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Declaración de bienes de altos cargos de la Administración

El Gobierno español ha difundido, tras un paréntesis de cuatro años sin información pública, la declaración de bienes de los altos cargos de la Administración nombrados por Pedro Sánchez y de aquellos que ejercieron durante el mandato de Mariano Rajoy.

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PATRIMONIO DEUDA
NOMBRE CARGO BIENES INMUEBLES OTROS BIENES TOTAL DEUDA
NOMBRECARGOBIENES INMUEBLESOTROS BIENESTOTALDEUDA
ABAD GIMENO, PEDRO JOSEJEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE175.76166.716242.4770
ABAJO MERINO, FRANCISCO JAVIERJEFE DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA170.04961.651231.70037.386
ABALOS MECO, JOSE LUISMINISTRO DE FOMENTO122.64690.971213.618220.601
ABAROA CARRANZA, RAMÓNEMBAJADOR EN LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA853.546250.0261.103.5710
ABELLA Y DE ARISTEGUI, CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN ECUADOR735.000275.0571.010.0570
ABELLAN GARCIA DE DIEGO, ALEJANDROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DOMINICANA182.328144.693327.0210
ABRIL APARICIO, ALVARODIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA068.14068.14015.643
ACERETE GOMEZ, MANUEL ANTONIOEMBAJADOR REPRESENTANTE DE ESPAÑA EN EL COMITÉ POLITICO Y DE SEGURIDAD220.613433.600654.2130
ADROHER BIOSCA, Mª SALOMEDIRECTORA GRAL. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA496.6231.972.3412.468.9650
AGUILAR MEDIAVILLA, ANTONIODIRECTOR GRAL. ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO206.448349.618556.0660
AGUILAR NACHER, INMACULADADIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES05.1845.1840
AGUILAR VIYUELA, FERNANDOPRESIDENTE DEFEX, S.A661.984714.4161.376.40085.491
AGUILERA RUIZ, LUISSUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR138.681337.884476.56538.055
AGUIRIANO NALDA, LUIS MARCOSECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNION EUROPEA411.493349.000760.4930
AGUIRRE DE CARCER GARCIA DEL ARENAL, MIGUELEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OTAN359.701410.140769.8410
AGUIRRE DE CARCER Y GARCIA DEL ARENAL, RODRIGOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CROACIA237.855213.137450.9920
AGUIRRE RODRIGUEZ, RAMONPRESIDENTE DE SEPI180.122764.839944.9600
AIBAR BERNAD, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL314.21326.708340.921464.843
ALABART FERNANDEZ-CAVADA, ALVAROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MOZAMBIQUE1.158.086206.2021.364.2880
ALBA ORDUNA, CARMENDELEGADA DEL GOBIERNO EN NAVARRA076.00076.0002.000
ALBARES BUENO, JOSE MANUELSECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES, UNION EUROPEA, G20 Y574.45015.240589.6901.024.949
ALBELLA AMIGO, SEBASTIANPRESIDENTE DE LA CNMV884.2004.844.4005.728.600980.000
ALBERDI ALONSO, CARLOSDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES103.88150.000153.8810
ALBERO SUAREZ, MIGUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN HONDURAS656.941341.299998.24052.327
ALCALDE HERNANDEZ, JOSE CARLOSINTERVENTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO125.84989.900215.7499.832
ALCALDE SANCHEZ, GUSTAVODELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON153.523109.397262.92030.436
ALCAÑIZ COMAS, MIGUELJEFE UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS131.31356.648187.9610
ALCAZAR NARVAEZ, JUAN DELDIRECTOR GRAL. DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO444.594190.781635.375256.297
ALEJANDRE MARTINEZ, FERNANDOJEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA94.86039.000133.860115.000
ALFARO GRANDE, JUANPRESIDENTE DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA173.577211.108384.6850
ALFONSO MARTIN, PEDROVICEPRESIDENTE CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA0450.000450.0000
ALMANSA DE LARA, VALENTINDIRECTOR GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCION AGRARIA201.739169.036370.775796
ALONSO ALONSO, MARCOSDIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS EUROPEOS Y G 20421.00067.626488.626199.887
ALONSO ARANEGUI, ALFONSOMINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD26.028142.944168.97272.822
ALONSO JIMENEZ, MARIA JESUSEMBAJADORA DE ESPAÑA EN GHANA487.514691.3251.178.8390
ALONSO NUÑEZ, ALEJANDROPRESIDENTE EJECUTIVO DE SEIASA176.855210.931387.7860
ALONSO RUIZ-OJEDA, JAVIERSUBGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA159.15244.917204.07059.385
ALVAREZ BARTHE, ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS233.35551.981285.33671.277
ALVAREZ CAMIÑA, SERGIODIRECTOR GRAL. DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES355.911937.7021.293.613177.870
ALVAREZ DEL EGIDO, GABRIELDIRECTOR GRAL. DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL238.907253.321492.2270
ALVAREZ JIMENEZ, JUAN ANTONIODIRECTOR GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR31.59425.17456.7697.123
ALVAREZ REDONDO, JOSE RAMONSECRETARIO GENERAL FUNDACION EOI307.784259.145566.9290
ALVAREZ-ESPEJO GARCIA, RICARDOINSPECTOR GRAL. DEL EJERCITO282.733139.605422.3370
ALVAREZ-OSSORIO RAMOS, IGNACIODIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA63.425159.808223.23318.902
ALVARGONZALEZ SAN MARTIN, ALEJANDROSECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA98.056201.298299.3546.000
AMAT SALAS, JOSEP ORIOLCONSEJERO DE LA CNMV141.9014.529.0044.670.904124.715
AMEIJIDE Y MONTENEGRO, EDUARDOPRESIDENTE EJECUTIVO MERCASA503.182414.635917.818237.210
AMERIGO ALONSO, JOSESECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA180.346143.756324.102195.456
ANDRADA-VANDERWILDE PARADA, JUAN ARMANDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA-BISSAU647.035423.1401.070.175124.084
ANDRADAS ARAGONES, ELENADIRECTORA GENERAL DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION152.24239.114191.35650.935
ANDRES GUERRA, JAVIER DEDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. A. DEL PAIS VASCO160.56893.226253.79466.251
ANDREU PERIZ, ANTONIODIRECTOR INSTITUTO SALUD CARLOS III149.873158.685308.558393.420
ANTON BELTRAN, CESARDIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO41.740323.211364.9510
APARICI VAZQUEZ DE PARGA, ELENADIRECTORA GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA263.944410.719674.663362.375
APARICIO HERNANDEZ-LASTRAS, JUAN ENRIQUEJEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA219.00041.647260.6470
ARAGON AMUNARRIZ, FERNANDO DEDIRECTOR GENERAL DEL CATASTRO299.73288.596388.328141.637
ARASTI PEREZ, JOSE LUISDELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA163.20858.400221.608185.000
ARCE HORTIGUELA, OSCAR JAVIERDIRECTOR GENERAL DE ECONOMIA Y ESTADISTICA DEL BANCO DE ESPAÑA193.79368.813262.606160.067
ARDILES LOPEZ, LIANA SANDRADIRECTORA GENERAL DEL AGUA157.78058.924216.70510.467
ARDIZONE GARCIA, GUILLERMOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA (CONAKRY)1.080.486216.9451.297.432572.766
ARELLANO PARDO, PABLOINTERVENTOR GRAL. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO222.06654.125276.19170.763
ARENILLA SAEZ, MANUELDIRECTOR DEL INAP153.370140.507293.878146.304
ARGUELLES SALAVERRÍA, PEDROSECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA049.738.11949.738.11920.000.000
ARIAS APARICIO, CARMENDIRECTORA GRAL. DE COORDINACION DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO97.95318.840116.793125.016
ARIAS CANGA, FERNANDODIRECTOR FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA236.492119.653356.1460
ARIAS ROMERO, LUISEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE COREA182.6681.589.4211.772.0890
ARIAS SERRANO, ÁNGEL LUISDIRECTOR GENERAL ENAIRE329.035105.185434.2200
ARISTEGUI LABORDE, JUANEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO ESPAÑA ANTE LA UE555.362339.219894.581708.775
ARISTEGUI SAN ROMAN, GUSTAVO MANUEL DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA INDIA0199.980199.98020.000
ARMAS SERRA, BEATRIZ DESECRETARIA GRAL. DE LA CNMC396.392471.000867.3920
ARNAEZ VADILLO, JOSEDIRECTOR DE ANECA36.43094.933131.36310.094
ARROYO CREJO, FAUSTO MANUELDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA120.384184.742305.1260
ARTIME GARCIA, MARIA ISABELDIRECTORA GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS216.064418.168634.23134.397
ASIAN GONZALEZ, MATILDE PASTORASECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO227.654433.146660.8000
ASOREY BREY, ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GABÓN589.781572.6401.162.42165.681
AUDERA LOPEZ, VICTORDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME406.65813.221419.879324.000
AYALA NAVARRO, LUIS JOSEDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA259.615122.674382.29086.081
AYLLON MANSO, JOSE LUISDIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO151.437143.982295.419290.372
AYUSO HUERTAS, JUANDIRECTOR GRAL. DE OPERACIONES, MERCADOS Y SISTEMAS DE PAGO193.780385.700579.4800
AZA CONEJO, ROSA ISABELPRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON212.308323.442535.7505.884
AZNAR CAMPOS, EDUARDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE CROACIA681.8410681.8410
AZNAR GARRIGUES, RAFAELPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA812.446925.2461.737.6920
AZNAR LADRON DE GUEVARA, FERNANDOINSPECTOR GENERAL DEL EJERCITO291.64719.284310.931132.803
AZQUETA ORTIZ, IGNACIODIRECTOR GENERAL DEL INTA176.499566.012742.51263.055
BACIGALUPO SAGGESE, MARIANOCONSEJERO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA142.011287.009429.0200
BALFAGON LLOREDA, CARMENDIRECTORA GRAL. DEL IMSERSO267.000303.400570.400130.000
BALLESTERO DE DIEGO, ALEJANDROPRESIDENTE DE SAINSEL SISTEMAS DE NAVEGACIÓN, S.A.U.S.M.E701.596491.6371.193.233779.517
BALLESTEROS MARTIN, MIGUEL ANGELDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. PRESIDENCIA DEL642.929264.048906.9770
BALSA PASCUAL, CARMENDIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA196.912377.588574.50057.000
BANDIN MOSTEYRIN, ROGELIODIRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE LA ARMADA (DAE)45.303045.30342.383
BAÑEZ GARCIA, FATIMAMINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL350.228107.488457.7160
BAÑON DAVALOS, ARANZAZUEMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE EL REINO HACHEMITA DE JORDANIA479.105409.700888.80546.500
BAÑOS ALONSO, TEODOROJEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DE TIERRA346.25249.235395.48655.298
BAQUEDANO MARTÍN, Mª TERESADIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS0772.795772.7950
BAQUEDANO MARTIN, MARIA TERESADIRECTORA GRAL. DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS50.647923.075973.7230
BARANDICA Y LUXAN, JUAN MANUEL DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA PORTUGUESA363.045117.279480.324117.885
BARAÑANO FERNANDEZ, JOSE RAMONEMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDIA1.313.2222.221.4303.534.6520
BARATECH TORRES, FRANCISCO JAVIERPRESIDENTE DE ACUAMED166.5801.007.7811.174.36112.500
BARBERA DE LA TORRE, RAFAEL ANTONIODIRECTOR GRAL. DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL156.28669.339225.625162.657
BARCONES SANZ, VIRGINIADELEGADA DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON103.144232.109335.253135.880
BARDON RAFAEL, INES MARIASECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA107.90673.476181.38246.478
BARETTINO COLOMA, JOSE LUISDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON220.93079.329300.26099.406
BARNUEVO SEBASTIAN DE ERICE, ALFONSOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN NIGERIA1.238.379222.7621.461.141243.509
BARRANCO MATEOS, MANUELDIRECTOR GABINETE MINISTRO EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE130.508151.300281.80859.694
BARREIRA DIZ, EDELMIRACOMISIONADA DEL GOBIERNO FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO94.430182.496276.927104.879
BARRERA VERA, BEATRIZPRESIDENTA DEL CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA235.000779.8001.014.8000
BARRERO LOPEZ, JAVIERPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA242.923372.699615.62230.962
BARRERO VÁZQUEZ, BERTADIRECTORA GENERAL DE OPERACIONES DE RENFE266.3970266.397331.573
BARROS GALLEGO, GUILLERMODIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION DE LA AEAT209.02010.929219.949477.000
BASCONES RAMOS, JUAN MIGUELDIRECTOR GRAL. PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS (Mº FOMENTO)188.49478.838267.332145.000
BASCUÑANA GARCIA, JOAQUINDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA155.255568.294723.54931.832
BASSOLS DELGADO, MARIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN MALASIA Y BRUNEI82.583217.935300.5180
BASTARRECHE SAGUES, CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN REINO UNIDO318.546742.0001.060.5460
BATALLA JUNCO, CARIDADEMBAJADORA DE ESPAÑA EN CABO VERDE600.00025.000625.000250.000
BATET LAMAÑA, MERITXELLMINISTRA DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA53.27178.950132.221113.936
BAYON MARINE, FERNANDODIRECTOR GRAL. FUNDACION EOI105.000162.000267.0000
BELLO GIL, JESUSFISCAL TOGADO. FISCAL JEFE DE LA SALA 5» T.S267.916172.201440.11794.636
BELZUZ DE LOS RIOS, LUISEMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA REPUBLICA ESLOVACA136.55320.000156.5530
BENEDICTO IRUIÑ, JOSE ANTONIOSECRETARIO DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA327.728186.000513.728198.050
BENITEZ SALAS, FRANCISCO DE ASISEMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE GUINEA66.942558.207625.1490
BENÍTEZ SALAS, FRANCISCO DE ASÍSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CONAKRY, REPÚBLICA DE GUINEA66.941066.941151.585
BENITO BENITO, ANGELCONSEJERO DE LA CNMV384.056204.376588.432196.507
BENITO SECADES, GONZALO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN JAPÓN360.85051.227412.0770
BENZO SAINZ, FERNANDOSECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA183.84580.755264.6000
BERMEJO ROMERO DE TERREROS, DIEGOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARAGUAY482.40854.000536.408314.086
BERMUDEZ DE CASTRO MUR, ROBERTOSECRETARIO DE ESTADO PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES72.103230.243302.34553.930
BERMUDEZ ODRIOZOLA, ANA MARIADIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS105.142108.735213.8770
BERNABE PEREZ, FRANCISCO MARTÍNDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA REGION DE MURCIA176.47876.000252.47860.500
BERNABE SANCHEZ, JOSE MANUELSECRETARIO GRAL. DE LA CNMC74.01186.660160.6717.791
BERNEDO ARZAK, MARIA TERESADIRECTORA GABINETE M» AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE0756.959756.9590
BERNEDO ARZAK, TERESADIRECTORA GABINETE MINISTRA AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO0761.408761.4080
BETETA BARREDA, ANTONIO GERMANSECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS236.361188.600424.9614.008
BLANCO DIAZ, RAULSECRETARIO GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME36.85232.60269.45425.526
