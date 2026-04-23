Los libros sobre historias LGTBIQ+ y minorías raciales, en la mira de los intentos de censura en Estados Unidos

La Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos ha publicado un reporte que expone que la mayoría de las solicitudes de prohibición vienen de grupos con motivaciones políticas

En 2025, el 40% de los libros que se intentaron censurar en el país abordaban temáticas LGTBIQ+ e historias de personas de color, de acuerdo con un análisis de la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos (ALA, por sus siglas en inglés). La Oficina para la Libertad Intelectual (OIF) de la ALA registró 4.235 títulos denunciados en 2025, la segunda cifra más alta documentada por el organismo, solo por debajo de los 4.240 casos registrados en 2023. En total, 1.671 títulos se centran en vivencias de minorías y comunidades racializadas.

El informe de la ALA se centra en los intentos de retirar o restringir libros en bibliotecas. El año pasado, la OIF documentó 5.668 libros prohibidos en bibliotecas (el 66% del total denunciado), mientras que otros 920 fueron censurados mediante restricciones de acceso, como su reubicación o la exigencia de permiso parental. Se trata tanto del mayor número de títulos censurados en un año como de la tasa más alta de impugnaciones que derivaron en censura entre 1990 y 2025.

El libro con más solicitudes de censura en 2025 fue Sold, de Patricia McCormick, que narra la historia de Lakshmi, una niña nepalí que es vendida como esclava sexual. La autora, que es periodista de profesión, basa su obra en investigaciones profundas. Para esta novela, viajó a India y entrevistó a jóvenes con el objetivo de generar conciencia sobre la trata de personas. En la lista le siguen Las Ventajas de ser Invisible, que aborda temas como la salud mental, el abuso, la diversidad sexual y las relaciones adolescentes, y Género Queer, una novela gráfica en la que la autora reflexiona sobre su identidad como persona no binaria.

Más allá de los discursos alarmistas que circulan en redes sociales, la mayoría de las impugnaciones de libros en Estados Unidos no provienen de padres de familia. Según la ALA, el 92% de los reclamos fue impulsado por grupos de presión, funcionarios gubernamentales y responsables de la toma de decisiones, un aumento significativo frente al 72% registrado en 2024. En contraste, menos del 3% de las impugnaciones fueron presentadas por padres a título individual. “En 2025, las prohibiciones de libros no fueron impulsadas por padres preocupados, ni fueron el resultado de iniciativas locales. Formaban parte de una campaña bien financiada y con motivaciones políticas destinada a silenciar las historias y las experiencias vividas por las personas y comunidades LGBTQIA+ y Personas Negras, Indígenas y de Color”, dijo en un comunicado Sarah Lamdan, directora ejecutiva de la Oficina para la Libertad Intelectual de la ALA.

Los libros con más intentos de veto en 2025 son: