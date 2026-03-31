El marido de la exsecretaria Kristi Noem, sorprendido en unas fotos íntimas con enormes pechos y en chats sexuales con otras mujeres

La reciente exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, de 54 años, siempre ha presumido de ser una mujer de familia, de valores tradicionales. Quien ha sido uno de los rostros más visibles del segundo mandato de Donald Trump —hasta su despido por parte del presidente, el pasado 5 de marzo— lleva casi 35 años casada con su marido, el agente de seguros y empresario Byron Noem (de 56 años), al que conoció en el instituto, y con tiene tres hijos, ya adultos. Ha tratado de mantener a raya rumores y escándalos (como su rumoreada relación extramatrimonial con Corey Lewandoswki, asesor de Trump) y de dar una imagen clásica, cercana al mundo MAGA al que pertenece. Hasta que todo ha saltado por los aires este martes, cuando se han hecho públicas unas fotografías de Byron Noem vestido de mujer, con enormes pechos hinchables y una larga serie de mensajes sexuales con mujeres ajenas a su matrimonio. Él no lo niega. Ella declara que no sabía nada y que su familia está “devastada”.

Las imágenes y la historia que las rodea han sido destapadas por el tabloide británico Daily Mail, siempre en busca de los más bajos fondos de los personajes públicos. Aunque a menudo el diario juega en el límite entre el rumor y la verdad, en este caso ha publicado distintas imágenes que muestran a Byron Noem semitravestido, con enormes pechos y posando para fotografías en las que pone morritos adolescentes. Además, aseguran haber revisado “cientos de mensajes” que se cruzó con tres mujeres ajenas a su matrimonio con las que mantenía conversaciones sexuales en tono muy explícito y a las que daba dinero de manera recurrente.

Según explica la publicación, Byron juega con un fetiche llamado bimboficación, un paso más allá de la cosificación, en la que las actrices porno aparecen con pechos inmensos, irreales. Y así se muestra él en dichas imágenes: vestido con camisetas ceñidas, a veces con pantalones muy cortos, y con enormes pechos (parecen globos, con el nudo con la apariencia de pezones) debajo de los tops. Su rostro es completamente claro y visible en las imágenes, que no parecen manipuladas digitalmente, sino (según varios expertos) tomadas en Dakota del Sur, hogar de los Noem y donde Kristi fue gobernadora, a principios de 2025. El diario le ha preguntado por su versión de los hechos y él no ha negado que las imágenes sean suyas.

Algunas de esas mujeres han explicado al Daily Mail que él nunca negó ser Byron Noem, marido de la entonces encargada de llevar a cabo la política migratoria del presidente Trump. Incluso que, al llamarle por teléfono, su contestador automático respondía con su voz: “Aseguradora Noem, deje su mensaje”. Alguna de ellas afirma que le llegó a preguntar por su delicada situación y que por qué lo hacía, y que él aseguró que le daba igual, que no se preocupaba por ello. “Pensé: deberías preocuparte, porque tu esposa puede perderlo todo”, declara esa mujer al diario. También le preguntó sobre la supuesta relación extramatrimonial de su esposa con el asesor Lewandowski, también casado y con hijos. “Su respuesta fue: ‘Lo sé. No puedo hacer nada al respecto”.

Entre los mensajes que se intercambiaba Byron Noem con dichas mujeres hay algunos con una modelo con la que charlaba de manera cotidiana, pero a la que también dirigía mensajes como “¿Qué tal están tus pechos? ¿Te los pondrás más grandes?“. Ella —siempre según las fuentes obtenidas por el diario británico— contestaba con selfies y fotos en ropa interior. Él le respondía con las suyas propias, con esos grandes pechos falsos: ”Me has convertido en una chica. ¿Me pongo leggings?“. Byron, que siempre le dijo que tenía esposa e hijos, le hacía pagos regulares de entre 500 y 1.000 dólares.

Además, hay mensajes de texto y también de WhatsApp —una red social apenas usada en Estados Unidos, pero considerada más segura en la encriptación de mensajes— que muestran cómo durante meses, al menos los 14 que Noem estuvo en el poderoso cargo gubernamental, a Byron le pidieron dinero constantemente. Según explica el Daily Mail, “envió al menos 25.000 dólares a su lista secreta de conocidos de Internet a través de Cash App y PayPal, pero cuando los pagos se retrasaban o no llegaban a materializarse, las conversaciones se tornaban rápidamente tensas”. Expertos de la CIA consultados por el diario británico afirman que es extremadamente fácil que los Noem hubieran sido chantajeados con un material como ese.

Kristi Noem, con su esposo, Bryon Noem, detrás, declara ante el comité del Senado, el 3 de marzo de 2026. J. Scott Applewhite (AP)

Según explica el Daily Mail, contactaron con Byron Noem para preguntarle sobre las fotografías con grandes pechos y sobre las conversaciones con otras mujeres, así como acerca de si había hecho comentarios indiscretos sobre su esposa que hubieran podido poner en juego la seguridad nacional de Estados Unidos. Solo negó lo segundo: “No hice comentarios de ese tipo que pudieran llevar a nada de eso. Niego la segunda parte de eso”.

Kristi Noem, uno de los cargos más cuestionados del gabinete del presidente Trump por su cruzada antiinmigración, así como por su llamativo comportamiento público, lejos de negar los hechos o de simplemente ignorarlos, ha decidido hacer un comunicado a través de un portavoz. Ha afirmado que en su entorno están “devastados”. “La familia no tenía ningún conocimiento de esta noticia y, en estos momentos, pide que se respete su privacidad y se rece por ellos”.

El diario británico ha llegado a hablar con el presidente Donald Trump, según aseguran, explicándole en conversación telefónica que los Noem no han negado los hechos. “¿Lo han confirmado? Guau, vaya, lo siento mucho por la familia si es el caso, es algo malísimo", ha dicho. “No he visto nada, no sé nada de esto. Es muy malo, pero no sé nada al respecto”.