La presidenta del Tribunal no acepta la pregunta de la abogada del PSOE a Cospedal sobre el despido de Bárcenas : “¿Quién se lo comunica?"

Cospedal ha reconocido que su relación con Bárcenas era meramente profesional y ha asegurado que una vez fue despedido no quiso saber nada más de él.

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha asegurado este jueves en su declaración en el juicio del caso Kitchen que se reunió con el comisario Villarejo unas “ocho o nueve veces” y siempre a iniciativa del expolicía. Sus reuniones, ha afirmado, eran en condición de secretaria general del PP y se solían dar en su despacho en la sede del partido. Cospedal se ha desvinculado totalmente de cualquier dispositivo de seguimiento al extesorero del partido Luis Bárcenas. Ni lo ordenó, ni supo que existía, ha señalado en la Audiencia Nacional. Cospedal ha evidenciado la mala relación que mantuvo con Bárcenas y ha dicho que, una vez fue despedido del PP, no quiso saber nada más de él. Ella no se encargó de su despido, ha explicado, pero sí ha recordado que hubo hasta “27 cajas” que pertenecían a Bárcenas que estuvieron en la sede de Génova durante dos meses sin que nadie fuera a por ellas.

La abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ha querido insistir en el despido de Bárcenas y en ese momento del interrogatorio se ha producido un rifirrafe con la presidenta del Tribunal, que ha indicado que la pregunta no era procedente:

—¿Podría decirnos quién le comunica el despido? —ha cuestionado la letrada.

—No lo sé —ha comenzado a responder Cospedal.

—Perdone, señora de Cospedal, es que no procede la pregunta. Carece de interés absolutamente para los hechos de la acusación, pero ya la ha contestado.

—¿Y sabe usted quién se encargó de su salida? —ha insistido la letrada.

—Eso está en la misma línea que la pregunta anterior, así que no ha lugar —ha vuelto a interrumpir la jueza.