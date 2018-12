Juan

Juan David González, de 12 años, es violinista y lleva casi cuatro años en la orquesta. “Lo que más mola son las canciones que hacemos. A mí me gusta el Billy Jean de Michael Jackson. También el Everybody needs somebody, de los Blues Brothers”, enumera. Su colorido violín está hecho con una caja de galletas de latón, madera y un tenedor. Él sabe que con la basura se pueden hacer muchas cosas. “A lo mejor, de un yogur, construyes un instrumento. Así lo que vayas a tirar te sirve para otra cosa”, afirma.