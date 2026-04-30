Koldo García, sobre su relación con José Luis Ábalos: “Las cosas mundanas intentaba quitárselas de en medio”
En la sesión de este jueves del juicio por la trama de las mascarillas, García ha asegurado que Ábalos trabajaba mucho y él se encargaba de quitarle trabajo
Un día después de las acusaciones que el comisionista Víctor de Aldama lanzó sobre el Koldo García y José Luis Ábalos en el juicio por el ‘caso mascarillas’ en el Supremo, esta mañana son ellos dos quienes han prestado declaración. Ahondando en su relación con el exministro de Transportes, el fiscal le ha preguntado a García si le hacía tareas de índole personal, como la búsqueda de un chalé, la recogida de los niños o la compra de regalos para amigos o parejas.
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