CARMEN
|DIRECTORA GRAL. DE COORDINACION DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO
|97.953
|18.840
|116.793
|125.016
|ARIAS CANGA, FERNANDO
|DIRECTOR FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA
|236.492
|119.653
|356.146
|0
|ARIAS ROMERO, LUIS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE COREA
|182.668
|1.589.421
|1.772.089
|0
|ARIAS SERRANO, ÁNGEL LUIS
|DIRECTOR GENERAL ENAIRE
|329.035
|105.185
|434.220
|0
|ARISTEGUI LABORDE, JUAN
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO ESPAÑA ANTE LA UE
|555.362
|339.219
|894.581
|708.775
|ARISTEGUI SAN ROMAN, GUSTAVO MANUEL DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA INDIA
|0
|199.980
|199.980
|20.000
|ARMAS SERRA, BEATRIZ DE
|SECRETARIA GRAL. DE LA CNMC
|396.392
|471.000
|867.392
|0
|ARNAEZ VADILLO, JOSE
|DIRECTOR DE ANECA
|36.430
|94.933
|131.363
|10.094
|ARROYO CREJO, FAUSTO MANUEL
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
|120.384
|184.742
|305.126
|0
|ARTIME GARCIA, MARIA ISABEL
|DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS
|216.064
|418.168
|634.231
|34.397
|ASIAN GONZALEZ, MATILDE PASTORA
|SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
|227.654
|433.146
|660.800
|0
|ASOREY BREY, ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GABÓN
|589.781
|572.640
|1.162.421
|65.681
|AUDERA LOPEZ, VICTOR
|DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME
|406.658
|13.221
|419.879
|324.000
|AYALA NAVARRO, LUIS JOSE
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
|259.615
|122.674
|382.290
|86.081
|AYLLON MANSO, JOSE LUIS
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|151.437
|143.982
|295.419
|290.372
|AYUSO HUERTAS, JUAN
|DIRECTOR GRAL. DE OPERACIONES, MERCADOS Y SISTEMAS DE PAGO
|193.780
|385.700
|579.480
|0
|AZA CONEJO, ROSA ISABEL
|PRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
|212.308
|323.442
|535.750
|5.884
|AZNAR CAMPOS, EDUARDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE CROACIA
|681.841
|0
|681.841
|0
|AZNAR GARRIGUES, RAFAEL
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
|812.446
|925.246
|1.737.692
|0
|AZNAR LADRON DE GUEVARA, FERNANDO
|INSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO
|291.647
|19.284
|310.931
|132.803
|AZQUETA ORTIZ, IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DEL INTA
|176.499
|566.012
|742.512
|63.055
|BACIGALUPO SAGGESE, MARIANO
|CONSEJERO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
|142.011
|287.009
|429.020
|0
|BALFAGON LLOREDA, CARMEN
|DIRECTORA GRAL. DEL IMSERSO
|267.000
|303.400
|570.400
|130.000
|BALLESTERO DE DIEGO, ALEJANDRO
|PRESIDENTE DE SAINSEL SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, S.A.U.S.M.E
|701.596
|491.637
|1.193.233
|779.517
|BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. PRESIDENCIA DEL
|642.929
|264.048
|906.977
|0
|BALSA PASCUAL, CARMEN
|DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA
|196.912
|377.588
|574.500
|57.000
|BANDIN MOSTEYRIN, ROGELIO
|DIRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ARMADA (DAE)
|45.303
|0
|45.303
|42.383
|BAÑEZ GARCIA, FATIMA
|MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|350.228
|107.488
|457.716
|0
|BAÑON DAVALOS, ARANZAZU
|EMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA
|479.105
|409.700
|888.805
|46.500
|BAÑOS ALONSO, TEODORO
|JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA
|346.252
|49.235
|395.486
|55.298
|BAQUEDANO MARTÍN, Mª TERESA
|DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
|0
|772.795
|772.795
|0
|BAQUEDANO MARTIN, MARIA TERESA
|DIRECTORA GRAL. DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS
|50.647
|923.075
|973.723
|0
|BARANDICA Y LUXAN, JUAN MANUEL DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA PORTUGUESA
|363.045
|117.279
|480.324
|117.885
|BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMON
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDIA
|1.313.222
|2.221.430
|3.534.652
|0
|BARATECH TORRES, FRANCISCO JAVIER
|PRESIDENTE DE ACUAMED
|166.580
|1.007.781
|1.174.361
|12.500
|BARBERA DE LA TORRE, RAFAEL ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|156.286
|69.339
|225.625
|162.657
|BARCONES SANZ, VIRGINIA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON
|103.144
|232.109
|335.253
|135.880
|BARDON RAFAEL, INES MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
|107.906
|73.476
|181.382
|46.478
|BARETTINO COLOMA, JOSE LUIS
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
|220.930
|79.329
|300.260
|99.406
|BARNUEVO SEBASTIAN DE ERICE, ALFONSO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NIGERIA
|1.238.379
|222.762
|1.461.141
|243.509
|BARRANCO MATEOS, MANUEL
|DIRECTOR GABINETE MINISTRO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|130.508
|151.300
|281.808
|59.694
|BARREIRA DIZ, EDELMIRA
|COMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO
|94.430
|182.496
|276.927
|104.879
|BARRERA VERA, BEATRIZ
|PRESIDENTA DEL CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA
|235.000
|779.800
|1.014.800
|0
|BARRERO LOPEZ, JAVIER
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
|242.923
|372.699
|615.622
|30.962
|BARRERO VÁZQUEZ, BERTA
|DIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES DE RENFE
|266.397
|0
|266.397
|331.573
|BARROS GALLEGO, GUILLERMO
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA AEAT
|209.020
|10.929
|219.949
|477.000
|BASCONES RAMOS, JUAN MIGUEL
|DIRECTOR GRAL. PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS (Mº FOMENTO)
|188.494
|78.838
|267.332
|145.000
|BASCUÑANA GARCIA, JOAQUIN
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA
|155.255
|568.294
|723.549
|31.832
|BASSOLS DELGADO, MARIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN MALASIA Y BRUNEI
|82.583
|217.935
|300.518
|0
|BASTARRECHE SAGUES, CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN REINO UNIDO
|318.546
|742.000
|1.060.546
|0
|BATALLA JUNCO, CARIDAD
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN CABO VERDE
|600.000
|25.000
|625.000
|250.000
|BATET LAMAÑA, MERITXELL
|MINISTRA DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA
|53.271
|78.950
|132.221
|113.936
|BAYON MARINE, FERNANDO
|DIRECTOR GRAL. FUNDACION EOI
|105.000
|162.000
|267.000
|0
|BELLO GIL, JESUS
|FISCAL TOGADO. FISCAL JEFE DE LA SALA 5» T.S
|267.916
|172.201
|440.117
|94.636
|BELZUZ DE LOS RIOS, LUIS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA REPUBLICA ESLOVACA
|136.553
|20.000
|156.553
|0
|BENEDICTO IRUIÑ, JOSE ANTONIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
|327.728
|186.000
|513.728
|198.050
|BENITEZ SALAS, FRANCISCO DE ASIS
|EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE GUINEA
|66.942
|558.207
|625.149
|0
|BENÍTEZ SALAS, FRANCISCO DE ASÍS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CONAKRY, REPÚBLICA DE GUINEA
|66.941
|0
|66.941
|151.585
|BENITO BENITO, ANGEL
|CONSEJERO DE LA CNMV
|384.056
|204.376
|588.432
|196.507
|BENITO SECADES, GONZALO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN JAPÓN
|360.850
|51.227
|412.077
|0
|BENZO SAINZ, FERNANDO
|SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA
|183.845
|80.755
|264.600
|0
|BERMEJO ROMERO DE TERREROS, DIEGO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARAGUAY
|482.408
|54.000
|536.408
|314.086
|BERMUDEZ DE CASTRO MUR, ROBERTO
|SECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
|72.103
|230.243
|302.345
|53.930
|BERMUDEZ ODRIOZOLA, ANA MARIA
|DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS
|105.142
|108.735
|213.877
|0
|BERNABE PEREZ, FRANCISCO MARTÍN
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA
|176.478
|76.000
|252.478
|60.500
|BERNABE SANCHEZ, JOSE MANUEL
|SECRETARIO GRAL. DE LA CNMC
|74.011
|86.660
|160.671
|7.791
|BERNEDO ARZAK, MARIA TERESA
|DIRECTORA GABINETE M» AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
|0
|756.959
|756.959
|0
|BERNEDO ARZAK, TERESA
|DIRECTORA GABINETE MINISTRA AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
|0
|761.408
|761.408
|0
|BETETA BARREDA, ANTONIO GERMAN
|SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS
|236.361
|188.600
|424.961
|4.008
|BLANCO DIAZ, RAUL
|SECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
|36.852
|32.602
|69.454
|25.526
|BLANCO FERNANDEZ, GUSTAVO E
|DIRECTOR GENERAL DE MUFACE
|167.218
|20.804
|188.023
|247.293
|BLANCO LOPEZ, JOSE LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL
|58.439
|144.889
|203.328
|134.380
|BLANCO QUESADA, MARTA
|DIRECTORA GENERAL DE TURESPAÑA
|175.159
|31.221
|206.379
|330.034
|BOLAÑOS GARCIA, FELIX
|SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|146.803
|253.858
|400.661
|215.049
|BOLIBAR PIÑEIRO, SANTIAGO
|ALMIRANTE DE LA FLOTA
|138.876
|25.837
|164.713
|0
|BONET PLANES, JUAN MANUEL
|DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES
|72.922
|478.000
|550.922
|83.966
|BORDALLO HUIDOBRO, JOSE ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SULTANATO DE OMAN
|919.012
|369.121
|1.288.133
|0
|BORREGO CORTES, ISABEL MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
|121.949
|132.293
|254.242
|72.492
|BORREGO GUTIERREZ, MARTIN
|DIRECTOR GRAL. FUNDACION SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACION Y
|10.015
|32.115
|42.130
|0
|BORRELL FONTELLES, JOSEP
|MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION
|983.400
|1.791.089
|2.774.489
|60.969
|BOSCH BESSA, JOSEP MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN JAMAICA
|461.141
|891.632
|1.352.773
|289.795
|BOTELLA GOMEZ, ANA MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD
|60.916
|77.018
|137.934
|60.000
|BRAVO RIVERA, JUAN
|PRESIDENTE DE ADIF
|351.370
|136.199
|487.570
|59.445
|BRETON RODRIGUEZ, ALBERTO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
|93.000
|24.796
|117.796
|5.600
|BUENAVENTURA CANINO, RODRIGO
|DIRECTOR GRAL. DE MERCADOS DE LA CNMV
|408.128
|792.318
|1.200.446
|0
|BUGALLO OTTONE, GERARDO ANGEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA SANTA SEDE Y LA SMOM
|546.321
|798.083
|1.344.403
|0
|BUISAN GARCIA, MARIO
|DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
|538.744
|480.996
|1.019.740
|358.000
|BUITRAGO DE BENITO, JUAN JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CUBA
|253.258
|86.438
|339.696
|0
|BURGAZ MORENO, FERNANDO JOSE
|DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA ALIMENTARIA
|101.360
|107.916
|209.276
|201.940
|BURGOS GALLEGO, TOMAS
|SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL
|174.110
|350.030
|524.140
|0
|BUSQUETS APARICIO, GABRIEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SUECIA
|298.666
|897.488
|1.196.154
|0
|BUSTAMANTE DE LA MORA, ALVARO
|PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA
|1.140.700
|1.936.085
|3.076.785
|0
|BUTLER HALTER, MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA
|619.456
|325.201
|944.657
|240.000
|CABANAS ANSORENA, SANTIAGO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGELIA
|505.994
|940.000
|1.445.994
|505.000
|CABANAS GODINO, CARLOS
|SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION
|0
|76.198
|76.198
|0
|CABEO RODRIGUEZ, TRINIDAD
|PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
|253.027
|188.258
|441.286
|149.968
|CABEZON ROYO, BORJA LUIS
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA
|137.960
|228.106
|366.066
|186.641
|CABRERA OREJAS, MERCEDES
|DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES
|684.700
|706.683
|1.391.383
|0
|CACHO QUESADA, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANBERRA (AUSTRALIA)
|980.999
|1.185.319
|2.166.318
|0
|CACHON DE MESA, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL
|775.438
|188.593
|964.031
|0
|CALAVIA PASCUAL, CARLOS
|INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
|98.411
|93.786
|192.197
|147.383
|CALDERON SEGURO, EMILIO
|PRESIDENTE DE SEGIPSA
|695.268
|53.538
|748.806
|0
|CALVIÑO SANTAMARIA, NADIA
|MINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA
|288.675
|109.227
|397.902
|0
|CALVO POYATO, CARMEN
|VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON
|263.673
|132.000
|395.673
|131.000
|CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, PEDRO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA CHECA
|481.285
|255.853
|737.138
|116.874
|CAMARA HERMOSO, MANUEL DE LA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE FINLANDIA
|445.869
|1.599.918
|2.045.787
|0
|CAMARERO BENITEZ, SUSANA
|SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|167.059
|82.171
|249.230
|124.699
|CAMBRA SANCHEZ, SIXTE
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
|1.126.169
|560.490
|1.686.659
|71.032
|CAMPA MONTENEGRO, ILDEFONSO DE LA
|DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES
|140.918
|158.691
|299.609
|161.608
|CAMPINS MIRALLES, JUAN
|SEGUNDO JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA
|245.889
|166.395
|412.284
|51.695
|CAMPOS FERNANDEZ, RICARDO
|SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
|228.850
|180.146
|408.996
|177.700
|CANADELL CASANOVA, EUDALD
|DIRECTOR DE ESTUDIOS Y ESTADISTICA DE LA CNMV
|203.967
|3.000
|206.967
|100.000
|CANAL MUÑOZ, JOSE
|SUBSECRETARIO Mº EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|135.428
|34.433
|169.860
|104.925
|CANEDO ARRILLAGA, MARIA PILAR
|CONSEJERA DE LA CNMC
|31.319
|272.800
|304.119
|7.856
|CANELLES MONTERO, VICENTE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO
|180.132
|50.000
|230.132
|165.000
|CANO GIMENO, CELIA
|GERENTE FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECI
|356.721
|275.880
|632.601
|0
|CARAVAJAL ALVAREZ, SERGIO
|SECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E
|112.936
|642.289
|755.225
|0
|CARBAJAL GARATE, JOSE IGNACIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA FEDERACION RUSA
|587.084
|1.573.872
|2.160.956
|0
|CARBAJAL IRANZO, IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES
|403.289
|329.624
|732.913
|231.626
|CARBAJOSA SANCHEZ, JAVIER
|EMBAJADOR EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN
|182.132
|100.000
|282.132
|96.000
|CARCEDO ROCES, MARIA LUISA
|ALTA COMISIONADA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL
|102.361
|580.446
|682.807
|0
|CARDENAL CARRO, MIGUEL
|PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
|95.595
|134.525
|230.120
|507
|CARDENO PARDO, CARMEN
|DIRECTORA GENERAL DE POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD
|205.213
|86.938
|292.151
|3.632
|CARDERERA SOLER, FERNANDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARIS
|1.796.337
|1.162.024
|2.958.361
|0
|CARDONA GONZALEZ, JUAN JOSE
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
|155.192
|0
|155.192
|250.000
|CARNERO FERNÁNDEZ, ALBERTO
|JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO
|671.987
|350.245
|1.022.232
|279.425
|CARNICER LABRADOR, BEATRIZ
|SECRETARIA GRAL. DE LA FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE
|146.303
|38.550
|184.853
|56.000
|CARPIO GARCIA, MAXIMINO
|CONSEJERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA
|243.519
|408.447
|651.966
|18.000
|CARRASCO JUAN, JUAN ANTONIO
|JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA
|203.750
|85.438
|289.188
|0
|CARRASCOSA MORALES, ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. DEL FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA
|149.604
|157.370
|306.974
|0
|CARVAJAL SALIDO, JOSE DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MARRUECOS
