Alejandro Sanz se sincera sobre su depresión en ‘Lo de Évole’: “No desaparece del todo”
El artista ha narrado cómo le afectaban la ansiedad y los ataques de pánico en sus conciertos
Alejandro Sanz se ha sincerado sobre su depresión y cómo le afectaba en el día a día en el último episodio de esta temporada de Lo de Évole. “Cuando me diagnosticaron, el primer concierto que fui a dar, tuve la sensación de que el sitio en el que más tranquilo me sentía era encima del escenario. Cuando bajaba y veía a la gente me ponía a temblar”, ha afirmado. El cantante no ha sido capaz de detallar cuánto tiempo ha convivido con la depresión ya que cree que nunca “desaparece del todo”.
