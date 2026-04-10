Los menores detenidos por el ICE durante la Administración de Trump superan los 6.200

Un informe de The Marshall Project ha revelado que la cifra de niños y adolescentes en custodia migratoria es 10 veces mayor que lo que se registró al final del mandato de Biden

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a más de 6.200 menores de edad durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que representa un incremento del 842% frente a los niveles registrados al final de la Administración de Joe Biden. De acuerdo con un informe de The Marshall Project, se ha registrado un promedio de 226 niños y adolescentes detenidos por día desde que el republicano asumió el cargo, en contraste con los 24 menores detenidos diarios hacia el cierre del mandato de Biden.

Los datos, obtenidos por el Deportation Data Project a partir de documentos del ICE, muestran un pico que se registró en enero de 2026, cuando el número de menores detenidos superó los 550. Posteriormente, la cifra cayó de forma pronunciada hasta alcanzar su punto más bajo —menos de 90— a mediados de marzo. Esta variación coincide con la destitución de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, aunque activistas han pedido cautela, ya que los datos más recientes no se han hecho públicos y el descenso aún podría ser una cuestión temporal.

Apenas esta semana, el Gobierno de Trump solicitó que una parte de su presupuesto para 2027 sea destinada a la compra de hasta 30.000 camas familiares, lo que indica una ampliación prevista de la capacidad de detención de familias migrantes.

El reporte de la organización también ha condenado las condiciones que enfrentan los menores que ingresan a los centros de detención de la agencia migratoria, como la atención médica deficiente, la falta de acceso a la educación y las comidas caducadas, o que aportan poco valor nutrimental. “Ningún niño inocente debería ser encarcelado jamás. La cruel campaña de deportaciones masivas del Gobierno de Trump está arrebatando la infancia a estos jóvenes y causándoles un trauma que les acompañará toda la vida. Es injusto y debe acabar”, dijo el congresista demócrata Joaquín Castro en respuesta al análisis.

El Acuerdo Flores de 1997 establece los criterios mínimos para las condiciones en las que deben permanecer los menores migrantes detenidos. Sin embargo, activistas han denunciado que el centro de detención familiar de Dilley, Texas —donde se ha concentrado cerca de la mitad de los menores detenidos durante la era Trump— no cumple con estos requerimientos. En este contexto, especialistas han advertido que cualquier periodo de detención, por más breve que sea, puede tener repercusiones en la salud de los niños y adolescentes. “Los niños inmigrantes que buscan refugio en Estados Unidos nunca deberían ser internados en centros de detención del ICE. No hay pruebas de que ningún periodo de detención sea seguro para los niños, y la propia detención supone una amenaza para su salud. De hecho, incluso los periodos cortos de detención pueden causar traumas psicológicos y riesgos a largo plazo para la salud mental”, señaló la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) en una carta recogida por The Marshall Project.

Además de las repercusiones de la detención, el informe ha documentado que el trauma para las familias migrantes continúa incluso después de este proceso. Más de 3.600 niños han sido deportados durante el segundo mandato de Trump, mientras que quienes logran permanecer en el país enfrentan las dificultades de regularizar su estatus migratorio bajo la política restrictiva de Trump.