|257.908
|852.807
|1.110.715
|0
|CASERO GONZALEZ, CARMEN
|DIRECTORA GENERAL DEL TRABAJO AUTONOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA
|39.660
|11.000
|50.660
|112.900
|CASTAÑO MARIN, MARIA LUISA
|DIRECTORA GRAL. DE POLITICA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
|272.301
|120.028
|392.329
|79.465
|CASTELEIRO LLAMAZARES, ESPERANZA
|DIRECTORA GENERAL DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE DEFENSA
|205.493
|64.599
|270.092
|25.841
|CASTELLANO GOMEZ, SERAFIN
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
|58.654
|52.038
|110.692
|105.855
|CASTELLANOS GARIJO, Mª DE LOS LLANOS
|SECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
|176.180
|19.477
|195.657
|212.810
|CASTELLTORT CLARAMUNT, MAGI
|DIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|163.967
|366.878
|530.845
|0
|CASTILLO AGUILAR, ALVARO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NIGERIA
|212.846
|0
|212.846
|143.650
|CASTILLO RAMOS, GEMA
|DIRECTORA DEL GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
|89.047
|105.391
|194.438
|45.571
|CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDO
|GERENTE DIRECTOR GENERAL FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA
|149.395
|487.144
|636.539
|0
|CASTREÑO LUCAS, CARMEN CLARISA
|PRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
|28.385
|51.998
|80.383
|25.145
|CASTRO LOPEZ, ILDEFONSO
|SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
|18.423
|279.155
|297.579
|0
|CASTRO PUENTE, MIGUEL ANGEL DE
|DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA Y DE ESTADÍSTICAS LABORALES
|373.356
|246.213
|619.569
|121.919
|CASTRODEZA SANZ, JOSE JAVIER
|SECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
|160.913
|32.626
|193.539
|31.316
|CATALA POLO, RAFAEL
|MINISTRO DE JUSTICIA
|105.610
|256.606
|362.216
|0
|CAZORLA MONTERO, ADOLFO
|DIRECTOR GENERAL ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
|376.988
|118.937
|495.925
|0
|CELAA DIEGUEZ, MARIA ISABEL
|MINISTRA DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL
|195.408
|1.431.524
|1.626.933
|152.847
|CENTENO HUERTA, LOURDES
|VICEPRESIDENTA DE LA CNMV
|326.606
|429.413
|756.019
|91.200
|CERON HERNANDEZ, LUCIA DEL CARMEN
|DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
|116.644
|89.972
|206.617
|239.944
|CHICA LINARES, JULIA
|PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
|0
|600
|600
|0
|CIFUENTES CUENCAS, CRISTINA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID
|0
|26.392
|26.392
|0
|CISNEROS PEREZ, GUILLERMO
|DIRECTOR GRAL. FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS
|458.190
|0
|458.190
|0
|CLAVER RUIZ, MARIA
|DIRECTOR DIRECTORA GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA
|203.304
|26.750
|230.054
|217.886
|CODES CALATRAVA, ALFONSO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO
|0
|113.958
|113.958
|84.102
|COLLADO MARTINEZ, ELENA
|SECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA
|234.056
|12.447
|246.503
|172.837
|COMAS ABAD, RAFAEL
|JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD
|88.974
|120.775
|209.749
|0
|COMIN RODRIGUEZ, PEDRO MANUEL
|DIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA
|166.097
|314.722
|480.819
|157.703
|CONDE BAJEN, AGUSTIN
|SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA
|229.254
|120.526
|349.780
|0
|CONDE DIEZ, RICARDO GONZALO
|DIRECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LA ADMÓN. DE JUSTICIA
|382.197
|47.228
|429.425
|38.000
|CONDE Y MARTINEZ DE IRUJO, FCO. JAVIER
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR
|0
|262.756
|262.756
|0
|CONESA ALCARAZ, DIEGO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN MURCIA
|143.840
|164.415
|308.255
|130.076
|CONESA LAREO, CARLOS ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE INNOVACION FINANCIERA E INFRAESTRUCTURAS DE
|122.666
|383.453
|506.119
|57.500
|CONSARNAU GUARDIOLA, JOSE LEANDRO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA
|0
|7.391
|7.391
|41.848
|CONTRERAS MANRIQUE, MIGUEL
|PRESIDENTE SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIOS
|97.782
|135.487
|233.268
|260.000
|CORRAL TELLEZ, MARINA DEL
|SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACION Y EMIGRACION
|71.983
|1.133.287
|1.205.270
|0
|CORREDOR LANAS, MIREYA NATALIA
|SECRETARIA GRAL. TECNICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
|285.355
|0
|285.355
|169.869
|CORTE GARCIA, ANTONIO DE LA
|JEFE DEL CUARTO MILITAR DE LA CASA DE S.M. EL REY
|291.738
|53.999
|345.738
|35.248
|CORTES MARTIN, SILVIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN UCRANIA
|214.434
|441.078
|655.512
|0
|CORTES URIA, FRANCISCO JOSE
|ALMIRANTE JEFE DE PERSONAL
|109.452
|101.279
|210.731
|97.637
|CORVINOS LAFUENTE, JOSE MIGUEL
|DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA
|179.229
|215.744
|394.973
|350.300
|COSIDO GUTIERREZ, IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
|77.971
|92.099
|170.070
|204.338
|COSPEDAL GARCIA, MARIA DOLORES DE
|MINISTRA DE DEFENSA
|544.047
|43.012
|587.059
|0
|COSTALES ARTIEDA, FELIX
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TANZANIA
|201.378
|331.000
|532.378
|0
|COSTILLUDO GÓMEZ, ANDRÉS
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|234.481
|0
|234.481
|0
|COTO DEL VALLE, CRISTINA
|DIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA
|130.808
|29.596
|160.404
|30.046
|CREIS ESTRADA, CANDIDO
|DIRECTOR GRAL. DE PROTOCOLO DE LA CASA DE S.M. EL REY
|813.590
|163.225
|976.815
|30.187
|CRESPO CALZADA, MARTA
|DIRECTORA GRAL. DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO
|0
|74.329
|74.329
|7.000
|CRESPO DIAZ, CARMEN
|DELEGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCIA
|33.695
|21.421
|55.115
|21.614
|CRISTETO BLASCO, Mª BEGOÑA
|SECRETARIA GRAL. DE INDUSTRIA Y PYME
|662.330
|201.114
|863.444
|435.999
|CRISTÓBAL CRISTÓBAL, ALFREDO
|DIRECTOR GENERAL DE PRODUCTOS ESTADÍSTICOS
|71.839
|91.000
|162.839
|30.000
|CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LA
|GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE CANARIAS
|79.976
|71.986
|151.962
|0
|CRUZ MARTOS, JOSEFA ENCARNACION
|DIRECTORA GRAL. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
|141.516
|66.697
|208.213
|8.933
|CUADRA ABETI, SANTIAGO
|SECRETARIO GRAL. DE LA FUNDACION INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE
|287.130
|4.000
|291.130
|169.000
|CUESTA CIVIS, LUIS MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA
|295.315
|255.957
|551.272
|61.903
|CUESTA DEL CASTILLO, RICARDO
|ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA
|106.212
|39.225
|145.437
|102.876
|CUEVA FERNANDEZ, ANA DE LA
|SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA
|298.200
|2.942.437
|3.240.637
|20.948
|CUNILLERA I MESTRES, TERESA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA
|149.317
|61.412
|210.729
|68.463
|CURCIO RUIGOMEZ, FERNANDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA
|177.564
|523.187
|700.751
|0
|DAJANI GONZÁLEZ, JORGE
|DIRECTOR GENERAL ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL
|169.312
|232.883
|402.195
|0
|DANCAUSA TREVIÑO, Mª CONCEPCION
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUINIDAD DE MADRID
|147.331
|84.021
|231.352
|0
|DASTIS QUECEDO, ALFONSO Mª
|MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
|235.580
|563.402
|798.982
|0
|DELGADO GARCIA, DOLORES
|MINISTRA DE JUSTICIA
|766.251
|56.536
|822.786
|518.000
|DELGADO MARTIN, JOAQUIN
|DIECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA
|206.766
|198.065
|404.832
|51.022
|DELGADO MORENO, SALVADOR MARIA
|ALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA
|235.007
|59.242
|294.249
|141.147
|DELGADO-TARAMONA HERNANDEZ, JIMENA MERCEDES
|PRESIDENTA DEL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA
|180.806
|169.255
|350.061
|0
|DIAZ BIDART, JUAN IGNACIO
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
|75.620
|191.932
|267.552
|145.613
|DIAZ FERNANDEZ-GIL, CRISTINA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN SENEGAL
|115.590
|1.060.840
|1.176.429
|0
|DIAZ HERNANDEZ, JOSE RAFAEL
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
|126.383
|129.449
|255.832
|0
|DIAZ LOPEZ, Mª PILAR
|SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
|317.858
|32.000
|349.858
|190.908
|DIAZ MARQUEZ, Mª CRISTINA
|DIRECTORA GENERAL DE POLITICA INTERIOR
|111.422
|26.744
|138.165
|292.605
|DIAZ MARQUEZ, MARIA CRISTINA
|DIRECTORA GENERAL DE POLITICA INTERIOR
|131.622
|18.273
|149.895
|272.763
|DIAZ ZURRO, ALICIA
|PRESIDENTE DE SEGIPSA
|450.000
|3.000
|453.000
|200.000
|DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MAGRAMA
|0
|40.000
|40.000
|20.000
|DIAZ-RATO REVUELTA, AURORA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE SUIZA Y LINCHENSTEIN
|188.187
|116.364
|304.551
|158.047
|DIES LLOVERA, JAVIER
|CONSEJERO CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR
|80.033
|61.015
|141.048
|0
|DÍEZ ARROYO, CARLOS
|DIRECTOR AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD FERROVIARIA
|491.913
|311.667
|803.580
|23.291
|DIEZ BURGOS, FELIX
|PRESIDENTE DE RUMASA
|471.380
|676.941
|1.148.321
|0
|DIEZ OREJAS, CARMEN
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN NAMIBIA Y BOTSWANA
|717.221
|131.486
|848.707
|378.000
|DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, RICARDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MARRUECOS
|634.072
|1.592.154
|2.226.226
|0
|DOLZ LAGO, MANUEL JESÚS
|SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
|130.416
|313.584
|443.999
|0
|DOMECQ FERNANDEZ DE BOBADILLA, JORGE MANUEL
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OSCE
|72.533
|973.403
|1.045.936
|8.802
|DOMINGO GARCIA, PALOMA
|DIRECTORA GRAL. FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
|469.318
|62.600
|531.918
|74.820
|DOMINGUEZ ABASCAL, JOSE
|SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA
|263.535
|40.764
|304.298
|0
|DOMINGUEZ BUJ, JAIME
|GENERAL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA
|62.921
|88.409
|151.329
|0
|DOMÍNGUEZ DÍAZ, CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALASIA
|0
|156.655
|156.655
|0
|DOMINGUEZ IRIBARREN, FLORENCIO
|DIRECTOR FUNDACION CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO
|52.871
|47.992
|100.863
|54.091
|DOMINGUEZ-ALCAHUD MARTIN-PEÑA, IRENE
|SUBSECRETARIA DE DEFENSA
|200.947
|1.377.878
|1.578.825
|0
|DOMINGUEZ-GIL GONZALEZ, BEATRIZ
|DIRECTORA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES
|142.109
|20.415
|162.524
|115.898
|DORADO PICON, ANTONIO
|SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
|52.792
|62.504
|115.296
|55.575
|DORADO SOTO, JAVIER
|DIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD
|53.052
|40.070
|93.122
|104.555
|DUQUE DUQUE, PEDRO
|MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES
|37.628
|1.482.838
|1.520.466
|0
|DURAN HERNANDEZ, JULIO
|DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA
|326.750
|1.028.934
|1.355.684
|19.223
|EGUIDAZU PALACIOS, FERNANDO
|CONSEJERO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA
|552.859
|298.960
|851.819
|0
|EL BARKANI ABDELKADER, ABDELMALIK
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA
|424.028
|130.099
|554.126
|346.695
|ELENA CORDOBA, AMADOR
|DIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
|112.867
|110.000
|222.867
|0
|ELENO CARRETERO, CARLOS JAVIER
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
|135.910
|0
|135.910
|200.000
|ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ITALIA
|443.979
|290.177
|734.156
|59.000
|ESCOBAR GUERRERO, IGNACIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE QATAR
|154.072
|0
|154.072
|0
|ESCOBAR STEMMANN, JUAN JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BAGDAD
|280.000
|132.000
|412.000
|101.000
|ESCOLANO OLIVARES, ROMAN
|MINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|565.000
|846.700
|1.411.700
|0
|ESPAÑA MARTI, MARIA DEL MAR
|DIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS
|390.390
|59.939
|450.329
|299.599
|ESPIN LOPEZ, DANIEL
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|114.096
|6.600
|120.696
|157.324
|ESPINOSA GARCIA, JUAN
|DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO
|0
|219.243
|219.243
|196.565
|ESTEBAN ALBERT, ARTURO
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA MELILLA
|139.536
|273.659
|413.195
|0
|ESTEBAN LOPEZ Mª PAZ
|SECRETARIA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
|98.221
|73.652
|171.873
|91.587
|FABRA UTRAY, JORGE
|CONSEJERO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
|724.649
|707.051
|1.431.700
|0
|FABREGAT ROMERO, MARIA DEL PILAR
|INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO
|206.922
|297.455
|504.377
|0
|FALOMIR FAUS, MIGUEL
|DIRECTOR DEL MUSEO DEL PRADO
|117.627
|193.098
|310.725
|14.152
|FANJUL FERNÁNDEZ-PITA, BORJA
|DIRECTOR GRAL. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
|213.293
|135.500
|348.793
|117.511
|FARJAS ABADIA, Mª PILAR
|SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO
|101.430
|0
|101.430
|13.550
|FEMENIA GUARDIOLA, CONSUELO
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE MALTA
|35.000
|547.000
|582.000
|28.600
|FERNANDEZ ALVAREZ, ANA ISABEL
|CONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)
|359.710
|0
|359.710
|38.287
|FERNANDEZ CABRERA, CRISTINA
|DIRECTORA FUNDACION ICO
|0
|151.854
|151.854
|0
|FERNANDEZ CRESPO, JESÚS
|DIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
|221.172
|0
|221.172
|10.459
|FERNANDEZ CUCURULL, NICOLAS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CEUTA
|319.017
|246.160
|565.177
|0
|FERNANDEZ CURRAS, MARTA
|SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
|61.383
|77.600
|138.983
|4.000
|FERNANDEZ DE CAÑETE ECHEGOYEN, JORGE
|DIRECTOR FUND. ESPAÑOLA PARA LA COOP. INTERNAC., SALUD Y POLÍTICA SOCIAL
|318.227
|67.064
|385.291
|220.000
|FERNANDEZ DE CORDOVA Y ALONSO-VIGUERA, ANUNCIADA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN HUNGRIA
|2.446.970
|2.421.555
|4.868.526
|22.064
|FERNANDEZ DE MESA VARGAS, ÍÑIGO
|SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA
|667.860
|177.523
|845.383
|230.000
|FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO, ARSENIO
|DIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL
|50.321
|204.972
|255.293
|0
|FERNANDEZ DE MOYA ROMERO, JOSE ENRIQUE
|SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
|57.020
|177.569
|234.589
|19.138
|FERNANDEZ DIAZ, ANGEL
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE FOMENTO
|513.738
|140.650
|654.388
|75.000
|FERNANDEZ DIAZ, JORGE
|MINISTRO DEL INTERIOR
|405.769
|273.361
|679.130
|0
|FERNANDEZ GUERRERO, VICENTE CECILIO
|PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES
|240.439
|76.000
|316.439
|425.000
|FERNANDEZ LACASA, JOSE MARIA
|DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION EDUCATIVA
|86.179
|59.860
|146.039
|105.493
|FERNANDEZ LOPEZ DE TURISO, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO
|139.678
|233.741
|373.419
|9.918
|FERNANDEZ MUÑOZ, MONICA
|SECRETARIA GRAL. TECNICA Mº DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|163.238
|178.862
|342.100
|252.735
|FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
|DIRECTOR GENERAL DEL TESORO
|307.504
|1.192.622
|1.500.126
|0
|FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
|SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE
|300.760
|232.121
|532.881
|215.393
|FERNANDEZ VERA, JOSE IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
|204.287
|34.845
|239.132
|29.200
|FERNANDEZ-ARIAS MINUESA, CARLOS ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PRETORIA
|53.510
|112.254
|165.764
|0
|FERNANDEZ-MARTOS MONTERO, ANTONIO JOSE
|DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES
|505.379
|141.397
|646.775
|237.690
|FERNANDEZ-PALACIOS MARTINEZ, MIGUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA FEDERAL DEMOCRATICA DE ETIOPIA
|221.637
|238.464
|460.102
|168.171
|FERNANDEZ-PIÑEYRO HERNANDEZ, EMILIO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|334.072
|289.395
|623.467
|0
|FERRE DE LA PEÑA, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIBANO
|421.635
|942.486
|1.364.122
|0
|FERRE MOLTO, GONZALO
|PRESIDENTE DE ADIF
|805.791
|859.711
|1.665.502
|0
|FERRE NAVARRETE, MIGUEL
|SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA
|421.389
|29.414
|450.803
|11.775
|FERRER MARSAL, JUAN
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
|382.850
|1.561.093
|1.943.943
|0
|FERRER PEREZ, EUGENIO MIGUEL
|GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE
|538.188
|299.900
|838.088
|0
|FERRER ROSELLO, VICENTE LILIANO
|DIRECTOR GRAL. FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL,
|170.712
|31.590
|202.303
|154.000
|FIGA LOPEZ-PALOP, M. JESUS
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN VIETNAM
|759.146
|5.159.988
|5.919.134
|0
|FIGUEROLA SANTOS, CONCEPCION
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE NAMIBIA
|620.195
|473.908
|1.094.103
|14.676
|FRAILE FABRA, MARIA JESUS
|SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|1.082.857
|165.496
|1.248.353
|0
|FRANCO SUANZES, FCO. JAVIER
|ALMIRANTE JEFE DE LA FLOTA
|273.642
|120.927
|394.569
|69.973
|FRANCO SUANZES, FRANCISCO JAVIER
|ALMIRANTE DE LA FLOTA
|211.642
|206.319
|417.961
|78.860
|FUENTES CONLES, Mª BEGOÑA
|DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION
|188.702
|315.887
|504.590
|170.189
|FUENTES GOMEZ, JULIO CARLOS
|SECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE JUSTICIA
|402.247
|20.080
|422.327
|227.277
|FUERTES SUAREZ, MIGUEL
|EMBAJADOR EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y MONTENEGRO
|117.162
|0
|117.162
|0
|FULGENCIO TEJEDOR, JUAN CARLOS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
|36.775
|93.096
|129.871
|15.710
|GALAINENA RODRIGUEZ, FERNANDO DE
|EMBAJADOR EN LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
|658.194
|0
|658.194
|0
|GALAN GARCIA, PEDRO AGUSTIN
|TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS
|269.324
|169.717
|439.041
|0
|GALINDO MARTIN, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACION AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA
|157.332
|411.467
|568.799
|0
|GALLEGO CABALLERO, FABIOLA
|SECRETARIA GRAL. TECNICA MAEC
|404.060
|46.415
|450.476
|311.283
|GALLEGO LOPEZ, JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADIF
|166.898
|0
|166.898
|245.639
|GALLEGO TORRES, ANA
|DIRECTORA GENERAL DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL, RELACIONES CON
|361.479
|155.149
|516.628
|348.562
|GALVAN VALLINA, MATILDE ENCARNACION
|ADMINISTRADORA UNICA DE COFIVACASA
|284.827
|56.840
|341.666
|233.203
|GAN PAMPOLS, FRANCISCO JOSE
|JEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD
|113.113
|277.726
|390.840
|4.364
|GANDARIAS ALONSO DE CELIS, RAMON
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA
|1.000.000
|2.040.000
|3.040.000
|300.000
|GARAT CARAME, MANUEL
|SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
|272.686
|69.593
|342.280
|79.778
|GARCES SANAGUSTIN, MARIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|103.073
|636.589
|739.662
|0
|GARCIA ALVAREZ, ALBERTO MATIAS
|DIRECTOR GERENTE FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
|313.359
|695.266
|1.008.625
|175.225
|GARCIA ARNAIZ, FRANCISCO JAVIER
|JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE
|61.188
|266.482
|327.671
|10.099
|GARCIA CAPA, MARIA
|DIRECTORA GABINETE MINISTRA DE FOMENTO
|154.000
|296.442
|450.442
|128.745
|GARCIA CASAS, FERNANDO
|SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA
|697.254
|105.854
|803.108
|31.360
|GARCIA DE LA CONCHA, VICTOR
|DIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES
|624.120
|323.542
|947.662
|0
|GARCIA DE QUEVEDO RUIZ, JOSE CARLOS
|PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
|338.052
|26.200
|364.252
|275.000
|GARCIA DE VIEDMA BERNALDO DE QUIROS, JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE KENIA
|169.016
|313.615
|482.631
|20.000
|GARCIA DIAZ, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|56.201
|412.940
|469.141
|0
|GARCIA FERNANDEZ, JAVIER
|SUBSECRETARIO DE CULTURA Y DEPORTE
|180.349
|150.000
|330.349
|18.000
|GARCIA FRANQUELO, CARMEN
|DIRECTORA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS
|291.208
|90.521
|381.729
|188.612
|GARCIA GARCIA, CLARA EUGENIA
|DIRECTORA GENERAL DE I+D+I
|254.586
|442.533
|697.119
|97.681
|GARCIA GRANDE, Mª ELISA
|DIRECTORA GRAL. COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION ICEX, ESPAÑA,
|178.973
|61.131
|240.104
|44.416
|GARCIA HERNANDEZ, MANUEL
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA
|467.000
|306.100
|773.100
|187.350
|GARCIA HERNANDO, JOSE MIGUEL
|DIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE REGIMEN INTERIOR
|297.373
|642.000
|939.373
|0
|GARCIA LABAJO, JUAN MANUEL
|ASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA
|141.172
|145.016
|286.189
|220.772
|GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA ARMADA (DAE)
|36.930
|7.492
|44.422
|100.480
|GARCIA LOPEZ, SOLEDAD
|DIRECTORA DEP. RECAUDACION DE LA AEAT
|130.000
|25.200
|155.200
|218.300
|GARCIA MARTIN, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR GRAL. DEL TRABAJO AUTONOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA
|266.308
|89.496
|355.804
|102.616
|GARCIA MARTINEZ, INMACULADA
|PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO
|286.412
|89.396
|375.809
|68.391
|GARCIA MATILLA, EDUARDO
|CONSEJERO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)
|265.002
|238.080
|503.082
|8.789
|GARCIA MONTAÑO, JUAN MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
|41.564
|62.362
|103.926
|36.837
|GARCIA MUÑOZ, MARGARITA
|DIRECTORA DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO DE LA CNMV
|205.188
|137.150
|342.338
|0
|GARCIA NAVARRO, PEDRO
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
|115.008
|96.463
|211.471
|86.390
|GARCIA REBOLLAR, ANTONIO
|DIRECTORA GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD
|143.133
|1.168.304
|1.311.436
|0
|GARCIA REIG, JORGE
|DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
|452.198
|233.800
|685.998
|0
|GARCIA RODRIGUEZ, MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
|0
|304.556
|304.556
|0
|GARCIA RODRIGUEZ, RAMON IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA
|61.296
|403.068
|464.363
|0
|GARCIA SANCHEZ, FERNANDO
|JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
|149.999
|163.645
|313.645
|177.000
|GARCIA SANCHEZ, JUAN BAUTISTA
|JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DE TIERRA
|157.619
|103.258
|260.877
|0
|GARCIA SECO, Mª YOLANDA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA
|97.419
|86.468
|183.887
|67.552
|GARCIA TEJERINA, ISABEL
|MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
|168.855
|2.883.730
|3.052.585
|317.178
|GARCIA VALERA, ALBERTO
|DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS
|314.317
|391.617
|705.934
|193.289
|GARCIA VILASANCHEZ, JOSE ESTEBAN
|PRESIDENTE DE NAVANTIA
|69.435
|153.050
|222.486
|4.735
|GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLO
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA U.E
|247.315
|459.738
|707.053
|0
|GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, PATRICIA
|DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS
|444.644
|253.448
|698.092
|37.697
|GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIME
|PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE AENA, SME, S.A
|372.109
|79.944
|452.053
|257.279
|GARCIA-MANZANO JIMENEZ DE ANDRADE, PABLO
|SUBSECRETARIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
|273.602
|86.404
|360.006
|582.113
|GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUEL
|MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN
|724.274
|376.932
|1.101.206
|8.859
|GARCIANDIA TELLERIA, FELIX
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA PASAJES
|213.000
|366.500
|579.500
|50.000
|GARDE LOBO, PABLO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
|307.896
|11.481
|319.376
|303.789
|GARMA SANTANDER, CHRISTIAN
|PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSION
|326.393
|175.675
|502.068
|0
|GARRIDO VALENZUELA, IRENE
|SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA
|29.068
|72.642
|101.710
|16.112
|GARRIGUES FLOREZ, JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN DUBLIN (IRLANDA)
|613.679
|0
|613.679
|0
|GARZON OTAMENDI, ELENA
|DIRECTORA GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTRANJERIA
|177.299
|284.284
|461.583
|92.084
|GASCON CATALAN, JESUS
|DIRECTOR GENERAL DE LA AEAT
|230.231
|360.722
|590.953
|0
|GASOS Y CASAO, PABLO
|DIRECTOR DE ESTUDIOS CNMV
|473.601
|1.165.688
|1.639.289
|0
|GAVELA GONZALEZ, RAMON
|DIRECTOR GENERAL DEL CIEMAT
|234.061
|266.358
|500.420
|0
|GAVELA LLOPIS, ANDREA
|DIRECTORA ADJUNTA DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|250.293
|344.504
|594.798
|241.164
|GIL CELEDONIO, JOSE ANTONIO
|DIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
|0
|26.272
|26.272
|255
|GIL ROSELLA, EDUARDO
|SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE
|174.358
|77.880
|252.238
|21.786
|GIL-CASARES ARMADA, IÑIGO
|PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSION
|375.326
|400.517
|775.843
|123.050
|GIL-CASARES SATRUSTEGUI, RAMON
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS ESTADOS UNIDOS
|165.312
|354.609
|519.921
|0
|GIL-ORTEGA RINCON, FRANCISCO
|PRESIDENTE DE LA EMPRESA PUBLICA ENRESA (EMPRESA NAL. DE RESIDUOS
|180.523
|0
|180.523
|0
|GIMENEZ COLOMA, GONZALO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
|176.108
|129.655
|305.763
|109.000
|GIMENEZ DE CORDOBA FERNANDEZ-PINTADO, MIGUEL
|PRESIDENTE DEL GRUPO TRAGSA
|38.000
|1.452.000
|1.490.000
|0
|GIMENEZ SORIANO, JUAN BOSCO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA
|577.872
|162.263
|740.136
|0
|GIMENO ARANGUEZ, VICENTE
|DIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|144.806
|343.224
|488.030
|0
|GIMENO CHOCARRO, JUAN LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA Y ANALISIS SOCIOLABORAL
|0
|75.575
|75.575
|0
|GISBERT GARCIA, JUAN ANTONIO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
|400.138
|4.932.149
|5.332.288
|0
|GOICOECHEA ARANGUREN, ISABEL
|SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
|227.531
|76.776
|304.307
|0
|GOMENDIO KINDELAN, MONTSERRAT
|SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION
|1.232.350
|13.466.382
|14.698.732
|0
|GOMEZ BASTIDA, ENRIQUE
|DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE
|236.000
|195.768
|431.768
|154.824
|GOMEZ CASTRO, MARIA ELENA
|DIRECTORA GRAL. DE POLITICA DE DEFENSA
|287.930
|783.967
|1.071.896
|83.398
|GOMEZ DE ARANDA Y VILLEN, MIGUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALI
|158.824
|279.518
|438.343
|0
|GOMEZ DE OLEA BUSTINZA, PABLO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA
|639.069
|3.494.122
|4.133.192
|120.376
|GOMEZ DE SALAZAR MINGUEZ, JUAN
|TENIENTE GENERAL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE DEL E.T
|460.430
|329.933
|790.363
|489.169
|GOMEZ FERREIRO, FRANCISCO
|DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|308.728
|167.618
|476.346
|0
|GOMEZ GALLIGO, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
|428.683
|923.040
|1.351.723
|374.867
|GOMEZ GARCIA, JESUS MANUEL
|SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO
|288.086
|221.750
|509.836
|331.965
|GOMEZ ROJO, PABLO
|JEFE DEL MANDO AEREO GENERAL
|98.995
|76.000
|174.995
|0
|GOMEZ-ACEBO RODRIGUEZ-SPITERI, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE ISRAEL
|600.000
|273.000
|873.000
|0
|GOMEZ-FERRER BOLDOVA, RAMON
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
|157.427
|235.194
|392.621
|116.857
|GOMEZ-MUGICA SANZ, CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANADÁ
|1.098.782
|1.717.234
|2.816.016
|0
|GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA
|160.092
|345.324
|505.416
|0
|GONZALEZ CASTAÑO, JAIME
|DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES
|254.877
|300.829
|555.706
|207.708
|GONZALEZ DE LINARES PALOU, JUAN MANUEL
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO ANTE LAS NACIONES UNIDAS
|125.008
|577.575
|702.583
|0
|GONZALEZ GOMEZ, ALFREDO
|VICESECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|0
|10.987
|10.987
|15.439
|GONZALEZ GOMEZ, SANTIAGO RAMON
|DIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
|308.116
|52.751
|360.867
|84.107
|GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
|86.270
|59.630
|145.899
|286.858
|GONZALEZ OLIVARES, LORENA
|DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES
|207.148
|10.000
|217.148
|2.102
|GONZALEZ PEÑA, Mª RAQUEL
|DIRECTORA GABINETE MINISTRO ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
|120.419
|95.309
|215.728
|185.289
|GONZALEZ PICO, MARIA
|DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO. Mº DE LA
|43.077
|185.500
|228.577
|0
|GONZALEZ RAMOS, MANUEL GABRIEL
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA
|221.452
|37.622
|259.074
|230.859
|GONZALEZ ROMAN, MARIA VICTORIA
|EMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OSCE
|102.918
|397.866
|500.784
|0
|GONZALEZ SERRANO, JOSE LUIS
|DIRECTOR GRAL. DE ORDENACION PESQUERA
|225.474
|163.912
|389.387
|10.669
|GONZALEZ-ALLER JURADO, CRISTOBAL
|EMBAJADRO REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ONU Y ORGANISMOS
|373.505
|281.900
|655.405
|0
|GONZALEZ-BARBA PERA, JUAN
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN JARTUM
|263.461
|268.730
|532.191
|392.304
|GONZALEZ-BUENO CATALÁN DE OCON, M. VICTORIA
|DIRECTORA GRAL. DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES Y
|1.096.057
|2.507.671
|3.603.728
|0
|GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDO
|PRESIDENTE CORPORACION RTVE, S.A
|924.021
|0
|924.021
|100.000
|GONZALEZ-HUIX FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
|JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO
|119.667
|234.475
|354.142
|0
|GONZALEZ-PANIZO TAMARGO, ALFREDO
|SUBSECRETARIO MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|123.191
|132.956
|256.148
|239.650
|GONZALVEZ VICENTE, MARIA DEL PILAR
|DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA
|1.057.068
|450.819
|1.507.887
|7.516
|GRACIA ALDAZ, JESUS MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ITALIANA
|258.818
|116.542
|375.360
|91.508
|GRACIA NAVARRO, MANUEL
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
|0
|76.622
|76.622
|104.033
|GRAEFENHAIN DE CODES, OSCAR
|DIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA
|84.863
|4.300
|89.163
|127.000
|GRANADO MARTINEZ, OCTAVIO JOSE
|SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL
|209.372
|360.582
|569.954
|0
