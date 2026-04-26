Video | Así fue el momento de la detención del sospechoso del intendo de atentado a Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado este sábado por la noche de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca luego de que un hombre disparara en el vestíbulo

Un hombre entró en el vestíbulo del hotel dónde Trump celebrara el evento anual y disparó en el arco de seguridad, según el Servicio Secreto, que informó después de que el sospechoso estaba detenido.

El hombre fue identificado como Cole Allen, un californiano de 31 años. Trump publicó una imagen en la que se ve a un tipo en el suelo, con el torso desnudo, reducido por la policía. El presidente dijo después en una conferencia en la Casa Blanca que el hombre llevaba “varias armas”. “Parece que actuó en solitario, que era un lobo solitario”, añadió. “Pero no está claro. Veremos”.