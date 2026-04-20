El músico D4VD, acusado formalmente por la Fiscalía del asesinato de una adolescente a la que ocultó en su maletero

El artista, de nombre David Anthony Burke, fue detenido el pasado jueves en Los Ángeles por la muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo apareció en su Tesla en septiembre. Enfrenta cadena perpetua o pena de muerte

Tras pasar cuatro días en prisión, desde que el jueves por la tarde fuera detenido en una casa de las colinas de Hollywood, este lunes el músico conocido como D4VD, de nombre real David Anthony Burke, ha sido acusado formalmente de asesinato por la Fiscalía de Los Ángeles, con agravantes que le pueden enviar a la cárcel de por vida. Han pasado siete meses desde que el cadáver de una adolescente, Celeste Rivas Hernández, fuera encontrado en el maletero de su Tesla.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, acusa a Burke, de 21 años, de asesinato con tres agravantes en un caso que está siendo gestionado por la oficina de Grandes Crímenes de la ciudad. “Es un asesinato horrible y brutal”, ha afirmado Hochman, que ha asegurado que D4VD afronta “los cargos más serios, asesinato en primer grado con circunstancias especiales”, lo que hace que enfrente la “sentencia máxima, de pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”. Hochman ha explicado que entre esas circunstancias especiales está que el asesinato “se cometió por cuestiones financieras” y también que este es el asesinato del testigo de un crimen, en este caso, la propia joven. Según Hochman, Burke había cometido crímenes sexuales contra Celeste Rivas.

Según ha explicado el fiscal, Rivas acudió a la casa de Burke en las colinas de Hollywood el 23 de abril de 2025, y esa fue la última vez que se la vio con vida. Ya en septiembre, ha explicado, sus restos aparecieron “desmembrados y descompuestos en el maletero de un coche registrado bajo el nombre de Burke”. A partir de ahí, arrancó “una investigación de quién mató a Celeste, que ha durado meses y meses”. Hochman ha reconocido que, como padre de tres hijos, “esto es la pesadilla de cada padre”.

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El fiscal ha hablado también sobre el dolor de la familia Rivas Hernández: “Su pena es insondable por lo que pasó con su hija”. Según Hochman, todas las unidades han trabajo juntas y sin ningún desacuerdo. Cuentan con testigos y pruebas, aseguran, pero ha pedido también la colaboración ciudadana: “Si hay alguien ahí que tenga información, por favor, acudan a una oficina de policía”.

El jefe de policía ha explicado que la investigación ha durado siete meses y que han sido duramente criticados por no detener a Burke hace siete meses, cuando se encontró el cadáver de Celeste Rivas, pero explicaba que no querían “hacer o decir nada que pusiera el caso en peligro”. “Nuestros investigadores han enfrentado a un caso extremadamente difícil”, ha relatado, dando a conocer que muchas de las pruebas estaban ya desaparecidas, así como que ha habido mucha información falsa alrededor del caso.

La ficha de la detención de David Anthony Burke, o D4VD, durante la conferencia de prensa del fiscal de Los Ángeles, el 20 de abril de 2026. Damian Dovarganes (AP)

Hace dos años que Celeste Rivas, una adolescente de entonces 13 años, desapareció de su casa de Lake Elsinore, una pequeña localidad de California de 50.000 habitantes, a unos 120 kilómetros al sudeste de Los Ángeles. Su familia y amigos denunciaron su desaparición y la buscaron, sin pistas. Aquello fue el 5 de abril de 2024. Y año y medio después, el 8 de septiembre de 2025, su cadáver, desmembrado y en avanzado estado de descomposición, apareció en el coche de D4VD. El automóvil, de la marca Tesla, había estado varias semanas abandonado en la calle, hasta que los vecinos avisaron de ello y la grúa municipal se lo llevó a un depósito. Allí, unos días después, un fuerte olor llamó la atención de los operarios, que al abrir el maletero del mismo descubrieron el cuerpo, que resultó ser el de la joven Rivas. El día anterior habría cumplido 15 años.

Entonces, Burke no fue detenido porque, según explicó entonces el departamento de policía de Los Ángeles, no estaba claro si “tenía o no culpabilidad criminal” en el caso, “más allá de la ocultación del cuerpo”. Los detalles de la autopsia de Rivas no se hicieron públicos, por mandato judicial, como ha explicado la policía.

Un mural en memoria de Celeste Rivas, en Lake Elsinore, en abril de 2026. Arafat Barbakh (REUTERS)

El cantante nunca denunció el robo o la desaparición de su vehículo. Durante el verano de 2025, estuvo inmerso en una gira por buena parte de Estados Unidos en la que presentó su nuevo disco, Withered, publicado en abril de 2025 y que llegó a alcanzar la posición numero 13 de la lista Billboard y acumula más de 520 millones de reproducciones en Spotify. Estuvo dando conciertos durante todo el mes de agosto y tenía planeados una quincena en septiembre; de hecho, estaba en Mineápolis cuando la policía registró el coche. El tour se canceló tras la aparición del cadáver. En 2025, Burke se convirtió en la persona más buscada en Google del mundo.

De hecho, D4VD —que actuó en Coachella en 2025 y es el creador del himno del popular videojuego Fortnite— tenía prevista una veintena de shows en Europa, arrancando en Oslo, Noruega, el 1 de octubre, hasta acabar en Varsovia, Polonia, el 4 de noviembre. Todo quedó cancelado, al igual que algunas de sus colaboraciones comerciales, con marcas como Hollister y Crocs, que eliminaron su imagen de sus campañas. También las discográficas Darkroom/Interscope, filiales de Universal Music, decidieron prescindir de él y pausar todas sus actividades promocionales el año pasado, y Sony lo hizo hace apenas unos días, tras su detención sin fianza.

Se desconoce la relación entre Burke y Rivas, y también la línea temporal de los hechos. Antes de que la joven desapareciera, en enero de 2024, ambos aparecieron juntos, cantando y charlando, en un vídeo en directo de la plataforma Twitch. En él se escucha a D4VD diciendo: “Bórralo todo”. De ahí a marzo de 2024, se pudo ver el coche del músico en los alrededores de la casa de Rivas, en Lake Elsinore, como explica CNN. Y, ya después de su desaparición, en junio de 2024, se pudo ver a la chica en un concierto del músico en el Teatro Fonda de Hollywood. Según el mismo medio, un investigador privado descubrió imágenes de ellos juntos tanto en diciembre de 2024 como en enero de 2025. Según TMZ, Rivas le había dicho a su madre que salía con alguien llamado David, sin más detalles.

La policía solo ha dado ciertos datos, pero no explica qué relacion exacta tienen con el caso. Por ejemplo, han contado —como explicaba el diario The New York Times tras la detención de Burke— que en primavera de 2025 el cantante viajó hacia el norte, a la zona de Santa Bárbara. Esa información está relacionada con el caso, pero no se sabe de qué manera.

Un gran jurado ha estado investigando el caso desde hace unos meses, como han demostrado una serie de documentos que se conocieron en febrero, aunque en ellos no se sabe el papel de Burke en la muerte de Rivas.

En un comunicado posterior a la detención de D4VD, sus abogados afirmaron que “las pruebas actuales del caso demostrarán que David Burke no mató a Celeste Rivas ni fue el causante de su muerte”. Él, por el momento, no se ha pronunciado.