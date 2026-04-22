Estados Unidos pide a la FIFA que reemplace a Irán por Italia en el Mundial de fútbol

La Administración estadounidense que preside Donald Trump no se resiste a dejar su impronta. Cuando quedan 50 días para el inicio de la Copa Mundial de fútbol que se celebrará conjuntamente en Estados Unidos, Canadá y México, el alto representante estadounidense en la competición ha presentado una solicitud oficial a la FIFA para sustituir a Irán por Italia, según ha adelantado el diario británico Financial Times.

La petición puede resultar inoportuna cuando se apuran los plazos para una negociación entre Estados Unidos e Irán para tratar de alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

Pero la Casa Blanca parece anteponer un tipo de diplomacia sobre otra o busca una nueva carta negociadora en las conversaciones que se prevén celebrar en Islamabad (Pakistán). El enviado especial de Estados Unidos, Paolo Zampolli, ha remitido una solicitud formal a Gianni Infantino, presidente del organismo gestor del fútbol mundial, la FIFA; y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como coanfitrión del torneo, en el que propone reenganchar a Italia en la competición en sustitución de Irán, porque argumenta que una selección con cuatro títulos mundiales en la historia, como la italiana, no puede permanecer fuera del mayor espectáculo deportivo del planeta.

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Fuentes cercanas a Zampolli reconocen que la iniciativa busca recomponer las relaciones entre Washington y Roma, deterioradas tras los últimos comentarios de Trump sobre el papa León XIV y la postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, sobre la guerra de Irán, según informa el Financial Times.

“Confirmo que le he sugerido a Trump y a (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano y sería un sueño ver a la Azzurri en un torneo organizado por Estados Unidos. Con cuatro títulos, tienen la trayectoria necesaria para justificar su inclusión”, declaró Zampolli al diario británico.

La selección italiana entrenada por Gennaro Gattuso se vio apeada de la competición futbolística hace unas semanas tras perder contra el combinado de Bosnia-Herzegovina en la repesca para el Mundial. La azzurra cayó derrotada en la tanda de penaltis. La eliminación supuso un duro golpe para el fútbol transalpino que queda fuera de los mundiales por tercera ocasión consecutiva.

Irán, clasificada para la competición por méritos deportivos, emitió un comunicado este miércoles en el que asegura que su combinado nacional está preparado para la competición en la cual espera participar, según recoge Reuters.

Irán estaba pendiente de la autorización de la FIFA para trasladar sus partidos de Estados Unidos a México. Y había avanzado que condicionaría su participación en el torneo a la decisión de la FIFA. Las autoridades de Teherán argumentaron que, tras los bombardeos estadounidenses en su país que provocaron la muerte del presidente y decenas de altos dirigentes, no era seguro para sus futbolistas y el equipo técnico viajar a Estados Unidos. Trump ha manifestado que los deportistas iraníes serán “bienvenidos” a Los Ángeles y Seattle donde tiene programados los primeros partidos, pero también puntualizó que sería inapropiado y potencialmente peligroso para ellos.

Infantino, que tiene una gran relación personal con el ocupante del Despacho Oval, aseguró la semana pasada que espera que Irán pueda competir con total normalidad en el Mundial.