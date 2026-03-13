La Administración Trump deporta a cuatro inmigrantes a Esuatini en África oriental

Washington pagó 5,1 millones de dólares al pequeño país africano para que recibiera a los deportados. La cifra total de expulsados a este territorio asciende a 19

Continúan las deportaciones a terceros países africanos. Esuatini ha sido el último de ese continente que ha recibido a cuatro deportados como parte del acuerdo millonario que firmó con la Administración Trump. El Gobierno de la pequeña nación africana, que apenas supera el millón de habitantes, fue el encargado de confirmar la llegada de los inmigrantes. “De conformidad con el acuerdo, el país ha recibido a otro grupo de cuatro nacionales de terceros países procedentes de Estados Unidos”, indica el comunicado de las autoridades.

En total, 19 extranjeros han desembarcado en este lejano territorio que figura como uno de los nuevos aliados de la ofensiva migratoria del republicano. Entre el pequeño grupo expulsado esta semana, se encuentran dos ciudadanos de Somalia, uno de Sudán y otro de Tanzania, aunque sus identidades no fueron reveladas.

Desde el año pasado, las deportaciones a terceros países han estado dominadas por el secretismo, pero un rastreador de vuelos administrado por el grupo de defensa Human Rights First pudo verificar que este último vuelo despegó de Phoenix, Arizona, y aterrizó en Esuatini, en el sur de África, alrededor de las 23.00 del miércoles.

En los últimos meses, la Administración Trump ha cerrado acuerdos económicos con numerosos países de todo el mundo para enviarles a inmigrantes con una nacionalidad distinta a la suya. En el caso de Esuatini, la Casa Blanca pagó 5,1 millones de dólares para cerrar el trato. Una investigación reciente del Congreso reveló que el Gobierno de Trump ha desembolsado más de 40 millones de dólares a cinco gobiernos extranjeros para que reciban a veces solo un puñado de deportados.

“La Administración está llevando a cabo acuerdos cuestionables al realizar pagos directos principalmente a gobiernos extranjeros corruptos e inestables con antecedentes de corrupción pública, abusos de derechos humanos y trata de personas”, establece la investigación realizada por los demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Los congresistas señalan que el Gobierno de Trump ha construido una red global de deportaciones “ineficaz y cruel”, con irregularidades legales, sin supervisión y gastando millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

Solo el costo de los vuelos militares ronda los 32.000 dólares por hora, pero el importe de expulsar a un extranjero en estas condiciones tiene un promedio de 130.000 dólares; pero en algunos casos, el monto puede llegar hasta el millón de dólares por inmigrante expulsado.

Organizaciones defensoras de los extranjeros no han dejado de denunciar que las deportaciones a terceros países son peligrosas y crueles porque las personas son enviadas a países donde no hablan el idioma, carecen de vínculos familiares y corren el riesgo de ser torturadas. Entre los deportados anteriores a Esuatini, que llegaron en julio y octubre del año pasado, se encontraban ciudadanos de Vietnam, Cuba, Laos y Yemen.

La abogada de algunos de estos primeros deportados, Alma David, declaró a Reuters que el camboyano de nombre Pheap Rom iba a ser repatriado a su país de origen, convirtiéndose en la segunda persona en ser liberada de la custodia de Esuatini, después de que otro hombre fuera devuelto a Jamaica el año pasado.