|GRANDE-MARLASKA GOMEZ, FERNANDO
|MINISTRO DEL INTERIOR
|164.000
|41.000
|205.000
|100.000
|GRANDES PASCUAL, ESTANISLAO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ARGENTINA
|574.808
|118.800
|693.608
|0
|GREGORIO LOPEZ, JOSE JULIAN
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA
|110.000
|44.000
|154.000
|20.500
|GREGORIO Y MONMENEU, JERONIMO DE
|DIRECTOR GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR
|64.941
|87.718
|152.658
|0
|GUAL DE TORRELLA GUASP, JUAN RAMON
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
|70.059
|47.283
|117.342
|0
|GUALDA ROMERO, MARIA JOSE
|SECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
|99.702
|48.644
|148.346
|3.139
|GUINDOS JURADO, LUIS DE
|MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|599.552
|307.533
|907.085
|0
|GUIRAO CABRERA, JOSE
|MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|535.895
|532.229
|1.068.124
|0
|GURGUI FERRER, ANTONI
|CONSEJERO CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR
|155.162
|62.154
|217.316
|0
|GURREA CASAMAYOR, FERNANDO
|SUBSECRETARIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL
|48.342
|89.373
|137.715
|0
|GUTIERREZ BLANCO, ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. DE EXPLOTACION Y CONSTRUCCION DE ADIF
|346.259
|0
|346.259
|0
|GUTIERREZ DE LA PEÑA, ANTONIO
|AUDITOR PRESIDENTE TRIBUNAL MILITAR CENTRAL
|70.109
|124.433
|194.542
|0
|GUTIERREZ SAENZ DE BURUAGA, EDUARDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL
|425.000
|225.658
|650.658
|24.234
|HADDAD SANCHEZ DE CUETO, JAIME
|SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE
|74.264
|170.808
|245.072
|18.115
|HERAS CABALLERO, ANGELES MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION, DESARROLLO E
|188.420
|61.991
|250.411
|0
|HERGUETA GARNICA, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO
|600.000
|376.000
|976.000
|490.000
|HERMIDA TRASTOY, ANDRES
|DIRECTOR GRAL. DEL CENTRO TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO
|54.927
|29.691
|84.617
|14.719
|HERMOSO CONTRERAS, IGNACIO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y
|0
|238.458
|238.458
|0
|HERNANDEZ ACOSTA, MARCOS
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
|176.910
|213.255
|390.166
|11.949
|HERNANDEZ BENTO, ENRIQUE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS
|64.472
|51.389
|115.861
|44.105
|HERNANDEZ BENTO, Mª DEL CARMEN
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS
|30.508
|204.677
|235.186
|8.641
|HERNANDEZ DE COS, PABLO
|GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA
|52.603
|685.015
|737.618
|0
|HERNANDEZ FERRERO, LUIS
|INSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE DEFENSA
|61.838
|6.500
|68.338
|62.700
|HERNANDEZ MORENO, ALBERTO
|DIRECTOR GENERAL DEL INCIBE
|97.465
|81.136
|178.601
|0
|HERNANDEZ OLIVER, BLANCA
|DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO
|763.290
|363.827
|1.127.117
|0
|HERNÁNDEZ PEÑA, JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARAGUAY
|372.380
|830.828
|1.203.208
|0
|HERNANDEZ RIVERA, CARLOS
|DIRECTOR GRAL. DE ORDENACION DEL JUEGO
|0
|149.780
|149.780
|0
|HERNANDEZ RUIGOMEZ, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE HAITI
|334.667
|0
|334.667
|0
|HERNANDEZ-LAHOZ ORTIZ, PABLO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|157.285
|18.991
|176.276
|209.863
|HERNANDO ECHEVARRIA, MILAGROS
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN REPÚBLICA LIBANESA
|264.841
|883.523
|1.148.364
|0
|HERNANDO GONZALO, ELENA
|DIRECTORA GERENTE FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO
|262.445
|29.778
|292.223
|23.579
|HERRAIZ ALARCON, MIGUEL ANGEL
|JEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE S.M. EL REY
|107.804
|40.185
|147.989
|43.313
|HERRERA GARCIA-CANTURRI, JAVIER
|DIRECTOR GRAL. DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES CON LAS
|571.618
|566.456
|1.138.074
|85.389
|HERRERA GARCIA-CANTURRI, MARIANO JOSE
|DIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA
|433.492
|1.903.669
|2.337.161
|0
|HERRERA GOMEZ, JUSTO
|SUBSECRETARIO SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
|138.058
|396.572
|534.630
|0
|HERRERA SANTA-CECILIA, MARIA CRISTINA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA
|128.261
|137.811
|266.073
|112.499
|HERRERO GARCIA, JAIME
|VICESECRETARIO GRAL.- D.GRAL. ADJUNTO BANCO DE ESPAÑA
|163.599
|518.842
|682.441
|18.344
|HERRERO VELASCO, JOSE MIGUEL
|DIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
|93.033
|98.522
|191.554
|184.752
|HEVIA SIERRA, JORGE
|EMBAJADOR OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA OEA Y ORGANISMOS
|240.000
|321.942
|561.942
|0
|HIDALGO LOPEZ, ANTONIO JOSE
|SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES
|49.372
|100.375
|149.747
|66.490
|HIDALGO TENA, ENGRACIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO
|188.633
|497.514
|686.147
|0
|HOLGADO MERINO, JOSE MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
|139.661
|186.579
|326.240
|0
|HORTALA I VALLVE, JOAQUIM
|SECRETARIO DEL CONSEJO DE LA CNMC
|150.290
|25.833
|176.123
|336.500
|HUERTA HERNANDEZ, MAXIM
|MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE
|173.438
|428.609
|602.047
|52.006
|IANNI, ALDO
|DIRECTOR DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC
|215.989
|10.000
|225.989
|36.247
|IBARRA BETANCORT, LUIS ANGEL
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS
|186.049
|142.650
|328.699
|0
|IBARRA ROCA, RICARDO ENRIQUE
|PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD
|0
|12.267
|12.267
|0
|IGLESIAS SANTOS, MONTSERRAT
|DIRECTORA GENERAL DEL INAEM
|175.339
|38.289
|213.628
|89.448
|IRANZO GUTIERREZ, ALVARO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE ARABIA SAUDI
|665.888
|698.291
|1.364.179
|0
|IRIGOYEN MUÑOZ, GREGORIO
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES
|112.260
|297.790
|410.050
|0
|IZQUIERDO RONCERO, JOSE JAVIER
|SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
|78.527
|170.298
|248.825
|91.540
|JIMENEZ BASTIDA, JOSE LORENZO
|DIRECTOR ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO DEL AIRE
|157.506
|24.000
|181.506
|0
|JIMENEZ GONZALO, MARIA CONCEPCION
|DIRECTORA GRAL. DE GESTION DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA
|460.803
|1.922.438
|2.383.242
|0
|JIMENEZ LATORRE, FERNANDO
|SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA
|621.457
|0
|621.457
|0
|JIMENEZ NACHER, PEDRO MIGUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LETONIA
|0
|719.488
|719.488
|0
|JIMENEZ-UGARTE HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SUECIA
|578.280
|512.944
|1.091.224
|0
|JOVE DIAZ, MATIAS MARIA DE
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|99.497
|38.005
|137.502
|121.082
|JOVE DIAZ, MATIAS MARIA DE
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|99.497
|52.543
|152.040
|121.082
|JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA
|SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMONES. TERRITORIALES
|59.523
|32.523
|92.045
|82.355
|JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIA
|SUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMONES. TERRITORIALES
|59.523
|35.869
|95.391
|95.019
|JUAREZ CASADO, SAMUEL JESUS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA
|99.005
|162.750
|261.755
|0
|JUNCO BONET, EDUARDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL
|485.000
|280.000
|765.000
|0
|JUNQUERA TEMPRANO, Mª PIA
|DIRECTORA GRAL. DE GOBERNANZA PUBLICA
|233.371
|171.062
|404.432
|0
|KAISER MOREIRAS, JOSE LUIS
|DIRECTOR GRAL. COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES
|0
|116.094
|116.094
|10.556
|KIRKPATRICK DE LA VEGA, GUILLERMO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN HONDURAS
|631.112
|142.448
|773.560
|58.731
|KUCHKOVSKY JIMENEZ, TERESA
|DIRECTORA DE GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
|140.364
|139.010
|279.374
|109.941
|LABRADOR ENCINAS, JESUS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA LA MANCHA
|115.000
|54.474
|169.474
|150.778
|LACADENA HIGUERA, JAIME
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DOMINICANA
|838.612
|256.923
|1.095.535
|292.804
|LACLAUSTRA BELTRAN, ARTURO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SERBIA Y EN MONTENEGRO
|135.839
|277.469
|413.308
|0
|LACRUZ GIMENO, PATRICIA
|DIRECTORA GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
|0
|84.054
|84.054
|0
|LAFUENTE BATANERO, LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL
|286.277
|6.209
|292.486
|27.977
|LAGO ALBA, JOSE ANTONIO
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
|135.990
|101.131
|237.121
|3.475
|LAIGLESIA DEL ROSAL, EDUARDO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BANGLADESH
|767.146
|2.068.226
|2.835.372
|0
|LAIGLESIA GONZALEZ DE PEREDO, JUAN PABLO
|SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA Y
|235.605
|353.078
|588.682
|0
|LAMELA DIAZ, MARIA LUISA
|INTERVENTORA GRAL. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
|1.244.390
|60.671
|1.305.062
|121.084
|LANDECHO CAMPOS, PABLO MARIA
|DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VALENCIA 2007
|13.704
|21.855
|35.559
|67.023
|LARRAÑAGA CES, CARLOS MARIA
|DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION PESQUERA
|267.181
|196.224
|463.405
|167.628
|LARROTCHA PALMA, BEATRIZ
|SUBSECRETARIA DEL Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
|253.900
|229.094
|482.994
|92.086
|LARROTCHA PARADA, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN KAZAJSTAN
|348.224
|817.622
|1.165.845
|0
|LASSALLE RUIZ, JOSE MARIA
|SECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA AGENDA
|107.654
|36.880
|144.534
|580.139
|LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUE
|DIRECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LAS CC.AA. Y ENTES LOCALES
|26.337
|181.643
|207.980
|142.814
|LATORRE SANCHO, CRISTINA
|SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
|191.756
|67.822
|259.578
|406.185
|LAZARO RUIZ, JUANA Mª
|SUBSECRETARIA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
|406.577
|822.481
|1.229.058
|43.430
|LEAL VAZQUEZ, JORGE
|PRESIDENTE SODIEX S.A. S.M.E
|80.615
|311.000
|391.615
|138.473
|LECETA GARCIA, JOSE MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DE RED.ES
|402.625
|44.711
|447.336
|0
|LEJARRETA LOBO, MANUEL MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUATEMALA Y BELICE
|356.663
|645.118
|1.001.781
|195.450
|LEKUONA GARCIA, PEDRO MARIA
|DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA
|130.395
|316.611
|447.007
|0
|LETE LASA, JOSE RAMON
|PRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
|224.142
|39.133
|263.275
|399.791
|LIBRERO PINTADO, Mª CARMEN
|SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE
|165.706
|35.950
|201.657
|24.186
|LINDE DE CASTRO, LUIS MARIA
|GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA
|246.266
|490.342
|736.608
|0
|LINOS ESCOFET, MONICA DE
|DIRECTORA FUNDACION ICO
|454.767
|165.780
|620.547
|129.249
|LIZARANZU PERINAT, M. TERESA
|EMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNESCO
|249.884
|102.719
|352.603
|50.792
|LLORENTE CACHORRO, PEDRO
|SUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
|136.167
|127.047
|263.215
|183.949
|LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL JOSE
|DIRECTOR GRAL. COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES CON LAS
|390.000
|0
|390.000
|0
|LOBATO MARTINEZ, AMELIA
|SECRETARIA GENERAL DE LA CNMC
|140.229
|53.981
|194.209
|66.694
|LOPEZ ALVAREZ, EUGENIO
|ABOGADO GENERAL DEL ESTADO-DIRECTOR DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO
|156.799
|183.241
|340.040
|228.663
|LOPEZ BUSQUETS, EDUARDO
|EMBAJADOR EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN
|156.781
|232.301
|389.082
|0
|LOPEZ CALDERON, TEODORO ESTEBAN
|ALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
|12.552
|87.245
|99.797
|0
|LOPEZ CASASNOVAS, GUILLEM
|CONSEJERO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA
|109.406
|265.000
|374.406
|0
|LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIO
|PRESIDENTE DE SEGITTUR
|0
|129.464
|129.464
|140.929
|LOPEZ DE SA FERNANDEZ, ANGELA
|DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD
|279.532
|0
|279.532
|80.200
|LOPEZ DEL POZO, FERNANDO JOSE
|COMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES
|151.489
|553.665
|705.154
|0
|LOPEZ GONZALEZ, ROCIO
|DIRECTORA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA
|165.591
|115.814
|281.404
|0
|LOPEZ IGLESIAS, GERMAN AUGUSTO
|DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
|112.651
|9.887
|122.539
|26.789
|LOPEZ JORRIN, JOSE ANGEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN HUNGRÍA
|377.629
|653.852
|1.031.481
|0
|LOPEZ MARTINEZ, ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE NORUEGA Y EN LA REPUBLICA DE ISLANDIA
|140.293
|923.764
|1.064.058
|0
|LOPEZ MARTINEZ, CAYETANO
|DIRECTOR GRAL. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS Y MEDIOAMBIENTALES
|263.364
|820.000
|1.083.363
|0
|LOPEZ MC-LELLAN, GUILLERMO ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL
|125.397
|2.367.242
|2.492.639
|0
|LOPEZ PERONA, ALFONSO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA-BISSAU
|352.616
|0
|352.616
|0
|LOPEZ REQUENA, FRANCISCO
|JEFE SEGURIDAD DE LA CASA REAL
|156.633
|392.000
|548.633
|0
|LOPEZ ROA, ANGEL LUIS
|CONSEJERO BANCO DE ESPAÑA
|649.473
|398.578
|1.048.051
|0
|LOPEZ RUPEREZ, FRANCISCO
|PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
|583.451
|191.296
|774.748
|0
|LOPEZ SANCHEZ, CESAR FELIPE
|DIRECTOR GERENTE FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
|190.376
|267.614
|457.989
|0
|LOPEZ SENOVILLA, AMPARO
|SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESA
|219.906
|49.326
|269.232
|182.670
|LOPEZ VEIGA, ENRIQUE CESAR
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
|111.098
|149.571
|260.669
|192.202
|LOPEZ VIANA, JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACION CETAL
|47.202
|60.169
|107.371
|91.354
|LOPEZ-ASENJO GARCIA, ALBERTO
|SECRETARIO GENERAL DE PESCA
|118.140
|149.000
|267.140
|0
|LOPEZ-CHAVES CASTRO, IGNACIO
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO
|66.269
|194.736
|261.005
|0
|LOPEZ-DORIGA PEREZ, JUAN
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TUNEZ
|325.470
|248.871
|574.341
|0
|LOPEZ-HERRERA SANCHEZ, JUAN
|DIRECTOR GRAL. RELACIONES BILATERALES CON PAISES U.E, PAISES CANDIDATOS Y
|316.140
|132.470
|448.610
|200.000
|LORA-TAMAYO D'OCON, EMILIO
|RECTOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO
|774.236
|341.088
|1.115.324
|25.536
|LORENZO ALMENDROS, BERNARDO
|CONSEJERO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
|144.699
|141.654
|286.352
|0
|LORENZO FERRERA, GABINO DE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
|0
|256.141
|256.141
|0
|LORENZO GARCIA-ORMAECHEA, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ
|158.227
|645.632
|803.859
|0
|LORENZO SERRA, EMILIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARYM
|374.518
|597.262
|971.780
|134.000
|LORENZO Y GARCIA-ORMAECHEA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ
|8.626
|724.476
|733.102
|60.200
|LORIENTE SAINZ, FRANCISCO JAVIER
|ADMINISTRADOR UNICO DE COFIVACASA
|0
|158.750
|158.750
|0
|LOSA CARBALLIDO, DELIA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE
|66.488
|41.434
|107.922
|15.084
|LOSADA CRESPO, BEATRIZ
