‘Tierra Insurgente’: la cartografía de la violencia de Sandy Rodriguez llega a la Hispanic Society

Se dice que el único color que pueden ver los muertos es el pigmento carmín que se extrae de la cochinilla (Dactylopius coccus), un insecto parásito que vive sobre los nopales. Se trata de uno de los tintes rojos más duraderos que existen. “Se coagula como la sangre”, explica por videollamada la artista chicana Sandy Rodriguez (National City, California, 51 años). La obra de Rodriguez dio un vuelco cuando descubrió el pigmento de cochinilla en Oaxaca, en 2014. A partir de entonces empezó a utilizar en su obra tintes naturales que extrae de tierra y plantas que va recogiendo durante caminatas en la naturaleza a las que se entrega durante días. El resultado puede verse en Tierra Insurgente, la primera exhibición individual de la artista en Nueva York.

En ella, 30 obras de Rodriguez (pinturas, mapas y códices) dialogan con 13 reliquias de la colección de la Hispanic Society Museum and Library que incluyen cartografía de la era colonial, libros etnobotánicos, alegorías de América y manuscritos indígenas que rara vez se exhiben al público. Se trata de la tercera exhibición en la que la Hispanic Society establece una conversación entre el arte contemporáneo y su colección permanente.

La artista Sandy Rodriguez en una imagen de abril de 2021. Elon Schoenholz

Tierra Insurgente, que podrá verse desde este 9 de abril al 28 de junio, presenta la tierra como testigo de la historia de violencia sufrida a través de generaciones, pero también como parte de la rebelión. Porque en las obras de Rodriguez, esas realizadas con pigmentos naturales, intensos y duraderos, la tierra es un archivo vivo que protege su memoria con dignidad y se resiste a olvidar. Las piezas de la artista chicana invitan al espectador a reflexionar críticamente sobre las narrativas dominantes y a descubrir rebeliones indígenas que acontecieron y que persisten como legado y premisa de las luchas actuales, como por ejemplo la rebelión del Mixtón, que fue uno de los levantamientos armados indígenas más importantes contra la colonización española. “La cultura cura”, apunta la también investigadora.

En la exposición, Rodriguez alude a acontecimientos históricos cruciales y recientes, como la muerte del afroamericano George Floyd, asesinado a manos de la policía en Minneapolis en 2020, y el uso de gases lacrimógenos en casi un centenar de ciudades de EE UU durante las protestas en su honor, celebradas en plena pandemia de la covid, como documenta en Tear Gas Map of the United States of America in 2020. También aborda la situación de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que, separados de sus familias y privados de atención médica, acabaron muriendo durante la pandemia, así como la de siete niños inmigrantes que murieron bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

Cartografía del Golfo de México de la exposición ‘Tierra Insurgente’. Cedida

Las obras de Rodriguez, dispuestas junto a los objetos históricos del museo, recuerdan que la historia de conquista y resistencia sigue desarrollándose y se prolonga en las formas contemporáneas de vigilancia. Para la artista, toda forma de arte es política y considera que es su responsabilidad crear para dejar constancia del tiempo en el que ha vivido, a modo de testimonio.

“La historia es una construcción, es algo que queda especialmente patente ahora que el currículo en las universidades está siendo manipulado por la administración actual”, explica íguez con contundencia. “A través de mi trabajo en museos, muestro mi compromiso con la educación ofreciendo perspectivas alternativas a las narrativas dominantes y dando visibilidad a historias que sirven como material cultural y de resistencia. Esto es crucial ahora que la comunidad está siendo objeto de ataque por parte del Gobierno”.

Herramientas de la artista Sandy Rodriguez en su estudio. Elon Schoenholz

En la misma línea, el comisario de la exposición, Ryan Pinchot, también presente en la videollamada, enfatiza cómo el vecindario donde se encuentra el museo, Washington Heights, se caracteriza por tener una comunidad latina prominente que está sufriendo en la actualidad y a la que espera inspirar con la exposición. “Esperamos que vengan muchas veces y que cada día descubran un detalle distinto, pero sobre todo que les brinde esperanza, y que les haga saber que la suya es una lucha que se libra desde hace más de 500 años”.