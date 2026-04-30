Koldo García asegura que José Luis Ábalos sufrió presiones por parte de su expareja, Jésica Rodríguez

En la última sesión de este jueves del juicio por el ‘caso mascarillas’, García ha dado detalles de la relación que mantenía el extitular de Transportes con la joven estudiante de odontología

Después de conocer la versión del empresario Víctor de Aldama en el juicio por la trama de las mascarillas durante la jornada del miércoles 29 de abril, esta mañana toman el relevo Koldo García y José Luis Ábalos. El exasesor del que fuera ministro de Transportes ha asegurado que la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, chantajeaba a este con publicar sus cosas personales, sino le solucionaba sus problemas económicos.