BLANCO FERNANDEZ, GUSTAVO EDIRECTOR GENERAL DE MUFACE167.21820.804188.023247.293
BLANCO LOPEZ, JOSE LUISDIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL58.439144.889203.328134.380
BLANCO QUESADA, MARTADIRECTORA GENERAL DE TURESPAÑA175.15931.221206.379330.034
BOLAÑOS GARCIA, FELIXSECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO146.803253.858400.661215.049
BOLIBAR PIÑEIRO, SANTIAGOALMIRANTE DE LA FLOTA138.87625.837164.7130
BONET PLANES, JUAN MANUELDIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES72.922478.000550.92283.966
BORDALLO HUIDOBRO, JOSE ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SULTANATO DE OMAN919.012369.1211.288.1330
BORREGO CORTES, ISABEL MARIASECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO121.949132.293254.24272.492
BORREGO GUTIERREZ, MARTINDIRECTOR GRAL. FUNDACION SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACION Y10.01532.11542.1300
BORRELL FONTELLES, JOSEPMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNION EUROPEA Y COOPERACION983.4001.791.0892.774.48960.969
BOSCH BESSA, JOSEP MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN JAMAICA461.141891.6321.352.773289.795
BOTELLA GOMEZ, ANA MARIASECRETARIA DE ESTADO DE SEGURIDAD60.91677.018137.93460.000
BRAVO RIVERA, JUANPRESIDENTE DE ADIF351.370136.199487.57059.445
BRETON RODRIGUEZ, ALBERTODELEGADO DEL GOBIERNO EN LA RIOJA93.00024.796117.7965.600
BUENAVENTURA CANINO, RODRIGODIRECTOR GRAL. DE MERCADOS DE LA CNMV408.128792.3181.200.4460
BUGALLO OTTONE, GERARDO ANGELEMBAJADOR DE ESPAÑA ANTE LA SANTA SEDE Y LA SMOM546.321798.0831.344.4030
BUISAN GARCIA, MARIODIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME538.744480.9961.019.740358.000
BUITRAGO DE BENITO, JUAN JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CUBA253.25886.438339.6960
BURGAZ MORENO, FERNANDO JOSEDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA ALIMENTARIA101.360107.916209.276201.940
BURGOS GALLEGO, TOMASSECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL174.110350.030524.1400
BUSQUETS APARICIO, GABRIELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN SUECIA298.666897.4881.196.1540
BUSTAMANTE DE LA MORA, ALVAROPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA1.140.7001.936.0853.076.7850
BUTLER HALTER, MANUELDIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE TURISMO DE ESPAÑA619.456325.201944.657240.000
CABANAS ANSORENA, SANTIAGOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARGELIA505.994940.0001.445.994505.000
CABANAS GODINO, CARLOSSECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION076.19876.1980
CABEO RODRIGUEZ, TRINIDADPRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA253.027188.258441.286149.968
CABEZON ROYO, BORJA LUISDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA137.960228.106366.066186.641
CABRERA OREJAS, MERCEDESDIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES684.700706.6831.391.3830
CACHO QUESADA, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANBERRA (AUSTRALIA)980.9991.185.3192.166.3180
CACHON DE MESA, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR GENERAL DE BIODIVERSIDAD Y CALIDAD AMBIENTAL775.438188.593964.0310
CALAVIA PASCUAL, CARLOSINTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA98.41193.786192.197147.383
CALDERON SEGURO, EMILIOPRESIDENTE DE SEGIPSA695.26853.538748.8060
CALVIÑO SANTAMARIA, NADIAMINISTRA DE ECONOMIA Y EMPRESA288.675109.227397.9020
CALVO POYATO, CARMENVICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON263.673132.000395.673131.000
CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN, PEDROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA CHECA481.285255.853737.138116.874
CAMARA HERMOSO, MANUEL DE LAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE FINLANDIA445.8691.599.9182.045.7870
CAMARERO BENITEZ, SUSANASECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD167.05982.171249.230124.699
CAMBRA SANCHEZ, SIXTEPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA1.126.169560.4901.686.65971.032
CAMPA MONTENEGRO, ILDEFONSO DE LADIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES140.918158.691299.609161.608
CAMPINS MIRALLES, JUANSEGUNDO JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA245.889166.395412.28451.695
CAMPOS FERNANDEZ, RICARDOSECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO228.850180.146408.996177.700
CANADELL CASANOVA, EUDALDDIRECTOR DE ESTUDIOS Y ESTADISTICA DE LA CNMV203.9673.000206.967100.000
CANAL MUÑOZ, JOSESUBSECRETARIO Mº EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE135.42834.433169.860104.925
CANEDO ARRILLAGA, MARIA PILARCONSEJERA DE LA CNMC31.319272.800304.1197.856
CANELLES MONTERO, VICENTEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO180.13250.000230.132165.000
CANO GIMENO, CELIAGERENTE FUNDACIÓN COLEGIOS MAYORES MAEC-AECI356.721275.880632.6010
CARAVAJAL ALVAREZ, SERGIOSECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E112.936642.289755.2250
CARBAJAL GARATE, JOSE IGNACIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA FEDERACION RUSA587.0841.573.8722.160.9560
CARBAJAL IRANZO, IGNACIODIRECTOR GENERAL DE RELACIONES CON LAS CORTES403.289329.624732.913231.626
CARBAJOSA SANCHEZ, JAVIEREMBAJADOR EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN182.132100.000282.13296.000
CARCEDO ROCES, MARIA LUISAALTA COMISIONADA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL102.361580.446682.8070
CARDENAL CARRO, MIGUELPRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES95.595134.525230.120507
CARDENO PARDO, CARMENDIRECTORA GENERAL DE POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD205.21386.938292.1513.632
CARDERERA SOLER, FERNANDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARIS1.796.3371.162.0242.958.3610
CARDONA GONZALEZ, JUAN JOSEPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS155.1920155.192250.000
CARNERO FERNÁNDEZ, ALBERTOJEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO671.987350.2451.022.232279.425
CARNICER LABRADOR, BEATRIZSECRETARIA GRAL. DE LA FUNDACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA DE146.30338.550184.85356.000
CARPIO GARCIA, MAXIMINOCONSEJERO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA243.519408.447651.96618.000
CARRASCO JUAN, JUAN ANTONIOJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA DEFENSA203.75085.438289.1880
CARRASCOSA MORALES, ANTONIODIRECTOR GRAL. DEL FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA149.604157.370306.9740
CARVAJAL SALIDO, JOSE DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MARRUECOS257.908852.8071.110.7150
CASERO GONZALEZ, CARMENDIRECTORA GENERAL DEL TRABAJO AUTONOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA39.66011.00050.660112.900
CASTAÑO MARIN, MARIA LUISADIRECTORA GRAL. DE POLITICA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION272.301120.028392.32979.465
CASTELEIRO LLAMAZARES, ESPERANZADIRECTORA GENERAL DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE DEFENSA205.49364.599270.09225.841
CASTELLANO GOMEZ, SERAFINDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA58.65452.038110.692105.855
CASTELLANOS GARIJO, Mª DE LOS LLANOSSECRETARIA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL176.18019.477195.657212.810
CASTELLTORT CLARAMUNT, MAGIDIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE163.967366.878530.8450
CASTILLO AGUILAR, ALVAROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN NIGERIA212.8460212.846143.650
CASTILLO RAMOS, GEMADIRECTORA DEL GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO89.047105.391194.43845.571
CASTIÑEIRAS CENAMOR, EDUARDOGERENTE DIRECTOR GENERAL FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ENERGÍA149.395487.144636.5390
CASTREÑO LUCAS, CARMEN CLARISAPRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA28.38551.99880.38325.145
CASTRO LOPEZ, ILDEFONSOSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES18.423279.155297.5790
CASTRO PUENTE, MIGUEL ANGEL DEDIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA Y DE ESTADÍSTICAS LABORALES373.356246.213619.569121.919
CASTRODEZA SANZ, JOSE JAVIERSECRETARIO GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO160.91332.626193.53931.316
CATALA POLO, RAFAELMINISTRO DE JUSTICIA105.610256.606362.2160
CAZORLA MONTERO, ADOLFODIRECTOR GENERAL ESCUELA ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL376.988118.937495.9250
CELAA DIEGUEZ, MARIA ISABELMINISTRA DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL195.4081.431.5241.626.933152.847
CENTENO HUERTA, LOURDESVICEPRESIDENTA DE LA CNMV326.606429.413756.01991.200
CERON HERNANDEZ, LUCIA DEL CARMENDIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES116.64489.972206.617239.944
CHICA LINARES, JULIAPRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA06006000
CIFUENTES CUENCAS, CRISTINADELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID026.39226.3920
CISNEROS PEREZ, GUILLERMODIRECTOR GRAL. FUNDACION PARA LA PROYECCION INTERNACIONAL DE LAS458.1900458.1900
CLAVER RUIZ, MARIADIRECTOR DIRECTORA GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA203.30426.750230.054217.886
CODES CALATRAVA, ALFONSOSECRETARIO GENERAL TECNICO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO0113.958113.95884.102
COLLADO MARTINEZ, ELENASECRETARIA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA234.05612.447246.503172.837
COMAS ABAD, RAFAELJEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD88.974120.775209.7490
COMIN RODRIGUEZ, PEDRO MANUELDIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA166.097314.722480.819157.703
CONDE BAJEN, AGUSTINSECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA229.254120.526349.7800
CONDE DIEZ, RICARDO GONZALODIRECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LA ADMÓN. DE JUSTICIA382.19747.228429.42538.000
CONDE Y MARTINEZ DE IRUJO, FCO. JAVIERDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR0262.756262.7560
CONESA ALCARAZ, DIEGODELEGADO DEL GOBIERNO EN MURCIA143.840164.415308.255130.076
CONESA LAREO, CARLOS ANTONIODIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE INNOVACION FINANCIERA E INFRAESTRUCTURAS DE122.666383.453506.11957.500
CONSARNAU GUARDIOLA, JOSE LEANDROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA07.3917.39141.848
CONTRERAS MANRIQUE, MIGUELPRESIDENTE SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIOS97.782135.487233.268260.000
CORRAL TELLEZ, MARINA DELSECRETARIA GENERAL DE INMIGRACION Y EMIGRACION71.9831.133.2871.205.2700
CORREDOR LANAS, MIREYA NATALIASECRETARIA GRAL. TECNICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA285.3550285.355169.869
CORTE GARCIA, ANTONIO DE LAJEFE DEL CUARTO MILITAR DE LA CASA DE S.M. EL REY291.73853.999345.73835.248
CORTES MARTIN, SILVIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN UCRANIA214.434441.078655.5120
CORTES URIA, FRANCISCO JOSEALMIRANTE JEFE DE PERSONAL109.452101.279210.73197.637
CORVINOS LAFUENTE, JOSE MIGUELDIRECTOR GRAL. DE RECURSOS PESQUEROS Y ACUICULTURA179.229215.744394.973350.300
COSIDO GUTIERREZ, IGNACIODIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA77.97192.099170.070204.338
COSPEDAL GARCIA, MARIA DOLORES DEMINISTRA DE DEFENSA544.04743.012587.0590
COSTALES ARTIEDA, FELIXEMBAJADOR DE ESPAÑA EN TANZANIA201.378331.000532.3780
COSTILLUDO GÓMEZ, ANDRÉSDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO234.4810234.4810
COTO DEL VALLE, CRISTINADIRECTORA DEL GABINETE DEL MINISTRO DE JUSTICIA130.80829.596160.40430.046
CREIS ESTRADA, CANDIDODIRECTOR GRAL. DE PROTOCOLO DE LA CASA DE S.M. EL REY813.590163.225976.81530.187
CRESPO CALZADA, MARTADIRECTORA GRAL. DE LA ADMON. PERIFERICA DEL ESTADO074.32974.3297.000
CRESPO DIAZ, CARMENDELEGADA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA EN ANDALUCIA33.69521.42155.11521.614
CRISTETO BLASCO, Mª BEGOÑASECRETARIA GRAL. DE INDUSTRIA Y PYME662.330201.114863.444435.999
CRISTÓBAL CRISTÓBAL, ALFREDODIRECTOR GENERAL DE PRODUCTOS ESTADÍSTICOS71.83991.000162.83930.000
CRUZ CARAVACA, FERNANDO DE LAGENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE CANARIAS79.97671.986151.9620
CRUZ MARTOS, JOSEFA ENCARNACIONDIRECTORA GRAL. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE141.51666.697208.2138.933
CUADRA ABETI, SANTIAGOSECRETARIO GRAL. DE LA FUNDACION INSTITUTO IBEROAMERICANO DE MERCADOS DE287.1304.000291.130169.000
CUESTA CIVIS, LUIS MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA295.315255.957551.27261.903
CUESTA DEL CASTILLO, RICARDOASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA106.21239.225145.437102.876
CUEVA FERNANDEZ, ANA DE LASECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA298.2002.942.4373.240.63720.948
CUNILLERA I MESTRES, TERESADELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA149.31761.412210.72968.463
CURCIO RUIGOMEZ, FERNANDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA177.564523.187700.7510
DAJANI GONZÁLEZ, JORGEDIRECTOR GENERAL ANÁLISIS MACROECONÓMICO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL169.312232.883402.1950
DANCAUSA TREVIÑO, Mª CONCEPCIONDELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUINIDAD DE MADRID147.33184.021231.3520
DASTIS QUECEDO, ALFONSO MªMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION235.580563.402798.9820
DELGADO GARCIA, DOLORESMINISTRA DE JUSTICIA766.25156.536822.786518.000
DELGADO MARTIN, JOAQUINDIECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LA ADMON. DE JUSTICIA206.766198.065404.83251.022
DELGADO MORENO, SALVADOR MARIAALMIRANTE JEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA235.00759.242294.249141.147
DELGADO-TARAMONA HERNANDEZ, JIMENA MERCEDESPRESIDENTA DEL CONSORCIO DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA180.806169.255350.0610
DIAZ BIDART, JUAN IGNACIODIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO75.620191.932267.552145.613
DIAZ FERNANDEZ-GIL, CRISTINAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN SENEGAL115.5901.060.8401.176.4290
DIAZ HERNANDEZ, JOSE RAFAELDIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE126.383129.449255.8320
DIAZ LOPEZ, Mª PILARSECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES317.85832.000349.858190.908
DIAZ MARQUEZ, Mª CRISTINADIRECTORA GENERAL DE POLITICA INTERIOR111.42226.744138.165292.605
DIAZ MARQUEZ, MARIA CRISTINADIRECTORA GENERAL DE POLITICA INTERIOR131.62218.273149.895272.763
DIAZ ZURRO, ALICIAPRESIDENTE DE SEGIPSA450.0003.000453.000200.000
DIAZ-AMBRONA MEDRANO, ADOLFOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MAGRAMA040.00040.00020.000
DIAZ-RATO REVUELTA, AURORAEMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE SUIZA Y LINCHENSTEIN188.187116.364304.551158.047
DIES LLOVERA, JAVIERCONSEJERO CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR80.03361.015141.0480
DÍEZ ARROYO, CARLOSDIRECTOR AGENCIA ESTATAL SEGURIDAD FERROVIARIA491.913311.667803.58023.291
DIEZ BURGOS, FELIXPRESIDENTE DE RUMASA471.380676.9411.148.3210
DIEZ OREJAS, CARMENEMBAJADORA DE ESPAÑA EN NAMIBIA Y BOTSWANA717.221131.486848.707378.000
DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ, RICARDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MARRUECOS634.0721.592.1542.226.2260
DOLZ LAGO, MANUEL JESÚSSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA130.416313.584443.9990
DOMECQ FERNANDEZ DE BOBADILLA, JORGE MANUELEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OSCE72.533973.4031.045.9368.802
DOMINGO GARCIA, PALOMADIRECTORA GRAL. FUNDACION ESPAÑOLA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA469.31862.600531.91874.820
DOMINGUEZ ABASCAL, JOSESECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA263.53540.764304.2980
DOMINGUEZ BUJ, JAIMEGENERAL JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA62.92188.409151.3290
DOMÍNGUEZ DÍAZ, CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALASIA0156.655156.6550
DOMINGUEZ IRIBARREN, FLORENCIODIRECTOR FUNDACION CENTRO PARA LA MEMORIA DE LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO52.87147.992100.86354.091
DOMINGUEZ-ALCAHUD MARTIN-PEÑA, IRENESUBSECRETARIA DE DEFENSA200.9471.377.8781.578.8250
DOMINGUEZ-GIL GONZALEZ, BEATRIZDIRECTORA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES142.10920.415162.524115.898
DORADO PICON, ANTONIOSECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA52.79262.504115.29655.575
DORADO SOTO, JAVIERDIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD53.05240.07093.122104.555
DUQUE DUQUE, PEDROMINISTRO DE CIENCIA, INNOVACION Y UNIVERSIDADES37.6281.482.8381.520.4660
DURAN HERNANDEZ, JULIODIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA326.7501.028.9341.355.68419.223
EGUIDAZU PALACIOS, FERNANDOCONSEJERO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA552.859298.960851.8190
EL BARKANI ABDELKADER, ABDELMALIKDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA424.028130.099554.126346.695
ELENA CORDOBA, AMADORDIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL112.867110.000222.8670
ELENO CARRETERO, CARLOS JAVIERDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE135.9100135.910200.000
ELORZA CAVENGT, FRANCISCO JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN ITALIA443.979290.177734.15659.000
ESCOBAR GUERRERO, IGNACIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE QATAR154.0720154.0720
ESCOBAR STEMMANN, JUAN JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BAGDAD280.000132.000412.000101.000
ESCOLANO OLIVARES, ROMANMINISTRO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD565.000846.7001.411.7000
ESPAÑA MARTI, MARIA DEL MARDIRECTORA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS390.39059.939450.329299.599
ESPIN LOPEZ, DANIELDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE114.0966.600120.696157.324
ESPINOSA GARCIA, JUANDIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DEL JUEGO0219.243219.243196.565
ESTEBAN ALBERT, ARTUROPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA MELILLA139.536273.659413.1950
ESTEBAN LOPEZ Mª PAZSECRETARIA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA98.22173.652171.87391.587
FABRA UTRAY, JORGECONSEJERO EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR724.649707.0511.431.7000
FABREGAT ROMERO, MARIA DEL PILARINSPECTORA GENERAL DE FOMENTO206.922297.455504.3770
FALOMIR FAUS, MIGUELDIRECTOR DEL MUSEO DEL PRADO117.627193.098310.72514.152
FANJUL FERNÁNDEZ-PITA, BORJADIRECTOR GRAL. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD213.293135.500348.793117.511
FARJAS ABADIA, Mª PILARSECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO101.4300101.43013.550
FEMENIA GUARDIOLA, CONSUELOEMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE MALTA35.000547.000582.00028.600
FERNANDEZ ALVAREZ, ANA ISABELCONSEJERA DE LA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)359.7100359.71038.287
FERNANDEZ CABRERA, CRISTINADIRECTORA FUNDACION ICO0151.854151.8540
FERNANDEZ CRESPO, JESÚSDIRECTOR DEL INSTITUTO DE SALUD CARLOS III221.1720221.17210.459
FERNANDEZ CUCURULL, NICOLASDELEGADO DEL GOBIERNO EN CEUTA319.017246.160565.1770
FERNANDEZ CURRAS, MARTASECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS61.38377.600138.9834.000
FERNANDEZ DE CAÑETE ECHEGOYEN, JORGEDIRECTOR FUND. ESPAÑOLA PARA LA COOP. INTERNAC., SALUD Y POLÍTICA SOCIAL318.22767.064385.291220.000
FERNANDEZ DE CORDOVA Y ALONSO-VIGUERA, ANUNCIADAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN HUNGRIA2.446.9702.421.5554.868.52622.064
FERNANDEZ DE MESA VARGAS, ÍÑIGOSECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A LA EMPRESA667.860177.523845.383230.000
FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO, ARSENIODIRECTOR DE LA GUARDIA CIVIL50.321204.972255.2930
FERNANDEZ DE MOYA ROMERO, JOSE ENRIQUESECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA57.020177.569234.58919.138
FERNANDEZ DIAZ, ANGELDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE FOMENTO513.738140.650654.38875.000
FERNANDEZ DIAZ, JORGEMINISTRO DEL INTERIOR405.769273.361679.1300
FERNANDEZ GUERRERO, VICENTE CECILIOPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES240.43976.000316.439425.000
FERNANDEZ LACASA, JOSE MARIADIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION EDUCATIVA86.17959.860146.039105.493
FERNANDEZ LOPEZ DE TURISO, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN TRINIDAD Y TOBAGO139.678233.741373.4199.918
FERNANDEZ MUÑOZ, MONICASECRETARIA GRAL. TECNICA Mº DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE163.238178.862342.100252.735
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIADIRECTOR GENERAL DEL TESORO307.5041.192.6221.500.1260
FERNANDEZ SANCHEZ, FRANCISCO JAVIERSEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE300.760232.121532.881215.393
FERNANDEZ VERA, JOSE IGNACIODIRECTOR GENERAL FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA204.28734.845239.13229.200
FERNANDEZ-ARIAS MINUESA, CARLOS ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PRETORIA53.510112.254165.7640
FERNANDEZ-MARTOS MONTERO, ANTONIO JOSEDIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES505.379141.397646.775237.690
FERNANDEZ-PALACIOS MARTINEZ, MIGUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA FEDERAL DEMOCRATICA DE ETIOPIA221.637238.464460.102168.171
FERNANDEZ-PIÑEYRO HERNANDEZ, EMILIOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA334.072289.395623.4670
FERRE DE LA PEÑA, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIBANO421.635942.4861.364.1220
FERRE MOLTO, GONZALOPRESIDENTE DE ADIF805.791859.7111.665.5020
FERRE NAVARRETE, MIGUELSECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA421.38929.414450.80311.775
FERRER MARSAL, JUANPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE382.8501.561.0931.943.9430
FERRER PEREZ, EUGENIO MIGUELGENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE538.188299.900838.0880
FERRER ROSELLO, VICENTE LILIANODIRECTOR GRAL. FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL,170.71231.590202.303154.000
FIGA LOPEZ-PALOP, M. JESUSEMBAJADORA DE ESPAÑA EN VIETNAM759.1465.159.9885.919.1340
FIGUEROLA SANTOS, CONCEPCIONEMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE NAMIBIA620.195473.9081.094.10314.676
FRAILE FABRA, MARIA JESUSSUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD1.082.857165.4961.248.3530
FRANCO SUANZES, FCO. JAVIERALMIRANTE JEFE DE LA FLOTA273.642120.927394.56969.973
FRANCO SUANZES, FRANCISCO JAVIERALMIRANTE DE LA FLOTA211.642206.319417.96178.860
FUENTES CONLES, Mª BEGOÑADIRECTORA GENERAL DE COMUNICACION188.702315.887504.590170.189
FUENTES GOMEZ, JULIO CARLOSSECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE JUSTICIA402.24720.080422.327227.277
FUERTES SUAREZ, MIGUELEMBAJADOR EN LA REPÚBLICA DE SERBIA Y MONTENEGRO117.1620117.1620
FULGENCIO TEJEDOR, JUAN CARLOSDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA36.77593.096129.87115.710
GALAINENA RODRIGUEZ, FERNANDO DEEMBAJADOR EN LA ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA658.1940658.1940
GALAN GARCIA, PEDRO AGUSTINTENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS269.324169.717439.0410
GALINDO MARTIN, MIGUEL ANGELDIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACION AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA157.332411.467568.7990
GALLEGO CABALLERO, FABIOLASECRETARIA GRAL. TECNICA MAEC404.06046.415450.476311.283
GALLEGO LOPEZ, JAVIERDIRECTOR GENERAL DE EXPLOTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ADIF166.8980166.898245.639
GALLEGO TORRES, ANADIRECTORA GENERAL DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL, RELACIONES CON361.479155.149516.628348.562
GALVAN VALLINA, MATILDE ENCARNACIONADMINISTRADORA UNICA DE COFIVACASA284.82756.840341.666233.203
GAN PAMPOLS, FRANCISCO JOSEJEFE DEL CUARTEL GENERAL TERRESTRE DE ALTA DISPONIBILIDAD113.113277.726390.8404.364
GANDARIAS ALONSO DE CELIS, RAMONEMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA1.000.0002.040.0003.040.000300.000
GARAT CARAME, MANUELSEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA272.68669.593342.28079.778
GARCES SANAGUSTIN, MARIOSECRETARIO DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD103.073636.589739.6620
GARCIA ALVAREZ, ALBERTO MATIASDIRECTOR GERENTE FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES313.359695.2661.008.625175.225
GARCIA ARNAIZ, FRANCISCO JAVIERJEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE61.188266.482327.67110.099
GARCIA CAPA, MARIADIRECTORA GABINETE MINISTRA DE FOMENTO154.000296.442450.442128.745
GARCIA CASAS, FERNANDOSECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA697.254105.854803.10831.360
GARCIA DE LA CONCHA, VICTORDIRECTOR DEL INSTITUTO CERVANTES624.120323.542947.6620
GARCIA DE QUEVEDO RUIZ, JOSE CARLOSPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL338.05226.200364.252275.000
GARCIA DE VIEDMA BERNALDO DE QUIROS, JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE KENIA169.016313.615482.63120.000
GARCIA DIAZ, MIGUEL ANGELDIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL56.201412.940469.1410
GARCIA FERNANDEZ, JAVIERSUBSECRETARIO DE CULTURA Y DEPORTE180.349150.000330.34918.000
GARCIA FRANQUELO, CARMENDIRECTORA DE PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS291.20890.521381.729188.612
GARCIA GARCIA, CLARA EUGENIADIRECTORA GENERAL DE I+D+I254.586442.533697.11997.681
GARCIA GRANDE, Mª ELISADIRECTORA GRAL. COOPERACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION ICEX, ESPAÑA,178.97361.131240.10444.416
GARCIA HERNANDEZ, MANUELSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA467.000306.100773.100187.350
GARCIA HERNANDO, JOSE MIGUELDIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE REGIMEN INTERIOR297.373642.000939.3730
GARCIA LABAJO, JUAN MANUELASESOR JURÍDICO GENERAL DE LA DEFENSA141.172145.016286.189220.772
GARCIA LOPEZ, MIGUEL ANGELDIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS DE LA ARMADA (DAE)36.9307.49244.422100.480
GARCIA LOPEZ, SOLEDADDIRECTORA DEP. RECAUDACION DE LA AEAT130.00025.200155.200218.300
GARCIA MARTIN, MIGUEL ANGELDIRECTOR GRAL. DEL TRABAJO AUTONOMO, DE LA ECONOMIA SOCIAL Y DE LA266.30889.496355.804102.616
GARCIA MARTINEZ, INMACULADAPRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO286.41289.396375.80968.391
GARCIA MATILLA, EDUARDOCONSEJERO COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC)265.002238.080503.0828.789
GARCIA MONTAÑO, JUAN MANUELDIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL41.56462.362103.92636.837
GARCIA MUÑOZ, MARGARITADIRECTORA DEPARTAMENTO CONTROL INTERNO DE LA CNMV205.188137.150342.3380
GARCIA NAVARRO, PEDRODIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA115.00896.463211.47186.390
GARCIA REBOLLAR, ANTONIODIRECTORA GENERAL POLITICA COMERCIAL Y COMPETITIVIDAD143.1331.168.3041.311.4360
GARCIA REIG, JORGEDIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS452.198233.800685.9980
GARCIA RODRIGUEZ, MARIASECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE0304.556304.5560
GARCIA RODRIGUEZ, RAMON IGNACIODIRECTOR GENERAL AUTORIDAD PORTUARIA DE TARRAGONA61.296403.068464.3630
GARCIA SANCHEZ, FERNANDOJEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA149.999163.645313.645177.000
GARCIA SANCHEZ, JUAN BAUTISTAJEFE DEL MANDO DE APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DE TIERRA157.619103.258260.8770
GARCIA SECO, Mª YOLANDADELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA97.41986.468183.88767.552
GARCIA TEJERINA, ISABELMINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE168.8552.883.7303.052.585317.178
GARCIA VALERA, ALBERTODIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS314.317391.617705.934193.289
GARCIA VILASANCHEZ, JOSE ESTEBANPRESIDENTE DE NAVANTIA69.435153.050222.4864.735
GARCIA-BERDOY CEREZO, JUAN PABLOEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA U.E247.315459.738707.0530
GARCIA-ESCUDERO MARQUEZ, PATRICIADIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS444.644253.448698.09237.697
GARCIA-LEGAZ PONCE, JAIMEPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE AENA, SME, S.A372.10979.944452.053257.279
GARCIA-MANZANO JIMENEZ DE ANDRADE, PABLOSUBSECRETARIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL273.60286.404360.006582.113
GARCIA-MARGALLO MARFIL, JOSE MANUELMINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN724.274376.9321.101.2068.859
GARCIANDIA TELLERIA, FELIXPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA PASAJES213.000366.500579.50050.000
GARDE LOBO, PABLOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO307.89611.481319.376303.789
GARMA SANTANDER, CHRISTIANPRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO DE LA SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSION326.393175.675502.0680
GARRIDO VALENZUELA, IRENESECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA29.06872.642101.71016.112
GARRIGUES FLOREZ, JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN DUBLIN (IRLANDA)613.6790613.6790
GARZON OTAMENDI, ELENADIRECTORA GRAL. DE RELACIONES INTERNACIONALES Y EXTRANJERIA177.299284.284461.58392.084
GASCON CATALAN, JESUSDIRECTOR GENERAL DE LA AEAT230.231360.722590.9530
GASOS Y CASAO, PABLODIRECTOR DE ESTUDIOS CNMV473.6011.165.6881.639.2890
GAVELA GONZALEZ, RAMONDIRECTOR GENERAL DEL CIEMAT234.061266.358500.4200
GAVELA LLOPIS, ANDREADIRECTORA ADJUNTA DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO250.293344.504594.798241.164
GIL CELEDONIO, JOSE ANTONIODIRECTOR DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS026.27226.272255
GIL ROSELLA, EDUARDOSEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE174.35877.880252.23821.786
GIL-CASARES ARMADA, IÑIGOPRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO SOCIEDAD ESTATAL ESPAÑA, EXPANSION375.326400.517775.843123.050
GIL-CASARES SATRUSTEGUI, RAMONEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS ESTADOS UNIDOS165.312354.609519.9210
GIL-ORTEGA RINCON, FRANCISCOPRESIDENTE DE LA EMPRESA PUBLICA ENRESA (EMPRESA NAL. DE RESIDUOS180.5230180.5230
