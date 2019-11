Ousmane Diop

Si hay alguien que puede dispensar cacao en polvo, bombones o zumos de grandes empresas extranjeras es Ousmane Diop (1978), dueño del Mini Marché Xeneul, una tienda en la Rue Bisson repleta de productos importados de Dakar que abrió su padre en 1961. “Todos los turistas blancos vienen por aquí, pero la mayoría de mis clientes son senegaleses”, asevera mientras cobra a una persona mayor que se lleva bizcochos y papel de cocina, a un adolescente que compra leche en polvo y queso, a una turista burkinabesa que elige aceite de oliva y café, también en polvo... Corre el rumor de que una gran superficie va a abrir en Saint Louis, pero Diop no teme: “no funcionaría porque es una inversión muy cara en personal, productos, cámaras frigoríficas… Para que luego la gente sea la misma, no habrá más consumo. Ha visto dos o tres intentos y no duraron más de un año”, explica.