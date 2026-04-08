Un sindicato en California amenaza con huelgas y paros si el ICE opera dentro o cerca de estadios y hoteles durante el Mundial

Las grietas en el camino rumbo al Mundial de este verano se siguen abriendo en Estados Unidos. El sindicato Unite Here Local 11, con más de 32.000 trabajadores y que opera principalmente al sur de California y Arizona, ha comunicado esta semana a la FIFA que si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Policía Fronteriza operan en la ciudad de Los Ángeles durante el torneo, más de 2.000 trabajadores del sector de comida que laboran en el SoFi Stadium se irán a paro.

Unite Here Local 11 también hace dos exigencias más: medidas de protección de los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores sindicados; y apoyo con viviendas asequibles para los trabajadores del sector hotelero. En relación a esta última, propone la creación de un fondo de vivienda, restringir los alquileres a corto plazo y medidas fiscales destinadas a financiar hogares económicos y a proteger a las familias inmigrantes, según ha reportado Reuters.

“La FIFA y sus patrocinadores se embolsarán miles de millones [de dólares] en Los Ángeles, mientras se niegan a reconocer a los cocineros, camareros y personal de tribuna que hacen posible este evento”, dijo el copresidente del sindicato, Kurt Petersen, en un comunicado.

Dentro del marco mundialista, la asociación ha peleado por la seguridad de los trabajadores, así como la renovación de contratos y permisos, desde las últimas semanas de marzo. Unite Here Local 11 envió una carta a más de 200 empleadores al sur de California y Arizona. La presión iba dirigida al sector hotelero y, según recoge el LA Times, ninguna de las empresas se ha pronunciado al respecto.

El trabajo del sindicato ya ha rendido frutos antes. A principios de 2023, consiguieron que los empleadores dejaran de utilizar la herramienta E-Verify, un programa federal que facilita la identificación de migrantes indocumentados entre sus aplicantes a trabajos.

Unite Here Local 11 está formado por miembros procedentes de diversas comunidades de inmigrantes, con un alto índice de trabajadores afroamericanos, latinos y asiáticos, según se lee en su página web. “Somos principalmente mujeres y personas de color, y venimos de todos los rincones del planeta. Estamos unidos creando un movimiento para que las personas de los más diversos orígenes puedan lograr mayor igualdad y oportunidades”.

Desde el arranque del segundo mandato de Donald Trump, la agenda migratoria del presidente, que busca la mayor deportación de la historia, ha generado protestas en grandes partes de la ciudadanía. A inicios de este año, el conflicto escaló en Minnesotta tras el asesinato de dos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, y ha hecho al Gobierno recular, por lo menos en la retórica. Sin embargo, no hay señales de que vaya a llegar una tregua para el Mundial.

Durante el último fin de semana de marzo, más de 3.000 manifestaciones se llevaron a cabo en todo el país bajo el lema No Kings (No a los reyes) para mostrar su rechazo a los excesos del presidente. “[Trump] cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes, y no vamos a ceder ante el caos, la corrupción y la crueldad”, se lee en el portal web del mismo nombre. El movimiento se caracteriza por ser pacífico y por convocar a más de siete millones de personas a salir a las calles. No hay manifestaciones programadas durante el marco del Mundial aún.