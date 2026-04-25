Petra Collins, la fotógrafa que inspiró la estética de ‘Euphoria’ y ha retratado las nuevas eras de Rosalía y Olivia Rodrigo

Si ves una fotografía tomada por Petra Collins, es probable que te resulte familiar, aunque no la vincules específicamente a una persona concreta. La obra de la artista canadiense se ha convertido en una de las principales referencias en la estética gen Z: un retrato pionero e íntimo de la mirada femenina que aborda tabúes y malestares, desde la eroticidad hasta la violencia.

Collins es la precursora de un imaginario que en los últimos años se ha atribuido a la serie Euphoria, creada por Sam Levinson. Varios medios han señalado que la propia Collins habría reclamado que, aunque en un primer momento Levinson expresó su deseo de contar con ella por la inspiración que le suponía su trabajo, finalmente no participó en la serie, aunque sí lo hicieron sus ideas.

Collins ha sabido conectar con el público desde el inicio de su carrera, retratando de forma única la efervescencia de la adolescencia y evolucionando hacia prismas más introspectivos. Su estética, marcada por el brillo y los colores pastel, funciona como una vía para indagar en la feminidad en sus diferentes formas, tanto la alabada como la temida.

La artista canadiense comenzó a interesarse por la fotografía en la adolescencia, después de muchos años intentando dedicarse a la danza clásica, al igual que su hermana, Anna Collins, a quien ha retratado en múltiples ocasiones. Sin embargo, durante esa etapa le diagnosticaron un trastorno del tejido conectivo que hacía insostenible continuar, por lo que, como siempre había querido hacer cine, tomó una cámara.

Aunque en un principio no le apasionaba la predominante mirada “masculina, en blanco y negro y aburrida”, su trabajo se popularizó especialmente en la década de 2010 tras la creación de Rookie Magazine, la icónica publicación de la actriz Tavi Gevinson en la que Collins colaboró. Este fue uno de sus puntos de inflexión, ya que le permitió explorar con mayor profundidad y atrevimiento la feminidad y su carácter más subversivo.

“Solo tenía Tumblr, y eso era todo, así que este sitio web donde podíamos publicar estas fotos fue revolucionario. Fue gracioso porque tampoco me identificaba para nada con la niñez. Recuerdo usar el rosa porque el color rosa era muy subversivo para mí, porque simplemente no me gustaba el rosa”, explica Collins.

Su trabajo, además de ser una referencia estética, es tan explosivo como crudo. Además de retratar diferentes tipos de sentimientos y vínculos, la artista también indaga en lo más oscuro: “Cuando estaba tratando de definir qué era la feminidad, es tan oscura, peligrosa, repugnante y violenta…”, explica a i-D Magazine.

La capacidad de Collins para retratar las eras artísticas de grandes divas queda patente en sus trabajos recientes. Uno de los últimos ha sido con Rosalía, quien contó con la fotógrafa y filmmaker canadiense para crear el videoclip de una de las canciones más crudas de LUX, Focu ‘Ranni. Un tema descorazonador que habla de una boda que nunca llegó a celebrarse, del fin de una relación y de un universo compartido que se rompe. Collins lo plasma a través de un vídeo oscuro e íntimo, donde las mujeres juegan un papel clave a la hora de sostener y acompañar a la protagonista.

También ha trabajado recientemente en el último videoclip de Olivia Rodrigo, Drop Dead, que es, al mismo tiempo, el primer sencillo de su tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que saldrá el 12 de junio. El vídeo podría encajar perfectamente en Tumblr por su estética y sus referencias al universo girl internet. Lo más llamativo es que, a pesar de su intencionalidad contemporánea, se rodó en el Palacio de Versalles. Además de con Rosalía y Olivia, Collins también ha colaborado con otras grandes figuras de la industria musical, como Cardi B, Carly Rae Jepsen o Selena Gomez, entre otras. Está claro que la female glaze de la nueva generación tiene un nombre y una pionera.