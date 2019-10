Descubre las historias escondidas de Paradores

Cuando Mick Jagger durmió "en la cama del Papa"

Hoteles de lujo, manjares exclusivos o estrenar un colchón cada noche. Para una estrella del rock como Mick Jagger, dormir a cuerpo de rey está a la orden del día. Después de más de medio siglo de giras con su banda, The Rolling Stones, es imposible que nada le sorprenda. Bueno, casi imposible. Cuando en 1999 le ofrecieron "la habitación del cardenal" para que descansara en el parador de Santiago de Compostela, quedó fascinado. "Tocaba ese fin de semana en las fiestas del Xacobeo. Cuando le estaba llevando a la habitación, se paró y miró fijamente hacia uno de los claustros. Como parecía que le interesaba, decidí contarle la historia del parador. También la de la suite donde se hospedaba, estrenada en 1954 por el cardenal Roncalli, que cuatro años después sería nombrado papa Juan XXIII. Me dijo: 'Es uno de los mejores sitios en los que he estado en mi vida'. Yo le comenté que seguramente había estado en hoteles más lujosos que el parador. Él me respondió: 'Es fácil encontrar el lujo. Esto no", relata el director del enclave, Julio Castro.



El director recuerda que el cantante iba vestido con unos pantalones pitillos y que, parecía, caminaba con dificultades. "Pensé que iba a ser su última gira. Después, cuando lo vi sobre el escenario, no me lo podía creer. No paró durante las dos horas que duró el concierto", narra entre risas. Castro cuenta que todavía hay mucha gente que le pregunta si, durante los dos días que su satánica majestad durmió allí, le pidió excentricidades, como pintar la habitación de negro. "Solo solicitó tres cosas: varias toallas de más, fruta y agua de la marca francesa Evian. Nos costó horrores encontrarla", dice Castro. (Pincha en el vídeo para ver al director del parador de Santiago, Julio Castro, narrar su encuentro con Mick Jagger).