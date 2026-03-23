Licitación pública Internacional Sistema Eléctrico Nacional De Transmisión de Chile

En el marco de la Ley General de Servicios Eléctricosde Chile, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Exento N°354/2026deObrasNuevasdel Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional realizará el llamado a Licitación Pública Internacional para la Adjudicación de los derechos a la explotación de las siguientes Obras Nuevas del Sistema de Transmisión:

Para participar en este proceso, los Interesados pueden adquirir las Bases de Licitación correspondientes al Llamado, las cuales estarán disponibles desde el 26 de marzo de 2026, y solicitar la inscripción en el Registro de Participantes, en la forma que se señalará en las referidas Bases, que estarán disponibles sin costo a través del sitio Web. https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/licitaciones/nuevas/

Podrán adquirir las Bases e inscribirse en el Registro de Participantes personas jurídicas, tanto chilenas como extranjeras, quienes podrán participar en forma individual o como parte de un consorcio o asociación, cumpliendo con las exigencias y requisitos establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos y en las Bases de Licitación.

El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional que operen interconectadas entre sí, cuya misión es coordinar la operación del sistema eléctrico nacional para preservar el suministro seguro y eficiente de energía eléctrica y acceso abierto a las redes de transmisión, trabajando con todos los actores del mercado para que chile alcance la carbononeutralidad.