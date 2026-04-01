El Quijote de Rico
La edición del Quijote de Francisco Rico ha sido la principal aportación de la filología española de los últimos 50 años. Y un éxito de público.
Cinco premios Nobel
Los escritores que han recibido el Premio Nobel de Literatura han sido Vicente Aleixandre (1977), Gabriel García Márquez (1982), Camilo José Cela (1989), Octavio Paz (1990) y Mario Vargas Llosa (2010).
Resistencia contra la dictadura militar
En los canales
Hay Cadáveres” Néstor Perlongher
De Manuel Puig a Ricardo Piglia, de David Viñas a Juana Bignozzi: escritores argentinos frente al hecho traumático.
Angélica Liddell
La radicalidad de la creadora teatral más internacional, polémica y visceral.
La herida colonial
Hoy más que nunca, la llamada herida colonial, sus matices y sus características, sigue más que vigente en el debate intelectual de América.
El amor es una droga dura
Cristina Peri Rossi abrió el camino de la exploración del deseo en femenino.
Carmen Martín Gaite
Una autora sin etiquetas que ha conquistado el presente y ha convertido su obra en un antídoto contra el olvido.
El desencanto primero fue una película sobre una familia de poetas y acabó dando nombre a las utopías y las derrotas de la Transición.
Muere Borges
“No voy a volver nunca más”. El 14 de junio de 1986, Borges muere en Ginebra muy lejos de su ciudad, de la que escribió de adolescente: “Yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires”.
Gabriel García Márquez ante el Rey de Suecia
"América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío, ni tiene nada de quimérico que sus designios de independencia y originalidad se conviertan en una aspiración occidental".
Los nuevos maestros de la democracia
El fervor de narrar con humor, intriga y extranjería dio la policromía que necesitaba el tiempo democrático.
El arranque de Corazón tan blanco (1992) es el más memorable de la literatura española desde el Quijote. La novela de Javier Marías fue elegida por los expertos de Babelia como el mejor libro español desde 1975.
La fiesta del Chivo (2000)
La última gran lección de Mario Vargas Llosa es una ficción histórica para comprender los mecanismos por los que un régimen autoritario extiende su poder.
La guerra civil no se acaba
Han reescrito la guerra los hijos, nietos y bisnietos de quienes estuvieron en las trincheras. Con Soldados de Salamina (2001), Javier Cercas lo convirtió en el escritor español con mayor proyección internacional.
Contar la violencia en femenino
A la hermana de Cristina Rivera Garza la asesinaron en México hace casi 40 años. Entonces no existían herramientas para entender esa violencia que las mujeres llevan pegada a la piel. Ella las encontró 30 años después y escribió El invencible verano de Liliana, premio Pulitzer.
Paracuellos
Desde la primera entrega, en 1975, Carlos Giménez fue doblemente pionero. Se adelantó en el tratamiento de la memoria democrática en España y se avanzó al fenómeno de la actual novela gráfica.
La normalidad cultural española
Tras la muerte de Franco, España configuró algo inédito en su historia: una institucionalidad cultural democrática, una cultura normal inscrita en una lógica de mercado.
El legado republicano
Incluir nombres de los escritores. Era la mayor deuda cultural de la democracia: la recuperación de los escritores exiliados, como María Zambrano, Manuel Chaves Nogales o Rosa Chacel. Una producción extraordinaria en rango estético y altura intelectual que reveló que la mejor literatura española se hizo, durante cuarenta años, fuera de la Península.
Leila Guerriero
El periodismo de la autora de La llamada es, al decir de Mariana Enriquez, un prodigio: sus textos son criaturas de su forma de mirar y su exigencia. Un método que ha creado estilo.
Vendrán más años malos
Ni doctrina ni política: un manual de libertad e inteligencia para sanear el lenguaje público. El clásico definitivo de Rafael Sánchez Ferlosio se publicó en 1993.
La FIL es un mundo
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, creada por iniciativa de la Universidad de Guadalajara, se celebró por primera vez en 1987. Hoy es el principal escaparate para la literatura en lengua española en América Latina.
La tragedia del narco
¿Es posible entender ese extraño lugar entre la vida y la muerte? Obra maestra de la literatura sobre la tragedia del narco, este poema dramatúrgico nombra la voz de la historia reciente de México y América Latina, propone instrucciones para contar muertos.
Bibliotecas públicas
El principal pulmón cultural de proximidad. Se calcula que en España hay 3.500 y suman 17 millones de usuarios. En 2024, según el Ministerio de Cultura las visió el 28,6% de la población.
Escritoras de terror
Aceptado como género mayor para narrar el nuevo y tenebroso mundo contemporáneo. Las autoras mandan: Samanta Schewblin, Mariana Enriquez, Mónica Ojeda.
En un contexto donde la visibilidad mediática marida mal con el criterio intelectual, el Premio Planeta refleja la tensión entre mercado y literatura con mayúsculas.
Los detectives salvajes (1998)
Roberto Bolaño escribió la odisea contemporánea: irónica, solemne y tierna, rebelde, salvaje y delirante.
