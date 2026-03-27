Una revuelta republicana en el Congreso impide la aprobación de una ley que habría acabado con el caos en los aeropuertos

El Senado, de mayoría conservadora, vota una propuesta que el ‘speaker’ de la Cámara rechaza horas después como “una broma”. Trump firma un decreto para pagar a funcionarios que llevan semanas sin cobrar

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se rebelaron este viernes contra sus compañeros de partido en el Senado, quienes votaron horas antes para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional con la excepción de las agencias migratorias, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza. Tras el rechazo de los republicanos, se espera que el cierre parcial del Gobierno más prolongado de la historia continúe en abril, y el caos en los aeropuertos del país podría agravarse a medida que los funcionarios de seguridad aeroportuaria continúen sin cobrar.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó la medida aprobada por el Senado como “una broma”. “Estoy bastante convencido de que no puede ser que todos los republicanos del Senado hayan leído el texto de este proyecto de ley”, dijo a la prensa. El speaker anunció que su partido presentará otra medida en la Cámara para financiar el departamento en su totalidad hasta el 22 de mayo y que esta cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump: “Él entiende exactamente lo que estamos haciendo y por qué”.

Johnson aseguró que la Cámara, controlada por los republicanos, votará este nuevo paquete “lo antes posible” para enviarlo al Senado. Sin embargo, el Senado suspendió sus sesiones para un receso de dos semanas, que coinciden con las vacaciones de Semana Santa y Pascua, por lo que sería difícil que todos vuelvan a Washington para votar. El senador Chuck Schumer, de Nueva York, líder del Partido Demócrata en la Cámara Alta, ya adelantó que la propuesta “no tendría ninguna posibilidad”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se quedó sin fondos a mediados de febrero después de que los demócratas exigieran que se fijaran límites a la actuación de los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza como condición para aprobar cualquier paquete de financiación. Además de las agencias migratorias, otras entidades gubernamentales dependen del DHS, incluida la Administración de Seguridad del Transporte (TSA). Debido al cierre, sus trabajadores llevan más de un mes sin cobrar.

Más de 450 funcionarios de la TSA han renunciado en las últimas semanas y miles han faltado al trabajo cada día. Las ausencias, debidas a la falta de ingresos, han provocado una grave escasez de personal en varios aeropuertos, resultando en “los tiempos de espera más largos en la historia de la TSA”, según apuntó el miércoles un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a un comité de la Cámara de Representantes. A inicios de esta semana, Trump desplegó a cientos de agentes del ICE por más de una docena de aeropuertos, supuestamente para aliviar la carga de los trabajadores de la TSA.

Sin embargo, el caos no ha remitido. Este jueves, se registró un porcentaje récord de trabajadores de la TSA que no acudieron a su puesto de trabajo. La tasa de absentismo fue del 11,83 %, la más alta registrada durante el actual cierre parcial del Gobierno, según informó la agencia. Además, se espera que la situación solo empeore a partir de la semana que viene cuando millones de estadounidenses viajarán con motivo de las celebraciones de Pascua.

Trump, que, como de costumbre, culpa a los demócratas por la crisis, anunció el jueves que firmaría una orden ejecutiva para que el nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, pague “de inmediato” a los funcionarios de la TSA. Este viernes, la Casa Blanca emitió un memorándum a tal efecto.

“Mientras el cierre del Departamento de Seguridad Nacional, provocado por los demócratas, continúa ya bien entrada su sexta semana, el sistema de transporte aéreo de Estados Unidos ha llegado a su punto de quiebre. Esta es una situación de emergencia sin precedentes”, reza el documento firmado por Trump. “En consecuencia, por la presente instruyo al secretario de Seguridad Nacional, en coordinación con el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, a utilizar fondos que tengan una relación razonable y lógica con las operaciones de la TSA para proporcionar a los empleados de la TSA la compensación y los beneficios que habrían recibido de no ser por el cierre del DHS liderado por los demócratas”.

La medida ejecutiva no especifica de dónde procedería el dinero para pagar a los trabajadores. Pero tras la publicación del memo, el DHS aseguró que los funcionarios de la TSA deberían empezar a recibir sus nóminas a partir del lunes.

Limitar a los agentes migratorios

En el centro del debate de varias semanas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional han estado los agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. Los demócratas se negaron a aprobar fondos para el departamento el mes pasado sin antes poner en marcha una serie de reformas para las dos agencias migratorias —que dependen del DHS— después de que sus agentes mataran a tiros a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis en enero. Las muertes de Renée Good y Alex Pretti provocaron protestas en todo el país.

Desde que el DHS se quedó sin dinero el 14 de febrero, los demócratas se mantuvieron firmes en sus exigencias, mientras el caos se intensificaba en los aeropuertos. Entre sus peticiones están que los agentes no pueden llevar el rostro cubierto durante sus operativos, que lleven cámaras corporales y que solo puedan realizar arrestos si tienen una orden judicial. A excepción de las cámaras corporales, los republicanos rechazaron una y otra vez los puntos de los demócratas.

Sin embargo, con este nuevo acuerdo aprobado en el Senado, ni los republicanos ni los demócratas obtuvieron lo que querían. El proyecto de ley es similar a una legislación que los demócratas intentaron aprobar hace semanas, que habría financiado el Departamento de Seguridad Nacional con la excepción de las agencias migratorias. Los republicanos bloquearon el proyecto varias veces porque no financiaba la totalidad del DHS.

Además, la medida aprobada en el Senado se quedó lejos de alcanzar el nivel de restricciones que han exigido los demócratas para el ICE. No obstante, el senador por Nueva York Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, celebró la aprobación del proyecto de ley. “A raíz de los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, los demócratas del Senado fueron claros: no habrá un cheque en blanco para un ICE y una Patrulla Fronteriza sin control”, dijo este viernes.