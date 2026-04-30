Koldo García estalla contra el fiscal por interrumpirle: “Es que con esa sonrisa que me está mirando”

El juicio del ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo vive un momento de tensión cuando el exasesor del que fuera ministro de Transportes ha pedido visiblemente molesto al fiscal que le dejase terminar su intervención

El primer juicio por el ‘caso mascarillas’ vive su segunda jornada durante la mañana del 30 de abril con las declaraciones de Koldo García. El exasesor, que ha intervenido antes que José Luis Ábalos, ha hablado de su relación con los implicados en la trama, de los contratos del material sanitario y finalmente ha estallado contra el fiscal del Tribunal Supremo por no dejarle terminar su intervención sin interrupciones. Una contestación que ha provocado la respuesta del juez del Supremo: “No, perdone, tampoco cuestione la la actitud de quien le está preguntando”.