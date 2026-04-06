Savannah Guthrie vuelve a ‘Today’ tras la desaparición de su madre, vestida de amarillo y entre lágrimas: “Allá vamos, preparados o no”

Desde el Estudio 1A de Rockefeller Plaza, en el corazón de Nueva York, a primerísima hora de la mañana, vestida de amarillo y acompañada de Craig Melvin (también con corbata amarilla), la periodista Savannah Guthrie ha vuelto al trabajo. Con una sonrisa suave y la mirada algo triste, Guthrie ha regresado a su labor con “una hermosa toma del sol saliendo”. Esas han sido sus primeras palabras al frente, de nuevo, del programa matinal Today, de la cadena NBC. La presentadora, de 54 años, vuelve a ponerse ante las cámaras dos meses después de la desaparición de su madre, Nancy, de 84 años, de quien no hay pistas por el momento.

“Bienvenidos a Today en esta mañana de lunes. Estamos muy felices de que empiecen su semana con nosotros. Y qué bien estar en casa”, afirmaba Guthrie ante los alrededor de tres millones de espectadores que sintonizan con el programa, de media, a diario, el más visto de su franja de audiencia. “Sí, es estupendo tenerte de vuelta en casa”, le contestaba Melvin. “Allá vamos, preparados o no. Vamos a dar las noticias”, afirmaba ella. “Así es. Es fantástico que hayas vuelto”, le contestaba cariñoso Melvin, dándole la mano. Desde que Nancy Guthrie desapareció de su casa de Tucson, Arizona, el 1 de febrero, tras cenar con su hija Annie en casa de esta, Savannha Guthrie, el rostro más popular de la familia, había dejado el programa para centrarse en la búsqueda. Ahora, sin apenas pistas ni soluciones, ha decidido regresar.

Pese a su serenidad y profesionalidad, la mañana del lunes ha sido difícil para Guthrie, que se ha emocionado en alguna ocasión. En su pensamiento y el de los compañeros que han ido pasando por el plató ha estado Nancy. Todos han tenido gestos amables y de cariño con ella, entre otros, vestir ese color amarillo. Savannah ha escogido llevar un vestido de encaje y manga corta en ese color, así como un colgante con un corazón amarillo, porque desde que Nancy desapareció, el 1 de febrero, sus familiares, amigos y vecinos de Tucson (Arizona) han colocado flores amarillas y lazos de ese mismo color junto a su casa y en todo su barrio. De hecho, el plató de Today estaba también lleno de flores amarillas, y Craig Melvin llevaba corbata, pañuelo y pin a juego en forma de lazo amarillo; muchos de sus compañeros han usado el amarillo durante las semanas en las que Savannah no ha estado en Today. Desde finales de los años setenta, los lazos amarillos se han usado como símbolo de apoyo y esperanza a rehenes y secuestrados.

Además de en el plató, Savannah Guthrie también se ha unido a sus compañeros en la calle, a las puertas del estudio, donde se la ha visto emocionada, entre lágrimas. Muchos seguidores del programa la esperaban allí, con pancartas y camisetas de apoyo. “Estos carteles son preciosos”, afirmaba la presentadora entre lágrimas. “Habéis sido fantásticos. He recibido muchísimas cartas, muchísimo cariño, tanto para mí como para toda mi familia. Os sentimos, sentimos vuestras oraciones, ¡gracias!“, les ha dicho.

Como ya anunció en una entrevista con su compañera Hoda Kotb a finales de marzo, Guthrie se ha vuelto a poner al frente del programa matutino, aunque probablemente no de la manera que más le habría gustado. Porque tras semanas de búsqueda, lágrimas, ofrecimientos de rescate y pistas que solo han sido un callejón sin salida, la presentadora ha tomado la decisión de regresar a su puesto, cargada de dudas y, como ella misma ha reconocido, de culpabilidad por el que parece un secuestro que se empieza a alargar demasiado como para mantener la esperanza.