GIMENEZ COLOMA, GONZALOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y176.108129.655305.763109.000
GIMENEZ DE CORDOBA FERNANDEZ-PINTADO, MIGUELPRESIDENTE DEL GRUPO TRAGSA38.0001.452.0001.490.0000
GIMENEZ SORIANO, JUAN BOSCOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA577.872162.263740.1360
GIMENO ARANGUEZ, VICENTEDIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA144.806343.224488.0300
GIMENO CHOCARRO, JUAN LUISDIRECTOR GENERAL DE ESTADISTICA Y ANALISIS SOCIOLABORAL075.57575.5750
GISBERT GARCIA, JUAN ANTONIOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE400.1384.932.1495.332.2880
GOICOECHEA ARANGUREN, ISABELSUBSECRETARIA DEL INTERIOR227.53176.776304.3070
GOMENDIO KINDELAN, MONTSERRATSECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION1.232.35013.466.38214.698.7320
GOMEZ BASTIDA, ENRIQUEDIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD EN EL DEPORTE236.000195.768431.768154.824
GOMEZ CASTRO, MARIA ELENADIRECTORA GRAL. DE POLITICA DE DEFENSA287.930783.9671.071.89683.398
GOMEZ DE ARANDA Y VILLEN, MIGUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALI158.824279.518438.3430
GOMEZ DE OLEA BUSTINZA, PABLOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN COLOMBIA639.0693.494.1224.133.192120.376
GOMEZ DE SALAZAR MINGUEZ, JUANTENIENTE GENERAL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE DEL E.T460.430329.933790.363489.169
GOMEZ FERREIRO, FRANCISCODIRECTOR GENERAL DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL308.728167.618476.3460
GOMEZ GALLIGO, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO428.683923.0401.351.723374.867
GOMEZ GARCIA, JESUS MANUELSUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE FOMENTO288.086221.750509.836331.965
GOMEZ ROJO, PABLOJEFE DEL MANDO AEREO GENERAL98.99576.000174.9950
GOMEZ-ACEBO RODRIGUEZ-SPITERI, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE ISRAEL600.000273.000873.0000
GOMEZ-FERRER BOLDOVA, RAMONDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA157.427235.194392.621116.857
GOMEZ-MUGICA SANZ, CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANADÁ1.098.7821.717.2342.816.0160
GOMEZ-POMAR RODRIGUEZ, JULIOSECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA160.092345.324505.4160
GONZALEZ CASTAÑO, JAIMEDIRECTOR GENERAL DE DEPORTES254.877300.829555.706207.708
GONZALEZ DE LINARES PALOU, JUAN MANUELEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ADJUNTO ANTE LAS NACIONES UNIDAS125.008577.575702.5830
GONZALEZ GOMEZ, ALFREDOVICESECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO010.98710.98715.439
GONZALEZ GOMEZ, SANTIAGO RAMONDIRECTOR GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL308.11652.751360.86784.107
GONZALEZ LOPEZ, JAIME SANTIAGOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER86.27059.630145.899286.858
GONZALEZ OLIVARES, LORENADIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES207.14810.000217.1482.102
GONZALEZ PEÑA, Mª RAQUELDIRECTORA GABINETE MINISTRO ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL120.41995.309215.728185.289
GONZALEZ PICO, MARIADIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO. Mº DE LA43.077185.500228.5770
GONZALEZ RAMOS, MANUEL GABRIELDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA221.45237.622259.074230.859
GONZALEZ ROMAN, MARIA VICTORIAEMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA OSCE102.918397.866500.7840
GONZALEZ SERRANO, JOSE LUISDIRECTOR GRAL. DE ORDENACION PESQUERA225.474163.912389.38710.669
GONZALEZ-ALLER JURADO, CRISTOBALEMBAJADRO REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ONU Y ORGANISMOS373.505281.900655.4050
GONZALEZ-BARBA PERA, JUANEMBAJADOR DE ESPAÑA EN JARTUM263.461268.730532.191392.304
GONZALEZ-BUENO CATALÁN DE OCON, M. VICTORIADIRECTORA GRAL. DE ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR Y DE ASUNTOS CONSULARES Y1.096.0572.507.6713.603.7280
GONZALEZ-ECHENIQUE CASTELLANOS DE UBAO, LEOPOLDOPRESIDENTE CORPORACION RTVE, S.A924.0210924.021100.000
GONZALEZ-HUIX FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIERJEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO119.667234.475354.1420
GONZALEZ-PANIZO TAMARGO, ALFREDOSUBSECRETARIO MINISTERIO DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD123.191132.956256.148239.650
GONZALVEZ VICENTE, MARIA DEL PILARDIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA1.057.068450.8191.507.8877.516
GRACIA ALDAZ, JESUS MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ITALIANA258.818116.542375.36091.508
GRACIA NAVARRO, MANUELPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA076.62276.622104.033
GRAEFENHAIN DE CODES, OSCARDIRECTOR GRAL. DEL INSTITUTO DE CINEMATOGRAFIA84.8634.30089.163127.000
GRANADO MARTINEZ, OCTAVIO JOSESECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL209.372360.582569.9540
GRANDE-MARLASKA GOMEZ, FERNANDOMINISTRO DEL INTERIOR164.00041.000205.000100.000
GRANDES PASCUAL, ESTANISLAO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ARGENTINA574.808118.800693.6080
GREGORIO LOPEZ, JOSE JULIANDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LA MANCHA110.00044.000154.00020.500
GREGORIO Y MONMENEU, JERONIMO DEDIRECTOR GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR64.94187.718152.6580
GUAL DE TORRELLA GUASP, JUAN RAMONPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES70.05947.283117.3420
GUALDA ROMERO, MARIA JOSESECRETARIA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS99.70248.644148.3463.139
GUINDOS JURADO, LUIS DEMINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD599.552307.533907.0850
GUIRAO CABRERA, JOSEMINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE535.895532.2291.068.1240
GURGUI FERRER, ANTONICONSEJERO CONSEJO SEGURIDAD NUCLEAR155.16262.154217.3160
GURREA CASAMAYOR, FERNANDOSUBSECRETARIO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL48.34289.373137.7150
GUTIERREZ BLANCO, ANTONIODIRECTOR GRAL. DE EXPLOTACION Y CONSTRUCCION DE ADIF346.2590346.2590
GUTIERREZ DE LA PEÑA, ANTONIOAUDITOR PRESIDENTE TRIBUNAL MILITAR CENTRAL70.109124.433194.5420
GUTIERREZ SAENZ DE BURUAGA, EDUARDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL425.000225.658650.65824.234
HADDAD SANCHEZ DE CUETO, JAIMESUBSECRETARIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE74.264170.808245.07218.115
HERAS CABALLERO, ANGELES MARIASECRETARIA DE ESTADO DE UNIVERSIDADES, INVESTIGACION, DESARROLLO E188.42061.991250.4110
HERGUETA GARNICA, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR CONSORCIO PUBLICO CASA DEL MEDITERRANEO600.000376.000976.000490.000
HERMIDA TRASTOY, ANDRESDIRECTOR GRAL. DEL CENTRO TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO54.92729.69184.61714.719
HERMOSO CONTRERAS, IGNACIOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACION Y0238.458238.4580
HERNANDEZ ACOSTA, MARCOSDIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE176.910213.255390.16611.949
HERNANDEZ BENTO, ENRIQUEDELEGADO DEL GOBIERNO EN CANARIAS64.47251.389115.86144.105
HERNANDEZ BENTO, Mª DEL CARMENDELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS30.508204.677235.1868.641
HERNANDEZ DE COS, PABLOGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA52.603685.015737.6180
HERNANDEZ FERRERO, LUISINSPECTOR GENERAL DE SANIDAD DE DEFENSA61.8386.50068.33862.700
HERNANDEZ MORENO, ALBERTODIRECTOR GENERAL DEL INCIBE97.46581.136178.6010
HERNANDEZ OLIVER, BLANCADELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO763.290363.8271.127.1170
HERNÁNDEZ PEÑA, JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN PARAGUAY372.380830.8281.203.2080
HERNANDEZ RIVERA, CARLOSDIRECTOR GRAL. DE ORDENACION DEL JUEGO0149.780149.7800
HERNANDEZ RUIGOMEZ, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE HAITI334.6670334.6670
HERNANDEZ-LAHOZ ORTIZ, PABLOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL157.28518.991176.276209.863
HERNANDO ECHEVARRIA, MILAGROSEMBAJADORA DE ESPAÑA EN REPÚBLICA LIBANESA264.841883.5231.148.3640
HERNANDO GONZALO, ELENADIRECTORA GERENTE FUNDACIÓN LÁZARO GALDIANO262.44529.778292.22323.579
HERRAIZ ALARCON, MIGUEL ANGELJEFE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA CASA DE S.M. EL REY107.80440.185147.98943.313
HERRERA GARCIA-CANTURRI, JAVIERDIRECTOR GRAL. DE COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES CON LAS571.618566.4561.138.07485.389
HERRERA GARCIA-CANTURRI, MARIANO JOSEDIRECTOR GRAL. DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA433.4921.903.6692.337.1610
HERRERA GOMEZ, JUSTOSUBSECRETARIO SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL138.058396.572534.6300
HERRERA SANTA-CECILIA, MARIA CRISTINADELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA128.261137.811266.073112.499
HERRERO GARCIA, JAIMEVICESECRETARIO GRAL.- D.GRAL. ADJUNTO BANCO DE ESPAÑA163.599518.842682.44118.344
HERRERO VELASCO, JOSE MIGUELDIRECTOR GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA93.03398.522191.554184.752
HEVIA SIERRA, JORGEEMBAJADOR OBSERVADOR PERMANENTE ANTE LA OEA Y ORGANISMOS240.000321.942561.9420
HIDALGO LOPEZ, ANTONIO JOSESUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES49.372100.375149.74766.490
HIDALGO TENA, ENGRACIASECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO188.633497.514686.1470
HOLGADO MERINO, JOSE MANUELDIRECTOR GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL139.661186.579326.2400
HORTALA I VALLVE, JOAQUIMSECRETARIO DEL CONSEJO DE LA CNMC150.29025.833176.123336.500
HUERTA HERNANDEZ, MAXIMMINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE173.438428.609602.04752.006
IANNI, ALDODIRECTOR DEL LABORATORIO SUBTERRÁNEO DE CANFRANC215.98910.000225.98936.247
IBARRA BETANCORT, LUIS ANGELPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS186.049142.650328.6990
IBARRA ROCA, RICARDO ENRIQUEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD012.26712.2670
IGLESIAS SANTOS, MONTSERRATDIRECTORA GENERAL DEL INAEM175.33938.289213.62889.448
IRANZO GUTIERREZ, ALVAROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE ARABIA SAUDI665.888698.2911.364.1790
IRIGOYEN MUÑOZ, GREGORIODIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES112.260297.790410.0500
IZQUIERDO RONCERO, JOSE JAVIERSECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS78.527170.298248.82591.540
JIMENEZ BASTIDA, JOSE LORENZODIRECTOR ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO DEL AIRE157.50624.000181.5060
JIMENEZ GONZALO, MARIA CONCEPCIONDIRECTORA GRAL. DE GESTION DE EFECTIVO Y SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA460.8031.922.4382.383.2420
JIMENEZ LATORRE, FERNANDOSECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA Y APOYO A LA EMPRESA621.4570621.4570
JIMENEZ NACHER, PEDRO MIGUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LETONIA0719.488719.4880
JIMENEZ-UGARTE HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN SUECIA578.280512.9441.091.2240
JOVE DIAZ, MATIAS MARIA DEDIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL99.49738.005137.502121.082
JOVE DIAZ, MATIAS MARIA DEDIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL99.49752.543152.040121.082
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIASUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMONES. TERRITORIALES59.52332.52392.04582.355
JOVER GOMEZ-FERRER, JOSE MARIASUBSECRETARIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMONES. TERRITORIALES59.52335.86995.39195.019
JUAREZ CASADO, SAMUEL JESUSDELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA99.005162.750261.7550
JUNCO BONET, EDUARDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PORTUGAL485.000280.000765.0000
JUNQUERA TEMPRANO, Mª PIADIRECTORA GRAL. DE GOBERNANZA PUBLICA233.371171.062404.4320
KAISER MOREIRAS, JOSE LUISDIRECTOR GRAL. COMERCIO INTERNACIONAL E INVERSIONES0116.094116.09410.556
KIRKPATRICK DE LA VEGA, GUILLERMOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN HONDURAS631.112142.448773.56058.731
KUCHKOVSKY JIMENEZ, TERESADIRECTORA DE GABINETE ADJUNTA DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO140.364139.010279.374109.941
LABRADOR ENCINAS, JESUSDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA LA MANCHA115.00054.474169.474150.778
LACADENA HIGUERA, JAIMEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DOMINICANA838.612256.9231.095.535292.804
LACLAUSTRA BELTRAN, ARTUROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN SERBIA Y EN MONTENEGRO135.839277.469413.3080
LACRUZ GIMENO, PATRICIADIRECTORA GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE084.05484.0540
LAFUENTE BATANERO, LUISDIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL286.2776.209292.48627.977
LAGO ALBA, JOSE ANTONIODIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON135.990101.131237.1213.475
LAIGLESIA DEL ROSAL, EDUARDO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BANGLADESH767.1462.068.2262.835.3720
LAIGLESIA GONZALEZ DE PEREDO, JUAN PABLOSECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACION INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA Y235.605353.078588.6820
LAMELA DIAZ, MARIA LUISAINTERVENTORA GRAL. DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO1.244.39060.6711.305.062121.084
LANDECHO CAMPOS, PABLO MARIADIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO VALENCIA 200713.70421.85535.55967.023
LARRAÑAGA CES, CARLOS MARIADIRECTOR GENERAL DE ORDENACION PESQUERA267.181196.224463.405167.628
LARROTCHA PALMA, BEATRIZSUBSECRETARIA DEL Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN253.900229.094482.99492.086
LARROTCHA PARADA, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN KAZAJSTAN348.224817.6221.165.8450
LASSALLE RUIZ, JOSE MARIASECRETARIO DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y LA AGENDA107.65436.880144.534580.139
LASSO DE LA VEGA VALDENEBRO, ENRIQUEDIRECTOR GRAL. DE RELACIONES CON LAS CC.AA. Y ENTES LOCALES26.337181.643207.980142.814
LATORRE SANCHO, CRISTINASUBSECRETARIA DE JUSTICIA191.75667.822259.578406.185
LAZARO RUIZ, JUANA MªSUBSECRETARIA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA406.577822.4811.229.05843.430
LEAL VAZQUEZ, JORGEPRESIDENTE SODIEX S.A. S.M.E80.615311.000391.615138.473
LECETA GARCIA, JOSE MANUELDIRECTOR GENERAL DE RED.ES402.62544.711447.3360
LEJARRETA LOBO, MANUEL MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUATEMALA Y BELICE356.663645.1181.001.781195.450
LEKUONA GARCIA, PEDRO MARIADIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA130.395316.611447.0070
LETE LASA, JOSE RAMONPRESIDENTE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES224.14239.133263.275399.791
LIBRERO PINTADO, Mª CARMENSECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE165.70635.950201.65724.186
LINDE DE CASTRO, LUIS MARIAGOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA246.266490.342736.6080
LINOS ESCOFET, MONICA DEDIRECTORA FUNDACION ICO454.767165.780620.547129.249
LIZARANZU PERINAT, M. TERESAEMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA UNESCO249.884102.719352.60350.792
LLORENTE CACHORRO, PEDROSUBSECRETARIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL136.167127.047263.215183.949
LLORENTE FERNANDEZ DE LA REGUERA, ANGEL JOSEDIRECTOR GRAL. COOPERACION JURIDICA INTERNACIONAL Y RELACIONES CON LAS390.0000390.0000
LOBATO MARTINEZ, AMELIASECRETARIA GENERAL DE LA CNMC140.22953.981194.20966.694
LOPEZ ALVAREZ, EUGENIOABOGADO GENERAL DEL ESTADO-DIRECTOR DEL SERVICIO JURIDICO DEL ESTADO156.799183.241340.040228.663
LOPEZ BUSQUETS, EDUARDOEMBAJADOR EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN156.781232.301389.0820
LOPEZ CALDERON, TEODORO ESTEBANALMIRANTE JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA12.55287.24599.7970
LOPEZ CASASNOVAS, GUILLEMCONSEJERO DE GOBIERNO DEL BANCO DE ESPAÑA109.406265.000374.4060
LOPEZ DE AVILA MUÑOZ, ANTONIOPRESIDENTE DE SEGITTUR0129.464129.464140.929
LOPEZ DE SA FERNANDEZ, ANGELADIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD279.5320279.53280.200
LOPEZ DEL POZO, FERNANDO JOSECOMANDANTE DEL MANDO DE OPERACIONES151.489553.665705.1540
LOPEZ GONZALEZ, ROCIODIRECTORA FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA165.591115.814281.4040
LOPEZ IGLESIAS, GERMAN AUGUSTODIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA112.6519.887122.53926.789
LOPEZ JORRIN, JOSE ANGELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN HUNGRÍA377.629653.8521.031.4810
LOPEZ MARTINEZ, ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE NORUEGA Y EN LA REPUBLICA DE ISLANDIA140.293923.7641.064.0580
LOPEZ MARTINEZ, CAYETANODIRECTOR GRAL. CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS Y MEDIOAMBIENTALES263.364820.0001.083.3630
LOPEZ MC-LELLAN, GUILLERMO ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL125.3972.367.2422.492.6390
LOPEZ PERONA, ALFONSOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE GUINEA-BISSAU352.6160352.6160
LOPEZ REQUENA, FRANCISCOJEFE SEGURIDAD DE LA CASA REAL156.633392.000548.6330
LOPEZ ROA, ANGEL LUISCONSEJERO BANCO DE ESPAÑA649.473398.5781.048.0510
LOPEZ RUPEREZ, FRANCISCOPRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO583.451191.296774.7480
LOPEZ SANCHEZ, CESAR FELIPEDIRECTOR GERENTE FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES190.376267.614457.9890
LOPEZ SENOVILLA, AMPAROSUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESA219.90649.326269.232182.670
LOPEZ VEIGA, ENRIQUE CESARPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO111.098149.571260.669192.202
LOPEZ VIANA, JAVIERDIRECTOR GENERAL DE LA FUNDACION CETAL47.20260.169107.37191.354
LOPEZ-ASENJO GARCIA, ALBERTOSECRETARIO GENERAL DE PESCA118.140149.000267.1400
LOPEZ-CHAVES CASTRO, IGNACIOPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO66.269194.736261.0050
LOPEZ-DORIGA PEREZ, JUANEMBAJADOR DE ESPAÑA EN TUNEZ325.470248.871574.3410
LOPEZ-HERRERA SANCHEZ, JUANDIRECTOR GRAL. RELACIONES BILATERALES CON PAISES U.E, PAISES CANDIDATOS Y316.140132.470448.610200.000
LORA-TAMAYO D'OCON, EMILIORECTOR UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO774.236341.0881.115.32425.536
LORENZO ALMENDROS, BERNARDOCONSEJERO DE LA COMISION NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA144.699141.654286.3520
LORENZO FERRERA, GABINO DEDELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS0256.141256.1410
LORENZO GARCIA-ORMAECHEA, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ158.227645.632803.8590
LORENZO SERRA, EMILIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARYM374.518597.262971.780134.000
LORENZO Y GARCIA-ORMAECHEAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE HAITÍ8.626724.476733.10260.200
LORIENTE SAINZ, FRANCISCO JAVIERADMINISTRADOR UNICO DE COFIVACASA0158.750158.7500
LOSA CARBALLIDO, DELIADELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE66.48841.434107.92215.084
LOSADA CRESPO, BEATRIZDIRECTORA GRAL. FUNDACION SIMA800.00042.314842.314230.598
LOSADA DE AZPIAZU, FRANCISCO JAVIERDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA0177.849177.84919.059
LOURIDO ARTIME, LAUREANOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON05.0005.0000
LOZA AGUIRRE, JESUSDELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAIS VASCO123.60776.059199.6660
LUCAS GONZALEZ, MIGUEL DEDIRECTOR GENERAL DEL CENTRO SEFARAD-ISRAEL112.31826.494138.8130
LUCINI MATEO, ALFONSOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA HELENICA226.526191.431417.9570
LUENGO ALVAREZ-SANTULLANO, ALFONSODIRECTOR GERENTE DE LA FUNDAE66.02756.252122.27841.302
LUIS BRITO, MILAGROSVICEPRESIDENTA DEL CONSORCIO ZONA ESPECIAL CANARIA84.141262.438346.57918.223
LUNA TOBARRA, Mª LLANOS DEDELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA407.48780.839488.32671.135
MACIA DE CASTRO, CARLOS FERNANDODIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL128.25746.000174.2578.000
MADRAZO GARCÍA DE LOMANA, RODRIGODIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA274.670137.087411.757334.336
MADRIGAL MARTINEZ PEREDA, CONSUELOFISCAL GENERAL DEL ESTADO322.75414.637337.39146.716
MAGRO ANDRADE, SUSANADIRECTORA DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO680.00022.803702.803578.000
MALLO GOMEZ, GONZALODIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON30.9017.11238.01342.406
MALO DE MOLINA MARTIN-MONTALVO, JOSE LUISDIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DEL BANCO DE ESPAÑA150.7781.113.9351.264.71318.192
MANTECA MARCOS, DIONISIASUBSECRETARIA DE POLITICA TERRITORIAL Y FUNCION PUBLICA108.92041.779150.6992.253
MAÑEZ RODRÍGUEZ, ELENADELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS150.00097.728247.728105.000
MAPELLI MARCHENA, CLARASECRETARIA GENERAL TECNICA-DIRECTORA DEL SECRETARIADO DEL GOBIERNO307.81246.737354.5490
MARCO MARTINEZ, JOSE PASCUALDIRECTOR GRAL. DE COORDINACION DE POLITICAS COMUNES Y DE ASUNTOS GRALES371.532924.3551.295.8870
MARCO SANJUAN, JOSE ANTONIOPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL189.000545.100734.10062.000
MARIN ALBI, MARIANO TOMASDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS208.148146.478354.62610.315
MARIN CASTAN, FERNANDOFISCAL TOGADO433.3960433.396249.051
MARIN COBOS, MIGUELPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA140.768139.091279.859123.210
MARIN HELLIN, ANTONIO MARCIALSECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION, FORMACION PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES269.79241.515311.307277.736
MARIN PEREZ, FRANCISCODIRECTOR GENERAL DEL CDTI830.3410830.3410
MAROTO ILLERA, MARIA REYESMINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO272.019192.235464.25493.209
MARTI ALVAREZ, LUISDIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA197.292239.475436.76783.438
MARTIN BARBERO, ISAACPRESIDENTE DE INECO421.833322.360744.193623.000
MARTIN BERNARDI, MIGUEL JOSESEGUNDO JEFE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO72.36742.955115.32228.897
MARTIN GONZALEZ, PABLOSUBSECRETARIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES190.848111.469302.3160
MARTIN MARTINEZ, MARIA JESUSDIRECTORA GENERAL DE POLITICA ENERGETICA Y MINAS177.98269.715247.697102.819
MARTIN MENDIZABAL, Mª EUGENIADIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL351.183106.969458.15283.076
MARTIN RAMIRO, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO308.38711.200319.587460.747
MARTIN-ABRIL CALVO, DIEGODIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS376.940162.600539.5407.500
MARTINEZ ALVAREZ, JOSE ANTONIODIRECTOR DEL ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES153.637100.225253.86223.827
MARTINEZ CASTRO, MARIA DEL CARMENSECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACIÓN PRESIDENCIA DEL GOBIERNO986.752340.2601.327.012120.316
MARTINEZ ESTEVEZ, AURELIOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA1.016.3572.042.0253.058.3820
MARTINEZ FONTANO, DAVIDPRESIDENTE DE MERCASA16.004482.606498.61048.733
MARTINEZ GIMENO, JOSE MSECRETARIO CONSEJO Y DIRECTOR GRAL. SERVICIO JURIDICO CNMV531.537671.2321.202.769192.783
MARTINEZ LOPEZ, DIEGOSECRETARIO GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL52.75781.691134.4485.830
MARTINEZ MEROÑO, JULIO ANGELDIRECTOR GRAL. DEL SEPE237.445731.256968.7010
MARTINEZ NUÑEZ, JUAN FRANCISCOSECRETARIO GENERAL DE POLITICA DE DEFENSA200.47980.500280.97958.257
MARTINEZ ORTEGA, ANGELICASECRETARIA GENERAL TECNICA DEL MINISTERIO DE FOMENTO151.255298.038449.29344.305
MARTINEZ PEÑA, JOSE LUISDIRECTOR EJECUTIVO DE ESS-BILBAO186.634104.530291.1630
MARTINEZ RICO, FELIPESUBSECRETARIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA130.49511.783142.278107.066
MARTINEZ SANCHEZ, EVA FELICIADIRECTORA GRAL. PARA EL MAGREB, AFRICA, MEDITERRANEO Y ORIENTE PROXIMO596.500476.0001.072.50059.900
MARTINEZ SERRANO, ALFREDOJEFE DE PROTOCOLO DE LA CASA DE S.M. EL REY159.4970159.49767.334
MARTINEZ SIESO, JOSE JOAQUINPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTANDER390.648714.3421.104.9900
MARTINEZ VAZQUEZ, FRANCISCOSECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD0535.000535.0000
MARTINEZ-AVIAL MARTIN, PEDRODIRECTOR GRAL. DEL CONSORCIO CASA ARABE952.255117.0001.069.2550
MARTINEZ-PINA GARCIA, ANA MªVICEPRESIDENTA COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES115.95156.874172.825271.870
MAS CANAL, NURIACONSEJERA DEL CONSEJO DE GOBIERNO. BANCO DE ESPAÑA365.000851.1331.216.133420.593
MAS RODRIGUEZ, PILARDIRECTORA GRAL. DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL712.6402.787.5093.500.149280.061
MATAMOROS MARTINEZ, RAFAEL EDUARDOAUDITOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MILITAR CENTRAL46.32737.00083.327108.807
MATE RINCON, AITOR JOSEDIRECTOR GRAL. DE POLITICAS FINANCIERAS, MACROECON. Y LABORALES53.993410.056464.04973.747
MATELLANES MARTINEZ, IGNACIO JESUSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL REINO DE BELGICA256.6772.567.9862.824.6620
MATEOS ESTUDILLO, SALVADORA DEL CARMENDELEGADA DEL GOBIERNO EN LA CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA203.84450.899254.74365.751
MATO ADROVER, ANAMINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD318.6920318.692243.265
MATRES MANSO, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDONESIA04.9364.9360
MECA GOMEZ, SALVADORSECRETARIO GRAL. CNMV351.8724.896.3965.248.2680
MEDINA CABALLERO, RAULDIRECTOR GENERAL DE AVIACION CIVIL141.00677.561218.56692.202
MEDINA CEBRIAN, JOSE IGNACIOTENIENTE GENERAL (Mº DE DEFENSA. EJERCITO DE TIERRA)22.605022.6050
MEJIA ERRASQUIN, MARIA AURORAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN BOSNIA Y HERZEGOVINA548.3290548.3290
MELCHIOR NAVARRO, RICARDO PATRICKPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE0300.360300.36017.822
MELLADO RAMIREZ, DAVIDSECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE HACIENDA Y ADMONES. PUBLICAS328.00023.000351.000374.000
MENDEZ BERTOLO, XIANA MARGARIDASECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO152.411205.567357.97976.095
MENDEZ DE VIGO Y MONTOJO, BEATRIZSECRETARIA GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA317.71575.394393.1090
MENDEZ DE VIGO Y MONTOJO, IÑIGOMINISTRO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE518.260956.1041.474.3640
MENDEZ GARCIA, ANGELINTERVENTOR GENERAL DE LA DEFENSA596.803241.018837.8210
MENDIVIL PEYDRO, RAFAELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN TURQUIA207.220528.253735.4730
MENENDEZ LOPEZ, ROSA MªPRESIDENTE AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICASIMPORTE192.639244.390437.03056.509
MENENDEZ MENENDEZ, SANTIAGODIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA106.60133.344139.945108.442
MENENDEZ PEREZ, ANA MARIAEMBAJADORA REPRESENTANTE PERMANENTE ONU EN GINEBRA410.000202.000612.00040.000
MENENDEZ PRIETO, MANUELDIRECTOR GENERAL DEL AGUA380.643483.395864.0380
MESTRE BAREA, MANUELJEFE DEL MANDO DE PERSONAL DEL EJERCITO DEL AIRE128.233324.000452.233320.000
MEZQUITA PEREZ-ANDUJAR, IGNACIODIRECTOR GENERAL DE POLITICA ECONOMICA61.616194.829256.4460
MICHEO CARRILLO DE ALBORNOZ, JULIA DEDIRECTORA GABINETE MINISTRA SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD029.30929.3090
MIGUEL ALVAREZ, FRANCISCO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIBIA285.000265.510550.510325.000
MIGUEL CALABIA, EMILIO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BANGKOK270.970354.000624.9700
MIGUEL CASAS, ANGEL DEPRESIDENTE CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO233.252194.113427.36544.470
MIGUEL EGEA, RAMON DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA FRANCESA533.9592.355.3982.889.3570
MIGUEL TORAL, AMAYA DEDIRECTORA GENERAL DEL INAEM310.994523.295834.28868.355
MILLO ROCHER, JOSE ENRIQUEDELEGADO DEL GOBIERNO EN CATALUÑA163.60560.566224.17145.442
MINAYO DE LA CRUZ, LUIS FRANCISCODIRECTOR GRAL. DE OPERACIONES DE RENFE OPERADORA280.226106.970387.1950
MIRALLES CABRERA, CESAR AUGUSTODIRECTOR GENERAL DE RED.ES071.50071.5000
MIRALLES HUETE, SANTIAGODIRECTOR GENERAL CONSORCIO CASA DE AMERICA129.335452.957582.2920
MIRANDA SOTILLOS, FERNANDOSECRETARIO GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION161.73992.570254.3100
MIRAS PORTUGAL, AURELIO DOMINGODIRECTOR GRAL. DE MIGRACIONES655.932917.6401.573.5720
MOGO ZARO, CESAR ALEJANDRODIRECTOR DE ASUNTOS INSTITUCIONALES DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL13.878294.731308.6100
MOH ABDELKADER, SABRINADELEGADA DEL GOBIERNO EN MELILLA114.31116.395130.706274.118
MOLARES PEREZ, LUCIA EDIRECTORA GENERAL SEPES195.219107.014302.23383.493
MOLINA MOSCOSO, DOMINGO JAVIERSECRETARIO GRAL. DE ADMINISTRACION DIGITAL76.199181.237257.43643.619
MOLINOS COBO, JUAN JOSEDIRECTOR GENERAL DE POLÍTICA INTERIOR93.76214.000107.76233.000
MONTALBAN CARRASCO, JUAN FRANCISCOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE CUBA252.007217.616469.6230
MONTALVO SANTAMARIA, ALICIADIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN301.7010301.7010
MONTENEGRO ALVAREZ DE TEJERA, JUANREPRESENTANTE MILITAR ANTE LOS COMITES MILITARES DE LA OTAN Y LA U.E224.555127.940352.4950
MONTERO CASADO DE AMEZUA, JOSE LUISDIRECTOR GENERAL DE SEIASA160.64275.750236.3917.625
MONTERO CUADRADO, MARIA JESUSMINISTRA DE HACIENDA109.9333.847113.780122.742
MONTERO LEBRERO, PEDRODIRECTOR GERENTE FUNDACION PREVENCION RIESGOS LABORALES147.250226.287373.5370
MONTESINO MARTINEZ DEL CERRO, BORJAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN ETIOPIA263.102131.500394.60245.000
MONTESINO-ESPARTERO VELASCO, PABLOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL CONGO1.025.407529.4031.554.8100
MONTILLA MARTOS, JOSE ANTONIOSECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES197.26583.497280.762213.404
MONTON GIMENEZ, CARMENMINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL126.12978.623204.752179.083
MONTORO ROMERO, CRISTOBALMINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA389.301335.576724.8780
MONTSERRAT MONTSERRAT, DOLORSMINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD77.20697.163174.369172.668
MONZONIS MARTINEZ, JUAN JOSEPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON540.814470.6991.011.5130
