La popularidad de Trump cae a su peor nivel por la economía y la guerra en Irán

Un 63% de la población desaprueba la gestión del presidente y un 67% se muestra en contra de cómo está manejando el conflicto, según las últimas encuestas

La popularidad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha caído a su peor nivel desde que regresó a la Casa Blanca, según las últimas encuestas publicadas. La marcha de la economía y la guerra en Irán están lastrando la popularidad del republicano y un 63% de la población desaprueba su gestión, de acuerdo al último sondeo de NBC News Decision Desk. En términos generales, casi dos tercios de los encuestados consideran que el país va por el camino equivocado.

La economía continúa siendo el asunto que más preocupa a los estadounidenses, sobre todo la inflación y el costo de vida. Solo un 32% de los estadounidenses declaró aprobar la gestión de Trump en estos asuntos, frente a un 68% que la desaprueba. Una mayoría (52%) afirmó desaprobarla firmemente.

La encuesta, que se llevó a cabo del 30 de marzo al 13 de abril entre 32.433 adultos, muestra un escenario poco halagüeño de cara a las elecciones de medio mandato, previstas para noviembre y en las que Trump se juega el control que ahora disfruta en la Cámara de Representantes y en el Senado. Trump prometió en la campaña electoral de 2024 combatir la inflación y mantener a Estados Unidos al margen de conflictos internacionales.

Un mayor número de estadounidenses afirmó que su situación financiera personal es peor hoy de lo que era hace un año (40 %), y un menor número señaló que su situación económica es mejor (19 %), cifras que superan o quedan por debajo —respectivamente— de las registradas en cualquier encuesta anterior de Decision Desk durante el segundo mandato de Trump.

Otros sondeos publicados este mes muestran un panorama parecido. La última encuesta de CNN revelaba que casi dos tercios de los estadounidenses consideran que las políticas de Trump han empeorado las condiciones económicas en el país, lo que supone un aumento de 10 puntos desde enero. Tan solo el 27% dijo aprobar la gestión de la inflación por parte de Trump, una cifra muy inferior al 44% registrado hace un año.

La guerra en Irán ha disparado el precio de la gasolina, y el secretario de Energía, Chris Wright, declaró el domingo en una entrevista en la cadena CNN que probablemente había alcanzado su punto máximo, aunque reconoció que podrían mantenerse elevados durante meses. Preguntado cuándo sería “realista” que los estadounidenses vieran precios de tres dólares por galón en el surtidor, como estaban antes del ataque a Irán, Wright respondió que “podría ocurrir más adelante este año. O tal vez no suceda hasta el año que viene. Pero es probable que los precios ya hayan alcanzado su punto máximo”. El lunes, en una entrevista con The Hill, Trump desmintió a Wright: “No, creo que se equivoca en eso. Totalmente equivocado”, dijo y declaró que el costo del combustible caerá “tan pronto como acabe esto”. Casi dos tercios de los estadounidenses dijeron que los precios de la gasolina han sido un problema para ellos y sus familias.

Casi la totalidad de los demócratas y el 82% de los independientes desaprobaron la gestión de la guerra por parte de Trump, mientras que el 74% de los republicanos la aprobó. No obstante, el conflicto es el tema donde menos simpatía despierta entre su partido, ya que el porcentaje de republicanos que desaprobó cómo se ha manejado (26%) fue superior al de los republicanos que desaprobó la labor general del presidente (17%). Entre los seguidores más fervientes de Trump, aquellos que pertenecen al movimiento MAGA (Make America Great Again), el apoyo es mayor, con un 87% opinando de forma favorable a la gestión de la guerra.

Una mayoría considerable (61%) cree que Estados Unidos no debería emprender ninguna acción militar adicional en Irán, frente a un 23%, que opina que el país debería considerar todas las opciones, incluido el uso de fuerzas terrestres.

La economía y la guerra han tomado el relevo de la inmigración como principal preocupación de los estadounidenses. La muerte de los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti, abatidos a tiros por agentes federales en Minneapolis en enero, situó la política migratoria como la causa principal de las críticas a la Administración Trump. Algunos cambios, como la destitución de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, y el relevo de su cargo al comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, además de un descenso de las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), han propiciado cierta mejora en la aprobación de la gestión migratoria. Aun así, la mayoría de los encuestados (un 56%) desaprueba su gestión en materia de seguridad fronteriza e inmigración, frente al 44% de los estadounidenses que la aprueba, lo que representa un repunte de cuatro puntos respecto a finales de enero y principios de febrero.

La opinión pública contra la agresividad con la que la Administración ha llevado a cabo su cruzada contra la inmigración, sin embargo, aparece inalterable en otros sondeos. Según la encuesta publicada por Politico el sábado pasado y realizada entre el 11 y el 14 de abril, la mitad de los estadounidenses —incluido un cuarto de sus votantes de 2024— afirmó que la campaña de deportaciones masivas de Trump es demasiado agresiva. Aproximadamente una cuarta parte opinó que su postura en materia de inmigración es la adecuada, mientras que un 11% considera que no es lo suficientemente agresiva.

La encuesta de NBC revela el apoyo mayoritario de los ciudadanos a la reforma electoral que el presidente quiere hacer por medio de la ley SAVE, que obligaría a los electores a presentar un comprobante de su nacionalidad cuando acuden a las urnas. Tres cuartas partes de los estadounidenses manifestaron estar a favor de exigir a los votantes la presentación de una identificación oficial con fotografía para ejercer su derecho al voto. Un 51% considera que dichos documentos deberían incluir una prueba de ciudadanía, como el pasaporte o el certificado de nacimiento, mientras que el 49% creen suficiente que se presenten documentos para demostrar la identidad, pero no la ciudadanía.