|DIRECTORA GRAL. FUNDACION SIMA
|800.000
|42.314
|842.314
|230.598
|LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIER
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
|0
|177.849
|177.849
|19.059
|LOURIDO ARTIME, LAUREANO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
|0
|5.000
|5.000
|0
|LOZA AGUIRRE, JESUS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAIS VASCO
|123.607
|76.059
|199.666
|0
|LUCAS GONZALEZ, MIGUEL DE
|DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SEFARAD-ISRAEL
|112.318
|26.494
|138.813
|0
|LUCINI MATEO, ALFONSO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA HELENICA
|226.526
|191.431
|417.957
|0
|LUENGO ALVAREZ-SANTULLANO, ALFONSO
|DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDAE
|66.027
|56.252
|122.278
|41.302
|LUIS BRITO, MILAGROS
|VICEPRESIDENTA DEL CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA
|84.141
|262.438
|346.579
|18.223
|LUNA TOBARRA, Mª LLANOS DE
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA
|407.487
|80.839
|488.326
|71.135
|MACIA DE CASTRO, CARLOS FERNANDO
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
|128.257
|46.000
|174.257
|8.000
|MADRAZO GARCÍA DE LOMANA, RODRIGO
|DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA
|274.670
|137.087
|411.757
|334.336
|MADRIGAL MARTINEZ PEREDA, CONSUELO
|FISCAL GENERAL DEL ESTADO
|322.754
|14.637
|337.391
|46.716
|MAGRO ANDRADE, SUSANA
|DIRECTORA DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO
|680.000
|22.803
|702.803
|578.000
|MALLO GOMEZ, GONZALO
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
|30.901
|7.112
|38.013
|42.406
|MALO DE MOLINA MARTIN-MONTALVO, JOSE LUIS
|DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA
|150.778
|1.113.935
|1.264.713
|18.192
|MANTECA MARCOS, DIONISIA
|SUBSECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA
|108.920
|41.779
|150.699
|2.253
|MAÑEZ RODRÍGUEZ, ELENA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS
|150.000
|97.728
|247.728
|105.000
|MAPELLI MARCHENA, CLARA
|SECRETARIA GENERAL TECNICA-DIRECTORA DEL SECRETARIADO DEL GOBIERNO
|307.812
|46.737
|354.549
|0
|MARCO MARTINEZ, JOSE PASCUAL
|DIRECTOR GRAL. DE COORDINACION DE POLITICAS COMUNES Y DE ASUNTOS GRALES
|371.532
|924.355
|1.295.887
|0
|MARCO SANJUAN, JOSE ANTONIO
|PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
|189.000
|545.100
|734.100
|62.000
|MARIN ALBI, MARIANO TOMAS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
|208.148
|146.478
|354.626
|10.315
|MARIN CASTAN, FERNANDO
|FISCAL TOGADO
|433.396
|0
|433.396
|249.051
|MARIN COBOS, MIGUEL
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
|140.768
|139.091
|279.859
|123.210
|MARIN HELLIN, ANTONIO MARCIAL
|SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
|269.792
|41.515
|311.307
|277.736
|MARIN PEREZ, FRANCISCO
|DIRECTOR GENERAL DEL CDTI
|830.341
|0
|830.341
|0
|MAROTO ILLERA, MARIA REYES
|MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
|272.019
|192.235
|464.254
|93.209
|MARTI ALVAREZ, LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA
|197.292
|239.475
|436.767
|83.438
|MARTIN BARBERO, ISAAC
|PRESIDENTE DE INECO
|421.833
|322.360
|744.193
|623.000
|MARTIN BERNARDI, MIGUEL JOSE
|SEGUNDO JEFE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
|72.367
|42.955
|115.322
|28.897
|MARTIN GONZALEZ, PABLO
|SUBSECRETARIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
|190.848
|111.469
|302.316
|0
|MARTIN MARTINEZ, MARIA JESUS
|DIRECTORA GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS
|177.982
|69.715
|247.697
|102.819
|MARTIN MENDIZABAL, Mª EUGENIA
|DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|351.183
|106.969
|458.152
|83.076
|MARTIN RAMIRO, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
|308.387
|11.200
|319.587
|460.747
|MARTIN-ABRIL CALVO, DIEGO
|DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS
|376.940
|162.600
|539.540
|7.500
|MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIO
|DIRECTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
|153.637
|100.225
|253.862
|23.827
|MARTINEZ CASTRO, MARIA DEL CARMEN
|SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|986.752
|340.260
|1.327.012
|120.316
|MARTINEZ ESTEVEZ, AURELIO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
|1.016.357
|2.042.025
|3.058.382
|0
|MARTINEZ FONTANO, DAVID
|PRESIDENTE DE MERCASA
|16.004
|482.606
|498.610
|48.733
|MARTINEZ GIMENO, JOSE M
|SECRETARIO CONSEJO Y DIRECTOR GRAL. SERVICIO JURIDICO CNMV
|531.537
|671.232
|1.202.769
|192.783
|MARTINEZ LOPEZ, DIEGO
|SECRETARIO GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL
|52.757
|81.691
|134.448
|5.830
|MARTINEZ MEROÑO, JULIO ANGEL
|DIRECTOR GRAL. DEL SEPE
|237.445
|731.256
|968.701
|0
|MARTINEZ NUÑEZ, JUAN FRANCISCO
|SECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA
|200.479
|80.500
|280.979
|58.257
|MARTINEZ ORTEGA, ANGELICA
|SECRETARIA GENERAL TECNICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO
|151.255
|298.038
|449.293
|44.305
|MARTINEZ PEÑA, JOSE LUIS
|DIRECTOR EJECUTIVO DE ESS-BILBAO
|186.634
|104.530
|291.163
|0
|MARTINEZ RICO, FELIPE
|SUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
|130.495
|11.783
|142.278
|107.066
|MARTINEZ SANCHEZ, EVA FELICIA
|DIRECTORA GRAL. PARA EL MAGREB, AFRICA, MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO
|596.500
|476.000
|1.072.500
|59.900
|MARTINEZ SERRANO, ALFREDO
|JEFE DE PROTOCOLO DE LA CASA DE S.M. EL REY
|159.497
|0
|159.497
|67.334
|MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUIN
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER
|390.648
|714.342
|1.104.990
|0
|MARTINEZ VAZQUEZ, FRANCISCO
|SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
|0
|535.000
|535.000
|0
|MARTINEZ-AVIAL MARTIN, PEDRO
|DIRECTOR GRAL. DEL CONSORCIO CASA ARABE
|952.255
|117.000
|1.069.255
|0
|MARTINEZ-PINA GARCIA, ANA Mª
|VICEPRESIDENTA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
|115.951
|56.874
|172.825
|271.870
|MAS CANAL, NURIA
|CONSEJERA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. BANCO DE ESPAÑA
|365.000
|851.133
|1.216.133
|420.593
|MAS RODRIGUEZ, PILAR
|DIRECTORA GRAL. DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL
|712.640
|2.787.509
|3.500.149
|280.061
|MATAMOROS MARTINEZ, RAFAEL EDUARDO
|AUDITOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MILITAR CENTRAL
|46.327
|37.000
|83.327
|108.807
|MATE RINCON, AITOR JOSE
|DIRECTOR GRAL. DE POLITICAS FINANCIERAS, MACROECON. Y LABORALES
|53.993
|410.056
|464.049
|73.747
|MATELLANES MARTINEZ, IGNACIO JESUS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE BELGICA
|256.677
|2.567.986
|2.824.662
|0
|MATEOS ESTUDILLO, SALVADORA DEL CARMEN
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA
|203.844
|50.899
|254.743
|65.751
|MATO ADROVER, ANA
|MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|318.692
|0
|318.692
|243.265
|MATRES MANSO, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDONESIA
|0
|4.936
|4.936
|0
|MECA GOMEZ, SALVADOR
|SECRETARIO GRAL. CNMV
|351.872
|4.896.396
|5.248.268
|0
|MEDINA CABALLERO, RAUL
|DIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL
|141.006
|77.561
|218.566
|92.202
|MEDINA CEBRIAN, JOSE IGNACIO
|TENIENTE GENERAL (Mº DE DEFENSA. EJERCITO DE TIERRA)
|22.605
|0
|22.605
|0
|MEJIA ERRASQUIN, MARIA AURORA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA
|548.329
|0
|548.329
|0
|MELCHIOR NAVARRO, RICARDO PATRICK
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
|0
|300.360
|300.360
|17.822
|MELLADO RAMIREZ, DAVID
|SECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE HACIENDA Y ADMONES. PUBLICAS
|328.000
|23.000
|351.000
|374.000
|MENDEZ BERTOLO, XIANA MARGARIDA
|SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
|152.411
|205.567
|357.979
|76.095
|MENDEZ DE VIGO Y MONTOJO, BEATRIZ
|SECRETARIA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
|317.715
|75.394
|393.109
|0
|MENDEZ DE VIGO Y MONTOJO, IÑIGO
|MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|518.260
|956.104
|1.474.364
|0
|MENDEZ GARCIA, ANGEL
|INTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA
|596.803
|241.018
|837.821
|0
|MENDIVIL PEYDRO, RAFAEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN TURQUIA
|207.220
|528.253
|735.473
|0
|MENENDEZ LOPEZ, ROSA Mª
|PRESIDENTE AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICASIMPORTE
|192.639
|244.390
|437.030
|56.509
|MENENDEZ MENENDEZ, SANTIAGO
|DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
|106.601
|33.344
|139.945
|108.442
|MENENDEZ PEREZ, ANA MARIA
|EMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE ONU EN GINEBRA
|410.000
|202.000
|612.000
|40.000
|MENENDEZ PRIETO, MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DEL AGUA
|380.643
|483.395
|864.038
|0
|MESTRE BAREA, MANUEL
|JEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE
|128.233
|324.000
|452.233
|320.000
|MEZQUITA PEREZ-ANDUJAR, IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA
|61.616
|194.829
|256.446
|0
|MICHEO CARRILLO DE ALBORNOZ, JULIA DE
|DIRECTORA GABINETE MINISTRA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|0
|29.309
|29.309
|0
|MIGUEL ALVAREZ, FRANCISCO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIBIA
|285.000
|265.510
|550.510
|325.000
|MIGUEL CALABIA, EMILIO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BANGKOK
|270.970
|354.000
|624.970
|0
|MIGUEL CASAS, ANGEL DE
|PRESIDENTE CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
|233.252
|194.113
|427.365
|44.470
|MIGUEL EGEA, RAMON DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA FRANCESA
|533.959
|2.355.398
|2.889.357
|0
|MIGUEL TORAL, AMAYA DE
|DIRECTORA GENERAL DEL INAEM
|310.994
|523.295
|834.288
|68.355
|MILLO ROCHER, JOSE ENRIQUE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CATALUÑA
|163.605
|60.566
|224.171
|45.442
|MINAYO DE LA CRUZ, LUIS FRANCISCO
|DIRECTOR GRAL. DE OPERACIONES DE RENFE OPERADORA
|280.226
|106.970
|387.195
|0
|MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTO
|DIRECTOR GENERAL DE RED.ES
|0
|71.500
|71.500
|0
|MIRALLES HUETE, SANTIAGO
|DIRECTOR GENERAL CONSORCIO CASA DE AMERICA
|129.335
|452.957
|582.292
|0
|MIRANDA SOTILLOS, FERNANDO
|SECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION
|161.739
|92.570
|254.310
|0
|MIRAS PORTUGAL, AURELIO DOMINGO
|DIRECTOR GRAL. DE MIGRACIONES
|655.932
|917.640
|1.573.572
|0
|MOGO ZARO, CESAR ALEJANDRO
|DIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL
|13.878
|294.731
|308.610
|0
|MOH ABDELKADER, SABRINA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN MELILLA
|114.311
|16.395
|130.706
|274.118
|MOLARES PEREZ, LUCIA E
|DIRECTORA GENERAL SEPES
|195.219
|107.014
|302.233
|83.493
|MOLINA MOSCOSO, DOMINGO JAVIER
|SECRETARIO GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL
|76.199
|181.237
|257.436
|43.619
|MOLINOS COBO, JUAN JOSE
|DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR
|93.762
|14.000
|107.762
|33.000
|MONTALBAN CARRASCO, JUAN FRANCISCO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE CUBA
|252.007
|217.616
|469.623
|0
|MONTALVO SANTAMARIA, ALICIA
|DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN
|301.701
|0
|301.701
|0
|MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUAN
|REPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y LA U.E
|224.555
|127.940
|352.495
|0
|MONTERO CASADO DE AMEZUA, JOSE LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE SEIASA
|160.642
|75.750
|236.391
|7.625
|MONTERO CUADRADO, MARIA JESUS
|MINISTRA DE HACIENDA
|109.933
|3.847
|113.780
|122.742
|MONTERO LEBRERO, PEDRO
|DIRECTOR GERENTE FUNDACION PREVENCION RIESGOS LABORALES
|147.250
|226.287
|373.537
|0
|MONTESINO MARTINEZ DEL CERRO, BORJA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ETIOPIA
|263.102
|131.500
|394.602
|45.000
|MONTESINO-ESPARTERO VELASCO, PABLO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL CONGO
|1.025.407
|529.403
|1.554.810
|0
|MONTILLA MARTOS, JOSE ANTONIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES
|197.265
|83.497
|280.762
|213.404
|MONTON GIMENEZ, CARMEN
|MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL
|126.129
|78.623
|204.752
|179.083
|MONTORO ROMERO, CRISTOBAL
|MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
|389.301
|335.576
|724.878
|0
|MONTSERRAT MONTSERRAT, DOLORS
|MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|77.206
|97.163
|174.369
|172.668
|MONZONIS MARTINEZ, JUAN JOSE
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON
|540.814
|470.699
|1.011.513
|0
|MOR SOLA, RICARDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DEL NIGER
|275.409
|491.379
|766.787
|0
|MORA BENAVENTE, ENRIQUE
|DIRECTOR GENERAL POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD
|267.474
|0
|267.474
|0
|MORAGAS SANCHEZ, JORGE
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES UNIDAS
|0
|4.045
|4.045
|334.000
|MORAGUES FERRER, JUAN CARLOS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. VALENCIANA
|73.778
|12.747
|86.525
|48.580
|MORAGUES FERRER, JUAN CARLOS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
|90.582
|29.309
|119.892
|35.699
|MORAL REVILLA, ALICIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN HARARE, ZIMBAUE
|970.743
|207.628
|1.178.371
|125.628
|MORALES SANCHEZ, CARLOS CESAR
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN
|12.501
|823.475
|835.976
|0
|MORAN ABAD, FEDERICO
|SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES
|74.268
|40.000
|114.268
|0
|MORAN CALVO-SOTELO, FERNANDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COSTA DE MARFIL
|192.690
|0
|192.690
|86.179
|MORAN FERNANDEZ, HUGO ALFONSO
|SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
|124.017
|111.231
|235.248
|0
|MORENES EULATE, PEDRO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
|323.954
|777.609
|1.101.563
|290.809
|MORENO GIL, OSCAR
|INTERVENTOR DE LA CASA DE S.M. EL REY
|201.496
|0
|201.496
|0
|MORENO GONZALEZ, RAMON MARIA
|DIRECTOR GENERAL CASA ASIA
|753.076
|290.209
|1.043.285
|171.580
|MORENO MEDINA, CARLOS FIDEL
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE HACIENDA
|85.749
|47.364
|133.112
|176.187
|MORENO PALANQUES, RUBEN
|SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES
|311.663
|401.035
|712.698
|0
|MORENO RAYMUNDO, M. CARMEN
|EMBAJADORA EN TAILANDIA
|382.671
|139.760
|522.430
|541.285
|MORENO SANCHEZ, CARLOS JESUS
|DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL
|0
|1.500
|1.500
|40.000
|MORERA VILLUENDAS, Mª VICTORIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
|1.286.650
|7.347.703
|8.634.353
|120.000
|MORRO VILLACIAN, JUAN IGNACIO
|DIRECTOR GRAL. DE NACIONES UNIDAS Y DERECHOS HUMANOS
|1.168.912
|690.420
|1.859.332
|407.738
|MUÑOZ GONZALEZ-UBEDA, PATRICIA
|DIRECTORA GENERAL ADJUNTA SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIA CONSEJO DE
|0
|119.798
|119.798
|1.998
|MUÑOZ GUAJARDO, ALMUDENA
|DIRECTORA GRAL. DEL CONSORCIO CASA DEL MEDITERRANEO
|842.466
|332.301
|1.174.767
|0
|MUÑOZ MERINO, ANA
|DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES
|338.378
|200.901
|539.279
|0
|MUÑOZ-DELGADO DIAZ DEL RIO, JAIME
|JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
|112.731
|192.851
|305.582
|170.800
|MURIEL PALOMINO, JOSE MARIA
|SECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MAEC
|400.394
|180.414
|580.808
|0
|MURILLO DE LA VEGA, SOLEDAD
|SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD
