Ábalos sugiere que Jésica Rodríguez fue “coaccionada” o pactó su declaración con Aldama
El exministro también ha asegurado ante el tribunal que “no le parece bien” ver a su expareja en su declaración ante el Supremo “diciendo lo que tuvo que decir”
Durante el juicio de la trama de las mascarillas Ábalos señala que “Jésica dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso. Dijo que cobraba sin ir a trabajar, sin que nadie le preguntara; dijo que no conocía al señor de Aldama, cuando yo la conocí por él. Estoy convencido de que ella no dice eso si no se la ha coaccionado. Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho ‘di esto que no te va a pasar nada’. Estoy convencido. La conozco y nadie, además, hace eso. Nadie dice que no va a trabajar cuando se ha preocupado de fichar todos los días, de aparentar que iba a trabajar”.
“Me gustaría aclarar, ya que estoy aquí, si esta persona ha sido coaccionada. Yo les aseguro que la conozco y no encuentro motivo para que niegue que conoce al señor Aldama, salvo que haya algún asunto que hayan arreglado”, ha apuntado José Luis Ábalos.