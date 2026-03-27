Una propuesta del Gobierno de Trump busca limitar el acceso a las visas H-1B al incrementar los costos de los empleadores

La propuesta elevaría los sueldos mínimos exigidos a trabajadores extranjeros y reabre el debate sobre si realmente compiten con mano de obra estadounidense más barata

La Administración de Donald Trump ha propuesto elevar de forma significativa los salarios mínimos exigidos a quienes llegan a Estados Unidos con visas H-1B, la principal vía para profesionales altamente calificados. De aprobarse, la medida pondría presión económica directa sobre las empresas que contratan a estos profesionales. Trump insiste en que este programa de visados ha servido para abaratar costos laborales a costa de trabajadores estadounidenses. Sin embargo, la medida no solo apunta a corregir ese supuesto desequilibrio, sino a rediseñar quién puede acceder al sistema en primer lugar.

El Departamento de Trabajo planteó incrementos salariales de entre 21% y 33%, dependiendo del nivel de experiencia, al modificar la fórmula con la que se calcula el “salario prevaleciente”, el piso que las empresas deben cumplir para contratar bajo este esquema. En términos prácticos, esto implica elevar los percentiles utilizados en cada uno de los cuatro niveles salariales: el nivel inicial pasaría del 17% al 34%, mientras que el más alto subiría del 67% al 88%.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para desalentar la contratación de trabajadores extranjeros. En los últimos meses, la Administración Trump también impuso una tarifa de 100.000 dólares para nuevas visas H-1B y modificó el sistema de selección anual —limitado a 85.000 plazas— para favorecer a quienes reciben salarios más altos. El resultado es un programa cada vez más orientado a perfiles senior, con mayores barreras para trabajadores jóvenes o en etapas iniciales de su carrera.

El argumento central del Gobierno es que estas medidas corrigen abusos del sistema. “Esta propuesta de norma contribuirá a garantizar que los empleadores paguen a los trabajadores extranjeros salarios que reflejen el valor real de mercado de su trabajo, además de proteger los salarios y las oportunidades laborales de los trabajadores estadounidenses”, afirmó la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer en un comunicado. “Ya no se tolerará el abuso continuado del programa H-1B por parte de ciertos actores malintencionados”.

Pero analistas ponen en duda la premisa de la existencia de una brecha salarial significativa. “Hay pocos indicios de que exista una disparidad salarial en los estudios que comparan a trabajadores con los mismos niveles de formación y experiencia”, dijo Stuart Anderson, director ejecutivo de la National Foundation for American Policy, a The Wall Street Journal.

El Departamento de Trabajo calcula una diferencia promedio de más de 10.000 dólares entre trabajadores H-1B y el resto de la fuerza laboral, pero lo hace comparando conjuntos de datos que, según expertos, no son equivalentes. “Esta no es una comparación válida”, dijo Mark Regets, economista laboral en la misma organización, en una entrevista con Forbes. “Las condiciones salariales no son comparables, y los trabajadores tampoco lo son”.

El problema, según los análisis, es que muchos trabajadores H-1B se concentran en niveles iniciales —con menor experiencia— mientras que las estadísticas generales incluyen profesionales con trayectorias más largas.

Además, los datos utilizados no reflejarían los salarios reales que reciben estos trabajadores. “Los datos salariales del visado H-1B que utiliza el Departamento de Trabajo no corresponden a los salarios reales que perciben los trabajadores, y en ellos tienen una representación excesiva los profesionales que se encuentran en las primeras etapas de su carrera, además de que se comparan de manera inadecuada con el conjunto de trabajadores de una misma ocupación”, añadió Regets.

Por otra parte, investigaciones sobre decenas de miles de profesionales en tecnología, incluido uno hecho por la Universidad de Maryland, concluyen que, “contrariamente a lo que se suele creer, los profesionales de TI (Tecnologías de la información) que no son ciudadanos estadounidenses no cobran menos que los profesionales de TI estadounidenses”.

Para las empresas, el impacto potencial va más allá de un ajuste de costos. Un incremento de esta magnitud podría obligarlas a pagar salarios por encima del mercado o a dejar vacantes sin cubrir, especialmente en sectores con escasez de talento especializado.

El efecto sería particularmente visible en la industria tecnológica, donde el programa H-1B se ha convertido en una herramienta clave. Empresas como Amazon, Microsoft, Meta y Google figuran entre los principales empleadores de estos trabajadores, según datos citados por Bloomberg, y dependen de este flujo para cubrir posiciones especializadas.

La propuesta también tiene implicaciones más amplias en el sistema migratorio. Más del 57% de las solicitudes de certificación laboral para obtener residencia permanente en 2024 correspondieron a trabajadores con visa H-1B, lo que muestra hasta qué punto este programa funciona como puerta de entrada a la residencia en Estados Unidos.

Por ahora, el cambio no es definitivo. La propuesta entra en un periodo de comentarios públicos de 60 días y podría enfrentar desafíos legales, como ocurrió con intentos similares durante el primer mandato de Trump.