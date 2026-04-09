Se declara culpable en Texas el conductor acusado de traficar migrantes en un camión que se accidentó en 2021 y dejó 50 muertos

El conductor del camión cargado de migrantes de Guatemala que en 2021 se accidentó en Chiapas, México, causando la muerte de más de 53 y dejando más de 100 heridos, se declaró culpable en un tribunal de Texas este miércoles. Daniel Zavala Ramos, guatemalteco de 42 años, se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua tras admitir su responsabilidad en un crimen federal por conspiración por tráfico de personas. Su sentencia será dictada el próximo 7 de julio.

Zavala Ramos es uno de los seis guatemaltecos acusados por el accidente del camión y el primero en ser juzgado. Los otros cinco tienen una vista previa al juicio el 3 de junio, según los registros judiciales. Por el momento, ni Zavala Ramos, ni sus abogados se han pronunciado de manera pública.

El 9 de diciembre de 2021, por lo menos 160 migrantes guatemaltecos se montaron apretados a dos remolques de un camión y salieron de Comitán de Domínguez, una población cercana a la frontera de México y Guatemala, hacia el norte. En la autopista entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez llegó la tragedia. Cerca de las 15.00 de la tarde, a esa altura del camino, donde la vía tiene dos carriles en ambas direcciones y buen asfalto, en una curva pronunciada el conductor perdió el control. La tomó a más de 100 kilómetros por hora y volcó.

Primero, el camión se llevó por delante los postes eléctricos. Y, una vez los remolques quedaron separados de la cabina, estos se estrellaron contra la base de un puente peatonal donde se produjo el impacto más grave. Murieron más de 53 personas, incluyendo menores no acompañados, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los remolques quedaron convertidos en un amasijo de hierros del que los heridos luchaban por liberarse, como se vio en imágenes del momento que circularon rápidamente por internet. No así la cabina, que quedó en buen estado, lo que permitió al conductor salir con vida y emprender la fuga a pie.

En el tercer aniversario del accidente en 2024, las autoridades anunciaron la detención de Zavala Ramos, el conductor, y otros cinco acusados en Guatemala y Texas. Al año siguiente, Zavala Ramos fue extraditado a Estados Unidos.

En el juicio de esta semana, los fiscales sostuvieron que los acusados conspiraron para traficar migrantes desde Guatemala a través de México hasta Estados Unidos a cambio de dinero. Como evidencia, en los casos de menores no acompañados que eran traficados, los abogados mostraron que los acusados les proporcionaban guiones sobre qué decir si eran detenidos. Asimismo, mostraron pruebas de que los traficantes trasladaban a los migrantes a pie, en microbuses, camiones de ganado y camiones con remolque, y utilizaban Facebook Messenger para solicitar y entregar documentos de identidad a los migrantes con el fin de que pudieran entrar en EE. UU.

El caso y la posibilidad de una cadena perpetua se enmarcan en la ofensiva del Gobierno estadounidense en contra de la inmigración ilegal. El frente más mediático ha sido en la frontera, que se ha reforzado con barreras físicas y un gran despliegue de agentes, hasta tal punto que los cruces de migrantes sin papeles se han congelado casi por completo. Sin embargo, la persecución de los traficantes también hace parte de esta política.