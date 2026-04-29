Florida aprueba un nuevo mapa electoral impulsado por DeSantis para dar hasta cuatro escaños más a los republicanos

La aprobación coincide con el fallo del Tribunal Supremo que abrió la puerta a que Estados de mayoría republicana rediseñen sus distritos electorales en detrimento de las minorías

Florida aprobó este miércoles un nuevo mapa electoral impulsado por el gobernador Ron DeSantis para dar a los republicanos hasta cuatro nuevos escaños en el Congreso. El mapa de Florida forma parte de un esfuerzo nacional promovido por el presidente Donald Trump para maximizar la representación del Partido Republicano de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre próximo, buscando mantener la mayoría en la Cámara de Representantes, que actualmente ostenta por un estrecho margen. El impulso republicano ha desatado una guerra de rediseños de distritos electorales con los demócratas, así como una avalancha de litigios en las cortes federales.

El nuevo mapa de Florida fue diseñado durante el fin de semana por la oficina del gobernador y presentado el lunes, el día antes de que comenzara una sesión especial en Tallahassee convocada por DeSantis. Los republicanos tienen una supermayoría en la legislatura de Florida que les permite pasar leyes con poca oposición de los demócratas. El plan fue aprobado en la Cámara estatal siguiendo líneas partidistas (83 a 28) en una votación rápida de —menos de 90 minutos— con escaso debate republicano. El Senado lo aprobó con una votación de 21 a 17, y se espera que el gobernador lo promulgue pronto.

Los republicanos ocupan 20 de los 28 escaños de Florida en la Cámara de Representantes. El nuevo plan está diseñado para ampliar aún más la ventaja, eliminando o diluyendo varios distritos con tendencia demócrata en el centro y sur de la península para dejar 24 bajo control republicano. En la zona de Orlando —en el centro del Estado— los distritos 9 y 10, controlados por demócratas, quedarán fragmentados y los votantes serán redistribuidos. En Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach, concentrará a los votantes demócratas de los distritos 20, 22, 23, 24 y 25.

La aprobación del mapa de Florida coincidió con un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos este miércoles que determinó que un mapa electoral de Luisiana en un distrito de mayoría afroestadounidense fue diseñado de manera inconstitucional en base a criterios raciales.

La decisión del Supremo sobre el mapa electoral de Luisiana concluyó que los legisladores habían utilizado ilegalmente el criterio racial al trazar lo que se conoce como un distrito de mayoría minoritaria —diseñado para que comunidades como las afroestadounidenses e hispanas puedan elegir candidatos de su preferencia. Este tipo de distritos se basa en la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) de 1965, una piedra angular del sistema electoral estadounidense aprobada durante el movimiento por los derechos civiles que prohíbe la discriminación racial en las elecciones y protege el derecho al voto de las minorías.

DeSantis había estado esperando por este fallo para justificar la redistribución de distritos porque una ley de Florida de 2010 prohíbe la manipulación partidista de los distritos, una práctica conocida en inglés como gerrymandering. Tras la decisión del Supremo, DeSantis celebró de inmediato el fallo en redes sociales, donde escribió: “Esto lo anticipé hace meses. La decisión afecta a un distrito en Florida cuyas deficiencias legales han sido corregidas en el mapa recién dibujado (y que pronto será aprobado)”.

DeSantis ha argumentado que la decisión del Supremo tiene supremacía federal y anula la ley estatal de 2010. El lunes, al presentar el mapa, el gobernador dijo que Florida había salido “perjudicada” en el Censo de 2020, y desde entonces ha “estado luchando por una representación justa”. “Nuestra población ha crecido de forma significativa y hemos pasado de una mayoría demócrata a una ventaja republicana de 1,5 millones. Dibujar distritos en función de la raza, como ocurre en nuestros actuales distritos congresionales, es inconstitucional y debería prohibirse”. El nuevo mapa, argumentó, “representa de manera más justa la composición actual de Florida”.

La semana pasada, los demócratas ganaron cuatro escaños en Virginia, donde la legislatura estatal está controlada por una mayoría demócrata. Los republicanos demandaron, y el caso se encuentra ahora en una apelación ante la Corte Suprema estatal.

Los demócratas criticaron el proceso en Florida, argumentando que, contrario a lo que dice el gobernador, se trata de una manipulación partidista.

“Este nuevo mapa extremadamente partidista e ilegal fue elaborado explícitamente a petición de Donald Trump y viola la Ley de Fair Districts de Florida, que el 63% de los votantes del Estado incorporó a la Constitución en 2010. La Constitución de Florida es clara: los mapas no pueden diseñarse para favorecer a un partido político. Cuatro encuestas distintas han llegado a la misma conclusión: los floridanos se oponen a la manipulación de distritos electorales. DeSantis no solo está violando la ley, sino que está ignorando a sus propios votantes para hacerlo”, dijo a EL PAÍS Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en Florida.

La congresista Debbie Wasserman-Schultz, del distrito 25, uno de los que podría verse afectados por el nuevo rediseño, aseguró a este medio que el plan de DeSantis “demuestra su total desprecio por los votantes de Florida, que respaldaron por dos a uno la prohibición del gerrymandering partidista en nuestra Constitución”.