Cazzu da el salto al cine a días de comenzar su ‘Latinaje Tour’ en Estados Unidos

La artista argentina da vida a Sara en ‘Risa y la cabina del viento’, un galardonado filme disponible en Netflix durante el mes de mayo

Cazzu está a solo unos días de subirse al escenario para comenzar la rama norteamericana de su Latinaje Tour en Estados Unidos. En concreto, lo hará en The Chicago Theatre en Chicago, Illinois, el próximo 23 de abril. Pero antes, ha dado el salto a la gran pantalla: su primera aparición en el cine, en Risa y la cabina del viento, una película argentina que se podrá ver en dicho país desde el 16 de abril. La artista siempre había llamado la atención por su capacidad de ponerse en la piel de diferentes personajes e historias en su proyecto musical, como se ha visto en vídeos como Glock, Con Otra o Dolce, pero se trata de su primera aparición en el gran formato.

Risa y la cabina del viento cuenta la conmovedora historia de una niña de 10 años que, tras perder a su padre en un trágico incendio, descubre una cabina de teléfono que le permite hablar con personas que han fallecido. La película, dirigida por Juan Cabral, rodada en Tierra de Fuego, está protagonizada por Elena Romero (Risa), y Cazzu cuenta con un papel central como su madre, Sara. “Hay mucho de Sara que habita en Julieta (nombre real de Cazzu) y viceversa”, explicó Cazzu en la premiere de la película el 14 de abril.

En el elenco también hay nombres clave del cine argentino como Diego Peretti y Joaquín Furriel. Además, el filme cuenta con música de Babasónicos.

Risa y la cabina del viento ya ha sido premiada a Mejor Película y Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Por el momento, el filme se puede ver en cines en Argentina, pero se estrena en Netflix para todo el mundo durante el mes de mayo.

La gira de Cazzu en Estados Unidos

Cazzu lanzó Latinaje el pasado 24 de abril de 2025; su álbum más complejo hasta la fecha, que investiga y fusiona diferentes géneros de la música latina como tango, cumbia, bachata y hasta corridos tumbados. Se trata de una declaración de amor a sus raíces y una explicitación de su búsqueda introspectiva como artista.

Antes de sacar este trabajo de estudio, Cazzu había destacado en la escena urbana como una de las pioneras en el trap de habla hispana, parte clave de una generación donde brillan otros nombres como Nicki Nicole, Duki o Khea.

Con una floración y evolución artística muy ligada también a su vivencia personal, Cazzu recorrerá Estados Unidos durante parte del mes de abril, mayo y junio. En un principio, se anunciaron solo 7 fechas, pero se han ampliado hasta los 17 shows. El Latinaje Tour de Cazzu comenzará el próximo 23 de abril en Chicago y finalizará el 14 de junio en El Paso, TX. Las entradas pueden adquirirse a través de la página oficial de la artista.

Después de Estados Unidos, la cantante también pasará por otros puntos de América Latina entre agosto y octubre, y luego viajará a España en noviembre.