Rótulos Bautista colabora con los San Diego Padres para una colección inspirada en la gráfica mexicana

El rotulismo mexicano ha llegado a las Grandes Ligas de Béisbol con la nueva colaboración de los San Diego Padres con Rótulos Bautista, un taller fundado en 1983 en Villa de Etla, Oaxaca, que hoy es referente de la gráfica popular mexicana. La colección incluye chamarras, gorras y playeras con elementos inspirados en este oficio que ha dado identidad visual a calles y comercios en el país a través de letreros pintados a mano.

El jugador mexicoamericano Jeremiah Estrada fue elegido para modelar las piezas, que incluyen la tradicional tipografía de los rótulos mexicanos, así como elementos bordados como estrellas, flores y la frase “expendio de home runs”, en referencia al equipo de San Diego, California. “Cuando el béisbol se cruza con la calle, nace algo distinto y cruza fronteras. Esta es nuestra colección con MLB, un hecho histórico en el que New Era integra mi trabajo como artista mexicano con los San Diego Padres, llevando el rotulismo tradicional a un escenario internacional. La colección está inspirada en el color y en las letras manuales con volumen, como una forma de expresión honesta y directa a través del trazo”, fue el mensaje del diseñador Giovanni Bautista en Instagram.

El lanzamiento coincide con una nueva edición de las Mexico City Series, que se jugará el 25 y 26 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, con los Arizona Diamondbacks como locales frente a los San Diego Padres.

Giovanni Bautista ha tomado la batuta del legado de su padre, Alejandro, y su abuelo, quienes ejercieron el oficio como sustento familiar. Aunque tuvo la oportunidad de formarse en diseño gráfico, lejos de alejarse decidió fortalecer y proteger esta tradición. Actualmente dirige los distintos proyectos del taller, además de impartir cursos de rótulo mexicano. Gracias a su trabajo, la cuenta de Instagram del negocio familiar suma miles de seguidores interesados en esta práctica. “Es un tema más nostálgico, como de resistencia, conservar el estilo de las letras que en México pues ha sido parte ya importante del paisaje urbano”, dijo en una entrevista reciente con este diario

Este no es el primer acercamiento de Rótulos Bautista con un equipo de béisbol, anteriormente, estuvieron involucrados en el diseño de los uniformes de los Guerreros de Oaxaca. Otras colaboraciones del taller mexicano con marcas internacionales han sido con Disney, Levi’s y Netflix.