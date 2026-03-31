Trump revela el diseño de su biblioteca presidencial como un rascacielos en Miami ante dudas sobre su financiamiento

El presidente Donald Trump ha dado a conocer un primer vistazo de su futura biblioteca presidencial, un proyecto que, según los materiales que compartió, sería un rascacielos en el centro de Miami. La presentación, realizada a través de un video compartido en su red social Truth Social y amplificada por su hijo Eric Trump en X, muestra un edificio de gran altura con el apellido del mandatario en letras doradas, cuyo techo tendría una aguja iluminada con los colores de la bandera estadounidense.

El video, de casi dos minutos, ofrece una visión ambiciosa del complejo. En él se observa una entrada con un arco dorado adornado con el sello presidencial, así como espacios interiores que recrean escenarios emblemáticos de la Casa Blanca, incluidas la Oficina Oval y jardines similares al Rose Garden. También aparecen exhibiciones de aeronaves como el Air Force One, junto con otras piezas vinculadas a la trayectoria política de Trump.

Eric Trump, quien lidera la fundación del proyecto, describió el material como un “primer vistazo” de la biblioteca y afirmó: “Estas imágenes nunca han sido vistas por el público”. También añadió: “Este emblemático edificio frente al agua en Miami, Florida, será un testimonio perdurable de un hombre extraordinario, un promotor inmobiliario excepcional y el mejor presidente que ha tenido nuestra nación”.

Sin embargo, la muestra genera dudas sobre el diseño de la estructura. Elementos del video parecen haber sido generados con inteligencia artificial, y no está claro si representan planes definitivos o si son solo un concepto preliminar. La firma Bermello Ajamil figura como responsable de los renders, pero ni la Casa Blanca ni los desarrolladores han ofrecido detalles técnicos como la altura, número de pisos o la agenda de construcción.

Por otra parte, el proyecto ha estado rodeado de interrogantes legales y financieros. Tradicionalmente, las bibliotecas presidenciales son administradas por la Administración Nacional de Archivos y Registros, pero en este caso el modelo parece más cercano al del centro de Barack Obama, gestionado por una fundación privada.

Un fondo inicial, financiado con acuerdos legales de Trump con grandes empresas, fue eliminado en 2025 sin que se detallara públicamente el destino completo de esos recursos. Posteriormente, se creó una nueva organización, la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, Inc., que ha reportado recibir decenas de millones de dólares en contribuciones, aunque no está claro si también controla o incorporó los fondos provenientes de los acuerdos anteriores.

Rénder con una estatua dorada gigante del líder republicano en el escenario de un auditorio. TRUMPLIBRARY.ORG

En concreto, parte de los recursos provendría de los acuerdos derivados de demandas hechas por Trump contra compañías como Meta, X, ABC News y Paramount/CBS, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la transparencia y el origen del financiamiento. Documentos fiscales citados por medios locales indican además que la fundación aspira a recaudar cerca de mil millones de dólares para desarrollar el proyecto.

El terreno destinado para la construcción, ubicado en un lote de aproximadamente 2.63 acres (unos 10.600 metros cuadrados) junto a la Freedom Tower de Miami, también ha causado controversia. La torre es un sitio histórico donde fueron procesados migrantes cubanos en la década de 1960, lo que añade un componente simbólico a la localización elegida.

Además, el terreno pertenecía al Miami-Dade College y su transferencia a la fundación fue bloqueada temporalmente por un juez tras una demanda que alegaba violaciones a las leyes de transparencia. El proceso avanzó en enero no obstante, cuando la junta de fideicomisarios del colegio aprobó la cesión tras una reunión pública.

Otra torre Trump

Las imágenes compartidas muestran cómo el edificio estaría diseñado para dominar el horizonte de la ciudad, con vistas hacia la bahía de Biscayne y una altura que superaría estructuras cercanas. El rascacielos llevaría el nombre “Trump” en grandes letras doradas, lo que va acorde a los proyectos inmobiliarios que el magnate impulsó antes de entrar en la política. Como presidente, ha puesto su nombre a todo tipo de cosas, desde buques de guerra, un salón de bailes, y también otros edificios. Notablemente, el Kennedy Center, donde su nombre fue añadido tras una controvertida decisión del consejo que ha generado disputas legales sobre su validez.

Rénder de la Biblioteca diseñado por la firma de arquitectura Bermello Ajamil. TRUMPLIBRARY.ORG

En el interior de la biblioteca/rascacielos, los renders refuerzan la idea de un espacio centrado en la imagen personal del mandatario. Se incluyen pasillos con retratos de expresidentes, similares al “paseo de la fama” instalado durante su mandato, así como una réplica de la Oficina Oval con detalles dorados, cortinas ornamentadas y un diseño inspirado en sus propias modificaciones a la Casa Blanca.

Otra de las áreas destacadas es un atrio de gran tamaño que albergaría varias aeronaves militares. Entre ellas figura un Boeing 747 de lujo regalado por Qatar, que, según la Casa Blanca, sería transferido a la biblioteca una vez que Trump deje el cargo. Este elemento buscaría emular otras bibliotecas presidenciales que exhiben aviones oficiales como parte de su recorrido histórico.