|520.194
|137.122
|657.317
|97.116
|MURILLO MARINAS, FERNANDO
|PRESIDENTE DE MAYASA
|200.833
|451.000
|651.833
|0
|MURO BENAYAS, CESAR
|JEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
|0
|170.000
|170.000
|0
|NADAL BELDA, ALBERTO
|SECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS
|390.899
|246.179
|637.078
|78.000
|NADAL BELDA, ALVARO
|MINISTRO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
|331.026
|173.892
|504.918
|45.000
|NAGORE SAN MARTIN, JOSE JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN KENIA
|771.587
|471.391
|1.242.977
|0
|NARBONA RUIZ, CRISTINA
|CONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
|217.716
|102.920
|320.636
|0
|NASARRE SERRANO, TOMAS
|DIRECTOR GABINETE Mº ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|59.445
|115.529
|174.974
|0
|NAVARRETE ROJAS, FERNANDO FRANCISCO
|SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
|174.686
|369.993
|544.679
|180.603
|NAVARRO AGUILERA, EMMA
|SECRETARIA GRAL. DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA
|83.849
|330.625
|414.474
|233.658
|NAVARRO GARCIA, DAVID
|DIRECTOR GENERAL DE CASA ASIA
|200.114
|355.397
|555.511
|127.484
|NAVARRO HERAS, BELEN
|SECRETARIA GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL
|301.790
|415.924
|717.714
|72.386
|NAVARRO HERAS, ROSANA
|SUBSECRETARIA DE FOMENTO
|283.930
|42.506
|326.436
|60.543
|NAVARRO OLIVELLA, PERE
|DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO
|383.740
|282.527
|666.267
|0
|NAVARRO PORTERA, MIGUEL ANGEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SINGAPUR
|1.115.294
|1.457.574
|2.572.868
|0
|NAVARRO RIOS, PASCUAL IGNACIO
|DIRECTOR GRAL. COORDINACION DEL MERCADO INTERIOR Y OTRAS POLITICAS
|351.793
|129.668
|481.461
|0
|NAVIA SIMON, DANIEL
|SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA
|127.878
|256.009
|383.886
|90.589
|NIETO BALLESTEROS, JOSE ANTONIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD
|200.166
|95.187
|295.354
|203.057
|NIETO GALLEGO, EMILIO
|DIRECTOR CENTRO NAL. DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS DE HIDROGENO Y
|82.887
|107.207
|190.095
|14.878
|NIETO GILARTE, BEGOÑA
|DIRECTORA GABINETE MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO
|103.865
|1.139.123
|1.242.988
|13.731
|NIETO GILARTE, BEGOÑA
|DIRECTORA GRAL. DE DESARROLLO RURAL Y POLITICA FORESTAL
|228.732
|684.518
|913.250
|13.731
|NIÑO GONZALEZ, MANUEL
|SECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS
|175.820
|243.205
|419.024
|69.749
|NOGUERA TEJEDOR, DANIEL
|DIRECTOR GENERAL DE RED.ES
|428.228
|185.382
|613.610
|247.500
|NOMBELA CANO, CESAR
|RECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO
|289.526
|762.211
|1.051.738
|0
|NORTE GOMEZ, FRANCISCO
|PRESIDENTE SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
|147.385
|268.620
|416.004
|0
|NOZAL MILLAN, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CNMV
|230.837
|275.236
|506.073
|0
|NUÑEZ MARTINEZ, AGUSTIN
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN POLONIA
|438.766
|525.767
|964.532
|193.865
|NUÑEZ QUINTANILLA, BENITO
|DIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE
|300.977
|94.629
|395.606
|572.432
|OCAÑA MADRID, MARIA DOLORES
|SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
|0
|315.602
|315.602
|0
|OJEDA VILA, ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOLIVIA
|288.029
|122.587
|410.616
|232.675
|OLIVARES RAMIREZ, ANGEL
|SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA
|0
|146.231
|146.231
|0
|OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
|SECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACION
|258.585
|21.379
|279.964
|29.725
|OLIVER SAGRERAS, ISABEL MARIA
|SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
|459.438
|2.116.498
|2.575.935
|127.245
|OLIVEROS TORRES, MIGUEL
|DIRECTOR GENERAL DE CASA DEL MEDITERRÁNEO
|587.545
|177.963
|765.509
|0
|OLMO ROMERO, JULIA ALICIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE ANGOLA
|348.527
|356.504
|705.031
|222.501
|OÑORO VALENCIANO, ANA Mª
|DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
|158.402
|14.878
|173.280
|50.009
|ORDOÑEZ CARBAJAL, Mª JOSE
|DELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO
|63.926
|165.823
|229.749
|24.580
|ORDOÑEZ CARBAJAL, VALLE
|COORDINADORA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|157.015
|372.414
|529.429
|21.031
|OREA MALO, JOSE MARIA
|JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
|294.696
|47.300
|341.996
|0
|ORELLANA MORALEDA, ESPERANZA DE
|DIRECTORA GRAL. DE DESARROLLO RURAL Y POLITICA FORESTAL
|189.653
|66.688
|256.341
|100.125
|ORJALES VIDAL, MARIA TERESA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN ESTONIA
|556.362
|235.900
|792.262
|659.664
|ORMAETXEA GARAI, XABIER
|CONSEJERO DE LA CNMC
|252.274
|98.443
|350.717
|69.173
|OROZCO CORPAS, ENCARNACION
|DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD
|131.496
|60.691
|192.187
|119.621
|ORTE SOCIAS, MARIA DEL CARMEN
|DIRECTORA GENERAL DEL IMSERSO
|157.982
|95.736
|253.718
|0
|ORTIZ AGUILAR, MARÍA
|CONSEJERA DE LA CNMC
|338.052
|49.172
|387.224
|252.000
|ORTIZ DIEZ-TORTOSA, GONZALO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE COREA
|523.138
|24.905.131
|25.428.269
|0
|ORTIZ GONZALEZ, ANGEL LUIS
|SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
|286.568
|112.315
|398.883
|9.633
|ORTIZ GRANDE, JOSE LUIS
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE DEFENSA
|207.534
|67.511
|275.046
|215.895
|ORTIZ RIVAS, MARIA DEL CARMEN
|PRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA
|273.244
|330.515
|603.760
|0
|ORTS NEBOT, RAQUEL
|DIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR
|4.568
|158.624
|163.192
|0
|ORUETA PEMARTIN, JORGE DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CAMERUN, CHAD Y R.C.A
|350.158
|584.272
|934.430
|0
|OTERO GOYANES, JOSE ALFONSO
|GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO GENERAL
|198.619
|124.846
|323.465
|28.213
|OYARZUN MARCHESI, ROMAN
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN DINAMARCA
|734.807
|155.940
|890.748
|0
|PABLO MARTIN, FERNANDO DE
|PRESIDENTE DE SEGITTUR
|271.148
|313.239
|584.387
|0
|PABLOS LOPEZ, Mª ROSARIO
|SECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|184.405
|155.310
|339.715
|224.000
|PADRON LOPEZ, LUIS FERNANDO
|DIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO CASA ÁFRICA
|78.961
|46.300
|125.261
|16.000
|PALACIOS ZAFORTEZA, CARLOS GABRIEL
|TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS
|87.574
|87.063
|174.638
|1.200
|PALANCA REH, MARIA
|DIRECTORA GABINETE MINISTRO ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|322.971
|206.960
|529.930
|371.834
|PALMER TOUS, M. TERESA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES
|176.143
|111.699
|287.842
|210.962
|PALOMERA GÜEZ, FEDERICO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SINGAPUR
|314.994
|3.710.028
|4.025.022
|0
|PANEQUE SOSA, PILAR
|SUBSECRETARIA DE HACIENDA
|150.388
|29.250
|179.638
|55.862
|PARDO CUERDO, JOSE LUIS
|EMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE NIGER
|234.644
|1.567.400
|1.802.044
|130.000
|PARDO DE SANTAYANA GOMEZ DE OLEA, RAMON
|JEFE DEL MANDO DE APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DE TIERRA
|38.604
|165.107
|203.711
|0
|PARDO RODRIGUEZ, ALBINO
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ
|259.238
|245.050
|504.288
|0
|PARRA SERRANO, MARIA DEL PILAR
|DIRECTORA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA
|50.473
|215.000
|265.473
|0
|PASCUA MATEO, FABIO
|DIRECTOR GRAL. SERVICIO JURIDICO CNMV
|767.162
|287.621
|1.054.783
|479.697
|PASCUAL DE LA PARTE, NICOLAS PABLO
|EMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA OTAN
|7.213
|425.052
|432.265
|0
|PASTOR DE GANA, ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN DINAMARCA
|33.800
|2.154.300
|2.188.100
|0
|PASTOR JULIAN, ANA MARIA
|MINISTRA DE FOMENTO
|127.294
|231.590
|358.884
|0
|PASTOR VALDES, JUAN PEDRO
|DIRECTOR GERENTE FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES
|129.571
|0
|129.571
|59.315
|PATIÑO LAFUENTE, Mª TERESA
|DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y DE LA INFANCIA
|128.527
|203.500
|332.027
|0
|PAZ BAÑEZ, MANUELA DE
|PRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
|189.554
|78.700
|268.254
|0
|PEÑA CORCUERA, CARMEN DE LA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE QATAR
|636.558
|0
|636.558
|0
|PEÑA GARAY, CARLOS
|DIRECTOR DEL CONSORCIO PUBLICO LABORATORIO SUBTERRANEO DE CANFRANC
|80.000
|1.000
|81.000
|68.000
|PEÑA QUINTELA, RICARDO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES
|210.616
|786.197
|996.813
|0
|PEÑA VELA, JOSE LUIS DE LA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA
|280.387
|817.888
|1.098.275
|28.498
|PEREZ ALEGRE, VIRGINIA DE LOS REYES
|INSPECTORA GENERAL DE FOMENTO
|197.830
|128.070
|325.900
|0
|PEREZ DE AGREDA SAEZ, EMILIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN AFGANISTAN
|0
|112.713
|112.713
|0
|PEREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, ALFREDO
|PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL
|115.095
|198.602
|313.697
|662.792
|PEREZ GUERRERO, FRANCISCO LUIS
|DIRECTOR GENERAL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR
|59.180
|107.774
|166.955
|165.127
|PEREZ GUTIERREZ, MARIA CRISTINA
|DIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
|301.349
|146.208
|447.557
|18.949
|PEREZ LOPEZ, MARIO
|DIRECTOR EJECUTIVO CONSORCIO PUB.PARA LA CONST., EQUIP. Y EXPL. DE LA FUENTE
|0
|42.000
|42.000
|0
|PEREZ MEDINA, JAVIER Mª
|DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA
|130.456
|158.636
|289.093
|0
|PEREZ MUÑOZ, Mª ANGELES
|GERENTE FUNDACIÓN CENTRO INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (CIEN)
|188.632
|16.944
|205.576
|163.687
|PEREZ OCETE, ANTONIO
|DIRECTOR GRAL. ADJUNTO REG. INTERIOR DEL BANCO DE ESPAÑA
|232.709
|1.730.653
|1.963.362
|0
|PEREZ RENOVALES, JAIME
|SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA
|269.809
|1.250.705
|1.520.514
|277.206
|PEREZ RUIZ, RAFAEL
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR
|0
|120.000
|120.000
|0
|PEREZ SAENZ, JOSE IGNACIO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
|110.000
|136.000
|246.000
|11.000
|PEREZ VILLANUEVA, JOAQUIN
|EMBAJADOR EN ARABIA SAUDI
|348.950
|173.333
|522.283
|0
|PEREZ-GRIFFO Y DE VIDES, FCO. JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BULGARIA
|767.018
|1.026.535
|1.793.553
|0
|PEREZ-HERNANDEZ TORRA, ANTONIO
|DIRECTOR GENERAL PARA IBEROAMERICA
|570.839
|453.292
|1.024.131
|0
|PEREZ-OJEDA Y PEREZ, JOSE FRANCISCO
|DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|152.202
|200.788
|352.990
|0
|PERY PAREDES, ESTANISLAO
|JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA
|175.961
|478.490
|654.451
|104.201
|PERY PAREDES, JAVIER
|DIRECTOR GABINETE TECNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA
|158.103
|42.500
|200.603
|189.891
|PINO SALAS, ALVARO JUAN
|DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO DEL AIRE
|68.489
|105.645
|174.133
|25.229
|PIÑERO CAMPOS, JOSE MARIA
|DIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
|408.508
|100.172
|508.680
|11.000
|PIPAON PULIDO, JORGE GUILLERMO
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL Mº DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
|162.316
|103.804
|266.119
|250.640
|PLANAS PUCHADES, LUIS
|MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
|305.149
|28.473
|333.622
|148.530
|PLATERO SANZ, Mª PILAR
|PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES-SEPI
|480.959
|400.631
|881.590
|11.452
|PLAZA MARTIN, CARMEN
|DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
|586.193
|44.288
|630.482
|258.593
|PLAZA TEJERA, JOSE ALBERTO
|DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
|141.882
|119.659
|261.541
|55.128
|POLANCO MATA, ALEJANDRO
|DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR
|488.453
|49.574
|538.027
|95.000
|POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULA
|SECRETARIO DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL
|0
|310.161
|310.161
|0
|PONCE HUERTA, JAIME
|PRESIDENTE DEL FROB
|116.618
|112.087
|228.705
|137.879
|PONCE VELASCO, MARIA PILAR
|DIRECTORA GABINETE MINISTRO JUSTICIA
|158.043
|21.488
|179.531
|287.676
|PONCELA GARCIA, MARIA LUISA
|SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO
|521.970
|836.152
|1.358.121
|142.277
|PONS FERNANDEZ, ALBERTO
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
|263.364
|982
|264.347
|420.292
|PONS IRAZAZABAL, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALTA
|400.000
|28.000
|428.000
|0
|PORTABALES VAZQUEZ, ALFONSO MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUATEMALA
|387.149
|143.000
|530.149
|93.000
|PORTAS MARTINEZ, ALICIA
|DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL Y DEL
|601.852
|684.645
|1.286.497
|0
|POVEDA ORTEGA, TOMAS LUIS
|DIRECTOR GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA DEL MAEC
|132.570
|75.686
|208.256
|308.589
|POZAS FERNANDEZ, ALBERTO
|DIRECTOR GRAL. DE INFORMACION NACIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE
|115.361
|339.016
|454.377
|0
|POZO DE CASTRO, JESUS MIGUEL
|DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES
|134.724
|0
|134.724
|0
|POZUELO JURADO, ALFONSO
|DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ
|72.984
|23.986
|96.970
|48.500
|PRADAS ROMANI, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA
|330.525
|63.000
|393.525
|0
|PRADOS COVARRUBIAS, LUIS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN COSTA DE MARFIL
|30.522
|1.220.529
|1.251.051
|0
|PRIETO DE PEDRO, JESUS
|DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y
|252.952
|119.077
|372.029
|24.548
|PRIETO GOMEZ, JUAN
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
|173.090
|26.468
|199.558
|0
|PUJALTE MENDEZ-LEITE, EMILIO
|PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL
|158.457
|287.824
|446.281
|89.219
|PULIDO HERNANDEZ, ANGEL
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA
|212.514
|0
|212.514
|322.390
|RABENA BARRACHINA, FRANCISCO JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SALVADOR
|0
|203.000
|203.000
|50.000
|RAJOY BREY, MARIANO
|PRESIDENTE DEL GOBIERNO
|578.120
|963.394
|1.541.514
|0
|RALLO DEL OLMO, MARIA JOSE
|SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE
|241.879
|29.200
|271.079
|109.640
|RAMIREZ FERNANDEZ, ALFREDO
|JEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA
|336.070
|58.693
|394.763
|156.232
|RAMOS AZNAR, JORGE
|DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO PUBLICO DE LA ZONA FRANCA DE
|82.683
|8.500
|91.183
|0
|RAMOS DE ARMAS, FEDERICO JOSE
|SUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA
|142.508
|171.303
|313.811
|0
|RAMOS RODRIGUEZ, JOSE LUIS
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA
|120.000
|28.851
|148.851
|77.000
|RANDO RANDO, MARCO AURELIO
|DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL
|162.051
|148.102
|310.152
|16.389
|RASILLO LOPEZ, ESMERALDA
|DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
|356.767
|233.612
|590.380
|0
|RECIO CRESPO, MIGUEL ANGEL
|DIRECTOR GRAL. DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL
|135.037
|107.180
|242.217
|0
|REDONDO BACAICOA, IVAN
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|0
|67.144
|67.144
|0
|REDONDO RINCON, MARIA GLORIA
|DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|168.997
|173.589
|342.586
|61.727
|REGADES FERNANDEZ, DAVID
|DELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN LA ZONA FRANCA DE VIGO
|37.373
|52.557
|89.930
|124.493
|REMIRO PERLADO, FRANCISCO JAVIER
|DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACION OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA
|76.529
|24.114
|100.644
|155.659
|RENGIFO ABBAD, ALVARO
|PRESIDENTE EJECUTIVO CESCE
|275.052
|1.117.465
|1.392.517
|155.475
|REQUENA SANTOS, FELIX
|PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
|403.024
|44.046
|447.070
|214.813
|RESTOY LOZANO, FERNANDO
|SUBGOBERNADOR BANCO ESPAÑA
|301.140
|484.848
|785.988
|102.455
|REVERTER VAZQUEZ, SUSANA
|DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|27.784
|28.245
|56.029
|48.857
|REVUELTA LAPIQUE, JOSE MANUEL
|PRESIDENTE DE NAVANTIA
|542.062
|1.395.619
|1.937.680
|268.852
|RIBERA RODRIGUEZ, MARIA TERESA
|MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
|142.011
|196.000
|338.011
|0
|RICO PEREZ DEL PULGAR, ALICIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN GHANA
|450.000
|179.000
|629.000
|125.000
|RIENDA CONTRERAS, MARIA JOSE
|PRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
|264.030
|301.842
|565.873
|143.955
|RIESCO PABLO, MIGUEL ANGEL
|PRESIDENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
|175.507
|128.836
|304.343
|67.529
|RIESCO ROCHE, RAUL
|SUBSECRETARIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
|148.036
|80.752
|228.788
|44.324
|RIESGO FIGUEROLA-FERRETI, JUAN PABLO
|SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO
|101.673
|171.853
|273.526
|158.487
|RIOS BLANCO, ALBERTO
|DIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA
|129.969
|24.000
|153.969
|262.849
|RIPOLL SERRANO, JOSE JOAQUIN
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE
|342.118
|56.297
|398.415
|267.954
|RIVA GUZMAN DE FRUTOS, ALVARO DE LA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE ESTONIA
|97.331
|35.261
|132.593
|580.451
|RIVERO CUADRADO, AGUSTÍN
|DIRECTOR GRAL. CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y
|126.923
|264.903
|391.825
|0
|ROBLEDO DE DIOS, TERESA
|DIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD
|83.201
|183.782
|266.983
|0
|ROBLES FERNANDEZ, MARGARITA
|MINISTRA DE DEFENSA
|267.163
|488.400
|755.563
|0
|ROBLES FRAGA, ELISA
|DIRECTORA GRAL. DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL
|394.410
|136.111
|530.521
|0
|ROBLES OROZCO, GONZALO
|SECRETARIO GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
|399.554
|103.291
|502.845
|40.000
|ROBREDO RUBIO, RAIMUNDO
|DIRECTOR GRAL. PARA AFRICA
|351.059
|1.577.319
|1.928.378
|3.000
|ROCA BASSAS, ANDREU
|PRESIDENTE SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. PENITENCIARIOS
|329.863
|215.927
|545.790
|81.804
|ROCH HEREDIA, PAULA MARIA
|DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|132.305
|25.593
|157.898
|75.349
|ROCHA VAZQUEZ, MANUEL DE LA
|DIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS ECONOMICOS-GABINETE PRESIDENTE GOBIERNO
|406.457
|85.895
|492.352
|282.235
|RODRIGO MONTERO, RAFAEL
|SECRETARIO GENERAL DE COORDINACION DE POLITICA CIENTIFICA
|38.201
|379.386
|417.588
|0
|RODRIGUEZ ALCOBENDAS, BEATRIZ
|INTERVENTORA CASA S.M. EL REY
|385.606
|74.620
|460.226
|90.000
|RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE LUIS
|DIRECTOR AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS
|125.504
|173.768
|299.272
|9.229
|RODRIGUEZ CANTERO, MARCOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA BISSAU
|437.532
|168.934
|606.466
|0
|RODRIGUEZ CHAPARRO, JOAQUIN MANUEL
|DIRECTOR GRAL. SOCIEDAD MERCANTIL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA)
|195.704
|485.030
|680.734
|83.282
|RODRIGUEZ COSO, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN IRLANDA
|90.897
|691.000
|781.897
|0
|RODRIGUEZ GARAT, JUAN
|ALMIRANTE DE LA FLOTA
|407.302
|65.287
|472.589
|115.555
|RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA
|46.923
|61.593
|108.517
|39.703
|RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOAQUIN JOSE
|DIRECTOR GRAL. DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO
|954.554
|824.893
|1.779.447
|0
|RODRIGUEZ HERRER, Mª ELVIRA
|PRESIDENTA GRUPO TRAGSA
|601.618
|549.130
|1.150.748
|0
|RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA LUISA
|SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
|607.914
|1.195.382
|1.803.296
|70.000
|RODRIGUEZ MARTI, MANUEL
|SECRETARIO GRAL. DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
|684.163
|97.100
|781.263
|0
|RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL
|INTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|292.125
|80.831
|372.956
|6.441
|RODRIGUEZ MAYOR, MARIA LOURDES
|DIRECTORA CENTRO NAL. DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS DE HIDROGENO Y
|83.963
|43.269
|127.232
|139.720
|RODRIGUEZ MAYOR, MARIA LOURDES
|DIRECTORA DEL CONSORCIO CENTRO NACIONAL DEL HIDROGENO
|83.963
|23.637
|107.600
|136.934
|RODRIGUEZ PARDO, ESTRELLA
|DIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION Y AYUDA HUMANITARIA
|149.438
|79.478
|228.916
|48.932
|RODRÍGUEZ PEREZ, ANA MARIA
|DIRECTORA GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA
|362.174
|256.800
|618.974
|74.000
|RODRIGUEZ QUEJIDO, VICTOR
|DIRECTOR GENERAL DE POLITICA ESTRATEGICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA
|107.662
|155.363
|263.025
|270.463
|RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGO
|CONSEJERO CNMC
|65.446
|363.930
|429.376
|0
|RODRIGUEZ URIBES, JOSE MANUEL
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID
|80.000
|56.650
|136.650
|0
|RODRIGUEZ VALERO, MANUEL RAFAEL
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA CEUTA
|71.235
|25.000
|96.235
|0
|RODRIGUEZ ZARAGOZA, PEDRO JORGE
|PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
|150.213
|140.103
|290.316
|0
|RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, MARIA FLAVIA
|DIRECTORA GENERAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS
|532.871
|763.363
|1.296.234
|239.646
|RODRIGUEZ-SPITERI PALAZUELO, JOSE
|PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION PATRIMONIO NACIONAL
|330.771
|10.629.280
|10.960.051
|331.273
|ROIG MOLES, EDUARDO
|DIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
|0
|3.500
|3.500
|1.800
|ROL ROL, FERMIN
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
|103.288
|341.340
|444.628
|0
|ROLDAN MARTIN, AUREA MARIA
|SUBSECRETARIA DE JUSTICIA
|660.758
|580.105
|1.240.863
|51.755
|ROLDOS CABALLERO, MARIA MERCEDES
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS
|75.371
|224.649
|300.020
|46.851
|ROMAN GARCIA, FERNANDO
|SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA
|142.323
|277.107
|419.430
|454.689
|ROMANI SANCHO, ARTURO
|SUBSECRETARIO DE DEFENSA
|0
|198.753
|198.753
|0
|ROMERO DE AVILA TORRIJOS, MARIA JESUS
|DIRECTORA GRAL. DE PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS
|216.224
|15.940
|232.164
|320.342
|ROMERO GAGO, JUAN AGUSTIN
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ
|84.262
|250.909
|335.171
|1.020
|ROMERO LOPEZ
|TENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE
|154.710
|280.761
|435.471
|0
|ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIO
|SECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL
|0
|78.505
|78.505
|0
|RON ARRIBAS, JAVIER
|DIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
|0
|104.332
|104.332
|0
|ROSA MORENA, ALFONSO DE LA
|DIRECTOR DEL CESEDEN
|240.780
|183.247
|424.027
|0
|ROSADO SANTURINO, PALOMA
|DIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACION Y CENTRALIZACION DE LA CONTRATACION
|174.404
|373.780
|548.184
|0
|RUBIO DE URQUIA, JUAN JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DEL SUDAN
|464.633
|212.729
|677.362
|0
|RUBIO GONZALEZ, ALEJANDRO
|SECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
|220.704
|201.913
|422.617
|308.858
|RUBIO HERRERA, ENRIQUE
|PRESIDENTE INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS
|178.005
|189.263
|367.268
|82.496
|RUEDA VAZQUEZ, LUIS JAVIER
|DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA
|202.754
|131.767
|334.521
|85.591
|RUESTA BOTELLA, JOSE ANTONIO
|SEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
|127.003
|284.643
|411.646
|0
|RUIZ CASAS, JUAN
|JEFE DEL CUARTO MILITAR DE LA CASA DE S.M. EL REY
|188.932
|0
|188.932
|105.878
|RUIZ FUERTES, SAMUEL
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA
|176.096
|20.961
|197.057
|267.958
|RUIZ GALLARDON JIMENEZ, ALBERTO
|MINISTRO DE JUSTICIA
|411.152
|0
|411.152
|100.475
|RUIZ MARTINEZ, ANA MARIA
|PRESIDENTA AEVAL
|144.010
|37.807
|181.818
|31.288
|RUIZ MEDRANO, RAMIRO FELIPE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON
|172.284
|118.000
|290.284
|0
|RUIZ MOLERO, ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANADA
|419.811
|44.265
|464.076
|82.760
|RUIZ PEREZ, MELCHOR
|DIRECTOR GENERAL FUNDACION CIUDAD DE LA ENERGIA
|114.749
|130.359
|245.108
|69.729
|RUIZ SUMALLA, JOSE LUIS
|DIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|51.374
|179.047
|230.421
|0
|RUMI IBAÑEZ, Mª CONSUELO
|SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES
|162.834
|195.827
|358.662
|16.628
|SAAVEDRA INARAJA, PABLO
|SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
|86.316
|115.518
|201.834
|27.000
|SACRISTAN ENCISO, JOSE IGNACIO
|DIRECTOR GRAL. DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
|150.089
|252.474
|402.563
|32.700
|SACRISTAN RUANO, FERNANDO
|JEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DEL AIRE
|150.091
|0
|150.091
|0
|SAENZ DE HEREDIA Y ALONSO, MARIA
|INTRODUCTORA DE EMBAJADORES
|520.630
|545.179
|1.065.809
|0
|SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, MARIA SORAYA
|VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
|401.895
|207.104
|608.999
|277.416
|SAENZ DE SANTAMARIA GOMEZ-MAMPASO, OSCAR
|DIRECTOR GRAL. DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO
|183.000
|42.874
|225.874
|0
|SAENZ DE TEJADA GORMAN, CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN KUWAIT
|690.892
|850.753
|1.541.645
|21.200
|SAINZ GONZALEZ, JORGE
|SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES
|512.773
|169.848
|682.621
|0
|SAINZ MUÑOZ, JUAN MARIA
|CONSEJERO DELEGADO DE INFORME D&B S.A
|229.709
|397.749
|627.458
|0
|SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS
|51.772
|281.956
|333.729
|151.815
|SALAS FUMAS, VICENTE
|CONSEJERO DEL BANCO DE ESPAÑA
|306.828
|387.162
|693.990
|0
|SALAS GIMENEZ DE AZCARATE, ALVARO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN DHAKA, BANGLADESH
|0
|4.591
|4.591
|0
|SALAZAR PALMA, FERNANDO
|PRESIDENTE EJECUTIVO CESCE S.M.E
|237.195
|191.589
|428.785
|121.926
|SALAZAR RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE
|DIRECTOR GENERAL DE ANALISIS Y ESTUDIOS DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|57.993
|18.860
|76.853
|0
|SALGUEIRO CORTIÑAS, MARIA JOSE
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON
|241.279
|142.184
|383.464
|20.000
|SALOM COLL, MARIA
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES
|237.531
|358.500
|596.031
|0
|SALOM PIQUERES, JOSE MARIA
|DIRECTOR GENERAL DEL INTA
|110.870
|112.503
|223.373
|0
|SALTO MARTINEZ-AVIAL, JAVIER
|JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE
|249.243
|467.841
|717.085
|0
|SALVADOR ARTOLA, CESAR
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA PASAIA
|450.000
|144.000
|594.000
|148.000
|SAN BASILIO PARDO, CARLOS
|SECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL
|895.000
|145.000
|1.040.000
|100.000
|SAN MARTIN ONTORIA, ANA BELEN
|SECRETARIA GRAL. TECNICA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
|270.495
|30.918
|301.413
|472.662
|SANABRIA VALDERRAMA, FRANCISCO JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN POLONIA
|252.434
|307.992
|560.427
|189.373
|SANCHEZ ALONSO, JUAN CARLOS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIMA (PERÚ)
|152.208
|196.505
|348.713
|19.320
|SANCHEZ AMOR, JOSE IGNACIO
|SECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL
|114.863
|392.818
|507.681
|97.678
|SANCHEZ DELGADO, MANUEL
|GERENTE DEL CONSORCIO PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED,
|65.573
|0
|65.573
|14.750
|SANCHEZ DÍAZ, ANTONIO
|DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO
|140.550
|23.612
|164.162
|229.417
|SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIO
|PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE, S.A
|802.087
|320.362
|1.122.449
|0
|SANCHEZ ESTEBAN, IGNACIO
|PRESIDENTE DEL FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA
|189.860
|588.991
|778.852
|100.125
|SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
|JEFE DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA DEL EJERCITO DE TIERRA
|90.230
|121.227
|211.457
|0
|SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MARIA
|DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AEAT
|365.942
|60.303
|426.245
|649.451
|SANCHEZ GRAU, ROSARIO
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES
|117.500
|127.800
|245.300
|120.000
|SANCHEZ MELGAR, JULIAN
|FISCAL GENERAL DEL ESTADO
|298.399
|267.438
|565.837
|40.344
|SANCHEZ MELGAR, JULIAN ARTEMIO
|FISCAL GENERAL DEL ESTADO
|308.706
|268.943
|577.650
|44.643
|SANCHEZ ORTEGA, RAFAEL
|DIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL
|113.688
|77.382
|191.070
|0
|SANCHEZ PEREZ-CASTEJON, PEDRO
|PRESIDENTE DEL GOBIERNO
|180.795
|162.196
|342.991
|192.027
|SANCHEZ PEREZ, JOSE IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL
|268.000
|144.000
|412.000
|183.000
|SANCHEZ PEREZ, MARIA CARMEN
|DELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON
|31.853
|24.669
|56.522
|0
|SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
|DIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA
|87.958
|180.387
|268.345
|155.651
|SANCHEZ SOLIS DE QUEROL, ANTONIO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
|117.159
|37.846
|155.005
|0
|SANCHEZ-CORTES MARTIN, CARMEN
|SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA
|312.711
|4.500
|317.211
|143.490
|SANCHEZ-PASCUALA NEIRA, FERNANDO
|DIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL
|79.512
|77.932
|157.444
|59.262
|SANCHEZ-SOLIS DE QUEROL, ANTONIO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA
|117.159
|61.986
|179.145
|0
|SANCHEZ-VICENTE LOPEZ, CONSUELO
|DIRECTORA GENERAL DE LOGISTICA INFORMATIVA
|185.298
|242.017
|427.314
|81.356
|SANCHEZ-YEBRA ALONSO, ROSA MARÍA
|SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA
|358.214
|1.865.459
|2.223.673
|0
|SANCHIS OLIVER, JOSE LUIS
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR
|181.243
|258.239
|439.483
|39.075
|SANDOMINGO NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ARGENTINA
|431.470
|207.354
|638.824
|0
|SANGRO DE LINIERS, JAVIER
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY
|385.457
|33.231
|418.688
|17.225
|SANTANA RÍOS, LUIS VICTORIANO
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA SANTA CRUZ TENERIFE
|196.429
|3.567
|199.997
|2.481
|SANTOS AGUADO, JESUS I
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE MAURITANIA
|269.302
|504.868
|774.170
|21.900
|SANTOS ARAMBURO, ANA MARIA
|DIRECTORA GENERAL BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA
|174.070
|41.967
|216.038
|40.985
|SANTOS MARTINEZ, RAMON
