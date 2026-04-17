Paredes de refuerzo y zonas con tecnología de detección: el “muro inteligente” que Estados Unidos está construyendo en la frontera

El Gobierno de Estados Unidos está reforzando el muro fronterizo con México y ahora lo describe como uno “inteligente”. Tras la aprobación en 2025 de la nueva ley fiscal One Big Beautiful Bill (Ley grande y hermosa), que incluye un paquete presupuestario de 46.500 millones de dólares para labores de construcción de infraestructura fronteriza, Estados Unidos está ampliando y alzando muros nuevos de bolardos de acero de casi diez metros de alto (el doble de largo del muro anterior), transformando las barreras acuáticas, armando carreteras, mejorando la iluminación e instalando herramientas de alta tecnología en detección como cámaras infrarrojas y sensores de movimiento. Además, el terreno estará monitoreado constantemente por las Oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Los tipos de barreras fronterizas físicas que existen actualmente incluyen muros de bolardos de acero de entre cinco y nueve metros de altura, vallas peatonales antiguas (de malla metálica, estacas o rejilla), muros de contención de hormigón con bolardos de acero y barreras temporales (alambre de púas, alambre de púas en espiral, vallas de malla metálica).

En la página web de la CBP han habilitado un mapa interactivo en el que se puede dar seguimiento al avance de las obras, además de ubicar dónde está el muro existente y dónde se están realizando –o se realizarán– obras. Por ejemplo, desde Ciudad Juárez hasta el Cañón de Santa Elena, hacia el este, se encuentra el muro que fue construido en la década de 1990. A este se le instalarán cámaras y sensores de movimiento.

Desde el Cañón Santa Elena hasta la localidad de La Amistad, en Coahuila, será el espacio en el que se ubique el bloque íntegramente tecnológico. Tras una campaña por parte de ambientalistas y las comunidades locales, en esta zona no habrá un muro físico que divida los territorios, ya que en la mayor parte de esta extensión hay Parques Nacionales, cuya fauna y balance ecológico se verían afectadas con una barrera física.

En la costa oeste, en cambio, las obras se centran en “mejorar” lo que ya se ha alzado en el pasado y en construir un segundo muro para reforzar la seguridad. En Baja California, esta labor ya se ha cobrado un sitio sagrado para la cultura del pueblo kumiai, en el cerro Cuchumá.

De acuerdo a denuncias de la comunidad, Estados Unidos utilizó explosivos como parte de las obras, las cuales dañaron un monolito de 35 metros de altura. Hasta el momento de esta publicación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el organismo encargado de proteger e investigar lo que ha sucedido en México, no se ha pronunciado al respecto y tampoco ha respondido a las solicitudes de este diario.

A pesar de la ofensiva del Gobierno estadounidense, no todo en la frontera está en obras. El mismo mapa muestra cuáles son las zonas que están planificadas (representa el kilometraje total previsto o financiado para su construcción, pero los contratos aún no se han adjudicado), adjudicadas (los contratos que se han concedido y el proyecto se encuentra en fase de diseño o ha comenzado las primeras actividades de construcción), en construcción (representa los proyectos en los que actualmente se están construyendo o instalando paneles del muro fronterizo o barreras acuáticas) y finalizado (representa el kilometraje total que se ha completado desde el 20 de enero de 2025). La última actualización del sitio data del 11 de febrero de este año.