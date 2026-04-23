La presidenta del Tribunal del ‘caso Kitchen’, cuando una abogada le pregunta a Cospedal por su relación con Villarejo: “Remunerada suena fatal”

María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, ha confirmado este jueves en su declaración en el juicio del caso Kitchen en la Audiencia Nacional que se reunió con el comisario Villarejo unas “ocho o nueve veces” —“en un primer momento pensé que cuatro”— y a iniciativa del expolicía. Sus reuniones, ha afirmado, eran en condición de secretaria general del PP y se solían dar en su despacho en la sede del partido: “Yo no tenía una amistad con esta persona ni me iba a tomar una copa ni nada por el estilo”.

La abogada del PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ha preguntado a Cospedal por la relación que tenían tanto ella como el que fuera su jefe de gabinete con Villarejo y en ese momento ha tenido lugar un rifirrafe con la presidenta del tribunal:

—¿Ni usted ni su jefe de gabinete mantenían ningún tipo de relación, digamos, remunerada con el señor Villarejo? —ha preguntado la letrada.

—¡Remunerada suena fatal! Perdone, quiero decir, haga la pregunta de otra manera de a qué se refiere como remunerada. Porque si se refiere a pagos efectuados al señor Villarejo, ha dicho hace dos minutos que de eso nada. Y ahora usted habla de remuneración —ha interrumpido la jueza.

—¿Ninguno de los dos tenían que pagarle nada al señor Villarejo? —ha corregido la letrada del PSOE en su pregunta.

—Absolutamente —ha asegurado Cospedal.