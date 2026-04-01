Una lengua, dos continentes, 630 millones de hablantes y un océano de libros. La mejor literatura en español del último medio siglo ha iluminado el desarrollo de sociedades diversas y ha explorado el territorio de las nuevas sensibilidades. Estos han sido sus 50 hitos más destacados.

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