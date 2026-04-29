Un tribunal de apelaciones frena parcialmente la política de detención obligatoria del ICE de la Administración Trump

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechaza que el Gobierno pueda detener en masa y sin fianza a la mayoría de los migrantes en proceso de deportación

La política del Gobierno de Donald Trump para mantener detenidos sin fianza a la mayoría de los migrantes en proceso de deportación acaba de recibir un golpe en los tribunales. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, dictaminó este martes por unanimidad que la Administración no puede aplicar de forma generalizada la detención obligatoria al considerar a casi cualquier migrante sin papeles como “solicitante de admisión”, incluso si lleva años viviendo en Estados Unidos.

El fallo cuestiona directamente el cambio impulsado el año pasado por Trump, que buscaba ampliar la detención obligatoria —tradicionalmente reservada para quienes cruzaban la frontera recientemente o tenían antecedentes penales— a prácticamente cualquier persona en situación irregular, sin importar si llevaba años o incluso décadas viviendo en EE UU. Bajo ese criterio, miles de migrantes que antes podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez pasaron a quedar detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se resolvía su caso.

En su fallo, los jueces describieron la medida como “el mandato más amplio de detención masiva sin fianza en la historia de nuestro país para millones de personas que no son ciudadanas” y advirtieron de su impacto potencial: “La interpretación del Gobierno provocaría una conmoción tremenda en nuestro sistema de detención de inmigrantes y en la sociedad, sobrecargando nuestras instalaciones de detención, ya de por sí saturadas, encarcelando a millones de personas, separando a familias y desestabilizando a las comunidades”.

El juez Joseph Bianco, designado por el propio Trump, fue el encargado de redactar la opinión. En ella subraya que, de haber querido el Congreso un cambio de política tan amplio, lo habría expresado de forma clara. “Si el Congreso hubiera querido lograr una ruptura tan radical con el pasado, no lo habría hecho de una manera tan indirecta y ambigua”, escribió. En otro punto del fallo, añade: “El Gobierno sostiene que la detención obligatoria debe mantenerse independientemente de la duración del proceso de expulsión, incluso si el extranjero no representa ningún peligro para la comunidad ni riesgo de fuga. Eso no es lo que dice la ley”.

El fallo del Segundo Circuito no es el primero de este tipo. Durante meses, jueces federales de primera instancia en todo el país han rechazado de forma abrumadora la política de detención obligatoria. Un recuento citado en el proceso señala que cientos de jueces han fallado en contra de la postura del Gobierno, frente a una minoría que la ha respaldado.

Sin embargo, no todos los tribunales concuerdan. Dos cortes de apelaciones —el Quinto Circuito y el Octavo Circuito— han avalado la interpretación de la Administración, aunque con divisiones internas entre los jueces. Esa discrepancia entre tribunales de igual rango, conocida como circuit split, suele ser el tipo de conflicto que acaba resolviendo el Tribunal Supremo, por lo que todo apunta a que este caso seguirá ese camino.

Otros tribunales, como el Tercer Circuito, tienen previsto pronunciarse en las próximas semanas, lo que podría ampliar aún más la diferencia de criterios. Además, el alcance de la política y el número de personas afectadas han llevado a una oleada de litigios en todo el país.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, la respuesta ha sido inmediata. En un comunicado, la agencia defendió que está aplicando la ley “como fue escrita para garantizar la seguridad de Estados Unidos”. Y su posición oficial no ha cambiado: “El ICE tiene la ley y los hechos de su lado, y los tribunales superiores le darán la razón”.

Mientras tanto, el fallo del Segundo Circuito se aplica ya en Estados como Nueva York, Connecticut y Vermont.