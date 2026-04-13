El congresista Eric Swalwell, candidato a gobernador de California, suspende su campaña tras denuncias de agresión sexual

Una mujer que trabajó para el legislador demócrata asegura que la violó en dos ocasiones. Otra denunciante alega que el político la besó sin su consentimiento

El congresista demócrata Eric Swalwell se ha retirado de la contienda para gobernador de California que lideraba, a raíz de diversas acusaciones de agresión sexual, incluyendo la de una ex empleada de su oficina que alega que el político la violó aprovechando que estaba ebria. Como resultado de las denuncias, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes anunció este lunes que ha abierto una investigación, mientras crecen los llamados para que Swalwell deje su escaño.

“Suspendo mi campaña para gobernador”, publicó Swalwell en X el domingo por la noche. “A mi familia, a mi equipo, a mis amigos y a quienes me apoyaron, lamento profundamente los errores de juicio que he cometido en el pasado. Combatiré las graves y falsas acusaciones que se han formulado, pero esa es mi lucha, no la de una campaña”.

La abrupta salida del representante de la carrera para suceder a Gavin Newsom podría significar un golpe duro para los demócratas en una época en que se pone particular atención a ese tipo de señalamientos. César Chávez, el fallecido líder sindical campesino, aliado del partido y quien se había convertido en la figura hispana de mayor peso en este país, fue defenestrado el mes pasado tras revelarse los testimonios de su compañera de lucha, Dolores Huerta, y de otras dos mujeres que dijeron que fueron abusadas sexualmente por él.

En el caso de Swalwell, antiguos aliados le dieron la espalda desde el viernes, apenas se dieron a conocer los alegatos en su contra. Fue el inicio de su caída: el sábado la Fiscalía del Distrito de Manhattan informó que estaba investigando la denuncia de una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente por este congresista en la ciudad de Nueva York en 2024.

Finalmente, sus aspiraciones quedaron sepultadas el domingo con esta frase: “Nadie está por encima de la ley”. Estaba escrita en un comunicado emitido por más de 50 excolaboradores, quienes le pedían renunciar a su escaño en el Congreso de EE UU y abandonar la contienda por la gubernatura de California.

A finales de marzo, nuevas encuestas concluían que el congresista se había posicionado como el favorito demócrata, situándose a la cabeza de cara a las elecciones primarias del Estado el 2 de junio. “El mensaje de Swalwell —centrado en reducir los costos y combatir a Donald Trump— continúa incrementando su respaldo entre los votantes probables”, se leía en un comunicado.

El diario San Francisco Chronicle publicó el viernes que una mujer que había trabajado en la oficina de Swalwell durante dos años denunció que este la había agredido sexualmente en al menos dos ocasiones, en las cuales se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La mujer relató a dicho medio que Swalwell comenzó a cortejarla pocas semanas después de que la contrataran en 2019. Según su testimonio, la situación escaló cuando el congresista le envió por Snapchat fotos de sus genitales y le pidió que le enviara fotos suyas desnuda. Una noche, el político intentó besarla dentro de su coche y, semanas más tarde, mientras ella lo llevaba a un evento, “Swalwell se sacó el pene dentro del vehículo y le pidió que le practicara sexo oral. Ella declaró que accedió a hacerlo en un estacionamiento”, describe el Chronicle.

No sería el último incidente. En septiembre de 2019, según su relato al Chronicle, Swalwell la invitó a tomar una copa y bebió tanto que no recordaba qué más pasó aquella noche. Pero a la mañana siguiente despertó desnuda en la cama del hotel del legislador, con supuesta evidencia de que había sido violada. Cinco años después, cuando ella ya no trabajaba para él, la escena se repitió. Se encontraron en una gala benéfica; ella volvió a tomar mucho y esa vez solo recordaba fragmentos en los que trataba de apartar a su antiguo jefe, mientras este la abusaba.

Otras tres denunciantes surgieron poco después en una investigación periodística de la cadena CNN. Una de las mujeres contó a ese medio que había establecido contacto con Swalwell a través de internet por su interés en la política. Ella aseguró que mientras estaban en un bar, él la besó y le tocó la pierna sin su consentimiento. Posteriormente, en un estado de embriaguez extrema, la mujer fue a la habitación de hotel del congresista, pero no recordaba más.

Por su parte, la creadora de contenido Ally Sammarco le dijo a la CNN que, sin que ella lo solicitara, el legislador le mandó mensajes con fotografías de desnudos.

El congresista rechazó dichas acusaciones en un comunicado. “Son falsas y surgen en vísperas de unas elecciones en las que compito contra el candidato que lidera las encuestas para la gobernación”, declaró Swalwell. “Durante casi 20 años he servido a la ciudadanía —primero como fiscal y posteriormente como congresista— y siempre he protegido a las mujeres”, concluyó.

En ese momento, Swalwell ya había perdido aliados importantes, incluyendo los congresistas demócratas Jimmy Gómez (de Los Ángeles) y Adam Gray (de Turlock), así como la presidenta emérita de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Sin embargo, Swalwell no se ha pronunciado sobre las solicitudes de que deje su cargo. Su carrera en el servicio público comenzó en la Fiscalía de Distrito del condado de Alameda, donde estuvo al frente de la unidad de Crímenes de Odio y fue fiscal. A la edad de 29 años se convirtió en concejal de su natal Dublin, una ciudad ubicada en el norte del Estado. En 2013 ganó la contienda de congresista, sumando más de 12 años en la curul.

En un video publicado en sus redes sociales, Swalwell dijo que, en su opinión, algunos de los señalamientos que enfrenta son de carácter privado. “No te estoy diciendo de ninguna manera que soy perfecto o un santo. Yo ciertamente cometí errores”, declaró frente a una cámara. “Pero esos errores son entre mi esposa y yo. Y con ella me disculpo profundamente por ponerla en esta situación”.