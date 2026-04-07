Daddy Yankee, padre del reguetón, es nombrado persona del año de 2026 por los Grammy Latinos

La Academia Latina de Grabación le reconoce como “figura clave en el auge mundial de la música latina”. El puertorriqueño recibirá el premio en una gala el 11 de noviembre en Las Vegas

El reguetón alcanza nuevas cotas de influencia. Este martes, la Academia Latina de Grabación, que otorga los premios Grammy Latinos, ha comunicado que el músico puertorriqueño Daddy Yankee, padre del reguetón, será reconocido con el honor de Persona del Año de 2026. Un importante honor que han recibido artistas como Raphael (este pasado 2025, en una emotiva gala), Carlos Vives, Alejandro Sanz, Shakira, Caetano Veloso, Julio Iglesias, Maná, Rubén Blades, Laura Pausini, Joan Manuel Serrat, Plácido Domingo, Ricky Martín o Juan Gabriel. El premio le será otorgado el próximo 11 de noviembre en una cena celebrada en Las Vegas.

De los 26 artistas reconocidos por la Academia con este honor, el más alto de la música latina, Ramón Luis Ayala Rodríguez (su nombre real), de 50 años, es el primero del género del reguetón en lograrlo, y también el tercer puertorriqueño, tras Marc Anthony en 2016 y Ricky Martin en 2006. Con este premio al intérprete de la exitosa Gasolina y cocreador de Despacito, los Grammy Latino dan un giro en su reconocimiento, demostrando la inmensa variedad de la música latina, al pasar de honrar a un solista clásico y con enorme amplitud local como Raphael a hacerlo con Daddy Yankee, un referente de los mileniales y pionero de un género actual e históricamente desdeñado como es el reguetón.

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“Este reconocimiento por parte de la Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad”, ha explicado el artista en un comunicado. “Significa mucho porque representa algo más que una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura”, ha asegurado, haciendo gala de sus raíces. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos y, en concreto, a toda aquella generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”. Por su parte, el CEO de la Academia, Manuel Abud, ha explicado que “Daddy Yankee ha sido una figura clave en el auge mundial de la música latina”: “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas a todo un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y hoy en día sigue siendo igual de relevante”.

Daddy Yankee es considerado el creador del reguetón (o reggaeton, en el original) y su máximo exponente desde hace más de 20 años. Este género musical, nacido en Puerto Rico y hoy escuchado por miles de millones de personas en todo el mundo —Bad Bunny, que también lo lleva por bandera, fue en 2025 el artista más escuchado a nivel global, con casi 20.000 millones de reproducciones en Spotify—, surgió de manera casera e informal en barrios humildes de la isla caribeña, y fue inicialmente desprestigiado y perseguido.

Daddy Yankee y Bizarrap cantan en el intermedio de un partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins celebrado en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, en noviembre de 2025. Florencia Tan Jun (Getty Images)

En estos años, Daddy Yankee se ha convertido en su máximo exponente. Primero con Nicky Jam y luego en solitario y con montones de colaboraciones, ha sacado una decena de álbumes, ha realizado una docena de giras, ha lanzado enormes éxitos como los propios Gasolina y Despacito, pero también Lo Que Pasó, Pasó, Dónde Están Las Gatas, Ella Me Levantó, Yo Voy, Con Calma, Llamado de emergencia, La Santa y Soltera, entre muchas otras canciones. Ha ganado siete Grammy Latinos, a los que ha tenido 32 nominaciones; en los Grammy generalistas ha estado nominado en cinco ocasiones.

Hace unos meses, al ser preguntado por la revista Billboard sobre cómo se sintió la primera vez que escuchó ese género, el reguetón, contestó, muy claramente: “¿Cómo así? Nosotros lo creamos”. De hecho, él explicaba en una charla con el streamer Ibai llanos que fue él quien bautizó el género. “Tuve la oportunidad de ponerle nombre en un mixtape de Playero”, contaba, en referencia a una mezcla creada por su colega en 1990, hace más de 35 años. “Lo más loco es que fue la primera vez que hice freestyle con Playero, la primera vez que lo conocí, hice el freestyle y le pusimos el nombre", relataba. Según él, era una especie de reggae, pero más grande, de ahí el juego de palabras, como le contaba al youtuber español: “Por el aumentativo, que viene de aquí, de España. Cabeza, cabezón; reggae, reggaetón”, explicaba. “Empezamos a mencionar el género y después todo el mundo lo adoptó. Fue increíble hasta dónde hemos llegado”.

Daddy Yankee ha tenido una trayectoria agitada, especialmente en los últimos años. En marzo de 2022 anunció que decidía retirarse de los escenarios para dedicarse por completo a su fe cristiana. “Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?”, afirmó en su último concierto, que celebró en diciembre de 2023. “Por eso, esta noche, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él”.

Daddy Yankee y su entonces esposa, Mireddys González, en un evento en Tampa, Florida, en enero de 2023. Cliff Welch (Icon Sportswire via Getty Images)

Año y medio después, Ayala Rodríguez salió de su retiro, con una canción en julio de 2025, cómo no, de temática cristiana, dedicada a Jesús y llamada Sonríele. El tema lo lanzó no como Daddy Yankee, sino bajo las siglas DY, puesto que durante un tiempo ha mantenido una gran disputa legal con su exmujer, Mireddys González, con la que estuvo casado durante casi tres décadas y tiene tres hijos.

En diciembre de 2024, y mientras estaban en pleno proceso de divorcio, el cantante demandó a su mujer y a la hermana de esta, Ayeicha Gónzalez Castellanos. Afirmó que ambas habían realizado transferencias por valor de hasta 100 millones de dólares desde cuentas corporativas del cantante a las suyas personales, por supuesto sin conocimiento ni autorización del músico. Un par de semanas después llegaron a un acuerdo mutuo por el que se declaraba que él era “el único representante oficial de las empresas” y que, durante un mes, los 75 millones de dólares de ambas entidades eran “intocables”.

Pero tres meses después, en marzo de 2025, Daddy Yankee las demandó a ellas por violaciones a los deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato y daños, así como por ocultar información y destruir pruebas, y les exigió una indemnización de 250 millones de dólares. También a finales de diciembre del año pasado, el cantante demandó, de nuevo, a Mireddys González, esta vez junto a su exmánager, el productor Raphy Pina, por un “ataque coordinado” y por estafarle durante casi una década, y por hacerse pasar por compositor de algunas de sus canciones para recibir dinero de los derechos de dichas canciones. Les exige al menos tres millones de dólares.