Licitación Pública Internacional Sistema Eléctrico Nacional de Transmisión de Chile

El operador del sistema realizará el llamado a licitación pública internacional para la adjudicación de dos nuevas obras

En el marco de la Ley General de Servicios Eléctricos de Chile, y de acuerdo con lo señalado en el Decreto Exento N°10/2026 de Obras Necesarias y Urgentes del Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional realizará el llamado a Licitación Pública Internacional para la Adjudicación De los derechos a la explotación de las siguientes Obras Nuevas del sistema de Transmisión:

Referencia de los proyectos a licitar. Coordinador Eléctrico Nacional

Para participar en este proceso, los interesados pueden adquirir las bases de licitación correspondientes al llamado, las que estarán disponibles a partir del 18 de marzo de 2026, y solicitar la inscripción en el Registro de Participantes, en la forma que se señalará en las bases referidas, disponibles sin costo a través del sitio web https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/nuevas.

Se podrán adquirir las bases e inscribirse en el Registro de Participantes, personas jurídicas, tanto chilenas como extranjeras, quienes podrán participar en forma individual o como parte de un consorcio o asociación, cumpliendo con las exigencias y requisitos establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos y en las Bases de Licitación.

El organismo busca alcanzar altos estándares en lo que hace, con las mejores personas, herramientas y tecnología, aplicando innovación, rigurosidad y sentido crítico. Coordinador Eléctrico Nacional

El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operen interconectadas entre sí, cuya misión es coordinar la operación del sistema eléctrico nacional para preservar el suministro seguro y eficiente de energía eléctrica y el acceso abierto a las redes de transmisión, trabajando con todos los actores del mercado para que Chile alcance la carbononeutralidad.