Posmodernismo
¿Qué es la realidad ahora que el viejo paradigma de realidad caducó? ¿Con qué forma se la puede representar? Un concepto inasible que enlaza a Juan Benet con Fernández Mallo y Laura Fernández pasando por Enrique Vila-Matas o Javier Cercas.
De Borges a Bud Bunny
Cuanto más globales somos, cuanto más cine y más música y más literatura en español disfrutamos, más variedades ajenas hacemos nuestras.
La narrativa de la segunda generación
Escritoras y autores que han crecido en España y cuyas biografías se enraízan en geografías distintas a la mediterránea están ampliando los límites de la literatura en español.
Batallas de la lírica española
El verso de nunca acabar: marxistas, metafísicos y hegemónicos contra poetas de la experiencia.
El nuevo exilio latinoamericano
La “literatura del exilio” opta por incursionar en la realidad circundante desde el juicio de la propia experiencia, de las distintas máscaras de la violencia, o desde una identidad independiente.
La crisis económica
Cuando se desinfló la burbuja, descubrimos las novelas de Rafael Chirbes: no perdonó la cultura del pelotazo ni la degradación de valores durante el felipismo.
El fin de la utopía
La última (r)evolución intelectual de Manuel Vázquez Montalbán: de la caída del Muro a otros mundos posibles en el Sur Global.
Juan Mayorga
Su dramaturgia ha sido una muestra de cómo puede convivir la exigencia intelectual con la voluntad de hacer un arte de alcance popular.
La imaginación del corralito
La ficción registró el retorno de cierto realismo: un renacer de las preocupaciones sociales. La crisis fue narrada en novelas como El grito, de Florencia Abbate, o El año del desierto, de Pedro Mairal.
LGTBI+: el orgullo no borra la vergüenza
Si la homosexualidad dejó de ser un crimen o un tabú, no desaparecieron de sus representaciones el secreto, la violencia ni la exclusión.
La disidencia de Cristina Morales
Lectura fácil (2018) es una novela tan clásica como insurgente: profundamente anclada en la tradición y, al mismo tiempo, capaz de dinamitar sus límites.
Manolito Gafotas
Un niño de un barrio popular de Madrid, Carabanchel, que nació en la imaginación de Elvira Lindo y cuyas aventuras enseñan español en Japón.
La crónica latinoamericana
La crónica literaria ha sido la historia de una mirada que se emancipa. Nace de la urgencia —dictaduras, guerras civiles, transiciones frágiles— y se ha convertido en un género capaz de explicar lo que el dato no alcanza.
Los detectives españoles
El gran salto de la ficción criminal: Petra Delicado, Bevilacqua o Nash Elizondo consolidan el género en España.
Un estruendo en el país de los callados
El terrorismo de ETA entró de lleno en la literatura con Patria (2016), la exitosa novela de Fernando Aramburu.
De la letra a la pantalla
El cine ha modernizado sus adaptaciones. De las novelas canónicas y obras de teatro populares ha virado a la inspiración en cómics y relatos cortos que retratan el siglo XXI: de Los santos inocentes a Arrugas o Salve María.
Vacía y Neorrural
La modernidad se coció en las ciudades, pero en el siglo XXI la literatura ha regresado al campo. A veces entorno bucólico, otras infierno en miniatura, el pueblo se ha convertido en bastión de memoria y símbolo de resistencia.
Prodigio en Canarias
Una revolución de la mirada y el lenguaje: una generación de escritoras está descubriendo la radicalidad de la escritura de geografías ajenas al trayecto Atocha-Sants. Destacan Lana Corujo, Andrea Abreu y Aida González.
Todavía realismo mágico
Fusionado con el absurdo tropical, el realismo mágico se ha concentrado en las últimas décadas en ideas como la mirada política de la realidad y la resignificación del lenguaje a través de la Historia.
Boom en Estados Unidos
2666 de Roberto Bolaño llegó para recordar que en español América no es un país. Hoy se traduce al inglés más que nunca y grandes diarios reseñan novelas de nombres consagrados como de la memorable generación de escritoras latinoamericanas.
La gentrificación
Uno de los grandes conflictos de la contemporaneidad tiene que ver con los lugares donde vivimos. Novelas y ensayos se han adentrado a la emergencia habitacional.
Escritores latinoamericanos en España
Autores que conviven en España con su propia lengua y sin dejar atrás sus universos. La lista, por suerte, es larga.
"He venido a hablar de mi libro"
Un meme antes de que existieran los memes: una noche de 1993 Francisco Umbral dio un espectáculo televisivo que ya es memoria popular.
La crítica literaria en EL PAÍS
Desde que el 5 de mayo de 1976 Juan García Hortelano escribió sobre La verdad sobre el caso Savolta, el interés por la literatura (por la cultura) ha corrido parejo a la capacidad prescriptiva del periódico en España y Latinoamérica.
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- Agradecimientos: Andrea Aguilar, Lluis Bassets, Instituto Cervantes, Natalia Gil, Berna G. Harbour, Germán Labrador, Noelia Ramírez, Javier Rodríguez Marcos