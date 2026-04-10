Trump publica un video explícito del asesinato de una mujer a martillazos y lo vincula con la inmigración ilegal

El presidente de Estados Unidos publica las imágenes a pesar de que advierte de su extrema dureza. “No recomiendo que vean este video. Es verdaderamente terrible”, escribe en la misma publicación en que lo difunde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en vincular a la inmigración con actos delictivos en una retórica claramente xenófoba. El republicano ha publicado en su cuenta de la red social Truth, fundada por él mismo, un video de una agresión mortal contra una mujer. Las imágenes de extrema dureza muestran cómo un hombre golpea en la cabeza con un martillo a una mujer hasta que se desploma. Los hechos ocurrieron el pasado viernes en una gasolinera Chevron en Fort Myers (Florida).

El agresor, Rolbert Joachin, de 40 años, fue arrestado por la policía local pocas horas después. Joachin, nacido en Haití, está acusado de golpear repetidamente hasta la muerte a una mujer de 51 años, originaria de Bangladés.

“Un criminal extranjero ilegal de Haití, quien fue liberado en nuestro país por el PEOR presidente de la historia, el corrupto Joe Biden, y por los demócratas radicales en el Congreso, acaba de matar a martillazos a una mujer inocente en una gasolinera de Florida”, ha escrito el mandatario republicano en Truth sin escrúpulos de mostrar unas imágenes de esas características, en un mensaje en el que vincula a los inmigrantes con la delincuencia, a pesar de que se ha demostrado una y otra vez que este no es el caso.

El ocupante del despacho Oval no ha dudado en publicar el video a pesar de su dureza. “El video de su brutal asesinato es una de las cosas más despiadadas que jamás verá“, escribió en su red social. ”No recomiendo que vean este video, pues es verdaderamente terrible”, agregó, paradójicamente, en la misma publicación en la que lo difunde.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitieron una orden de detención contra Joachin advirtiendo que será deportado “independientemente del resultado de este caso”. El departamento que ahora dirige Markwayne Mullin explicó esta semana que Joachin entró en Estados Unidos en agosto de 2022. Un juez federal emitió una orden definitiva de deportación en su contra a finales de ese mismo año, pero la Administración Biden le otorgó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que expiró en 2024, según el relato del DHS.

La víctima se llamaba Nilufar Yasmin, según publica Migrant Insider. Llevaba aproximadamente tres meses trabajando en la caja de una tienda de conveniencia, propiedad de ciudadanos de origen bangladesí, junto a una gasolinera Chevron en Florida. Estaba de servicio cuando escuchó que estaban vandalizando varios coches del aparcamiento.

“A este animal se le permitió permanecer aquí porque la Administración Biden le otorgó a él, y a todos los haitianos, el ‘Estatus de Protección Temporal’, un programa masivamente abusado y fraudulento que mi Administración está trabajando para poner fin, pero unos desquiciados jueces liberales de tribunales de distrito se interponen en nuestro camino”, ha escrito Trump. Haití es uno de los países más pobres del mundo, que ha sufrido varios desastres naturales de gravedad en lo que va de siglo y también una gran inestabilidad política tras el asesinato del presidente en 2021.

“Este único asesinato debería bastar para que estos jueces radicales DEJEN de obstaculizar las políticas de inmigración de mi Administración y nos permitan PONER FIN A ESTA ESTAFA DE UNA VEZ POR TODAS”, abunda el presidente, poniendo también en la mira a los jueces migratorios y federales que se han opuesto a su agenda. Trump ha despedido a cientos de jueces de las cortes de migración por rehusarse a implementar al pie de la letra su ultrarestrictiva agenda migratoria, que dirige a los magistrados a rechazar prácticamente cualquier petición de asilo o de libertad bajo fianza. Asimismo, varios jueces federales a lo largo del país han frenado varias de sus políticas, torpedeando algunos de los elementos más polémicos, aunque normalmente solo en ciertas zonas.

La publicación llega en un contexto en el que Trump ha mostrado su nerviosismo por el desarrollo de la guerra de Irán en las últimas semanas. Ha endurecido el tono de sus palabras, ya de por sí desafiantes e insultantes. Esta semana amenazó con bombardear Irán para “destruir a toda una civilización” para hacerla retroceder “a la edad de piedra”. Una y otra vez, el republicano se está saltando todos los límites y líneas rojas.

“A mis compañeros republicanos —y, francamente, a todos los estadounidenses con sentido común—: NUNCA OLVIDEN que Joe Biden y el Partido Demócrata convirtieron a los Estados Unidos de América en un vertedero, permitiendo que decenas de MILLONES de criminales, lunáticos y enfermos mentales de todo el mundo se desbordaran hacia nuestro país, sin ningún tipo de verificación ni control, a través de nuestras fronteras totalmente abiertas", ha abundado en un mensaje claramente alarmista y exagerado.