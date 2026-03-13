El ICE usó cuotas de arrestos y tecnología de vigilancia en redadas migratorias en Oregón, según testimonios judiciales

Datos federales y reportes muestran un fuerte aumento de detenciones en el Estado en 2025 mientras abogados denuncian tácticas que podrían violar derechos civiles

Un testimonio poco común de agentes federales bajo juramento reveló que oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Oregón recibieron instrucciones de cumplir metas diarias de arrestos y utilizar herramientas tecnológicas para identificar posibles “objetivos” durante operativos migratorios, según reportó The Guardian.

La información surgió durante audiencias de una demanda colectiva presentada por la organización de derechos de inmigrantes Innovation Law Lab, que cuestiona la práctica de detener personas sin orden judicial o causa probable. El caso obligó a agentes a declarar en corte, lo que ofreció una mirada inusual a tácticas internas que generalmente no se hacen públicas.

Durante una audiencia realizada en diciembre, un agente identificado como “JB” declaró que su equipo recibió la orden verbal de realizar ocho arrestos diarios durante operaciones en el Estado. El grupo estaba compuesto por entre nueve y doce oficiales. Cuando el abogado de los demandantes le preguntó si había cumplido con la cuota, el agente respondió: “Realicé todas las detenciones que pude, siempre que fuera legal”.

Operativo del ICE duratne una protesta en Oregón, en octubre de 2025. Ethan Swope (AP)

Las operaciones estaban vinculadas a una campaña federal conocida internamente como Operation Black Rose, que se desarrolló en el área de Portland el año pasado y que, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, produjo más de 1.200 arrestos hasta mediados de diciembre.

El testimonio también reveló por primera vez en un tribunal el uso de una aplicación llamada Elite, descrita por el agente como una herramienta similar a Google Maps, que muestra la concentración estimada de personas con un “nexo migratorio” en determinadas zonas. Según explicó, la app ayuda a localizar áreas donde existe una mayor probabilidad de encontrar personas susceptibles de detención. Sin embargo, reconoció que los datos no siempre son precisos. “La aplicación podría indicar un 100%, y estaría equivocada. La persona no vive allí. Por lo tanto, no es precisa. Es una herramienta que utilizamos y que ofrece una probabilidad, pero… no existe tal cosa como el 100%“, afirmó durante la audiencia.

El uso de esa herramienta quedó evidenciado en una operación realizada el 30 de octubre en Woodburn, al sur de Portland, donde agentes siguieron una camioneta que transportaba trabajadores agrícolas a su lugar de trabajo. Los oficiales rompieron las ventanas del vehículo y detuvieron a sus siete ocupantes. En ese mismo operativo, otro agente utilizó una aplicación de reconocimiento facial llamada Mobile Fortify para identificar a una trabajadora que fue detenida y trasladada a un centro de detención en el Estado de Washington. Posteriormente, fue liberada.

Manifestantes a las afueras de las oficinas del ICE en Oregón. Carlos Barria (REUTERS)

El juez federal Mustafa Kasubhai, quien revisó el caso, criticó duramente las tácticas empleadas, señalando que herramientas como Elite podrían generar información incorrecta y llevar a la detención de personas que se encuentran legalmente en el país.

Mientras el caso avanza en tribunales, datos federales publicados esta semana muestran la magnitud del aumento en las detenciones migratorias en el noroeste de Estados Unidos durante 2025. Un análisis del Center for Human Rights de la Universidad de Washington encontró que Oregón registró 1.655 arrestos migratorios el año pasado, más que los tres años anteriores combinados. El incremento fue especialmente notable en los últimos meses del año.

Entre enero y septiembre de 2025, las detenciones mensuales en el Estado se mantenían por debajo de las 100, pero en octubre y noviembre superaron las 400 por mes, según el análisis basado en formularios oficiales del ICE utilizados para iniciar procesos de deportación. Los investigadores señalaron que el área metropolitana de Portland fue uno de los focos principales de esa actividad. “La verdad es que nos quedamos impresionados por la magnitud de las detenciones que se produjeron en el área de Portland entre octubre y diciembre del año pasado”, dijo a periodistas Phil Neff, coordinador de investigación del centro universitario.

Agentes del ICE arrestan a manifestantes en Oregón, el 5 de octubre de 2025. Carlos Barria (REUTERS)

Otros reportes también han documentado un aumento abrupto de arrestos durante ese periodo. Datos obtenidos por investigadores y analizados por Oregon Public Broadcasting indican que en algunos condados del área de Portland las detenciones se dispararon en más del 600% después de que el presidente Donald Trump describiera la ciudad como “devastada por la guerra”. Las cifras muestran que los condados de Multnomah, Washington y Marion registraron los mayores aumentos durante el otoño de 2025.

Abogados y organizaciones de derechos civiles argumentan que la presión para aumentar las detenciones pudo haber contribuido a prácticas cuestionables durante los operativos. Stephen Manning, director ejecutivo de Innovation Law Lab y uno de los abogados detrás de la demanda, afirmó que los testimonios judiciales muestran cómo las metas de arrestos pueden influir en la forma en que los agentes llevan a cabo sus operaciones. “La ley es un impedimento a las cuotas”, dijo a The Guardian.

El litigio busca frenar las detenciones sin orden judicial y determinar si las tácticas empleadas por los agentes violaron protecciones constitucionales contra registros y arrestos irrazonables. Mientras tanto, los investigadores advierten que los datos disponibles podrían incluso subestimar el número real de arrestos, ya que los registros analizados solo reflejan una parte de todas las detenciones del ICE.