Un solicitante de asilo afgano muere al día siguiente de ser detenido por el ICE: “Su familia merece respuestas”

La muerte de un ciudadano afgano que estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en Texas ha vuelto a poner el foco sobre el tratamiento que se da a los migrantes detenidos por la agencia como consecuencia de la cruzada antiinmigración del Gobierno de Donald Trump. El viernes 13 de marzo por la mañana, Mohammad Nazeer Paktiawal se preparaba para llevar a sus hijos a la escuela cuando fue rodeado por agentes enmascarados que lo esposaron y arrestaron. El sábado por la mañana fue declarado muerto. No hay mucha información de lo que pasó en las horas posteriores a su arresto y lo que condujo a que un hombre de 41 años que, según su familia, no padecía ninguna condición médica, falleciera repentinamente.

“Se desconoce la causa de la muerte, pero no es normal que un hombre sano de 41 años muera menos de 24 horas después de haber sido puesto bajo custodia gubernamental”, afirmó Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, un grupo con sede en San Diego que ayuda a los afganos que se refugiaron en Estados Unidos tras haber colaborado con sus autoridades durante la guerra en Afganistán.

Paktyawal residía en Texas con su esposa y sus seis hijos, el menor de los cuales tiene 18 meses y es ciudadano estadounidense. Trabajaba en un mercado halal afgano en el área de Dallas y era el principal sostén económico de su hogar. Había llegado a Estados Unidos en 2021, cuando el Gobierno estadounidense lo evacuó junto a su familia y lo acogió tras la llegada al poder de los talibanes. Paktyawal había trabajado para el Ejército estadounidense durante la guerra y su permiso de residencia había caducado en agosto de 2025. Tenía pendiente una solicitud de asilo cuando fue detenido.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que la muerte de Paktyawal está siendo investigada. Según el comunicado que publicó el departamento encargado del ICE, el viernes por la noche Paktyawal comenzó a quejarse de dificultad para respirar y dolor en el pecho mientras se encontraba en una oficina de la policía migratoria en Dallas, por lo que fue trasladado al Hospital Parkland. Recibió tratamiento respiratorio y los médicos recomendaron que permaneciera ingresado durante la noche para observación. El sábado por la mañana, según el comunicado, Paktyawal estaba desayunando cuando el personal médico notó que su lengua se había hinchado, lo que motivó una intervención médica. Fue declarado muerto a las 9.10 de la mañana tras varios intentos de reanimación.

“Su familia merece respuestas. La ciudadanía merece transparencia. Y el Gobierno debería centrarse en explicar lo sucedido en lugar de atacar a la víctima”, agregó VanDiver. Como ya es habitual al justificar las víctimas del ICE, el DHS calificó a Paktyawal como un delincuente. “Paktiawal tenía antecedentes penales, incluyendo un arresto por parte de las autoridades locales por fraude al programa SNAP (de cupones para alimentos) el 16 de septiembre de 2025. Fue arrestado por segunda vez por robo el 1 de noviembre de 2025”, reza el comunicado del departamento.

La familia de Paktyawal, por su parte, ha puesto en duda la veracidad de esa información. “Sus hijos lo adoraban, y él trabajaba duro todos los días para cuidarlos y construirles un futuro en Estados Unidos”, dijeron.

El DHS no mencionó, sin embargo, que era un soldado de las fuerzas especiales afganas que trabajó con las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos en la provincia de Paktika desde 2005. Durante más de una década combatió junto a los estadounidenses en algunas de las zonas más peligrosas de Afganistán.

Con Paktyawal ya son 12 las personas que han muerto bajo custodia del ICE en lo que va de año. Múltiples denuncias de los detenidos, sus familias y las organizaciones de derechos humanos muestran las condiciones insalubres en las que se mantiene a los detenidos en los centros de detención, donde se quejan de que se les niega el acceso a medicamentos y a la asistencia médica cuando la necesitan, además de a sus abogados.

En 2025 se registró una treintena de fallecidos en los centros del ICE, una cifra récord. Este mismo mes, un hombre haitiano de 56 años que llevaba meses recluido en un centro de detención de migrantes en Arizona, falleció en un hospital tras no recibir tratamiento para una infección dental, según denunció la familia. Debido a la campaña contra los migrantes del Gobierno de Trump emprendida para lograr la mayor deportación de la historia, en los centros del ICE se hacinan más de 70.000 detenidos, frente a unos 40.000 que había al comienzo del segundo mandato del republicano.

Contra la comunidad afgana

La comunidad afgana ha sido una de las más azotadas por las medidas antiinmigración de Trump. En junio, Afganistán fue incluido en una lista de 12 países a cuyos ciudadanos se les prohibió la entrada en Estados Unidos. En noviembre, Trump anunció que se pausaban todas las visas otorgadas a afganos en respuesta a la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional que sufrieron un ataque por parte de un ciudadano afgano en Washington D. C. El supuesto atacante, Rahmanullah Lakanwal, había trabajado para la CIA y también llegó a Estados Unidos tras la retirada de las tropas estadounidenses de Kabul en el verano de 2021. Vivía con su mujer y sus hijos en Bellingham, en el Estado de Washington, donde trabajaba como repartidor. El Departamento de Justicia ha declarado que solicitará la pena de muerte.

Aproximadamente 200.000 afganos llegaron a Estados Unidos desde el verano de 2021 por diversas vías. Son asilados, refugiados, algunos tienen visas especiales de inmigrante (SIV) o son familiares de personas que ya viven en el país. Durante el mandato de Joe Biden, la Operación Bienvenida a los Aliados atrajo a unos 76.000 afganos. Desde que llegó Trump, sin embargo, su situación es delicada, pues el republicano anunció que revisará sus permisos de residencia. Además, cerró todas las vías para que los afganos puedan ingresar en Estados Unidos.