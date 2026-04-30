Qué es la Voting Rights Act y por qué el reciente fallo del Supremo amenaza el voto de las minorías

La ley clave de 1965, fruto del movimiento por los derechos civiles, enfrenta un debilitamiento histórico que podría reducir la representación política de comunidades afroamericanas y latinas

Durante más de seis décadas, la Ley del Derecho al Voto, o Voting Rights Act, de 1965, que garantizó el acceso al voto para millones de ciudadanos en Estados Unidos, fue considerada uno de los mayores logros del movimiento por los derechos civiles. Sin embargo, una reciente decisión del Tribunal Supremo ha vuelto a poner en el centro del debate hasta qué punto ese avance sigue vigente. El fallo, que limita una de sus principales herramientas legales, ha encendido alarmas sobre un posible retroceso en la representación política de comunidades históricamente marginadas.

¿Qué es la Voting Rights Act?

La Ley del Derecho al Voto de 1965 es una ley federal aprobada en 1965 para eliminar la discriminación racial en los procesos electorales de Estados Unidos. Impulsada por el presidente Lyndon B. Johnson en plena lucha por los derechos civiles, su objetivo fue garantizar que todos los ciudadanos pudieran votar sin obstáculos legales o administrativos basados en su raza.

Antes de su aprobación, era común que Estados del sur impusieran barreras como pruebas de alfabetización, impuestos electorales o requisitos burocráticos diseñados para excluir a votantes afroamericanos. La ley prohibió estas prácticas y otorgó al Gobierno federal herramientas para supervisar y corregir abusos.

¿Cómo protegía el voto de las minorías?

Uno de los pilares de la ley ha sido la llamada “Sección 2”, que permite impugnar sistemas electorales que reduzcan el poder de voto de minorías raciales. Esto ha sido clave para combatir el gerrymandering, es decir, la manipulación de distritos electorales para favorecer a ciertos partidos o diluir el peso de comunidades específicas.

Gracias a esta herramienta, durante décadas se pudieron frenar mapas electorales que fragmentaban o concentraban a votantes afroamericanos y latinos con el objetivo de limitar su influencia política. La ley no solo garantizó el acceso al voto, sino también una representación más equitativa.

Su efecto ha sido claro: en 1970 había alrededor de 1.500 funcionarios afroamericanos electos en todo el país; hoy son más de 10.000. Y esa mayor representación ha permitido que temas como salud, educación o infraestructura en comunidades históricamente marginadas tengan mayor visibilidad en la agenda política.

El fallo de 2026

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha reducido progresivamente el alcance de la ley. Un punto clave fue el fallo Shelby County contra Holder, que eliminó el requisito de supervisión federal previa para ciertos Estados con historial de discriminación. Ese mecanismo obligaba a las autoridades locales a obtener aprobación antes de cambiar sus reglas electorales, lo que durante décadas funcionó como una barrera preventiva frente a nuevas restricciones.

Tras esa decisión, varios Estados aprobaron leyes electorales más estrictas o redibujaron distritos sin control federal previo. Aunque muchas de estas medidas fueron impugnadas en tribunales, el proceso suele ser largo y ocurre después de que las reglas ya han entrado en vigor, lo que reduce la eficacia de la protección.

El golpe más reciente llegó este miércoles, cuando el Tribunal Supremo invalidó un distrito electoral en Luisiana diseñado para asegurar representación afroamericana. En una decisión dividida, el tribunal reinterpretó el alcance de la Sección 2 y estableció que esta solo aplica en casos de discriminación intencional, no cuando el efecto de una ley o mapa electoral es desigual.

Este cambio eleva significativamente el estándar legal: ahora, quienes denuncien discriminación deben demostrar que hubo una intención explícita de excluir, lo que puede ser mucho más difícil de probar en tribunales.

Expertos advierten que este nuevo criterio podría facilitar que legislaturas estatales redibujen distritos de forma más agresiva, reduciendo la representación de minorías. En particular, Estados del sur podrían eliminar distritos donde comunidades negras y latinas tenían mayores posibilidades de elegir a sus candidatos.

Algunas estimaciones apuntan a que varios distritos actualmente representados por legisladores afroamericanos podrían desaparecer o transformarse en los próximos años. El futuro de la ley dependerá tanto de nuevas decisiones judiciales como de posibles reformas legislativas.

Legisladores en varios Estados, como Tennessee y Georgia, ya han planteado la necesidad de redibujar distritos, mientras que en Florida se aprobó un nuevo mapa electoral el mismo día de la decisión. Además, figuras como Donald Trump han alentado abiertamente estos cambios, en lo que analistas interpretan como un intento de reconfigurar el equilibrio político en el Congreso.

La disputa no se limita a Estados del sur controlados por republicanos. En Virginia, por ejemplo, un intento impulsado por demócratas para redibujar distritos —con potencial de alterar el equilibrio político del estado— permanece bloqueado en los tribunales.