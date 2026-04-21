Juan, el concursante mexicano en un reto de MrBeast que se ha ganado el amor de los espectadores

En su video más reciente, el creador de contenido ha ofrecido hasta un millón de dólares a quien se quede dentro de un supermercado el mayor tiempo posible

Una vez más, México se hace presente en un video de MrBeast. Este fin de semana, el polémico youtuber estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, ha publicado un video en su canal de YouTube en el que ofrecía 250.000 dólares (4,3 millones de pesos) a quien lograra permanecer en un supermercado el mayor tiempo posible y sea el último en irse. Al final, el creador de contenido ha subido la cifra a un millón de dólares (más de 17 millones de pesos). Según explica Donaldson, la gente dentro del inmueble no tenía idea de que esta oferta sucedería. Entre los participantes se encuentra Juan, un hombre mexicano que se ha ganado el amor de los internautas y que, además, ha logrado quedar entre los cuatro finalistas.

Desde YouTube hasta TikTok, la gente se vuelca a apoyar al mexicano. “Juan ya ganó”, es la frase que más se repite. Lo que ha convertido al mexicano en el favorito del público es, según los internautas, su gentileza, su templanza y el respeto con el que se ha dirigido con sus compañeros durante los tres meses que estuvo compitiendo contra 33 personas. “Chile presente para apoyar a Juan”; “Toda Latinoamérica está con Juan”; “Perú apoya a Juan”; “No soy mexicano, pero apoyo a Juan”, son algunos de los comentarios que se leen a través de las distintas plataformas en internet.

En el video, que supera los 42 minutos de duración, MrBeast inicia explicando las reglas a través de un micrófono del supermercado. Quienes no quieran participar, pueden llenar su carrito con todo lo que quieran y llevárselo gratis a casa. “Ya está todo pagado”, dice el influencer.

Cuando Donaldson hace el anuncio hay 77 personas dentro, pero son 33 las que se quedan a competir. Juan empieza el reto junto a su hijo Ángel. “Creo que me tendré que ir. Tengo trabajo y escuela”, dice el joven. Entre la treintena se forman grupos de tres, cuatro y cinco personas.

Tras la segunda noche, nueve abandonan. Durante la noche del quinto día, las estrategias comienzan a efectuarse. Xavian, uno de los concursantes que asume un rol de “villano”, decide destruir los sacos de dormir de otra tribu. Lo hace en secreto, pero es descubierto por otro hombre, lo que provoca una serie de trifulcas. A la mañana siguiente, otros dos individuos desisten.

Estas acciones se extienden durante más de 20 días; unos fastidiando a otros para forzar su salida. Por ejemplo, golpear vajillas durante la madrugada, robar utensilios e inculpar a otros del delito, desaparecer una pelota de básquetbol con la que se entretenía el colectivo durante las mañanas, entre otras. Ángel, el hijo de Juan, se retira a los 15 días; Juan sobrevive inmune a las provocaciones durante 27, pero en el día 28, con ocho participantes restantes, Gunner, un joven concursante, lanza los sartenes y ollas que el mexicano usaba para cocinar a través de la puerta. “No hagas eso, amigo”, dice Juan molesto y pide respeto. “Yo no te respeto para nada”, le contesta Gunner, quien cinco días después del altercado, se larga.

Un mes y medio después, con seis personas aún habitando el supermercado, MrBeast incita la salida de alguien más. En un carrito de supermercado junta 50.000 dólares (más de 860.000 pesos) y uno de los sobrevivientes, que había sido nominado previamente como el líder del grupo, debe decidir cómo repartir el dinero para quien opte por abandonar el concurso en ese momento. El líder decide: 30.000 dólares al próximo en cruzar la puerta. Uno de ellos, a quien el programa omite decir su nombre, tomar la oferta. “Es el mejor día de mi vida”, dice mientras cruza el estacionamiento, con el dinero en sus manos.

A los 60 días, MrBeast regresa y suma otro reto. Quien anote un gol de penal se gana un pase para ver un partido de la Copa del Mundo, que arranca el 11 de junio de 2026. En este punto, hay cuatro individuos restantes. Solo uno erra el tiro. Los boletos que les entregan no tienen ninguna información sobre día, sede, ni encuentro al que asistirán. El Mundial se celebra en tres países diferentes: México, Canadá y Estados Unidos.

Los últimos cuatro individuos celebran el cumpleaños de Juan en el día 64. Le hacen un pastel, le cantan las mañanitas, improvisan una piñata y también juegan a ponerle la cola al burro. “Los amo, chicos”, dice el cumpleañero. “Nosotros también te amamos, Juan”. Un pequeño momento de alegría antes de que Donaldson reformule el reto.

El creador de contenido dice que si los concursantes dejan que el supermercado se vuelva a abastecer y ellos se terminan toda la comida, podrían ganar un millón de dólares. “Vamos a construir regaderas, baños, camas, un gimnasio, y les asignaremos un nutriólogo y un entrenador personal”. Los finalistas aceptan y, según menciona el influencer, el contenido será publicado el próximo año.

El ajuste de Donaldson es ambiguo. No queda claro, tampoco, qué pasará con los pases del Mundial o si los concursantes abandonarán el supermercado durante el tiempo que tarden en adecuar las instalaciones. No queda más que esperar.