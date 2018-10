5. 'Virgen de la Misericordia', entre socios y admiradores

Otra constante en la vida del pintor fue la asociación con otros artistas para sortear las restricciones del sistema gremial. Juan de Bonilla en Daroca, Martín Bernat en Zaragoza o los Osona en Valencia son ejemplos de ello. Esto tuvo una consecuencia negativa y otra positiva. La primera fue que el método compartido afectó a la calidad del resultado final, toda vez que la destreza y buena mano de sus socios no alcanzaban las capacidades de Bermejo. La positiva fue que el asociacionismo facilitó la difusión de sus modelos (especialmente con Martín Bernat, de cuya unión deriva la obra de la imagen), lo que lo convirtió en la época en una referencia respetada y admirada.

Óleo sobre tabla de conífera, 181 x 103 cm.

Grand Rapids Art Museum (Michigan), Gift of Friends and Familly of Eugene Masselink, 1965.1.1