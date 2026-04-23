Rajoy niega la contabilidad B del PP y haber ordenado seguimientos a Bárcenas: “Absolutamente falso”

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado este jueves como testigo en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional. En su comparecencia, Rajoy ha respondido a los motes que, supuestamente, le pusieron los participantes de la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En su relato ante la jueza ha rechazado la afirmación que esta misma semana hizo el extesorero del partido Luis Bárcenas, quien dijo que grabó a Rajoy en su despacho de Génova cuando le entregó una hoja de contabilidad B de la formación, que él supuestamente destruyó, y un sobre con el último remanente. Ha dicho que esta afirmación era absolutamente falsa y ha negado cualquier implicación o existencia del caso Kitchen. Ha señalado que jamás ordenó seguimientos a Bárcenas después de que estallara la investigación de Gürtel y, si habló con alguien del PP sobre eso, fue porque “era un tema que no era grato”, pero por nada más. Ha negado que ordenase tomar medidas para destruir pruebas que implicasen al PP en el caso Gürtel.