MOR SOLA, RICARDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DEL NIGER275.409491.379766.7870
MORA BENAVENTE, ENRIQUEDIRECTOR GENERAL POLÍTICA EXTERIOR Y SEGURIDAD267.4740267.4740
MORAGAS SANCHEZ, JORGEEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE NACIONES UNIDAS04.0454.045334.000
MORAGUES FERRER, JUAN CARLOSDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA C. VALENCIANA73.77812.74786.52548.580
MORAGUES FERRER, JUAN CARLOSDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA90.58229.309119.89235.699
MORAL REVILLA, ALICIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN HARARE, ZIMBAUE970.743207.6281.178.371125.628
MORALES SANCHEZ, CARLOS CESAREMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN12.501823.475835.9760
MORAN ABAD, FEDERICOSECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES74.26840.000114.2680
MORAN CALVO-SOTELO, FERNANDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN COSTA DE MARFIL192.6900192.69086.179
MORAN FERNANDEZ, HUGO ALFONSOSECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE124.017111.231235.2480
MORENES EULATE, PEDROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA323.954777.6091.101.563290.809
MORENO GIL, OSCARINTERVENTOR DE LA CASA DE S.M. EL REY201.4960201.4960
MORENO GONZALEZ, RAMON MARIADIRECTOR GENERAL CASA ASIA753.076290.2091.043.285171.580
MORENO MEDINA, CARLOS FIDELDIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE HACIENDA85.74947.364133.112176.187
MORENO PALANQUES, RUBENSECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES CON LAS CORTES311.663401.035712.6980
MORENO RAYMUNDO, M. CARMENEMBAJADORA EN TAILANDIA382.671139.760522.430541.285
MORENO SANCHEZ, CARLOS JESUSDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL01.5001.50040.000
MORERA VILLUENDAS, Mª VICTORIAEMBAJADORA DE ESPAÑA ANTE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA1.286.6507.347.7038.634.353120.000
MORRO VILLACIAN, JUAN IGNACIODIRECTOR GRAL. DE NACIONES UNIDAS Y DERECHOS HUMANOS1.168.912690.4201.859.332407.738
MUÑOZ GONZALEZ-UBEDA, PATRICIADIRECTORA GENERAL ADJUNTA SERVICIO JURIDICO Y VICESECRETARIA CONSEJO DE0119.798119.7981.998
MUÑOZ GUAJARDO, ALMUDENADIRECTORA GRAL. DEL CONSORCIO CASA DEL MEDITERRANEO842.466332.3011.174.7670
MUÑOZ MERINO, ANADIRECTORA GENERAL DE DEPORTES338.378200.901539.2790
MUÑOZ-DELGADO DIAZ DEL RIO, JAIMEJEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ARMADA112.731192.851305.582170.800
MURIEL PALOMINO, JOSE MARIASECRETARIO GRAL. TECNICO DEL MAEC400.394180.414580.8080
MURILLO DE LA VEGA, SOLEDADSECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDAD520.194137.122657.31797.116
MURILLO MARINAS, FERNANDOPRESIDENTE DE MAYASA200.833451.000651.8330
MURO BENAYAS, CESARJEFE DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS0170.000170.0000
NADAL BELDA, ALBERTOSECRETARIO DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS390.899246.179637.07878.000
NADAL BELDA, ALVAROMINISTRO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL331.026173.892504.91845.000
NAGORE SAN MARTIN, JOSE JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN KENIA771.587471.3911.242.9770
NARBONA RUIZ, CRISTINACONSEJERA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR217.716102.920320.6360
NASARRE SERRANO, TOMASDIRECTOR GABINETE Mº ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD59.445115.529174.9740
NAVARRETE ROJAS, FERNANDO FRANCISCOSECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA174.686369.993544.679180.603
NAVARRO AGUILERA, EMMASECRETARIA GRAL. DEL TESORO Y POLITICA FINANCIERA83.849330.625414.474233.658
NAVARRO GARCIA, DAVIDDIRECTOR GENERAL DE CASA ASIA200.114355.397555.511127.484
NAVARRO HERAS, BELENSECRETARIA GENERAL DE FINANCIACION AUTONOMICA Y LOCAL301.790415.924717.71472.386
NAVARRO HERAS, ROSANASUBSECRETARIA DE FOMENTO283.93042.506326.43660.543
NAVARRO OLIVELLA, PEREDIRECTOR GENERAL DE TRAFICO383.740282.527666.2670
NAVARRO PORTERA, MIGUEL ANGELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN SINGAPUR1.115.2941.457.5742.572.8680
NAVARRO RIOS, PASCUAL IGNACIODIRECTOR GRAL. COORDINACION DEL MERCADO INTERIOR Y OTRAS POLITICAS351.793129.668481.4610
NAVIA SIMON, DANIELSECRETARIO DE ESTADO DE ENERGIA127.878256.009383.88690.589
NIETO BALLESTEROS, JOSE ANTONIOSECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD200.16695.187295.354203.057
NIETO GALLEGO, EMILIODIRECTOR CENTRO NAL. DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS DE HIDROGENO Y82.887107.207190.09514.878
NIETO GILARTE, BEGOÑADIRECTORA GABINETE MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACION Y MEDIO103.8651.139.1231.242.98813.731
NIETO GILARTE, BEGOÑADIRECTORA GRAL. DE DESARROLLO RURAL Y POLITICA FORESTAL228.732684.518913.25013.731
NIÑO GONZALEZ, MANUELSECRETARIO GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS175.820243.205419.02469.749
NOGUERA TEJEDOR, DANIELDIRECTOR GENERAL DE RED.ES428.228185.382613.610247.500
NOMBELA CANO, CESARRECTOR DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ PELAYO289.526762.2111.051.7380
NORTE GOMEZ, FRANCISCOPRESIDENTE SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS147.385268.620416.0040
NOZAL MILLAN, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION DE LA CNMV230.837275.236506.0730
NUÑEZ MARTINEZ, AGUSTINEMBAJADOR DE ESPAÑA EN POLONIA438.766525.767964.532193.865
NUÑEZ QUINTANILLA, BENITODIRECTOR GENERAL DE LA MARINA MERCANTE300.97794.629395.606572.432
OCAÑA MADRID, MARIA DOLORESSUBSECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION0315.602315.6020
OJEDA VILA, ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOLIVIA288.029122.587410.616232.675
OLIVARES RAMIREZ, ANGELSECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA0146.231146.2310
OLIVER FERNANDEZ, MIGUEL ANGELSECRETARIO DE ESTADO DE COMUNICACION258.58521.379279.96429.725
OLIVER SAGRERAS, ISABEL MARIASECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO459.4382.116.4982.575.935127.245
OLIVEROS TORRES, MIGUELDIRECTOR GENERAL DE CASA DEL MEDITERRÁNEO587.545177.963765.5090
OLMO ROMERO, JULIA ALICIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE ANGOLA348.527356.504705.031222.501
OÑORO VALENCIANO, ANA MªDIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR158.40214.878173.28050.009
ORDOÑEZ CARBAJAL, Mª JOSEDELEGADA DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO63.926165.823229.74924.580
ORDOÑEZ CARBAJAL, VALLECOORDINADORA ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO157.015372.414529.42921.031
OREA MALO, JOSE MARIAJEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE294.69647.300341.9960
ORELLANA MORALEDA, ESPERANZA DEDIRECTORA GRAL. DE DESARROLLO RURAL Y POLITICA FORESTAL189.65366.688256.341100.125
ORJALES VIDAL, MARIA TERESAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN ESTONIA556.362235.900792.262659.664
ORMAETXEA GARAI, XABIERCONSEJERO DE LA CNMC252.27498.443350.71769.173
OROZCO CORPAS, ENCARNACIONDIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD131.49660.691192.187119.621
ORTE SOCIAS, MARIA DEL CARMENDIRECTORA GENERAL DEL IMSERSO157.98295.736253.7180
ORTIZ AGUILAR, MARÍACONSEJERA DE LA CNMC338.05249.172387.224252.000
ORTIZ DIEZ-TORTOSA, GONZALOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE COREA523.13824.905.13125.428.2690
ORTIZ GONZALEZ, ANGEL LUISSECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS286.568112.315398.8839.633
ORTIZ GRANDE, JOSE LUISDIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE DEFENSA207.53467.511275.046215.895
ORTIZ RIVAS, MARIA DEL CARMENPRESIDENTA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERIA273.244330.515603.7600
ORTS NEBOT, RAQUELDIRECTORA GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR4.568158.624163.1920
ORUETA PEMARTIN, JORGE DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CAMERUN, CHAD Y R.C.A350.158584.272934.4300
OTERO GOYANES, JOSE ALFONSOGENERAL JEFE DEL MANDO AEREO GENERAL198.619124.846323.46528.213
OYARZUN MARCHESI, ROMANEMBAJADOR DE ESPAÑA EN DINAMARCA734.807155.940890.7480
PABLO MARTIN, FERNANDO DEPRESIDENTE DE SEGITTUR271.148313.239584.3870
PABLOS LOPEZ, Mª ROSARIOSECRETARIA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO184.405155.310339.715224.000
PADRON LOPEZ, LUIS FERNANDODIRECTOR GENERAL DEL CONSORCIO CASA ÁFRICA78.96146.300125.26116.000
PALACIOS ZAFORTEZA, CARLOS GABRIELTENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO DE CANARIAS87.57487.063174.6381.200
PALANCA REH, MARIADIRECTORA GABINETE MINISTRO ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD322.971206.960529.930371.834
PALMER TOUS, M. TERESADELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES176.143111.699287.842210.962
PALOMERA GÜEZ, FEDERICOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN SINGAPUR314.9943.710.0284.025.0220
PANEQUE SOSA, PILARSUBSECRETARIA DE HACIENDA150.38829.250179.63855.862
PARDO CUERDO, JOSE LUISEMBAJADOR EN LA REPUBLICA DE NIGER234.6441.567.4001.802.044130.000
PARDO DE SANTAYANA GOMEZ DE OLEA, RAMONJEFE DEL MANDO DE APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DE TIERRA38.604165.107203.7110
PARDO RODRIGUEZ, ALBINODIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHIA DE CADIZ259.238245.050504.2880
PARRA SERRANO, MARIA DEL PILARDIRECTORA AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA50.473215.000265.4730
PASCUA MATEO, FABIODIRECTOR GRAL. SERVICIO JURIDICO CNMV767.162287.6211.054.783479.697
PASCUAL DE LA PARTE, NICOLAS PABLOEMBAJADOR REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LA OTAN7.213425.052432.2650
PASTOR DE GANA, ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN DINAMARCA33.8002.154.3002.188.1000
PASTOR JULIAN, ANA MARIAMINISTRA DE FOMENTO127.294231.590358.8840
PASTOR VALDES, JUAN PEDRODIRECTOR GERENTE FUNDACION DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES129.5710129.57159.315
PATIÑO LAFUENTE, Mª TERESADIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y DE LA INFANCIA128.527203.500332.0270
PAZ BAÑEZ, MANUELA DEPRESIDENTA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA189.55478.700268.2540
PEÑA CORCUERA, CARMEN DE LAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN EL ESTADO DE QATAR636.5580636.5580
PEÑA GARAY, CARLOSDIRECTOR DEL CONSORCIO PUBLICO LABORATORIO SUBTERRANEO DE CANFRANC80.0001.00081.00068.000
PEÑA QUINTELA, RICARDOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES210.616786.197996.8130
PEÑA VELA, JOSE LUIS DE LAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA280.387817.8881.098.27528.498
PEREZ ALEGRE, VIRGINIA DE LOS REYESINSPECTORA GENERAL DE FOMENTO197.830128.070325.9000
PEREZ DE AGREDA SAEZ, EMILIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN AFGANISTAN0112.713112.7130
PEREZ DE ARMIÑAN Y DE LA SERNA, ALFREDOPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO NACIONAL115.095198.602313.697662.792
PEREZ GUERRERO, FRANCISCO LUISDIRECTOR GENERAL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR59.180107.774166.955165.127
PEREZ GUTIERREZ, MARIA CRISTINADIRECTORA GENERAL DE POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE301.349146.208447.55718.949
PEREZ LOPEZ, MARIODIRECTOR EJECUTIVO CONSORCIO PUB.PARA LA CONST., EQUIP. Y EXPL. DE LA FUENTE042.00042.0000
PEREZ MEDINA, JAVIER MªDIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA130.456158.636289.0930
PEREZ MUÑOZ, Mª ANGELESGERENTE FUNDACIÓN CENTRO INVESTIGACIÓN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS (CIEN)188.63216.944205.576163.687
PEREZ OCETE, ANTONIODIRECTOR GRAL. ADJUNTO REG. INTERIOR DEL BANCO DE ESPAÑA232.7091.730.6531.963.3620
PEREZ RENOVALES, JAIMESUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA269.8091.250.7051.520.514277.206
PEREZ RUIZ, RAFAELDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DEL INTERIOR0120.000120.0000
PEREZ SAENZ, JOSE IGNACIODELEGADO DEL GOBIERNO EN LA RIOJA110.000136.000246.00011.000
PEREZ VILLANUEVA, JOAQUINEMBAJADOR EN ARABIA SAUDI348.950173.333522.2830
PEREZ-GRIFFO Y DE VIDES, FCO. JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN BULGARIA767.0181.026.5351.793.5530
PEREZ-HERNANDEZ TORRA, ANTONIODIRECTOR GENERAL PARA IBEROAMERICA570.839453.2921.024.1310
PEREZ-OJEDA Y PEREZ, JOSE FRANCISCODIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA152.202200.788352.9900
PERY PAREDES, ESTANISLAOJEFE DE APOYO LOGISTICO DE LA ARMADA175.961478.490654.451104.201
PERY PAREDES, JAVIERDIRECTOR GABINETE TECNICO DEL MINISTRO DE DEFENSA158.10342.500200.603189.891
PINO SALAS, ALVARO JUANDIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL EJERCITO DEL AIRE68.489105.645174.13325.229
PIÑERO CAMPOS, JOSE MARIADIRECTOR GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS408.508100.172508.68011.000
PIPAON PULIDO, JORGE GUILLERMOSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL Mº DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA162.316103.804266.119250.640
PLANAS PUCHADES, LUISMINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION305.14928.473333.622148.530
PLATERO SANZ, Mª PILARPRESIDENTA DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES-SEPI480.959400.631881.59011.452
PLAZA MARTIN, CARMENDIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER586.19344.288630.482258.593
PLAZA TEJERA, JOSE ALBERTODIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES141.882119.659261.54155.128
POLANCO MATA, ALEJANDRODIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR488.45349.574538.02795.000
POLO LLAVATA, FRANCISCO DE PAULASECRETARIO DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL0310.161310.1610
PONCE HUERTA, JAIMEPRESIDENTE DEL FROB116.618112.087228.705137.879
PONCE VELASCO, MARIA PILARDIRECTORA GABINETE MINISTRO JUSTICIA158.04321.488179.531287.676
PONCELA GARCIA, MARIA LUISASECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO521.970836.1521.358.121142.277
PONS FERNANDEZ, ALBERTOPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES263.364982264.347420.292
PONS IRAZAZABAL, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MALTA400.00028.000428.0000
PORTABALES VAZQUEZ, ALFONSO MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUATEMALA387.149143.000530.14993.000
PORTAS MARTINEZ, ALICIADIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL Y DEL601.852684.6451.286.4970
POVEDA ORTEGA, TOMAS LUISDIRECTOR GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA DEL MAEC132.57075.686208.256308.589
POZAS FERNANDEZ, ALBERTODIRECTOR GRAL. DE INFORMACION NACIONAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE115.361339.016454.3770
POZO DE CASTRO, JESUS MIGUELDIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES134.7240134.7240
POZUELO JURADO, ALFONSODELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CADIZ72.98423.98696.97048.500
PRADAS ROMANI, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA330.52563.000393.5250
PRADOS COVARRUBIAS, LUISEMBAJADOR DE ESPAÑA EN COSTA DE MARFIL30.5221.220.5291.251.0510
