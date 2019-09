Siguiendo el rastro de una leyenda

Aunque no eran naturales de Londres, en la capital inglesa fue donde Pink Floyd conjuró su leyenda. Hasta aquí llegaron en los años 60 para continuar con sus estudios y se configuraron como banda, primero tocando en pequeños locales de ámbito underground y después en algunos de los recintos londinenses más emblemáticos de la música. Esta ruta se puede comenzar desde el sur, en la icónica central eléctrica Battersea, para ir ascendiendo hacia los estudios Abbey Road, donde grabaron su primer álbum 'The Piper at the Gates of Dawn', o el teatro Rainbow, donde presentaron 'The Dark Side of the Moon' en el año 73.