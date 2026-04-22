La renuncia de Swalwell impulsa a Xavier Becerra en la carrera a gobernador de California: “Hay que controlar los excesos del presidente”

El exfiscal estatal y secretario de Salud de Biden emerge como un candidato fuerte de cara a las primarias que definirán la carrera hacia la gubernatura del Estado tras el paso atrás del favorito, acusado de abusos sexuales

Xavier Becerra (Sacramento, 68 años), con una carrera política de 35 años que pasa por el Congreso, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Salud federal durante la presidencia Biden, ha emergido en la última semana como un candidato fuerte en la reñida contienda por la gubernatura de California. Su campaña para reemplazar a Gavin Newsom, cuyo segundo mandato acaba y no puede optar por otra reelección, ha visto un impulso un tanto inesperado de varios puntos luego de que quien lideraba en las encuestas, Eric Swalwell, abandonara la campaña y su actual escaño de congresista en medio de graves denuncias de abusos sexuales.

El sondeo no partidista de Emerson College, publicado justo después de la renuncia de Swallwell, expone un cambio de panorama en la contienda. A poco más de un mes de las primarias, que se celebran el 2 de junio, Becerra ahora tiene el 10% de la intención de voto, duplicando sus números anteriores y empatando con la excongresista Katie Porter. Delante de ellos, con el 14%, se ubica el empresario y filántropo Tom Steyer. Pero son dos candidatos republicanos, el comentarista político Steve Hilton y el alguacil Chad Bianco, quienes todavía encabezan las encuestas. El primero con el 17% y el segundo, con el 14%.

Esto es clave, pues el sistema californiano, conocido como una jungle primary (literalmente, “primarias de la selva”), es un todos contra todos. Los dos candidatos más votados, sin importar que sean del mismo partido, avanzarán a la elección general del 3 de noviembre. El fracturado voto demócrata, dividido entre más de 20 candidatos, la mayoría con apoyos casi nulos, podría significar que en un Estado decididamente progresista, la elección se termine dirimiendo entre dos republicanos. Se espera que varios de los demócratas se vayan retirando a medida que se acerca el primer voto. Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, espera ser, como ha sido tras la dimisión de Swalwell, el mayor beneficiado.

Pregunta. ¿Qué opina sobre las acusaciones contra el ahora excongresista Swalwell?

Respuesta. Tenemos que pensar primero en las sobrevivientes, porque fue su valentía la que empezó todo esto. Sin el testimonio de esas mujeres no tendríamos la información que causó que el señor Swalwell saliera no solo de la contienda para la gubernatura, sino que también dejara su cargo en el Congreso. Es importante saber que las historias, las voces de estas mujeres nos han dado un ejemplo y son un camino hacia la justicia.

P. Tras la salida de Swalwell, su popularidad subió y ahora es visto como uno de los favoritos entre los aspirantes demócratas. ¿Cómo toma usted este impulso a su campaña política?

R. Lo que ha sucedido con Swalwell causó que el pueblo se enfocara más en esta contienda. Yo inicié mi campaña pensando que si alguien buscaba no al más rico, ni a quien hace mucho ruido, sino a alguien con experiencia, que ha trabajado en los temas cruciales en tiempo de crisis, que ha logrado salir de las crisis, que entonces sí tendría una oportunidad de ganar esta elección. Eso no ha cambiado.

P. Usted dice que una de sus prioridades es luchar contra Donald Trump y destaca que lo demandó más de 120 veces como fiscal general de California, pero hoy da la impresión de que no son suficientes las demandas para detenerlo. ¿Cómo piensa usted hacerle frente al Trump 2.0?

R. Da vergüenza ver a un Congreso que no trata de frenar a un presidente que tomó acciones ilegales para empezar esta guerra [contra Irán]. El Congreso tiene la autoridad de ser el que declare una guerra, pero no asume sus deberes y ha permitido que el presidente actúe en contra de la ley. En cuanto a cómo podemos tratar el asunto de Donald Trump y sus acciones ilegales contra Estados como California, en eso sí hay modo de controlarlo y en eso sí tengo experiencia porque lo hice siendo fiscal general de California durante el primer mandato de Trump. Incluso ganamos cuando fue un asunto nacional, como la protección del Obamacare. Yo fui el fiscal general que llevó ese caso hasta el Tribunal Supremo y le gané a Trump. Cuando los dreamers (jóvenes que entraron sin autorización a EE UU siendo niños) estaban a punto de perder su protección porque Trump trató de eliminar DACA, llevé el caso hasta la Corte Suprema y ganamos. Tenemos que controlar los excesos de este presidente para poder, otra vez, volver a manejar los asuntos como una democracia.

Xavier Becerra en Los Angeles. Jae C. Hong (AP)

P. Y dentro de su plan de gobierno, ¿qué propone para proteger a los inmigrantes indocumentados y darles un respiro ante la dura política que está implementando la Casa Blanca?

R. Lo primero que le ofrezco a la comunidad migrante es la experiencia, los resultados, lo que hice cuando fui fiscal general: evitar que Donald Trump hiciera lo que está haciendo hoy contra el pueblo californiano. Yo demandé a Trump y le gané cuando quiso hacer muchas de las cosas que vemos ahora con el ICE y con el Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos que actuar lo más rápido posible para proteger a la comunidad. Durante el censo (de 2020) Trump quiso excluir del conteo poblacional a los indocumentados, lo cual le iba a costar a California millones de dólares que recibe del Tesoro federal. De muchas maneras protegí a nuestra comunidad y eso, ahora como gobernador, lo puedo hacer a un nivel más alto.

P. California es uno de los Estados más golpeados por la inflación, el alto costo de la gasolina, la escalada del precio de las viviendas. ¿Cuáles son sus propuestas para que esta situación al menos se aligere?

R. Le hago la promesa a quienes trabajan duro de que, como gobernador, voy a hacer lo posible para que puedan comprar una casa, tener seguro médico cuando lo necesiten, escuelas decentes en sus vecindarios y puedan avanzar sabiendo que están ganando un sueldo decente, digno. Es más, garantizarles que haremos lo de siempre por nuestra comunidad migrante. Luchamos por nuestras familias porque yo soy hijo de inmigrantes, para mí esto es algo personal.

P. California por sí sola es una de las economías más poderosas del mundo, pero algunos creen que el Estado ha perdido su brillo: hay industrias a la baja y muchos se están yendo. ¿Qué propone usted para revertir esta situación?

R. Lo que tenemos que entender es que el brillo se queda en el Estado porque este Estado es muy fuerte. Es nuestra obligación proteger a California, los recursos, las oportunidades, las industrias, al pueblo talentoso. Saber que si protegemos eso, siempre vamos a ser un destino. Pero reconozco que es difícil vivir en California si no recibes un sueldo digno. No es justo que muchos trabajen duro en el campo, en las industrias y casi no les alcance para vivir aquí. Eso tiene que cambiar. Lo digo no solo como el próximo gobernador, lo digo como un hijo de inmigrantes que siempre trabajaron duro y nunca se quejaron, aunque jamás les pagaron mucho.