PRIETO DE PEDRO, JESUSDIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES Y DE ARCHIVOS Y252.952119.077372.02924.548
PRIETO GOMEZ, JUANDIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION173.09026.468199.5580
PUJALTE MENDEZ-LEITE, EMILIOPRESIDENTE DEL TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL158.457287.824446.28189.219
PULIDO HERNANDEZ, ANGELDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA212.5140212.514322.390
RABENA BARRACHINA, FRANCISCO JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SALVADOR0203.000203.00050.000
RAJOY BREY, MARIANOPRESIDENTE DEL GOBIERNO578.120963.3941.541.5140
RALLO DEL OLMO, MARIA JOSESECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE241.87929.200271.079109.640
RAMIREZ FERNANDEZ, ALFREDOJEFE DEL MANDO DE ADIESTRAMIENTO Y DOCTRINA DEL EJERCITO DE TIERRA336.07058.693394.763156.232
RAMOS AZNAR, JORGEDELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN EL CONSORCIO PUBLICO DE LA ZONA FRANCA DE82.6838.50091.1830
RAMOS DE ARMAS, FEDERICO JOSESUBSECRETARIO DE PRESIDENCIA142.508171.303313.8110
RAMOS RODRIGUEZ, JOSE LUISPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA120.00028.851148.85177.000
RANDO RANDO, MARCO AURELIODIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL162.051148.102310.15216.389
RASILLO LOPEZ, ESMERALDADIRECTORA GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA356.767233.612590.3800
RECIO CRESPO, MIGUEL ANGELDIRECTOR GRAL. DE BELLAS ARTES Y PATRIMONIO CULTURAL135.037107.180242.2170
REDONDO BACAICOA, IVANDIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO067.14467.1440
REDONDO RINCON, MARIA GLORIADIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL168.997173.589342.58661.727
REGADES FERNANDEZ, DAVIDDELEGADO ESPECIAL DEL ESTADO EN LA ZONA FRANCA DE VIGO37.37352.55789.930124.493
REMIRO PERLADO, FRANCISCO JAVIERDIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACION OBSERVATORIO ESPAÑOL DE ACUICULTURA76.52924.114100.644155.659
RENGIFO ABBAD, ALVAROPRESIDENTE EJECUTIVO CESCE275.0521.117.4651.392.517155.475
REQUENA SANTOS, FELIXPRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS403.02444.046447.070214.813
RESTOY LOZANO, FERNANDOSUBGOBERNADOR BANCO ESPAÑA301.140484.848785.988102.455
REVERTER VAZQUEZ, SUSANADIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO27.78428.24556.02948.857
REVUELTA LAPIQUE, JOSE MANUELPRESIDENTE DE NAVANTIA542.0621.395.6191.937.680268.852
RIBERA RODRIGUEZ, MARIA TERESAMINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA142.011196.000338.0110
RICO PEREZ DEL PULGAR, ALICIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN GHANA450.000179.000629.000125.000
RIENDA CONTRERAS, MARIA JOSEPRESIDENTA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES264.030301.842565.873143.955
RIESCO PABLO, MIGUEL ANGELPRESIDENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA175.507128.836304.34367.529
RIESCO ROCHE, RAULSUBSECRETARIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL148.03680.752228.78844.324
RIESGO FIGUEROLA-FERRETI, JUAN PABLOSECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO101.673171.853273.526158.487
RIOS BLANCO, ALBERTODIRECTOR GRAL. ADJUNTO DE SUPERVISION DEL BANCO DE ESPAÑA129.96924.000153.969262.849
RIPOLL SERRANO, JOSE JOAQUINPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE342.11856.297398.415267.954
RIVA GUZMAN DE FRUTOS, ALVARO DE LAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE ESTONIA97.33135.261132.593580.451
RIVERO CUADRADO, AGUSTÍNDIRECTOR GRAL. CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y126.923264.903391.8250
ROBLEDO DE DIOS, TERESADIRECTORA EJECUTIVA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD83.201183.782266.9830
ROBLES FERNANDEZ, MARGARITAMINISTRA DE DEFENSA267.163488.400755.5630
ROBLES FRAGA, ELISADIRECTORA GRAL. DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO INDUSTRIAL394.410136.111530.5210
ROBLES OROZCO, GONZALOSECRETARIO GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL399.554103.291502.84540.000
ROBREDO RUBIO, RAIMUNDODIRECTOR GRAL. PARA AFRICA351.0591.577.3191.928.3783.000
ROCA BASSAS, ANDREUPRESIDENTE SOCIEDAD INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. PENITENCIARIOS329.863215.927545.79081.804
ROCH HEREDIA, PAULA MARIADIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL132.30525.593157.89875.349
ROCHA VAZQUEZ, MANUEL DE LADIRECTOR DEPARTAMENTO ASUNTOS ECONOMICOS-GABINETE PRESIDENTE GOBIERNO406.45785.895492.352282.235
RODRIGO MONTERO, RAFAELSECRETARIO GENERAL DE COORDINACION DE POLITICA CIENTIFICA38.201379.386417.5880
RODRIGUEZ ALCOBENDAS, BEATRIZINTERVENTORA CASA S.M. EL REY385.60674.620460.22690.000
RODRIGUEZ ALVAREZ, JOSE LUISDIRECTOR AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE DATOS125.504173.768299.2729.229
RODRIGUEZ CANTERO, MARCOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA BISSAU437.532168.934606.4660
RODRIGUEZ CHAPARRO, JOAQUIN MANUELDIRECTOR GRAL. SOCIEDAD MERCANTIL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA)195.704485.030680.73483.282
RODRIGUEZ COSO, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN IRLANDA90.897691.000781.8970
RODRIGUEZ GARAT, JUANALMIRANTE DE LA FLOTA407.30265.287472.589115.555
RODRIGUEZ GOMEZ DE CELIS, ALFONSODELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCIA46.92361.593108.51739.703
RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOAQUIN JOSEDIRECTOR GRAL. DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO954.554824.8931.779.4470
RODRIGUEZ HERRER, Mª ELVIRAPRESIDENTA GRUPO TRAGSA601.618549.1301.150.7480
RODRIGUEZ LOPEZ, MARIA LUISASECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR607.9141.195.3821.803.29670.000
RODRIGUEZ MARTI, MANUELSECRETARIO GRAL. DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR684.16397.100781.2630
RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUELINTERVENTOR GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL292.12580.831372.9566.441
RODRIGUEZ MAYOR, MARIA LOURDESDIRECTORA CENTRO NAL. DE EXPERIMENTACION DE TECNOLOGIAS DE HIDROGENO Y83.96343.269127.232139.720
RODRIGUEZ MAYOR, MARIA LOURDESDIRECTORA DEL CONSORCIO CENTRO NACIONAL DEL HIDROGENO83.96323.637107.600136.934
RODRIGUEZ PARDO, ESTRELLADIRECTORA GENERAL DE INTEGRACION Y AYUDA HUMANITARIA149.43879.478228.91648.932
RODRÍGUEZ PEREZ, ANA MARIADIRECTORA GENERAL DE MEDIOS Y DIPLOMACIA PUBLICA362.174256.800618.97474.000
RODRIGUEZ QUEJIDO, VICTORDIRECTOR GENERAL DE POLITICA ESTRATEGICA Y ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA107.662155.363263.025270.463
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DIEGOCONSEJERO CNMC65.446363.930429.3760
RODRIGUEZ URIBES, JOSE MANUELDELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID80.00056.650136.6500
RODRIGUEZ VALERO, MANUEL RAFAELPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA CEUTA71.23525.00096.2350
RODRIGUEZ ZARAGOZA, PEDRO JORGEPRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE150.213140.103290.3160
RODRIGUEZ-PONGA SALAMANCA, MARIA FLAVIADIRECTORA GENERAL DEL CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS532.871763.3631.296.234239.646
RODRIGUEZ-SPITERI PALAZUELO, JOSEPRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION PATRIMONIO NACIONAL330.77110.629.28010.960.051331.273
ROIG MOLES, EDUARDODIRECTOR GABINETE DE LA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA03.5003.5001.800
ROL ROL, FERMINDIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA103.288341.340444.6280
ROLDAN MARTIN, AUREA MARIASUBSECRETARIA DE JUSTICIA660.758580.1051.240.86351.755
ROLDOS CABALLERO, MARIA MERCEDESDELEGADA DEL GOBIERNO EN CANARIAS75.371224.649300.02046.851
ROMAN GARCIA, FERNANDOSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA142.323277.107419.430454.689
ROMANI SANCHO, ARTUROSUBSECRETARIO DE DEFENSA0198.753198.7530
ROMERO DE AVILA TORRIJOS, MARIA JESUSDIRECTORA GRAL. DE PROGRAMACION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS216.22415.940232.164320.342
ROMERO GAGO, JUAN AGUSTINDIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA BAHÍA DE CÁDIZ84.262250.909335.1711.020
ROMERO LOPEZTENIENTE GENERAL JEFE DEL MANDO AEREO GENERAL DEL EJERCITO DEL AIRE154.710280.761435.4710
ROMERO SANCHEZ, JUAN IGNACIOSECRETARIO GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL078.50578.5050
RON ARRIBAS, JAVIERDIRECTOR GABINETE DEL MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD0104.332104.3320
ROSA MORENA, ALFONSO DE LADIRECTOR DEL CESEDEN240.780183.247424.0270
ROSADO SANTURINO, PALOMADIRECTORA GENERAL DE RACIONALIZACION Y CENTRALIZACION DE LA CONTRATACION174.404373.780548.1840
RUBIO DE URQUIA, JUAN JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DEL SUDAN464.633212.729677.3620
RUBIO GONZALEZ, ALEJANDROSECRETARIO GRAL. TECNICO Mº DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD220.704201.913422.617308.858
RUBIO HERRERA, ENRIQUEPRESIDENTE INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS178.005189.263367.26882.496
RUEDA VAZQUEZ, LUIS JAVIERDIRECTOR GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA202.754131.767334.52185.591
RUESTA BOTELLA, JOSE ANTONIOSEGUNDO JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA127.003284.643411.6460
RUIZ CASAS, JUANJEFE DEL CUARTO MILITAR DE LA CASA DE S.M. EL REY188.9320188.932105.878
RUIZ FUERTES, SAMUELDELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA176.09620.961197.057267.958
RUIZ GALLARDON JIMENEZ, ALBERTOMINISTRO DE JUSTICIA411.1520411.152100.475
RUIZ MARTINEZ, ANA MARIAPRESIDENTA AEVAL144.01037.807181.81831.288
RUIZ MEDRANO, RAMIRO FELIPEDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y LEON172.284118.000290.2840
RUIZ MOLERO, ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN CANADA419.81144.265464.07682.760
RUIZ PEREZ, MELCHORDIRECTOR GENERAL FUNDACION CIUDAD DE LA ENERGIA114.749130.359245.10869.729
RUIZ SUMALLA, JOSE LUISDIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS ECONOMICOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA51.374179.047230.4210
RUMI IBAÑEZ, Mª CONSUELOSECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES162.834195.827358.66216.628
SAAVEDRA INARAJA, PABLOSECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE86.316115.518201.83427.000
SACRISTAN ENCISO, JOSE IGNACIODIRECTOR GRAL. DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL150.089252.474402.56332.700
SACRISTAN RUANO, FERNANDOJEFE DEL MANDO DEL APOYO LOGISTICO DEL EJERCITO DEL AIRE150.0910150.0910
SAENZ DE HEREDIA Y ALONSO, MARIAINTRODUCTORA DE EMBAJADORES520.630545.1791.065.8090
SAENZ DE SANTAMARIA ANTON, MARIA SORAYAVICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS401.895207.104608.999277.416
SAENZ DE SANTAMARIA GOMEZ-MAMPASO, OSCARDIRECTOR GRAL. DE INDUSTRIAS CULTURALES Y DEL LIBRO183.00042.874225.8740
SAENZ DE TEJADA GORMAN, CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN KUWAIT690.892850.7531.541.64521.200
SAINZ GONZALEZ, JORGESECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDADES512.773169.848682.6210
SAINZ MUÑOZ, JUAN MARIACONSEJERO DELEGADO DE INFORME D&B S.A229.709397.749627.4580
SALARICH FERNANDEZ DE VALDERRAMA, JOSE EUGENIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EMIRATOS ARABES UNIDOS51.772281.956333.729151.815
SALAS FUMAS, VICENTECONSEJERO DEL BANCO DE ESPAÑA306.828387.162693.9900
SALAS GIMENEZ DE AZCARATE, ALVARO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN DHAKA, BANGLADESH04.5914.5910
SALAZAR PALMA, FERNANDOPRESIDENTE EJECUTIVO CESCE S.M.E237.195191.589428.785121.926
SALAZAR RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSEDIRECTOR GENERAL DE ANALISIS Y ESTUDIOS DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO57.99318.86076.8530
SALGUEIRO CORTIÑAS, MARIA JOSEDELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON241.279142.184383.46420.000
SALOM COLL, MARIADELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES237.531358.500596.0310
SALOM PIQUERES, JOSE MARIADIRECTOR GENERAL DEL INTA110.870112.503223.3730
SALTO MARTINEZ-AVIAL, JAVIERJEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DEL AIRE249.243467.841717.0850
SALVADOR ARTOLA, CESARDIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA PASAIA450.000144.000594.000148.000
SAN BASILIO PARDO, CARLOSSECRETARIO GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL895.000145.0001.040.000100.000
SAN MARTIN ONTORIA, ANA BELENSECRETARIA GRAL. TECNICA DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA270.49530.918301.413472.662
SANABRIA VALDERRAMA, FRANCISCO JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN POLONIA252.434307.992560.427189.373
SANCHEZ ALONSO, JUAN CARLOSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LIMA (PERÚ)152.208196.505348.71319.320
SANCHEZ AMOR, JOSE IGNACIOSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA TERRITORIAL114.863392.818507.68197.678
SANCHEZ DELGADO, MANUELGERENTE DEL CONSORCIO PÚBLICO CENTRO DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA EN RED,65.573065.57314.750
SANCHEZ DÍAZ, ANTONIODIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO140.55023.612164.162229.417
SANCHEZ DOMINGUEZ, JOSE ANTONIOPRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN RTVE, S.A802.087320.3621.122.4490
SANCHEZ ESTEBAN, IGNACIOPRESIDENTE DEL FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA189.860588.991778.852100.125
SANCHEZ FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIERJEFE DE LA FUERZA LOGISTICA OPERATIVA DEL EJERCITO DE TIERRA90.230121.227211.4570
SANCHEZ GONZALEZ, LUIS MARIADIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AEAT365.94260.303426.245649.451
SANCHEZ GRAU, ROSARIODELEGADA DEL GOBIERNO EN LAS ISLAS BALEARES117.500127.800245.300120.000
SANCHEZ MELGAR, JULIANFISCAL GENERAL DEL ESTADO298.399267.438565.83740.344
SANCHEZ MELGAR, JULIAN ARTEMIOFISCAL GENERAL DEL ESTADO308.706268.943577.65044.643
SANCHEZ ORTEGA, RAFAELDIRECTOR DEL CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS DE LA DEFENSA NACIONAL113.68877.382191.0700
SANCHEZ PEREZ-CASTEJON, PEDROPRESIDENTE DEL GOBIERNO180.795162.196342.991192.027
SANCHEZ PEREZ, JOSE IGNACIODIRECTOR GENERAL DE EVALUACION Y COOPERACION TERRITORIAL268.000144.000412.000183.000
SANCHEZ PEREZ, MARIA CARMENDELEGADA DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON31.85324.66956.5220
SANCHEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSEDIRECTOR DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA87.958180.387268.345155.651
SANCHEZ SOLIS DE QUEROL, ANTONIODELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA117.15937.846155.0050
SANCHEZ-CORTES MARTIN, CARMENSECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA312.7114.500317.211143.490
SANCHEZ-PASCUALA NEIRA, FERNANDODIRECTOR GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL79.51277.932157.44459.262
SANCHEZ-SOLIS DE QUEROL, ANTONIODELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA117.15961.986179.1450
