El momento en la cumbre del Mariachi Reyna de Los Ángeles, eclipsado por su presunta afiliación con el trumpismo

El fundador de la primera agrupación de música mexicana integrada únicamente por mujeres en Estados Unidos publicó un video para aclarar su postura política tras las críticas por su presentación con Karol G en Coachella

Lo que debía ser un nuevo hito para el Mariachi Reyna de Los Ángeles se ha visto empañado por la controversia, luego de que se diera a conocer que la esposa del creador del grupo femenil, que se presentó con Karol G en Coachella, ha sido vinculada con posturas afines al trumpismo. Ante esto, el fundador José Hernández, dijo sentirse decepcionado por las críticas dirigidas a las integrantes y se deslindó de cualquier partido político.

El mariachi, reconocido por tratarse de la primera agrupación conformada exclusivamente por mujeres en Estados Unidos, se presentó en la primera semana del festival para interpretar un par de temas junto con la colombiana. Después de la transmisión, en redes sociales comenzaron a circular capturas de pantalla que señalaban a Teresa Hernández como seguidora del movimiento MAGA. Entre las imágenes difundidas, presuntamente tomadas de sus cuentas personales, aparece junto a figuras políticas como Ted Cruz y Kristi Noem, quien fue titular del Departamento de Seguridad Nacional. También se le vincula con eventos del Lincoln Club de Orange County, un grupo conservador que en 2024 celebró la victoria de Donald Trump en las elecciones con una fiesta a la que acudió Teresa Hernández.

Tras la polémica, durante el segundo fin de semana de Coachella —en el que también se presentó el Mariachi Reyna de Los Ángeles—, Becky G, otra invitada especial de la Bichota, lanzó una presunta indirecta en su contra. “En caso de que no hayan escuchado, déjenme decirlo más fuerte para las personas de atrás… ¡Que viva México, que viva Colombia y a todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!”, mencionó la cantante.

José Hernández, artista que ha sido nominado a los Premios Grammy, se tomó unos días para responder, ya que actualmente padece neumonía y laringitis, según compartió en un video que publicó el miércoles en su cuenta de Instagram. “Politizar al Mariachi Reyna de Los Ángeles tergiversa nuestra misión y a nuestras integrantes. Para ser claros, yo no respaldo públicamente a candidatos políticos. Ni yo, ni mis grupos, hemos financiado personalmente campañas políticas, ni candidatos”, aseveró.

El fundador del grupo también aclaró que las posturas políticas de su esposa, a quien describió como una ciudadana privada con carrera y creencias propias, son completamente independientes de su proyecto musical. En ese sentido, afirmó que en lo político “no están de acuerdo”. “Mis propias creencias al igual que las de cada integrante son personales. No apoyo la manera en la que la administración Trump ha tratado a la comunidad migrante, no refleja los valores que sostengo ni la manera en la que creo que la inmigración debe abordarse en este país”, señaló.

En tanto la hija de ambos, Crystal Hernández, quien forma parte del mariachi que se presentó con Karol G, compartió la postura de su padre y aseguró que ha participado en protestas en contra de las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Esta no es la primera vez que la familia Hernández es cuestionada por sus posturas políticas. En 2020, una publicación de Teresa Hernández —en la que afirmó que “le hervía la sangre” por el subsidio que el gobernador Gavin Newsom planeaba destinar a personas indocumentadas durante la contingencia por la covid-19— generó protestas afuera del restaurante de comida mexicana del que son propietarios. “Su esposo mariachi y ella se han hecho ricos a costa de venderle a indocumentados a menos que cuando lleguen a sus negocios estos les pregunten por documentos y nieguen servicios si la gente no los tiene, lo que no creo que suceda”, dijo una vecina de la comunidad al diario Los Angeles Times. EL PAÍS ha contactado al Mariachi Reyna de Los Ángeles, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha recibido respuesta.

El Mariachi Reyna de Los Ángeles fue fundado en 1994 con el objetivo de inspirar y ampliar la representación femenina en la música de mariachi y derribar estereotipos en un entorno tradicionalmente masculino. Apenas hace un mes, el grupo fue incorporado al Salón de la Fama de California en reconocimiento a su trayectoria.