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
|777.731
|725.682
|1.503.413
|0
|SANTOS SANCHEZ, DAVID JAVIER
|SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|94.512
|12.964
|107.476
|383.425
|SANZ CABELLO, ANTONIO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA
|71.423
|50.000
|121.423
|60.377
|SANZ CEREZO, MARIA ROSA
|DIRECTORA GRAL. DE RR.HH. Y SECRETARIA GRAL. Y DEL CONSEJO DE ADIF
|481.247
|0
|481.247
|260.327
|SANZ SERRANO, PEDRO JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN KAZAJISTAN
|149.407
|26.542
|175.948
|24.043
|SASTRE MATA, BORJA SALVADOR
|DIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA
|93.000
|15.472
|108.472
|67.541
|SAURA GARCIA, PEDRO
|SECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA
|82.661
|377.698
|460.359
|6.000
|SAURINA SALAS, JESUS
|DIRECTOR GRAL. DE ESTABILIDAD FINANCIERA, REGULACION Y RESOLUCION DEL B.E
|406.889
|329.769
|736.658
|265.165
|SAZ RODRIGUEZ, HECTOR
|PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA
|0
|600
|600
|0
|SEGADO MARTINEZ, JOAQUIN
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
|101.322
|67.125
|168.447
|326.561
|SEGOVIA MARCO, ALICIA
|SECRETARIA GRAL. TECNICA Mº DE FOMENTO
|138.129
|16.540
|154.669
|235.552
|SEGUI GOMEZ, MARIA
|DIRECTORIA GENERAL DE TRAFICO
|145.935
|267.261
|413.196
|288.401
|SELL SANZ, JUAN IGNACIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA
|168.958
|67.780
|236.738
|61.762
|SENDAGORTA GOMEZ DEL CAMPILLO, FIDEL
|DIRECTOR GRAL. PARA AMERICA DEL NORTE, ASIA Y PACIFICO
|873.588
|11.512.830
|12.386.418
|0
|SENILLOSA RAMONEDA, ALFONSO
|DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
|2.198.114
|2.743.233
|4.941.347
|149.384
|SERNA HERNAIZ, IÑIGO JOAQUIN DE LA
|MINISTRO DE FOMENTO
|249.602
|46.220
|295.823
|61.256
|SERRANO LEAL, CRISTINA
|DIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
|258.178
|263.712
|521.890
|0
|SERRANO LOPEZ, GREGORIO
|DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO
|132.131
|18.834
|150.965
|80.095
|SERRANO PONZ, MARIA SOLEDAD
|DIRECTORA ORGANISMO AUTONOMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD
|229.345
|129.290
|358.635
|303.771
|SERRANO QUINTANA, JUAN MANUEL
|PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS
|226.812
|232.007
|458.819
|203.638
|SERRANO VELASCO, Mª ROSALIA
|DIRECTORA GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
|88.494
|400.425
|488.919
|0
|SEVILLA RECIO, ANTONIO
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA CARTAGENA
|43.590
|242.000
|285.590
|0
|SICART ESCODA, BERNARDO DE
|DIRECTOR DEPART.. ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE PRESIDENCIA DEL
|253.901
|258.295
|512.196
|93.600
|SIERRA MORON, SUSANA DE LA
|DIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES
|0
|71.121
|71.121
|0
|SILGUERO ESTAGNAN, JOAQUIN
|SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
|379.076
|304.523
|683.599
|0
|SILVA DE LAPUERTA, MARTA
|ABOGADA GENERAL DEL ESTADO
|394.968
|469.198
|864.165
|0
|SILVA FERNANDEZ, JESUS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN VENEZUELA
|243.673
|111.515
|355.188
|333.165
|SIMON LOPEZ, CESAR MIGUEL
|GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE
|215.522
|207.859
|423.381
|0
|SOLER VERA, ALBERTO
|DIRECTOR GRAL. DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL
|500.000
|0
|500.000
|130.884
|SORIA LOPEZ, JOSE MANUEL
|MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
|339.349
|1.185.991
|1.525.340
|0
|SPIEGELBERG DE ORTUETA, ARTURO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL
|2.244.350
|517.122
|2.761.472
|0
|SUAREZ CORUJO, FRANCISCO BORJA
|DIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|94.712
|77.245
|171.957
|0
|SUAREZ PEREZ-LUCAS, JAIME
|DIRECTOR GRAL. DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS
|320.276
|0
|320.276
|47.833
|SUAREZ TASCON, JOSE
|DIRECTOR GERENTE ORG. AUT. TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL
|146.583
|167.500
|314.083
|0
|SUAREZ-INCLAN GONZALEZ, TOMAS
|SECRETARIO DEL CONSEJO DE LA CNMC
|479.030
|166.969
|645.999
|73.640
|SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ, JUAN CARLOS
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LEON
|104.714
|4.264
|108.977
|138.273
|SUNYE MENDIA, JUAN
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN AUSTRIA
|359.201
|571.482
|930.682
|0
|TAPIA VICENTE, JOSE LUIS
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE BULGARIA
|440.357
|640.815
|1.081.172
|8.555
|TARAZONA LAFARGA, ISABEL
|DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RECUPERACION Y GESTION DE ACTIVOS
|87.266
|40.000
|127.266
|250.600
|TEJADA CHACON, LUIS
|DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL
|303.543
|245.544
|549.088
|0
|TEMBOURY REDONDO, MIGUEL
|SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
|0
|1.139.761
|1.139.761
|0
|TENA GARCIA, ALFONSO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
|145.662
|45.602
|191.264
|154.970
|TENA GARCIA, MARIA
|DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EDUCACION Y FORMACION
|333.757
|26.246
|360.003
|44.193
|TERREROS BLANCO, JOSE LUIS
|DIRECTOR AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCION SALUD EN DEPORTE
|165.535
|7.176
|172.712
|0
|TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIX
|PRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS
|365.710
|261.344
|627.054
|0
|THIBAULT ARANDA, XAVIER JEAN BRAULIO
|DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO
|112.483
|4.528
|117.011
|93.462
|TIANA FERRER, ALEJANDRO
|SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL
|191.904
|121.971
|313.874
|0
|TOLEDO ALBIÑANA, JORGE
|SECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA
|260.700
|278.724
|539.424
|42.722
|TOLEDO LOBO, FRANCISCO
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON
|334.339
|162.132
|496.471
|149.270
|TORIJA NOGUERALES, MONTSERRAT
|DIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO
|153.744
|25.500
|179.244
|62.949
|TORRADO LOPEZ, JOSE FRANCISCO
|PRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA
|242.875
|158.581
|401.456
|44.633
|TORRE DE LA CALLE, ALEJO DE LA
|SUBSECRETARIO DE DEFENSA
|73.146
|10.754
|83.900
|132.165
|TORREMOCHA Y GARCIA SAENZ, FERNANDO
|CONSEJERO DE LA CNMC
|883.181
|451.739
|1.334.920
|0
|TORRES ALBERO, CRISTOBAL
|PRESIDENTE DEL C.I.S
|86.063
|71.011
|157.074
|27.957
|TORRES MURO, FEDERICO DE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SALVADOR
|107.359
|84.510
|191.869
|66.579
|TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDO
|FISCAL GENERAL DEL ESTADO
|197.972
|626.944
|824.915
|230.000
|TORRES-DULCE RUIZ, ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN MAURITANIA
|934.703
|547.415
|1.482.119
|159.226
|TREMIÑO GOMEZ, IGNACIO
|DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
|205.012
|61.800
|266.812
|105.216
|TRIGO PORTELA, ANGELINA
|DIRECTORA DE LA OFICINA PARA LA EJECUCION DE REFORMA DE LA ADMON
|841.969
|748.907
|1.590.876
|27.000
|TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, FEDERICO
|EMBAJADOR EN REINO UNIDO
|796.296
|538.972
|1.335.269
|670.666
|ULARGUI APARICIO, VALVANERA
|DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO
|159.097
|48.794
|207.891
|524.474
|URBON IZQUIERDO, ROSA
|DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
|119.125
|24.000
|143.125
|0
|UROSA SANCHEZ, RUBEN
|DIRECTOR GENERAL DEL INJUVE
|259.421
|79.155
|338.577
|304.133
|URQUIJO VALDIVIELSO, CARLOS Mª DE
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAIS VASCO
|338.802
|130.000
|468.802
|191.000
|URTASUN ERRO, JUAN JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SULTANATO DE OMÁN
|386.723
|621.050
|1.007.773
|0
|VALCARCE GARCIA, Mª AMPARO
|DIRECTORA GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR
|344.868
|78.842
|423.710
|0
|VALDEMORO GIMENEZ, JOSE MARIA
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN SARAJEVO
|786.497
|249.007
|1.035.504
|0
|VALDEOLIVAS GARCIA, YOLANDA
|SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO
|97.208
|102.613
|199.821
|110.546
|VALDES VALENTIN-GAMAZO, CRISTOBAL RAMON
|EMBAJADOR OBSERVADOR PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE
|546.998
|1.074.902
|1.621.900
|383.183
|VALDES VALENTIN-GAMAZO, FELIX
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ESLOVACA
|147.685
|12.942
|160.628
|0
|VALDES VERELST, FERNANDO
|SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
|0
|119.507
|119.507
|0
|VALENCIA ALONSO, MANUEL M
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA R. P. CHINA
|0
|3.466.870
|3.466.870
|0
|VALENZUELA MARZO, FERNANDO MARTIN
|SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES
|951.232
|816.523
|1.767.755
|194.874
|VALERIO CORDERO, MAGDALENA
|MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
|0
|359.982
|359.982
|0
|VALERO CORTES, MATEO
|DIRECTOR DEL CENTRO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL
|174.148
|620.489
|794.637
|0
|VALERO SAN PABLO, FERNANDO
|DIRECTOR GRAL. DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA DE ASUNTOS
|137.827
|746.404
|884.231
|63.796
|VALLDECABRES ORTIZ, MARIA ISABEL
|DIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO
|12.200
|62.527
|74.727
|80.000
|VALLE MAESTRO, EVA
|DIRECTORA DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
|134.639
|246.323
|380.962
|77.228
|VALLE MUÑOZ, MANUEL
|DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME
|294.900
|460.000
|754.900
|446.000
|VALLEJO FERNANDEZ, MARIA ARANZAZU
|DIRECTORA GENERAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)
|217.556
|304.188
|521.744
|0
|VAN GRIEKEN SALVADOR, RAFAEL
|DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION
|259.501
|98.340
|357.841
|165.000
|VAN-HALEN RODRIGUEZ, JUAN
|DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
|125.430
|37.318
|162.748
|83.245
|VARELA FARIÑA, ROBERTO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
|700.000
|58.600
|758.600
|257.000
|VARELA SALAS, FRANCISCO JAVIER
|JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA
|151.206
|70.663
|221.870
|26.383
|VARGAS GOMEZ, JOSE MANUEL
|PRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE AENA, S.M.E., S.A
|3.144.790
|1.758.452
|4.903.242
|857.182
|VAZQUEZ DIAZ DE TUESTA, ANGEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOLIVIA
|436.578
|380.422
|817.000
|0
|VAZQUEZ ROJAS, JUAN MARIA
|SECRETARIO GENERAL DE CIENCIA E INNOVACION
|144.962
|91.166
|236.128
|182.362
|VAZQUEZ TORRON, SERGIO
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE FOMENTO
|0
|325.198
|325.198
|0
|VAZQUEZ VEGA, PABLO
|PRESIDENTE DE RENFE OPERADORA
|164.343
|74.747
|239.090
|81.064
|VEGA VELASCO, MARTA
|DIRECTORA GABINETE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA
|127.632
|76.450
|204.082
|80.000
|VELA OLMO, CARMEN
|SECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION
|136.863
|1.967.941
|2.104.804
|0
|VELARDO PACHECO, MANUEL
|DIRECTOR GERENTE FUNDACION CENATIC
|0
|34.149
|34.149
|11.500
|VIANA MIGUEL, BEATRIZ
|MIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CNMV
|176.741
|317.453
|494.194
|62.851
|VICANDI PLAZA, Mª ISABEL
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN NORUEGA
|787.273
|579.883
|1.367.156
|420.000
|VIGUERA RUBIO, ENRIQUE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN GRECIA
|318.322
|693.059
|1.011.381
|0
|VIGUERAS GARCIA, Mª VICTORIA
|INTERVENTORA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
|370.124
|411.004
|781.128
|0
|VILLALONGA CAMPOS, FERNANDO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN BRASIL
|1.017.626
|1.262.547
|2.280.173
|0
|VILLAMIA UGARTE, JUAN CARLOS
|PRESIDENTE DE DEFEX, S.A
|233.325
|252.753
|486.079
|0
|VILLANUEVA ALVAREZ, SANTIAGO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA
|76.949
|95.605
|172.554
|20.521
|VILLARINO MARZO, CAMILO
|DIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (MAEC)
|161.643
|289.814
|451.457
|0
|VILLARROYA VILALTA, MIGUEL A
|DIRECTOR DEL GABINETE TECNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA
|179.881
|172.584
|352.465
|0
|VILLAURIZ IGLESIAS, ALICIA
|SECRETARIA GENERAL DE PESCA
|223.906
|859.457
|1.083.363
|0
|VILLAVERDE PAGE, DAVID
|SECRETARIO GRAL. TECNICO-DIRECTOR SECRETARIADO DEL GOBIERNO
|179.010
|32.776
|211.786
|136.821
|VILLEGAS GRACIA, MARINA PILAR
|DIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION
|335.858
|121.282
|457.140
|16.235
|VILLENA PEREZ, PEDRO ANTONIO
|DIRECTOR GENERAL CASA ARABE
|683.056
|113.761
|796.817
|0
|VINDEL MUÑIZ, JOSE PEDRO
|DIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA
|223.711
|289.055
|512.766
|0
|VINUESA SEBASTIAN, M. MERCEDES
|DIRECTORA GRAL. DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION
|104.003
|0
|104.003
|13.775
|VIQUEIRA NIEL, FRANCISCO JOSE
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDONESIA
|880.900
|329.285
|1.210.185
|75.897
|VIRELLA GOMES, ALBERTO ANTONIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE SENEGAL
|188.154
|179.830
|367.984
|0
|VITORES MINGO, NATALIA
|SECRETARIA GENERAL CNMV
|277.917
|339.539
|617.456
|194.112
|VITURRO DE LA TORRE, MANUEL
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA
|733.677
|540.456
|1.274.134
|17.750
|VIZCAINO FERNANDEZ DE CASADEVANTE, ISABEL
|SECRETARIA GRAL. TECNICA DEL Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION
|0
|42.800
|42.800
|10.000
|WERT ORTEGA, JOSE IGNACIO
|EMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE
|0
|481.892
|481.892
|147.643
|YANGUAS MONTERO, GUILLERMINA
|DIRECTORA GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL
|243.933
|54.289
|298.222
|281.482
|YBAÑEZ RUBIO, IGNACIO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA FEDERACION RUSA
|225.435
|46.450
|271.885
|12.000
|YSASI-YSASMENDI PEMAN, CRISTINA
|DIRECTORA DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL
|24.438
|1.024.125
|1.048.563
|38.607
|YUSTE CASTILLEJO, ANGEL
|SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
|225.400
|449.465
|674.865
|0
|YUSTE ROJAS, CECILIA
|EMBAJADORA DE ESPAÑA EN BELGICA
|499.156
|157.743
|656.899
|0
|ZABALLA GOMEZ, JUAN JOSE
|PRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS (ENRESA)
|431.438
|265.336
|696.774
|125.000
|ZALBA BIDEGAIN, PABLO
|PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL
|274.414
|756.929
|1.031.343
|143.563
|ZAMARRIPA MARTINEZ, EDUARDO
|DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
|710.000
|381.000
|1.091.000
|170.000
|ZAPATA ROMERO, ISIDRO JAVIER
|PRESIDENTE DEL CONSEJO Y DE LA COMPAÑÍA MAYASA
|327.207
|36.000
|363.207
|23.000
|ZATARAIN DE VALLE, MARIA REYES
|DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
|196.409
|57.000
|253.409
|541.000
|ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN, IDOIA
|CONSEJERA DE LA CNMC
|168.179
|546.051
|714.231
|0
|ZOIDO ALVAREZ, JUAN IGNACIO
|MINISTRO DEL INTERIOR
|127.902
|40.107
|168.009
|0
|ZUGAZA MIRANDA, MIGUEL
|DIRECTOR MUSEO NACIONAL DEL PRADO
|0
|102.570
|102.570
|0
|ZULOAGA MARTINEZ, PABLO
|DELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA
|145.358
|91.110
|236.468
|104.019
|ZULUETA HABSBURGO-LORENA, ERNESTO
|EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERU
|35.025
|7.869
|42.894
|0
* Deudas/Sanciones Pendientes / Elaboración propia a partir de la lista publicada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Elaboración propia a partir de la lista publicada por La Agencia Tributaria (AEAT)