SANCHEZ-VICENTE LOPEZ, CONSUELODIRECTORA GENERAL DE LOGISTICA INFORMATIVA185.298242.017427.31481.356
SANCHEZ-YEBRA ALONSO, ROSA MARÍASECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA358.2141.865.4592.223.6730
SANCHIS OLIVER, JOSE LUISSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR181.243258.239439.48339.075
SANDOMINGO NUÑEZ, FRANCISCO JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ARGENTINA431.470207.354638.8240
SANGRO DE LINIERS, JAVIEREMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA ORIENTAL DE URUGUAY385.45733.231418.68817.225
SANTANA RÍOS, LUIS VICTORIANODIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA SANTA CRUZ TENERIFE196.4293.567199.9972.481
SANTOS AGUADO, JESUS IEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ISLAMICA DE MAURITANIA269.302504.868774.17021.900
SANTOS ARAMBURO, ANA MARIADIRECTORA GENERAL BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA174.07041.967216.03840.985
SANTOS MARTINEZ, RAMONEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ777.731725.6821.503.4130
SANTOS SANCHEZ, DAVID JAVIERSECRETARIO GENERAL TECNICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA94.51212.964107.476383.425
SANZ CABELLO, ANTONIODELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA71.42350.000121.42360.377
SANZ CEREZO, MARIA ROSADIRECTORA GRAL. DE RR.HH. Y SECRETARIA GRAL. Y DEL CONSEJO DE ADIF481.2470481.247260.327
SANZ SERRANO, PEDRO JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN KAZAJISTAN149.40726.542175.94824.043
SASTRE MATA, BORJA SALVADORDIRECTOR DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA93.00015.472108.47267.541
SAURA GARCIA, PEDROSECRETARIO DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTES Y VIVIENDA82.661377.698460.3596.000
SAURINA SALAS, JESUSDIRECTOR GRAL. DE ESTABILIDAD FINANCIERA, REGULACION Y RESOLUCION DEL B.E406.889329.769736.658265.165
SAZ RODRIGUEZ, HECTORPRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA06006000
SEGADO MARTINEZ, JOAQUINPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA101.32267.125168.447326.561
SEGOVIA MARCO, ALICIASECRETARIA GRAL. TECNICA Mº DE FOMENTO138.12916.540154.669235.552
SEGUI GOMEZ, MARIADIRECTORIA GENERAL DE TRAFICO145.935267.261413.196288.401
SELL SANZ, JUAN IGNACIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE SUDAFRICA168.95867.780236.73861.762
SENDAGORTA GOMEZ DEL CAMPILLO, FIDELDIRECTOR GRAL. PARA AMERICA DEL NORTE, ASIA Y PACIFICO873.58811.512.83012.386.4180
SENILLOSA RAMONEDA, ALFONSODIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO2.198.1142.743.2334.941.347149.384
SERNA HERNAIZ, IÑIGO JOAQUIN DE LAMINISTRO DE FOMENTO249.60246.220295.82361.256
SERRANO LEAL, CRISTINADIRECTORA GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES258.178263.712521.8900
SERRANO LOPEZ, GREGORIODIRECTOR GENERAL DE TRAFICO132.13118.834150.96580.095
SERRANO PONZ, MARIA SOLEDADDIRECTORA ORGANISMO AUTONOMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD229.345129.290358.635303.771
SERRANO QUINTANA, JUAN MANUELPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS226.812232.007458.819203.638
SERRANO VELASCO, Mª ROSALIADIRECTORA GRAL. DE FORMACION PROFESIONAL, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE88.494400.425488.9190
SEVILLA RECIO, ANTONIOPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA CARTAGENA43.590242.000285.5900
SICART ESCODA, BERNARDO DEDIRECTOR DEPART.. ASUNTOS INTERNACIONALES DEL GABINETE DE PRESIDENCIA DEL253.901258.295512.19693.600
SIERRA MORON, SUSANA DE LADIRECTORA GRAL. DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES071.12171.1210
SILGUERO ESTAGNAN, JOAQUINSECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA379.076304.523683.5990
SILVA DE LAPUERTA, MARTAABOGADA GENERAL DEL ESTADO394.968469.198864.1650
SILVA FERNANDEZ, JESUSEMBAJADOR DE ESPAÑA EN VENEZUELA243.673111.515355.188333.165
SIMON LOPEZ, CESAR MIGUELGENERAL JEFE DEL MANDO AEREO DE COMBATE215.522207.859423.3810
SOLER VERA, ALBERTODIRECTOR GRAL. DE ANALISIS MACROECONOMICO Y ECONOMIA INTERNACIONAL500.0000500.000130.884
SORIA LOPEZ, JOSE MANUELMINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO339.3491.185.9911.525.3400
SPIEGELBERG DE ORTUETA, ARTUROEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GUINEA ECUATORIAL2.244.350517.1222.761.4720
SUAREZ CORUJO, FRANCISCO BORJADIRECTOR GENERAL DE ORDENACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL94.71277.245171.9570
SUAREZ PEREZ-LUCAS, JAIMEDIRECTOR GRAL. DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS320.2760320.27647.833
SUAREZ TASCON, JOSEDIRECTOR GERENTE ORG. AUT. TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACION PARA EL146.583167.500314.0830
SUAREZ-INCLAN GONZALEZ, TOMASSECRETARIO DEL CONSEJO DE LA CNMC479.030166.969645.99973.640
SUAREZ-QUIÑONES FERNANDEZ, JUAN CARLOSDELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA-LEON104.7144.264108.977138.273
SUNYE MENDIA, JUANEMBAJADOR DE ESPAÑA EN AUSTRIA359.201571.482930.6820
TAPIA VICENTE, JOSE LUISEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE BULGARIA440.357640.8151.081.1728.555
TARAZONA LAFARGA, ISABELDIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA DE RECUPERACION Y GESTION DE ACTIVOS87.26640.000127.266250.600
TEJADA CHACON, LUISDIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL303.543245.544549.0880
TEMBOURY REDONDO, MIGUELSUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD01.139.7611.139.7610
TENA GARCIA, ALFONSOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM145.66245.602191.264154.970
TENA GARCIA, MARIADIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE EDUCACION Y FORMACION333.75726.246360.00344.193
TERREROS BLANCO, JOSE LUISDIRECTOR AGENCIA ESPAÑOLA PROTECCION SALUD EN DEPORTE165.5357.176172.7120
TEZANOS TORTAJADA, JOSE FELIXPRESIDENTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS365.710261.344627.0540
THIBAULT ARANDA, XAVIER JEAN BRAULIODIRECTOR GENERAL DE EMPLEO112.4834.528117.01193.462
TIANA FERRER, ALEJANDROSECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL191.904121.971313.8740
TOLEDO ALBIÑANA, JORGESECRETARIO DE ESTADO PARA LA UNIÓN EUROPEA260.700278.724539.42442.722
TOLEDO LOBO, FRANCISCOPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CASTELLON334.339162.132496.471149.270
TORIJA NOGUERALES, MONTSERRATDIRECTORA GERENTE DE LA FUNDACION VICTIMAS DEL TERRORISMO153.74425.500179.24462.949
TORRADO LOPEZ, JOSE FRANCISCOPRESIDENTE AUTORIDAD PORTUARIA DE CEUTA242.875158.581401.45644.633
TORRE DE LA CALLE, ALEJO DE LASUBSECRETARIO DE DEFENSA73.14610.75483.900132.165
TORREMOCHA Y GARCIA SAENZ, FERNANDOCONSEJERO DE LA CNMC883.181451.7391.334.9200
TORRES ALBERO, CRISTOBALPRESIDENTE DEL C.I.S86.06371.011157.07427.957
TORRES MURO, FEDERICO DEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SALVADOR107.35984.510191.86966.579
TORRES-DULCE LIFANTE, EDUARDOFISCAL GENERAL DEL ESTADO197.972626.944824.915230.000
TORRES-DULCE RUIZ, ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN MAURITANIA934.703547.4151.482.119159.226
TREMIÑO GOMEZ, IGNACIODIRECTOR GENERAL DE POLITICA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD205.01261.800266.812105.216
TRIGO PORTELA, ANGELINADIRECTORA DE LA OFICINA PARA LA EJECUCION DE REFORMA DE LA ADMON841.969748.9071.590.87627.000
TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE, FEDERICOEMBAJADOR EN REINO UNIDO796.296538.9721.335.269670.666
ULARGUI APARICIO, VALVANERADIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO159.09748.794207.891524.474
URBON IZQUIERDO, ROSADIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES119.12524.000143.1250
UROSA SANCHEZ, RUBENDIRECTOR GENERAL DEL INJUVE259.42179.155338.577304.133
URQUIJO VALDIVIELSO, CARLOS Mª DEDELEGADO DEL GOBIERNO EN EL PAIS VASCO338.802130.000468.802191.000
URTASUN ERRO, JUAN JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN EL SULTANATO DE OMÁN386.723621.0501.007.7730
VALCARCE GARCIA, Mª AMPARODIRECTORA GRAL. DE RECLUTAMIENTO Y ENSEÑANZA MILITAR344.86878.842423.7100
VALDEMORO GIMENEZ, JOSE MARIAEMBAJADOR DE ESPAÑA EN SARAJEVO786.497249.0071.035.5040
VALDEOLIVAS GARCIA, YOLANDASECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO97.208102.613199.821110.546
VALDES VALENTIN-GAMAZO, CRISTOBAL RAMONEMBAJADOR OBSERVADOR PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA ORGANIZACIÓN DE546.9981.074.9021.621.900383.183
VALDES VALENTIN-GAMAZO, FELIXEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ESLOVACA147.68512.942160.6280
VALDES VERELST, FERNANDOSUBSECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO0119.507119.5070
VALENCIA ALONSO, MANUEL MEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA R. P. CHINA03.466.8703.466.8700
VALENZUELA MARZO, FERNANDO MARTINSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EXTERIORES951.232816.5231.767.755194.874
VALERIO CORDERO, MAGDALENAMINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL0359.982359.9820
VALERO CORTES, MATEODIRECTOR DEL CENTRO BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER - CENTRO NACIONAL174.148620.489794.6370
VALERO SAN PABLO, FERNANDODIRECTOR GRAL. DE LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION DELEGADA DE ASUNTOS137.827746.404884.23163.796
VALLDECABRES ORTIZ, MARIA ISABELDIRECTORA DEL GABINETE DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO12.20062.52774.72780.000
VALLE MAESTRO, EVADIRECTORA DE LA OFICINA ECONOMICA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO134.639246.323380.96277.228
VALLE MUÑOZ, MANUELDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y PYME294.900460.000754.900446.000
VALLEJO FERNANDEZ, MARIA ARANZAZUDIRECTORA GENERAL AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A. (ACUAES)217.556304.188521.7440
VAN GRIEKEN SALVADOR, RAFAELDIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION259.50198.340357.841165.000
VAN-HALEN RODRIGUEZ, JUANDIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO125.43037.318162.74883.245
VARELA FARIÑA, ROBERTOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY700.00058.600758.600257.000
VARELA SALAS, FRANCISCO JAVIERJEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJERCITO DE TIERRA151.20670.663221.87026.383
VARGAS GOMEZ, JOSE MANUELPRESIDENTE Y CONSEJERO DELEGADO DE AENA, S.M.E., S.A3.144.7901.758.4524.903.242857.182
VAZQUEZ DIAZ DE TUESTA, ANGELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BOLIVIA436.578380.422817.0000
VAZQUEZ ROJAS, JUAN MARIASECRETARIO GENERAL DE CIENCIA E INNOVACION144.96291.166236.128182.362
VAZQUEZ TORRON, SERGIODIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO DE FOMENTO0325.198325.1980
VAZQUEZ VEGA, PABLOPRESIDENTE DE RENFE OPERADORA164.34374.747239.09081.064
VEGA VELASCO, MARTADIRECTORA GABINETE DEL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCION PUBLICA127.63276.450204.08280.000
VELA OLMO, CARMENSECRETARIA DE ESTADO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION136.8631.967.9412.104.8040
VELARDO PACHECO, MANUELDIRECTOR GERENTE FUNDACION CENATIC034.14934.14911.500
VIANA MIGUEL, BEATRIZMIEMBRO DEL CONSEJO DE LA CNMV176.741317.453494.19462.851
VICANDI PLAZA, Mª ISABELEMBAJADORA DE ESPAÑA EN NORUEGA787.273579.8831.367.156420.000
VIGUERA RUBIO, ENRIQUEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN GRECIA318.322693.0591.011.3810
VIGUERAS GARCIA, Mª VICTORIAINTERVENTORA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL370.124411.004781.1280
VILLALONGA CAMPOS, FERNANDOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN BRASIL1.017.6261.262.5472.280.1730
VILLAMIA UGARTE, JUAN CARLOSPRESIDENTE DE DEFEX, S.A233.325252.753486.0790
VILLANUEVA ALVAREZ, SANTIAGODELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA76.94995.605172.55420.521
VILLARINO MARZO, CAMILODIRECTOR DEL GABINETE DEL MINISTRO (MAEC)161.643289.814451.4570
VILLARROYA VILALTA, MIGUEL ADIRECTOR DEL GABINETE TECNICO DE LA MINISTRA DE DEFENSA179.881172.584352.4650
VILLAURIZ IGLESIAS, ALICIASECRETARIA GENERAL DE PESCA223.906859.4571.083.3630
VILLAVERDE PAGE, DAVIDSECRETARIO GRAL. TECNICO-DIRECTOR SECRETARIADO DEL GOBIERNO179.01032.776211.786136.821
VILLEGAS GRACIA, MARINA PILARDIRECTORA DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION335.858121.282457.14016.235
VILLENA PEREZ, PEDRO ANTONIODIRECTOR GENERAL CASA ARABE683.056113.761796.8170
VINDEL MUÑIZ, JOSE PEDRODIRECTOR AUTORIDAD PORTUARIA DE CARTAGENA223.711289.055512.7660
VINUESA SEBASTIAN, M. MERCEDESDIRECTORA GRAL. DE SALUD PUBLICA, CALIDAD E INNOVACION104.0030104.00313.775
VIQUEIRA NIEL, FRANCISCO JOSEEMBAJADOR DE ESPAÑA EN INDONESIA880.900329.2851.210.18575.897
VIRELLA GOMES, ALBERTO ANTONIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA DE SENEGAL188.154179.830367.9840
VITORES MINGO, NATALIASECRETARIA GENERAL CNMV277.917339.539617.456194.112
VITURRO DE LA TORRE, MANUELEMBAJADOR DE ESPAÑA EN NUEVA ZELANDA733.677540.4561.274.13417.750
VIZCAINO FERNANDEZ DE CASADEVANTE, ISABELSECRETARIA GRAL. TECNICA DEL Mº DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACION042.80042.80010.000
WERT ORTEGA, JOSE IGNACIOEMBAJADOR JEFE DE LA DELEGACION PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE0481.892481.892147.643
YANGUAS MONTERO, GUILLERMINADIRECTORA GRAL. DE CALIDAD Y EVALUACION AMBIENTAL Y MEDIO NATURAL243.93354.289298.222281.482
YBAÑEZ RUBIO, IGNACIOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA FEDERACION RUSA225.43546.450271.88512.000
YSASI-YSASMENDI PEMAN, CRISTINADIRECTORA DE ASUNTOS NACIONALES DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL24.4381.024.1251.048.56338.607
YUSTE CASTILLEJO, ANGELSECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS225.400449.465674.8650
YUSTE ROJAS, CECILIAEMBAJADORA DE ESPAÑA EN BELGICA499.156157.743656.8990
ZABALLA GOMEZ, JUAN JOSEPRESIDENTE DE LA EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIOACTIVOS (ENRESA)431.438265.336696.774125.000
ZALBA BIDEGAIN, PABLOPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL274.414756.9291.031.343143.563
ZAMARRIPA MARTINEZ, EDUARDODIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE DEFENSA710.000381.0001.091.000170.000
ZAPATA ROMERO, ISIDRO JAVIERPRESIDENTE DEL CONSEJO Y DE LA COMPAÑÍA MAYASA327.20736.000363.20723.000
ZATARAIN DE VALLE, MARIA REYESDIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL196.40957.000253.409541.000
ZENARRUTZABEITIA BELDARRAIN, IDOIACONSEJERA DE LA CNMC168.179546.051714.2310
ZOIDO ALVAREZ, JUAN IGNACIOMINISTRO DEL INTERIOR127.90240.107168.0090
ZUGAZA MIRANDA, MIGUELDIRECTOR MUSEO NACIONAL DEL PRADO0102.570102.5700
ZULOAGA MARTINEZ, PABLODELEGADO DEL GOBIERNO EN CANTABRIA145.35891.110236.468104.019
ZULUETA HABSBURGO-LORENA, ERNESTOEMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERU35.0257.86942.8940

* Deudas/Sanciones Pendientes / Elaboración propia a partir de la lista publicada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Elaboración propia a partir de la lista publicada por La Agencia Tributaria (AEAT)